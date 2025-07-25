Cosa possono imparare i marketer B2C dal CMO di Anthropologie

Nelle aziende, sia consumer che enterprise, adattarsi al cambiamento significa anche approfondire la collaborazione tra i team. "La trasformazione non può avvenire in modo isolato", ha affermato. "E per essere efficace è necessario un allineamento interfunzionale."

Questo allineamento, ha detto Sainsurin, deve riguardare l'intero organigramma. Coinvolgere i team è essenziale per garantire che tutti si spostano in sincronia.

"La trasformazione del marketing ha avuto successo solo perché ho dato priorità al coinvolgimento dei miei partner: nella finanza, negli acquisti e nel merchandising, nella creatività, nei prodotti e nelle operazioni", ha affermato. "Perché il marketing è il primo luogo in cui si catturano i cambiamenti nel comportamento dei consumatori."

Sainsurin ha sottolineato che la comunicazione chiara tra i team è stata essenziale per creare un allineamento più ampio su dove investire, su cosa dare priorità e su chi indirizzare e coinvolgere.

"Dal punto di vista del prodotto, dovevamo anche assicurarci di presentarci con il prodotto giusto, che avrebbe attratto, coinvolto e, in definitiva, convertito i [clienti] quando li vedevamo online e da memorizzare", ha spiegato.

Il processo, ha ammesso, è stato lungo e difficile. "Mentre esegui, ripeti, evolvi, catturi, leggi, reagisci, trovi costantemente nuovi canarini nella miniera di carbone che diventano indicatori futuri di dove devi impostare il prossimo obiettivo."

Ora che la prima fase della trasformazione del marketing è quasi completata, l'attenzione si sta già spostando su ciò che verrà dopo. E con le best practice di marketing messe in discussione quotidianamente dai comportamenti dei clienti in evoluzione e dall'ascesa dell'AI, la strada da seguire può sembrare travolgente.

"Tra AI, AEO e GEO, ogni giorno emergono nuove terminologie," ha detto. "Ed è abbastanza da farmi girare la testa."