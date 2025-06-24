L'agente AI del sto team non ha un posto in mensa per il pranzo e non si preoccupa dei giorni di ferie. Non si distrae durante le riunioni né prende congedi per malattia. Gestisce gli incarichi e, sempre più spesso, li gestisce abbastanza bene da costringere a ripensare l'aspetto del lavoro.

In tutti i settori, questi sistemi stanno assumendo ruoli che un tempo appartenevano al personale junior. Riassumono la ricerca, redigono rapporti e analizzano i dati finanziari. Non sono più solo strumenti passivi, ma sono diventati contributori integrati che richiedono supervisione, valutazione e strategia.

Man mano che gli agenti AI si diffondono tra le aziende, i manager affrontano una nuova sfida: come guidare un team che includa lavoratori non umani. Questi sistemi possono essere instancabili ed efficienti, ma non chiedono feedback, non spiegano le loro motivazioni e non alzano la mano quando le cose vanno male. La domanda non è più se l'AI possa contribuire al lavoro reale, ma come le aziende gestiranno responsabilità, affidabilità e prestazioni quando lo farà.

"I manager avranno bisogno di un piano per gestire le prestazioni e prendere decisioni in base alle azioni dell'AI e degli umani", ha detto a IBM Think Mindy Shoss, professoressa di psicologia alla University of Central Florida, in un'intervista a IBM Think.

In IBM, la trasformazione è già in atto. Con strumenti come watsonx Orchestrate e ricerche interne sulla collaborazione multi-agente, gli agenti AI stanno diventando integrati nei processi core business. Nelle risorse umane, abbinano i curriculum alle descrizioni di lavoro e generano liste ristrette per i responsabili delle assunzioni. Nel procurement, analizzano i contratti per classificare i fornitori e segnalare i rischi di conformità. Anche se le persone prendono ancora le decisioni finali, il lavoro manuale avviene sempre più in background.

IBM Research ha pilotato squadre di agenti per affrontare progetti complessi, come l'analisi documentale su larga scala. In un esperimento, migliaia di documenti di politica normativa sono stati analizzati per estrarre clausole e confrontare le giurisdizionedizioni. Il sistema forniva una matrice di risultati che gli analisti dovevano rivedere, un compito che un tempo richiedeva settimane, ora compresso in appena poche ore con supervisione umana.

"Gli agenti AI ci aiuteranno a costruire più velocemente, lavorare con team più piccoli e dare vita a più idee", ha detto Kunal Sawarkar, Distinguished Engineer di IBM, in un'intervista a IBM Think . "Ci tolgono il lavoro pesante dalle spalle, così possiamo concentrarci su ciò che ha valore. È un cambiamento radicale in cui tutti possono diventare creatori, non solo esecutori".