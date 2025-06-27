Quando l'AI pensa per noi, il cervello diventa più silenzioso

Il team di Kosmyna ha reclutato 54 studenti universitari dell'area di Boston e li ha dotati di capsule elettroencefalografiche (EEG), che misurano l'attività elettrica nel cervello. L'obiettivo era quello di misurare le fluttuazioni in tempo reale mentre i partecipanti scrivevano brevi temi utilizzando una di tre opzioni: ChatGPT, un motore di ricerca Google semplificato o nessuno strumento. Ogni studente ha partecipato a più sessioni di scrittura, tornando in laboratorio in giorni diversi.

I ricercatori non stavano testando le conoscenze né valutando la qualità dei temi. Invece, stavano misurando quella che i neuroscienziati chiamano "connettività neurale", ovvero il grado in cui diverse parti del cervello comunicano tra loro durante un'attività.

"Non stavamo osservando l'intelligenza," ha detto Kosmyna. "Non si tratta di essere intelligenti o meno. Volevamo solo vedere cosa succede nel cervello quando si utilizza un LLM per completare un compito cognitivo."

Ciò che hanno scoperto è stato sorprendente. Quando gli studenti usavano ChatGPT, il loro cervello mostrava una minore connettività nelle regioni chiave associate al pensiero attivo e alla memoria. Quando gli studenti lavoravano senza strumenti, basandosi esclusivamente sulle loro conoscenze, il loro cervello mostrava una maggiore comunicazione interregionale.

L'esperimento includeva una svolta particolare. Nella sessione finale, alcuni partecipanti sono stati spostati in nuovi gruppi. A uno studente che aveva utilizzato ChatGPT nelle sessioni precedenti sarebbe stato chiesto di scrivere senza, e viceversa.

Ed è stato a quel punto che le cose si sono fatte ancora più interessanti. "Abbiamo scoperto che l'ordine in cui gli studenti utilizzavano gli strumenti era effettivamente importante", ha affermato Kosmyna. "Se avevano iniziato usando ChatGPT e poi gli è stato chiesto di scrivere da soli, il loro coinvolgimento neurale è risultato inferiore rispetto a chi aveva iniziato senza strumenti e solo in seguito aveva utilizzato l'AI."

Questa differenza, pur basandosi su un piccolo campione, suggerisce qualcosa di più profondo: che affidarsi all'AI troppo presto nella vita può interrompere i processi cognitivi che altrimenti si svilupperebbero nel tempo. Il fenomeno richiama precedenti ricerche sul cognitive offloading (scarico cognitivo), ovvero la tendenza delle persone a memorizzare informazioni in strumenti esterni, come smartphone o sistemi GPS. Un articolo del 2011 descriveva come le persone siano meno propense a ricordare i fatti quando sanno che possono recuperarli in seguito, tramite i motori di ricerca. In altre parole, quando ci affidiamo a uno strumento che ricorda per noi, smettiamo di provarci. E lo studio del MIT suggerisce che una dinamica simile potrebbe applicarsi alla scrittura e al ragionamento.

"Logicamente, avremmo potuto aspettarci delle differenze tra quando si usano gli strumenti e quando no", ha affermato Kosmyna. "Ed è quello che abbiamo osservato. È diverso."