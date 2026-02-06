Anthropic e OpenAI a confronto: Claude Opus 4.6 e GPT-5.3-Codex

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La competizione inizia molto presto nello spazio dell'AI. In questo episodio speciale di Mixture of Experts, la conduttrice ospite Aili McConnon è affiancata da Chris Hay e Mihai Criveti per analizzare i colpi di scena che si sono susseguiti ieri: Claude Opus 4.6 di Anthropic e GPT-5.3-Codex di OpenAI, rilasciati a distanza di un'ora l'uno dall'altro. I nostri esperti analizzano entrambi i modelli. Quale delle due funziona meglio nelle attività di codifica? Analizziamo quindi cosa rivelano questi rilasci sulla crescente battaglia per l’AI aziendale. Infine, Chris e Mihai condividono i loro workflow nel mondo reale: perché usare un solo modello quando si possono utilizzare entrambi? Inoltre, parliamo del cambiamento di tendenza: i workflow multi-agente sono già una realtà.

Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
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