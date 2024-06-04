Cosa significherà un divieto di TikTok per la cybersecurity negli Stati Uniti?

La proposta di legge deve affrontare sfide significative, tra cui quelle legali, gli ostacoli antitrust e le reazioni dell'opinione pubblica. Secondo gli esperti, il divieto potrebbe richiedere anni per entrare in vigore. Inoltre, restano dubbi sulla capacità della FTC di essere coinvolta nell'approvazione della vendita della società.

Shou Zi Chew, CEO di TikTok, ha dichiarato che l'azienda avvierà azioni legali contro la proposta di legge. In un post su TikTok, Chew ha affermato: "Non commettete errori, questo è un divieto, un divieto su TikTok e un divieto su di voi e sulla vostra voce... Siamo fiduciosi e continueremo a lottare per i vostri diritti in tribunale. I fatti e la Costituzione sono dalla nostra parte e ci aspettiamo di prevalere." Ha poi chiesto agli utenti di condividere storie su come TikTok influisce sulle loro vite, per mostrare esattamente per cosa stanno lottando.

Per come è scritta la proposta di legge, non sarà illegale per i cittadini statunitensi avere l'app TikTok sul proprio telefono o utilizzare la piattaforma di social media nel paese. Tuttavia, non sarà più possibile scaricare l'app dagli Stati Uniti. Secondo Time, gli utenti potranno comunque utilizzare l'app ma non potranno aggiornarla con nuove versioni, patch di sicurezza e correzioni di bug, il che significa che alla fine l'app non sarà più utilizzabile o sicura. Sebbene possa essere possibile eseguire queste funzioni tramite una Rete Privata Virtuale, ci sono dubbi riguardo a questa soluzione alternativa.

Sebbene sia stata firmata una proposta di legge, questa non entrerà in vigore prima di nove mesi. Gli utenti degli Stati Uniti possono ancora scaricare l'app nel paese senza problemi. Tuttavia, gli utenti di TikTok dovrebbero continuare a monitorare i progressi e le novità riguardanti la proposta di legge.