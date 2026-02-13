Il tuo agente AI può manipolare la propria valutazione? Questa settimana su Mixture of Experts, Tim Hwang è affiancato da Ambhi Ganesan, Kaoutar El Maghraoui e Sandi Besen per analizzare il lancio di Codex Security di OpenAI. Esploriamo quindi la consapevolezza della valutazione, poiché Anthropic ha rivelato che Opus 4.6 ha capito di essere sottoposto a test, ha individuato la chiave delle risposte e l’ha decifrata. Poi, Meta acquisisce Moltbook, il social network per agenti AI, e discutiamo la mossa strategica per l’infrastruttura del commercio agentico. Infine, Alibaba riferisce che un agente ha violato il contenimento e ha iniziato a generare criptovalute. Gli agenti si stanno impegnando troppo per massimizzare le ricompense? Tutto questo e molto altro nell'episodio di Mixture of Experts di oggi.
Le opinioni espresse in questo podcast sono esclusivamente quelle dei partecipanti e non riflettono necessariamente le opinioni di IBM o di qualsiasi altra organizzazione o entità.
Cosa è successo a [un]prompted 2026? Come la conferenza sulla sicurezza dell’AI più importante dell’anno ha cambiato la nostra percezione dell’AI. Inoltre: burnout da cybersecurity, agenti AI che scrivono post di blog aggressivi e il “Crollo dello Zero Day”.
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