Cosa possono imparare i marketer B2C dal CMO di Anthropologie

Ai vertici aziendali, i CMO sono in prima linea sia nella trasformazione esterna che interna, soprattutto nelle aziende B2C, dove il ciclo di feedback tra desideri, comportamento e dati interni dei clienti si accorcia giorno dopo giorno.
Nell'ultimo episodio di Transformers, Barbra Sainsurin, Global Chief Marketing Officer del popolare marchio di abbigliamento e rivenditore Anthropologie, si è unita alla conduttrice Ann Funai, CIO e VP of Business Platforms Transformation di IBM per discutere alcune delle sfide più grandi che i leader marketing affrontano oggi, e di come Anthropologie stia lavorando per superare queste sfide con la sua trasformazione del marketing basata sui dati.
"Il tempo che intercorre tra il lancio di una campagna e la ricezione dei segnali da parte dei nostri clienti è brevissimo", ha affermato Sainsurin nel podcast. "Ciò significa che anche la velocità con cui impariamo deve essere elevata. In Anthropologie, abbiamo dovuto capire come appare quel ciclo di feedback e costruire i processi e i sistemi che permettano ai nostri team di raccogliere dati, tradurli in insight e, soprattutto, agire in tempo reale."
Come marchio globale retail con oltre 200 store e una forte crescita all'inizio del 2025, Anthropologie è profondamente inserita nella conversazione culturale. Ma l'ambito di quella conversazione è ampio e in continua evoluzione.
"Anthropologie cerca di restare in contatto con i suoi attuali clienti, ma allo stesso tempo di attrarre questa nuova fascia demografica di consumatori più giovani", ha affermato Sainsurin. "Abbiamo dovuto capire o approfondire... tutte le conversazioni in cui sono coinvolti i nostri clienti su moda, musica, sport, viaggi, arte."
Sainsurin ha detto che scegliere dove e quando pesarsi è fondamentale.
"Quali conversazioni riteniamo siano autentiche rispetto a ciò che siamo come brand? E in quali momenti dell'anno vogliamo inserirci in queste conversazioni?". Ha chiesto Sainsurin. "Uno, perché vogliamo essere rilevanti, ma due, vogliamo anche essere autentici."
Per i brand B2C, l'autenticità è tutto. Per Anthropologie, questo significa impegnarsi intenzionalmente nelle conversazioni e aggiungere valore ad esse. "È davvero importante non farlo solo per il gusto di seguire la tendenza, ma impegnarci intenzionalmente in conversazioni in cui, in primo luogo, i nostri clienti ritengono che dovremmo essere coinvolti e, in secondo luogo, a cui riteniamo di poter effettivamente aggiungere valore e dimensione."
Nelle aziende, sia consumer che enterprise, adattarsi al cambiamento significa anche approfondire la collaborazione tra i team. "La trasformazione non può avvenire in modo isolato", ha affermato. "E per essere efficace è necessario un allineamento interfunzionale."
Questo allineamento, ha detto Sainsurin, deve riguardare l'intero organigramma. Coinvolgere i team è essenziale per garantire che tutti si spostano in sincronia.
"La trasformazione del marketing ha avuto successo solo perché ho dato priorità al coinvolgimento dei miei partner: nella finanza, negli acquisti e nel merchandising, nella creatività, nei prodotti e nelle operazioni", ha affermato. "Perché il marketing è il primo luogo in cui si catturano i cambiamenti nel comportamento dei consumatori."
Sainsurin ha sottolineato che la comunicazione chiara tra i team è stata essenziale per creare un allineamento più ampio su dove investire, su cosa dare priorità e su chi indirizzare e coinvolgere.
"Dal punto di vista del prodotto, dovevamo anche assicurarci di presentarci con il prodotto giusto, che avrebbe attratto, coinvolto e, in definitiva, convertito i [clienti] quando li vedevamo online e da memorizzare", ha spiegato.
Il processo, ha ammesso, è stato lungo e difficile. "Mentre esegui, ripeti, evolvi, catturi, leggi, reagisci, trovi costantemente nuovi canarini nella miniera di carbone che diventano indicatori futuri di dove devi impostare il prossimo obiettivo."
Ora che la prima fase della trasformazione del marketing è quasi completata, l'attenzione si sta già spostando su ciò che verrà dopo. E con le best practice di marketing messe in discussione quotidianamente dai comportamenti dei clienti in evoluzione e dall'ascesa dell'AI, la strada da seguire può sembrare travolgente.
"Tra AI, AEO e GEO, ogni giorno emergono nuove terminologie," ha detto. "Ed è abbastanza da farmi girare la testa."
Al centro di tutto, ha detto Sainsurin, c'è il cliente. Per Sainsurin, ciò significa interagire in modo significativo con i consumatori e utilizzare i dati per servirli meglio. "Quando traduco o parlo con il mio direttore finanziario e utilizzo metriche di marketing, parlo di quelle metriche di marketing dal punto di vista del cliente", ha affermato.
Ad esempio, potrebbe notare metriche di coinvolgimento elevate sui social, ma poi notare che quando un cliente arriva sul sito, non sta convertendo il suo acquisto sugli articoli promossi, ma su qualcosa di completamente diverso. Ciò indica che, mentre il marketing sta facendo il suo lavoro nel guidare il traffico, l'esperienza del sito o il mix di prodotti potrebbero richiedere una modifica.
"Probabilmente dovremmo trovare altri modi per assicurarci che quando i clienti arrivano sul nostro sito, acquistino i prodotti che hanno il maggiore impatto sui nostri obiettivi di crescita."
Cercare di vedere l'intero percorso attraverso gli occhi di un cliente ha anche aiutato Sainsurin a evitare di cadere nel gergo di marketing. Rimanere curiosi, ha detto, è essenziale per mettere in discussione i propri presupposti.
"Le metriche di marketing forniscono solo una parte di questo percorso", ha affermato. "Ed è stato molto importante per me educare me stessa e gli altri mentre prendiamo familiarità con le metriche di marketing e capiamo l'impatto che queste decisioni hanno sulle metriche del down-funnel".
La sua definizione di successo si è evoluta: "Va oltre la semplice efficacia mediatica", ha affermato. "È come se le nostre strategie di marketing avessero raggiunto gli obiettivi di business di acquisire nuovi clienti, trattenere i clienti esistenti a un ritmo maggiore o contribuire a un impatto positivo sullo stato di salute del nostro brand? E con questi sistemi in atto, possiamo avere conversazioni più solide e stabilire più facilmente queste connessioni".
