La ricerca di dove risieda la memoria nel cervello ha caratterizzato la neuroscienza per decenni. Il modello dominante ha attribuito la plasticità sinaptica, ovvero il rafforzamento o l'indebolimento delle connessioni tra i neuroni, come substrato della memoria. Questa idea è alla base sia delle teorie biologiche sia di molte delle assunzioni fondamentali dell'intelligenza artificiale.

Ma la realtà è più complicata. Studi sperimentali hanno scoperto che gli astrociti modulano la forza sinaptica, rispondono ai neurotrasmettitori e ai neuromodulatori e sembrano avere un ruolo nella formazione e nel recupero dei ricordi a lungo termine. Questi risultati non si sono sempre inseriti perfettamente nei modelli computazionali standard e le loro implicazioni sono rimaste difficili da integrare in un framework coerente.

Questo è il contesto in cui entra il modello del team IBM. Propone un sistema in cui neuroni, sinapsi e processi astrocitari interagiscono attraverso una rete dinamica condivisa. Ogni elemento è governato da equazioni derivate da principi matematici basati sull'energia. Il sistema risultante si evolve verso stati attrattori stabili che corrispondono ai ricordi memorizzati.

L'insight centrale è che gli astrociti possono espandere la capacità di memoria del sistema. Le reti interne di segnalazione del calcio consentono l'integrazione e la propagazione delle informazioni attraverso vaste regioni spaziali. Questa architettura supporta un tipo di storage della memoria più distribuito e flessibile rispetto a quanto possibile nelle reti solo con neuroni.

Kozachkov ha spiegato come si è sviluppata l'idea. "Innanzitutto, abbiamo ascoltato i neuroscienziati sperimentali che studiano gli astrociti", ha affermato. “Hanno una montagna di prove sempre crescente che suggeriscono che gli astrociti sono coinvolti nella cognizione, nella memoria e nel comportamento. Ma esiste solo una piccola raccolta di teorie specifiche e formali su come neuroni e astrociti elaborano insieme."