L'agente AI del sto team non ha un posto in mensa per il pranzo e non si preoccupa dei giorni di ferie. Non si distrae durante le riunioni né prende congedi per malattia. Gestisce gli incarichi e, sempre più spesso, li gestisce abbastanza bene da costringere a ripensare l'aspetto del lavoro.
In tutti i settori, questi sistemi stanno assumendo ruoli che un tempo appartenevano al personale junior. Riassumono la ricerca, redigono rapporti e analizzano i dati finanziari. Non sono più solo strumenti passivi, ma sono diventati contributori integrati che richiedono supervisione, valutazione e strategia.
Man mano che gli agenti AI si diffondono tra le aziende, i manager affrontano una nuova sfida: come guidare un team che includa lavoratori non umani. Questi sistemi possono essere instancabili ed efficienti, ma non chiedono feedback, non spiegano le loro motivazioni e non alzano la mano quando le cose vanno male. La domanda non è più se l'AI possa contribuire al lavoro reale, ma come le aziende gestiranno responsabilità, affidabilità e prestazioni quando lo farà.
"I manager avranno bisogno di un piano per gestire le prestazioni e prendere decisioni in base alle azioni dell'AI e degli umani", ha detto a IBM Think Mindy Shoss, professoressa di psicologia alla University of Central Florida, in un'intervista a IBM Think.
In IBM, la trasformazione è già in atto. Con strumenti come watsonx Orchestrate e ricerche interne sulla collaborazione multi-agente, gli agenti AI stanno diventando integrati nei processi core business. Nelle risorse umane, abbinano i curriculum alle descrizioni di lavoro e generano liste ristrette per i responsabili delle assunzioni. Nel procurement, analizzano i contratti per classificare i fornitori e segnalare i rischi di conformità. Anche se le persone prendono ancora le decisioni finali, il lavoro manuale avviene sempre più in background.
IBM Research ha pilotato squadre di agenti per affrontare progetti complessi, come l'analisi documentale su larga scala. In un esperimento, migliaia di documenti di politica normativa sono stati analizzati per estrarre clausole e confrontare le giurisdizionedizioni. Il sistema forniva una matrice di risultati che gli analisti dovevano rivedere, un compito che un tempo richiedeva settimane, ora compresso in appena poche ore con supervisione umana.
"Gli agenti AI ci aiuteranno a costruire più velocemente, lavorare con team più piccoli e dare vita a più idee", ha detto Kunal Sawarkar, Distinguished Engineer di IBM, in un'intervista a IBM Think . "Ci tolgono il lavoro pesante dalle spalle, così possiamo concentrarci su ciò che ha valore. È un cambiamento radicale in cui tutti possono diventare creatori, non solo esecutori".
Nonostante questi progressi, restano questioni spinose in materia di fiducia, supervisione e responsabilità. Gli errori succedono. Quando un agente interpreta male un prompt o trascura una variabile, qualcuno deve essere responsabile.
Stephen Casper, ricercatore all'MIT che si concentra sull'affidabilità dell'AI, vede il momento attuale come una fase di transizione, piuttosto che un futuro stabile. "Se i sistemi di AI diventeranno abbastanza affidabili da permettere questo, potrebbe essere una grande opportunità, ma anche un grande problema," ha detto a IBM Think in un'intervista. "Rendere realtà qualcosa del genere richiederebbe un lungo processo di adozione graduale, tentativi ed errori."
Piuttosto che immaginare un futuro di colleghi dell'AI, Casper vede un'integrazione più lenta e limitata. I sistemi potrebbero diventare più capaci, ma continueranno a operare sotto istruzione umana. "Alcune delle applicazioni più efficaci dell'AI autonoma, come la guida o la codifica, avvengono in un contesto in cui un essere umano ha il controllo ma può delegare compiti al sistema di AI", ha detto.
La delega può essere ampliata, ma la discrezione rimarrà umana. "Anche se i sistemi AI saranno in grado di svolgere il 90% del lavoro svolto dagli esseri umani in alcuni lavori", ha aggiunto, "l'ultimo 10% sarà di gran lunga il più difficile da automatizzare".
Gli agenti AI sono già al lavoro. Dietro le quinte nelle aziende di logistica, gli agenti di routing AI analizzano in tempo reale dati meteorologici, traffico e flotte. Quando si forma una tempesta o si chiude un'autostrada, l'agente suggerisce itinerari e riassegnazioni prima che il dispatcher umano si sia versato una seconda tazza di caffè. La chiamata finale appartiene comunque a una persona, ma il primo avviso spesso arriva dal codice.
Le strutture dell'organizzazione potrebbero seguire l'esempio. "Gli esseri umani verrebbero valutati in modo simile a come i leader ai livelli più alti della gerarchia di un'organizzazione supervisionano i leader ai livelli più bassi", ha affermato Shoss. Gli agenti AI, pur non essendo dipendenti, generano comunque lavoro che deve essere gestito. "Il concetto di responsabilità non significa la stessa cosa per l'AI che per gli umani," aggiunse.
Casper concorda sul fatto che anche in un posto di lavoro ricco di agenti, la supervisione non scomparirà. "Siamo molto più lontani dai colleghi AI di quanto molte demo e un certo hype suggeriscano", ha affermato.
Gestire le persone era già abbastanza difficile. Ora, con gli agenti in gioco, i leader aziendali stanno reinventando l'intero playbook.
"I leader dovrebbero adottare una mentalità a doppio binario: essere cauti nell'implementare cambiamenti operativi chiave per evitare interruzioni, ma aggressivi nella sperimentazione per esplorare rapidamente il potenziale degli Agente AI", ha detto Tianyi Peng, professore di Business alla Columbia University, in un'intervista con IBM Think. "L'obiettivo non è la sostituzione di massa", ha aggiunto. "È un'integrazione progressiva".
Una implementazione misurata aiuta a evitare quella che Peng chiama la "trappola del backlash". "La fiducia e le prestazioni a lungo termine dipendono dall'integrazione misurata e dal coinvolgimento dei dipendenti", ha detto.
Con la proliferazione degli agenti, le pratiche di gestione si stanno evolvendo. "Impara in fretta: non c'è bisogno di diventare un esperto", ha detto Peng. Non sono richieste competenze tecniche, ma è richiesta la capacità di suggerire, interpretare e perfezionare.
"Gestire un team ibrido significa orchestrare workflow in cui persone e agenti collaborano", ha affermato. Ciò significa comprendere le funzionalità, indirizzare le attività in modo strategico e sapere quando è il momento di ignorarle o di riqualificarle.
Anche le metriche stanno cambiando. "Le prestazioni includono il rapporto costo-efficacia", ha osservato Peng. Ciò significa adattare la complessità del modello al lavoro da svolgere, utilizzando sistemi leggeri per i riepiloghi e riservando modelli più potenti per le decisioni di alto valore.
"I team devono monitorare il ROI degli agenti, adattare le dimensioni del modello alle attività e ottimizzare i workflow non solo per la precisione, ma anche per la scalabilità e il valore", ha affermato. "Anche se l'AI prende le decisioni, gli esseri umani progettano il sistema e ne approvano gli output."
Guardando al futuro, ha affermato Peng, le aziende che sperano in un playbook chiaro dovranno accettare un percorso più fluido. "Tutti si aspettano un playbook", ha affermato. "Ma in realtà lo stiamo scrivendo man mano che andiamo avanti."
