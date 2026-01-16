Il tuo desktop è pronto per gli agenti AI? Nell'episodio 90 di Mixture of Experts, il conduttore Tim Hwang è affiancato da Volkmar Uhlig, Olivia Buzek e Mihai Criveti per analizzare il lancio di Claude Cowork di Anthropic, che porta la potenza di Claude Code nelle attività quotidiane. Affideresti l'organizzazione dei tuoi file a un agente AI? Poi, Apple annuncia una partnership con Google per potenziare la prossima generazione di Siri con i modelli Gemini. Cosa significa questo per l’AI sui dispositivi, la privacy e il futuro della edge intelligence? Quindi, in una svolta sorprendente, il creatore di Linux, Linus Torvalds, ammette di utilizzare gli agenti AI per un progetto parallelo legato al vibe coding, nonostante avesse una volta scherzosamente affermato che “vibe” stesse per “very inefficient but entertaining” (molto inefficiente ma divertente). Gli strumenti di codifica sono finalmente abbastanza buoni anche per la vecchia guardia? Tutto questo e molto altro nell'episodio di Mixture of Experts di oggi.

00:00 – Introduzione

01:17 – Claude Cowork

13:25 - Accordo Apple-Google AI

27:39 – Linus Torvalds sul vibe coding

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.