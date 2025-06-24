Per oltre un secolo, la neuroscienza ha presentato una narrazione semplice sulla memoria. I neuroni si attivano, si connettono e, in quelle connessioni, chiamate sinapsi, si formano i ricordi. I neuroni erano visti come i motori del pensiero e si riteneva che la memoria risiedesse nella forza del loro cablaggio. Tuttavia, un nuovo modello dei ricercatori IBM suggerisce che questa visione potrebbe essere incompleta. Solleva inoltre la possibilità che la biologia alla base della memoria umana possa aiutare a guidare lo sviluppo della nuova generazione di intelligenza artificiale.
La teoria colloca gli astrociti, cellule gliali non neuronali che costituiscono circa metà del cervello, al centro di un sistema di memoria precedentemente sconosciuto. Da tempo considerate cellule di supporto passive, gli astrociti possono svolgere un ruolo attivo nel memorizzare e recuperare le informazioni. Il modello descrive una forma di memoria associativa che condivide caratteristiche principali con sistemi AI avanzati, inclusi itransformer.
"C'è una montagna di prove a dimostrazione che gli astrociti sono coinvolti nella cognizione", ha affermato Leo Kozachkov, ricercatore di IBM e coautore di un recente articolo sulla teoria, a IBM Think in un'intervista. "Ci siamo chiesti se fossero in grado di implementare sistemi di memoria potenti, e tutti i segnali indicavano di sì".
Questo modello si basa su una lunga storia di ricerca neuroscientifica sulla "sinapsi tripartita", in cui un astrocita avvolge la connessione tra due neuroni. Nella formulazione del team IBM, gli astrociti non sono osservatori passivi. Al contrario, partecipano all'elaborazione e distribuzione delle informazioni nel cervello in modi che ricordano le capacità di gestione della memoria di alcuni dei sistemi di AI più sofisticati in uso oggi.
La ricerca di dove risieda la memoria nel cervello ha caratterizzato la neuroscienza per decenni. Il modello dominante ha attribuito la plasticità sinaptica, ovvero il rafforzamento o l'indebolimento delle connessioni tra i neuroni, come substrato della memoria. Questa idea è alla base sia delle teorie biologiche sia di molte delle assunzioni fondamentali dell'intelligenza artificiale.
Ma la realtà è più complicata. Studi sperimentali hanno scoperto che gli astrociti modulano la forza sinaptica, rispondono ai neurotrasmettitori e ai neuromodulatori e sembrano avere un ruolo nella formazione e nel recupero dei ricordi a lungo termine. Questi risultati non si sono sempre inseriti perfettamente nei modelli computazionali standard e le loro implicazioni sono rimaste difficili da integrare in un framework coerente.
Questo è il contesto in cui entra il modello del team IBM. Propone un sistema in cui neuroni, sinapsi e processi astrocitari interagiscono attraverso una rete dinamica condivisa. Ogni elemento è governato da equazioni derivate da principi matematici basati sull'energia. Il sistema risultante si evolve verso stati attrattori stabili che corrispondono ai ricordi memorizzati.
L'insight centrale è che gli astrociti possono espandere la capacità di memoria del sistema. Le reti interne di segnalazione del calcio consentono l'integrazione e la propagazione delle informazioni attraverso vaste regioni spaziali. Questa architettura supporta un tipo di storage della memoria più distribuito e flessibile rispetto a quanto possibile nelle reti solo con neuroni.
Kozachkov ha spiegato come si è sviluppata l'idea. "Innanzitutto, abbiamo ascoltato i neuroscienziati sperimentali che studiano gli astrociti", ha affermato. “Hanno una montagna di prove sempre crescente che suggeriscono che gli astrociti sono coinvolti nella cognizione, nella memoria e nel comportamento. Ma esiste solo una piccola raccolta di teorie specifiche e formali su come neuroni e astrociti elaborano insieme."
C'era anche un angolo computazionale. Il team stava lavorando con la Dense Associative Memory, un tipo di rete avanzata che si basa sul modello originale di Hopfield e lo estende. Questi sistemi sono rinomati per la robusta capacità di memoria e per le eccezionali funzionalità di recupero dei pattern.
"Purtroppo, ciò che queste reti di memoria associativa densa guadagnano in capacità di memoria, lo perdono in plausibilità biologica", ha affermato Kozachkov. “Quindi, ci siamo chiesti naturalmente se queste reti potessero essere implementate su hardware biologico.”
Una volta che il team ha iniziato a pensare all'implementazione biologica, gli astrociti sono rapidamente emersi come il candidato più probabile. La struttura anatomica, l'organizzazione spaziale e le dinamiche biochimiche indicavano tutte un potenziale ruolo nella memoria.
A seconda di come viene regolato il sistema, il modello può comportarsi come una memoria associativa densa o adottare le caratteristiche di un Transformer. Questa flessibilità lo rende più di un semplice paragone con l'AI. Offre un approccio pratico per considerare come il cervello e i moderni sistemi di machine learning possano risolvere problemi simili.
"Se la nostra teoria è corretta, anche solo nel concetto, se non nei dettagli specifici, ha implicazioni di vasta portata sul modo in cui pensiamo alla memoria nel cervello", ha affermato Kozachkov. "La nostra teoria suggerisce che i ricordi possano essere codificati nei percorsi di segnalazione intracellulare di un singolo astrocita. I pesi sinaptici emergono dalle interazioni all'interno di questi percorsi, così come dalle interazioni tra astrociti e sinapsi".
Le implicazioni della teoria per l'AI sono altrettanto provocatorie. I sistemi attuali di machine learning fanno fatica con la memoria. Le reti neurali hanno una capacità limitata di trattenere informazioni a lungo termine, e architetture come i livelli di attenzione o le unità di memoria esterne vengono tipicamente utilizzati per superare questa limitazione. Questi componenti aumentano il costo computazionale e la complessità.
Tra le previsioni del modello troviamo che interrompere la segnalazione intracellulare negli astrociti dovrebbe influenzare il richiamo della memoria, e che l'interferenza selettiva con le reti astrocitiche potrebbe compromettere determinati tipi di apprendimento. Queste idee sono testabili, sebbene tecnicamente impegnative, e potrebbero orientare i futuri lavori sia nelle neuroscienze di base sia nell'informatica ispirata dal cervello.
Naturalmente il modello rimane teorico. I ricercatori hanno chiarito che la proposta è un framework, non una conclusione.
"Innanzitutto, sarebbe fantastico se gli sperimentatori facessero un serio sforzo per confutare il nostro modello", ha affermato Kozachkov. "Cioè, per cercare di dimostrare che è sbagliato. Sarei molto felice di collaborare a questo sforzo."
Per ora, la teoria invita a una più ampia riconsiderazione di come sia strutturata l'intelligence.
"Siamo all'inizio di un'esplosione cambriana di intelligence," ha affermato Kozachkov. “Per la prima volta sappiamo come costruire entità non animali che siano intelligenti, con implicazioni enormi per le neuroscienze, che è difficile sopravvalutare".
Inoltre, a suo parere le neuroscienze hanno ancora molto da offrire al machine learning. "Non pensiamo di essere nemmeno lontanamente riusciti a esaurire le idee che possiamo desumere dal cervello per costruire sistemi più intelligenti. Nemmeno per sogno."
