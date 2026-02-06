La competizione inizia molto presto nello spazio dell'AI. In questo episodio speciale di Mixture of Experts, la conduttrice ospite Aili McConnon è affiancata da Chris Hay e Mihai Criveti per analizzare i colpi di scena che si sono susseguiti ieri: Claude Opus 4.6 di Anthropic e GPT-5.3-Codex di OpenAI, rilasciati a distanza di un'ora l'uno dall'altro. I nostri esperti analizzano entrambi i modelli. Quale delle due funziona meglio nelle attività di codifica? Analizziamo quindi cosa rivelano questi rilasci sulla crescente battaglia per l’AI aziendale. Infine, Chris e Mihai condividono i loro workflow nel mondo reale: perché usare un solo modello quando si possono utilizzare entrambi? Inoltre, parliamo del cambiamento di tendenza: i workflow multi-agente sono già una realtà.
Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
L’app Codex di OpenAI debutta per gestire gli agenti di codifica, mentre Moltbook (il social network “solo per agenti”) mette in luce i rischi per la sicurezza. Sintonizzati per l'episodio di Mixture of Experts di questa settimana!
Moltbot (ex Clawdbot) avvia la rivoluzione degli agenti open-source, documento di Dario Amodei sull’adolescenza dell’AI, IBM presenta Grammy IQ e Microsoft svela il chip Maia 200.
OpenAI introduce la pubblicità in ChatGPT, Claude Code vive un momento di svolta e il report Enterprise 2030 di IBV rivela il futuro dell’innovazione nell’AI. Ascolta l'episodio Mixture of Experts di oggi!
Claude Cowork porta gli agenti AI sul tuo desktop, Apple passa a Google Gemini per Siri e Linus Torvalds adotta il vibe coding. Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana!
Rubin di NVIDIA promette un aumento delle prestazioni pari a cinque volte, Meta acquisisce Manus AI per 2 miliardi di USD e l’architettura MHC di DeepSeek ridefinisce l’efficienza dell’addestramento dei modelli.
A distanza di un’ora, le due aziende hanno introdotto importanti aggiornamenti nei loro modelli di punta (GPT-5.3-Codex e Claude Opus 4.6) rendendo molto chiaro che entrambe stanno correndo verso lo stesso traguardo: l’AI di livello enterprise. Continua a leggere.
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