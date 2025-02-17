Negli ultimi anni, i sistemi di AI hanno rapidamente aumentato i punteggi sui benchmark in domini specifici. Tuttavia, LeCun indica quello che i ricercatori chiamano il paradosso di Moravec: l'osservazione che le abilità che gli esseri umani trovano facili spesso si rivelano le più difficili da padroneggiare per le macchine.

"Cose che diamo per scontate perché esseri umani e animali possono farlo, pensiamo che non siano complicate, ma in realtà sono molto complicate," ha ribadito LeCun. "E le cose che pensiamo siano prettamente umane, come manipolare e generare il linguaggio, giocare a scacchi, giocare a Go... si rivelano relativamente facili."

Questo paradosso, cioè che l'AI eccelle in compiti che consideriamo intellettualmente impegnativi pur lottando con abilità fisiche e percettive apparentemente basilari, suscita scetticismo in alcuni esperti.

"Il processo di passaggio da una sequenza di immagini retiniche a, ad esempio, le equazioni di Maxwell per l'elettromagnetismo ha richiesto alla razza umana decine di migliaia di anni e ha richiesto un processo cumulativo di formazione dei concetti e matematizzazione," afferma Russell. "Non ho visto nulla di simile negli attuali sistemi di deep learning."