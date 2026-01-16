Il tuo desktop è pronto per gli agenti AI? Nell'episodio 90 di Mixture of Experts, il conduttore Tim Hwang è affiancato da Volkmar Uhlig, Olivia Buzek e Mihai Criveti per analizzare il lancio di Claude Cowork di Anthropic, che porta la potenza di Claude Code nelle attività quotidiane. Affideresti l'organizzazione dei tuoi file a un agente AI? Poi, Apple annuncia una partnership con Google per potenziare la prossima generazione di Siri con i modelli Gemini. Cosa significa questo per l’AI sui dispositivi, la privacy e il futuro della edge intelligence? Quindi, in una svolta sorprendente, il creatore di Linux, Linus Torvalds, ammette di utilizzare gli agenti AI per un progetto parallelo legato al vibe coding, nonostante avesse una volta scherzosamente affermato che “vibe” stesse per “very inefficient but entertaining” (molto inefficiente ma divertente). Gli strumenti di codifica sono finalmente abbastanza buoni anche per la vecchia guardia? Tutto questo e molto altro nell'episodio di Mixture of Experts di oggi.
Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
AI builder e strumenti a confronto, modernizzazione del mainframe con COBOL, barriere globali all'adozione dell'AI e sicurezza degli agenti AI tramite agent ops.
L'accordo da 200 miliardi di dollari di Google per l'infrastruttura AI in India, Claude sviluppa un compilatore C in 2 settimane, vulnerabilità di sicurezza negli agenti AI e il problema del ROI nelle aziende.
Il rapporto sull’uso di Copilot di Microsoft rivela sorprendenti tendenze nell’adozione dell’AI, oltre a prompt di Ralph Wiggum, il summit sull’AI in India e la campagna pubblicitaria dell’AI al Super Bowl.
Claude Opus 4.6 di Anthropic e GPT-5.3-Codex di OpenAI è sceso nel giro di un'ora. Analizziamo la battaglia dell'AI aziendale e cosa significa per gli sviluppatori.
L’app Codex di OpenAI debutta per gestire gli agenti di codifica, mentre Moltbook (il social network “solo per agenti”) mette in luce i rischi per la sicurezza. Sintonizzati per l'episodio di Mixture of Experts di questa settimana!
Moltbot (ex Clawdbot) avvia la rivoluzione degli agenti open-source, documento di Dario Amodei sull’adolescenza dell’AI, IBM presenta Grammy IQ e Microsoft svela il chip Maia 200.
OpenAI introduce la pubblicità in ChatGPT, Claude Code vive un momento di svolta e il report Enterprise 2030 di IBV rivela il futuro dell’innovazione nell’AI. Ascolta l'episodio Mixture of Experts di oggi!
Claude Cowork porta gli agenti AI sul tuo desktop, Apple passa a Google Gemini per Siri e Linus Torvalds adotta il vibe coding. Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana!
Rubin di NVIDIA promette un aumento delle prestazioni pari a cinque volte, Meta acquisisce Manus AI per 2 miliardi di USD e l’architettura MHC di DeepSeek ridefinisce l’efficienza dell’addestramento dei modelli.
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