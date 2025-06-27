Quando l'AI pensa per noi, il cervello diventa più silenzioso

LAI potrebbe prendere il sopravvento sulle nostre menti più di quanto immaginiamo. In un nuovo studio del MIT Media Lab, gli studenti che hanno usato ChatGPT per scrivere temi hanno mostrato un'attività cerebrale significativamente inferiore rispetto a chi lavorava senza di esso.
Con gli strumenti di AI come ChatGPT che diventano una presenza fissa nelle aule e nei posti di lavoro, emerge una domanda critica: qual è il loro impatto sulle nostre menti? La ricerca del MIT Media Lab offre un primo e preoccupante indizio. E sebbene i risultati non dimostrino che l'AI renda le persone meno intelligenti, sollevano importanti domande su come le tempistiche, la ripetizione e l'uso eccessivo possano ridurre il nostro sforzo cognitivo.
"Non sappiamo ancora quale sia il giusto equilibrio", ha affermato Nataliya Kosmyna, autrice principale dello studio, in un'intervista con IBM® Think. "Ma questo è un forte segnale che dobbiamo capire meglio quando e come introdurre questi strumenti."
Il team di Kosmyna ha reclutato 54 studenti universitari dell'area di Boston e li ha dotati di capsule elettroencefalografiche (EEG), che misurano l'attività elettrica nel cervello. L'obiettivo era quello di misurare le fluttuazioni in tempo reale mentre i partecipanti scrivevano brevi temi utilizzando una di tre opzioni: ChatGPT, un motore di ricerca Google semplificato o nessuno strumento. Ogni studente ha partecipato a più sessioni di scrittura, tornando in laboratorio in giorni diversi.
I ricercatori non stavano testando le conoscenze né valutando la qualità dei temi. Invece, stavano misurando quella che i neuroscienziati chiamano "connettività neurale", ovvero il grado in cui diverse parti del cervello comunicano tra loro durante un'attività.
"Non stavamo osservando l'intelligenza," ha detto Kosmyna. "Non si tratta di essere intelligenti o meno. Volevamo solo vedere cosa succede nel cervello quando si utilizza un LLM per completare un compito cognitivo."
Ciò che hanno scoperto è stato sorprendente. Quando gli studenti usavano ChatGPT, il loro cervello mostrava una minore connettività nelle regioni chiave associate al pensiero attivo e alla memoria. Quando gli studenti lavoravano senza strumenti, basandosi esclusivamente sulle loro conoscenze, il loro cervello mostrava una maggiore comunicazione interregionale.
L'esperimento includeva una svolta particolare. Nella sessione finale, alcuni partecipanti sono stati spostati in nuovi gruppi. A uno studente che aveva utilizzato ChatGPT nelle sessioni precedenti sarebbe stato chiesto di scrivere senza, e viceversa.
Ed è stato a quel punto che le cose si sono fatte ancora più interessanti. "Abbiamo scoperto che l'ordine in cui gli studenti utilizzavano gli strumenti era effettivamente importante", ha affermato Kosmyna. "Se avevano iniziato usando ChatGPT e poi gli è stato chiesto di scrivere da soli, il loro coinvolgimento neurale è risultato inferiore rispetto a chi aveva iniziato senza strumenti e solo in seguito aveva utilizzato l'AI."
Questa differenza, pur basandosi su un piccolo campione, suggerisce qualcosa di più profondo: che affidarsi all'AI troppo presto nella vita può interrompere i processi cognitivi che altrimenti si svilupperebbero nel tempo. Il fenomeno richiama precedenti ricerche sul cognitive offloading (scarico cognitivo), ovvero la tendenza delle persone a memorizzare informazioni in strumenti esterni, come smartphone o sistemi GPS. Un articolo del 2011 descriveva come le persone siano meno propense a ricordare i fatti quando sanno che possono recuperarli in seguito, tramite i motori di ricerca. In altre parole, quando ci affidiamo a uno strumento che ricorda per noi, smettiamo di provarci. E lo studio del MIT suggerisce che una dinamica simile potrebbe applicarsi alla scrittura e al ragionamento.
"Logicamente, avremmo potuto aspettarci delle differenze tra quando si usano gli strumenti e quando no", ha affermato Kosmyna. "Ed è quello che abbiamo osservato. È diverso."
Per testare la memorizzazione, i ricercatori hanno chiesto agli studenti di riprendere un argomento assegnato in precedenza in una parte precedente dello studio e di provare a ricreare il tema che avevano scritto. Alcuni avevano originariamente scritto l'elaborato utilizzando ChatGPT, altri no. Ma questa volta, tutti dovevano lavorare con la memoria.
