2025: l'anno in cui l'agentic AI aperta è stata al centro dell'attenzione

Dalle funzionalità agentiche nei modelli AI sperimentali all'implementazione nel mondo reale, il 2025 è stato l'anno in cui l'AI ha catturato l'attenzione. Per IBM, questa evoluzione è rappresentata da BeeAI e Agent Stack, due iniziative open source che hanno reinventato il modo in cui le aziende creano e implementano agenti intelligenti.

BeeAI è nato come progetto interno all'inizio del 2024, quando IBM Research prevedeva un cambiamento cruciale verso i sistemi agentici. "Abbiamo iniziato a lavorarci con l'inizio del 2024 e ora sembra tutto molto caratteristico", ha dichiarato Kate Blair, Director of Incubation and Technology Experiences di IBM Research, in un'intervista con IBM Think. "Ma eravamo concentrati su come gli utenti finali potevano utilizzare gli agenti".

Inizialmente, il team ha esplorato i sistemi conversazionali e ha lanciato una beta aperta chiamata BeeAI for Business. Tuttavia, non era il contesto giusto. Il team ha cambiato rotta, ha reso BeeAI open source e si è concentrato sugli sviluppatori.

"Stavamo iniziando a ricevere feedback dagli sviluppatori", ha affermato Blair. "Forse, invece di guardare all'interfaccia dell'utente finale che utilizza gli agenti, dovevamo guardare all'interfaccia degli sviluppatori che creano gli agenti. Ed è da lì che è nato il framework".

Oggi, il BeeAI Framework è un toolkit open source per la creazione di agenti che enfatizza l'esperienza degli sviluppatori e l'interoperabilità. Supporta l'orchestrazione multi-agente, il ragionamento basato su regole e le integrazioni con modelli leader nel campo dell'A. Sotto la governance della Linux Foundation, BeeAI ha ottenuto consensi e ora vanta più di 3.000 stelle GitHub.