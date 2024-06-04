Cosa significherà un divieto di TikTok per la cybersecurity negli Stati Uniti?

Il presidente Joe Biden ha firmato un disegno di legge il 24 aprile 2024, che dà a Byte Dance, la società madre cinese di TikTok, due opzioni: vendere TikTok entro nove mesi o rischiare un divieto sull'app negli Stati Uniti.
Il disegno di legge arriva dopo anni di preoccupazioni sul fatto che l'app aumentasse i rischi per la cybersecurity. Nel marzo 2024, la Camera ha approvato un disegno di legge che vieta TikTok, ma esso non è stato approvato dal Senato. Tuttavia, ad aprile, il Presidente della Camera Mike Johnson ha incluso la proposta di legge TikTok in un piano supplementare di 95 miliardi di dollari per gli aiuti esteri.
Un comunicato del Dipartimento della Difesa dell'aprile 2024 descrive in dettaglio i motivi del governo federale per l'entrata in vigore del divieto. John F. Plumb, assistente segretario alla Difesa per la politica spaziale e principale consigliere informatico del segretario alla Difesa, descrive TikTok come un potenziale vettore di minaccia per gli Stati Uniti. A differenza delle piattaforme social americane, il governo cinese afferma che potrà toccare i dati provenienti dalla piattaforma in qualsiasi momento. Secondo Plumb, la Cina ha usato le sue funzionalità per rubare informazioni sensibili, proprietà intellettuale e ricerca dalle istituzioni pubbliche e private statunitensi, inclusa la base industriale della difesa, per decenni.
“Le intrusioni informatiche cinesi sono le più prolifiche al mondo. In caso di crisi, i leader della RPC [Cina] ritengono che il raggiungimento del dominio dell'informazione consentirà loro di prendere e mantenere l'iniziativa strategica, di disturbare la nostra capacità di mobilitazione, di proiettare e sostenere la forza congiunta e di garantire lo stato finale desiderato dalla RPC", ha affermato Plumb.
Inoltre, la preoccupazione è aumentata a causa dell'elevato numero di utenti dell'applicazione. Ogni giorno, 150 milioni di utenti accedono all'app, il che equivale a un terzo degli adulti e a un sesto dei bambini. Oltre all'intrattenimento e ai video divertenti, molte persone usano TikTok per notizie e sponsorizzazioni di prodotti, il che significa che l'app ha un'ampia influenza sugli utenti. Il generale dell'esercito Paul M. Nakasone, comandante dell'U.S. Cyber Command degli Stati Uniti, direttore della National Security Agency e capo del Central Security Service, ha affermato che l'ampio utilizzo offre a una nazione straniera una piattaforma per operazioni e sorveglianza, sollevando dubbi su chi controlli tali dati.
La proposta di legge deve affrontare sfide significative, tra cui quelle legali, gli ostacoli antitrust e le reazioni dell'opinione pubblica. Secondo gli esperti, il divieto potrebbe richiedere anni per entrare in vigore. Inoltre, restano dubbi sulla capacità della FTC di essere coinvolta nell'approvazione della vendita della società.
Shou Zi Chew, CEO di TikTok, ha dichiarato che l'azienda avvierà azioni legali contro la proposta di legge. In un post su TikTok, Chew ha affermato: "Non commettete errori, questo è un divieto, un divieto su TikTok e un divieto su di voi e sulla vostra voce... Siamo fiduciosi e continueremo a lottare per i vostri diritti in tribunale. I fatti e la Costituzione sono dalla nostra parte e ci aspettiamo di prevalere." Ha poi chiesto agli utenti di condividere storie su come TikTok influisce sulle loro vite, per mostrare esattamente per cosa stanno lottando.
Per come è scritta la proposta di legge, non sarà illegale per i cittadini statunitensi avere l'app TikTok sul proprio telefono o utilizzare la piattaforma di social media nel paese. Tuttavia, non sarà più possibile scaricare l'app dagli Stati Uniti. Secondo Time, gli utenti potranno comunque utilizzare l'app ma non potranno aggiornarla con nuove versioni, patch di sicurezza e correzioni di bug, il che significa che alla fine l'app non sarà più utilizzabile o sicura. Sebbene possa essere possibile eseguire queste funzioni tramite una Rete Privata Virtuale, ci sono dubbi riguardo a questa soluzione alternativa.
Sebbene sia stata firmata una proposta di legge, questa non entrerà in vigore prima di nove mesi. Gli utenti degli Stati Uniti possono ancora scaricare l'app nel paese senza problemi. Tuttavia, gli utenti di TikTok dovrebbero continuare a monitorare i progressi e le novità riguardanti la proposta di legge.