Il gruppo che aveva iniziato con l'AI ha avuto più difficoltà. "Non l'abbiamo inquadrato come un test di memoria", disse Kosmyna. "Ma abbiamo notato delle differenze reali nel modo in cui ricordavano le loro argomentazioni precedenti e nella quantità di materiale originale che sono riusciti a recuperare."
Non si tratta del semplice fatto che il gruppo che aveva usato l'AI ha ottenuto risultati peggiori. Quegli studenti sembravano anche meno coinvolti in ciò che avevano scritto.
"Abbiamo iniziato a interrogarci sulla proprietà", ha detto. "Se hai utilizzato uno strumento per generare il contenuto, ti senti davvero come se fosse tuo? Te lo ricordi allo stesso modo?"
La questione di cosa significhi imparare quando uno strumento fa il lavoro pesante è diventata una preoccupazione crescente negli ambienti di formazione. Mentre molti insegnanti hanno adottato l'AI per il brainstorming o il supporto linguistico, altri temono che la sua facilità d'uso possa compromettere l'apprendimento più profondo.
I risultati di Kosmyna si fermano al di là di una dichiarazione di danno, anche se suggeriscono che le tempistiche possono essere critiche. Quando gli studenti hanno iniziato lo studio scrivendo da soli e poi hanno usato ChatGPT, il loro cervello è rimasto più attivo, anche durante le sessioni assistite dall'AI. "È possibile che la creazione di queste fondamenta abbia contribuito innanzitutto a preservare il coinvolgimento", ha affermato. "Non lo sappiamo con certezza, ma questo dimostra che è davvero importante quand'è che introduciamo questi strumenti."
Sebbene lo studio si sia concentrato sugli studenti universitari, le sue implicazioni sono molto più ampie. In un mondo in cui l'AI si sta rapidamente incorporando in strumenti di produttività, motori di ricerca, e-mail e piattaforme di codifica, la valutazione dei rischi di un'eccessiva dipendenza non è più ipotetica.
Kosmyna sta già ampliando la ricerca in altri settori, inclusa l'ingegneria software. Sebbene abbia rifiutato di condividere i risultati preliminari prima della revisione tra pari, ha confermato che stanno emergendo modelli simili. "Il prossimo studio è già stato fatto", ha detto. "E stiamo osservando alcune delle stesse tendenze."
Altri studi suggeriscono che potrebbero esserci conseguenze cognitive derivanti dall'automazione. Una ricerca dell'University College di Londra ha dimostrato che l'uso eccessivo del GPS può ridurre l'ippocampo, la parte del cervello responsabile della memoria spaziale e dell'apprendimento.
La preoccupazione di Kosmyna non è che l'AI renda le persone più stupide. Il fatto è che non sappiamo ancora come utilizzarla bene. "L'AI è uno strumento potente, ed è qui per restare", ha detto. "Ma la stiamo integrando molto velocemente, senza dei dati che ci aiutino a capire come e quando dovrebbe essere introdotta."
Ritiene che i bambini possano essere particolarmente vulnerabili, non a causa dei contenuti di ChatGPT, ma perché il loro cervello è ancora in via di sviluppo. "C'è una differenza tra dare un tutor AI a un diciannovenne e darne uno a un bambino di 9 anni", ha detto. "Ma al momento non stiamo facendo distinzioni tra questi scenari."
Mentre le scuole sperimentano tutor AI e sistemi di apprendimento adattivi, Kosmyna invita alla cautela. "Dobbiamo coinvolgere gli insegnanti in questa discussione", ha affermato. “Ma dobbiamo anche supportarli con dati reali, non solo con supposizioni.”
Questo supporto potrebbe dover includere protocolli che indichino quando gli educatori devono incoraggiare gli studenti a lottare da soli e quando devono permettere loro di usare l'assistenza dell'AI. Senza questo sostegno, il rischio è una generazione di studenti in grado di scrivere prompt per un modello, ma non di pensare da soli per un problema difficile.
Comunque, Kosmyna sottolinea che questo studio è solo l'inizio. Il campione era piccolo. Il compito di scrivere un tema era ristretto. I prossimi passi del suo team di ricerca, ha detto, riguarderanno studi più ampi e longitudinali su popolazioni più ampie e su una gamma più vasta di tipi di lavoro.
"Non vogliamo farci prendere dal panico", ha detto. "Vogliamo porre domande migliori."
Ha fatto una pausa, poi ha aggiunto un ultimo pensiero.
"Se l'AI deve far parte del nostro modo di pensare, allora dobbiamo capire cosa sta cambiando prima che cambi noi."
