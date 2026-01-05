Cosa significa l'AI per il futuro del lavoro

La stragrande maggioranza dei ruoli professionali persisterà. Questa è l'opinione di Robert Seamans, docente di Management e Organizzazioni presso la NYU Stern School of Business e Direttore del Center for the Future of Management. "Solo pochissimi posti di lavoro scompariranno", ha detto in un'intervista. Tuttavia, questa rassicurazione è arrivata con un avvertimento: "La maggior parte dei posti di lavoro cambierà e i lavoratori che non si adattano a questi cambiamenti si ritroveranno con un insieme di competenze antiquate che non hanno valore sul mercato del lavoro".

Cosa rende un lavoro vulnerabile? Secondo Seamans, le posizioni più a rischio sono quelle con un numero limitato di compiti distinti e una minima interazione con altri ruoli. Consideriamo un operatore di telemarketing. Il lavoro prevede un insieme limitato di attività: chiamare, rispondere alle domande e registrare i risultati. Non esiste un complesso coordinamento di gruppo, né situazioni umane ambigue da affrontare. "Il telemarketer non interagisce con gli altri in un contesto di lavoro di gruppo complesso", ha affermato. "Può essere sistematizzato e, quindi, replicato".

Un framework simile è emerso dalla conversazione con Puri. I lavori a rischio, ha affermato, sono quelli che implicano un "movimento meccanico" nei domini del linguaggio e della conoscenza. "Qualcuno chiama, vai a cercare un manuale o un registro, ottieni la risposta, fornisci la risposta", ha spiegato. "Questo tipo di lavoro può essere eliminato". Faceva attenzione alla scelta delle parole. "In realtà non sto usando deliberatamente la parola 'umile'. Di natura meccanica".

Lo sviluppo del software offre un'anteprima di ciò che accadrà altrove. Nel 2011, Marc Andreessen dichiarò che il software stava divorando il mondo. Un decennio dopo, ha detto Puri, il pasto era finito. "Il software ha mangiato il mondo. E nel 2020 era chiaro che l'AI si stava mangiando il software".

Il lavoro di uno sviluppatore di software, ha detto Puri, si sta evolvendo a un ritmo senza precedenti. "Non sono convinto che quei posti di lavoro vengano eliminati. Sono più interessato al fatto che c'è ancora molto da fare, quindi il loro lavoro si evolverà".

Non tutti i lavori che sembrano automatizzabili lo sono davvero, ha detto Puri. L'AI legge ora milioni di scansioni mediche, ma un radiologo fa molto di più che interpretare le immagini. Il lavoro consiste nel collegare la storia dei pazienti, condurre esami e sintetizzare informazioni complesse. "È molto più complicato della semplice lettura di un report di imaging", ha affermato. Lo stesso principio vale in tutte le professioni: più un lavoro implica l'intreccio di fili eterogenei di giudizio e contesto, più è difficile automatizzarlo.

Per i lavoratori che ricoprono ruoli vulnerabili, il punto è chiaro: "Se hai quel lavoro, è meglio iniziare a capire quale valore aggiunto stai apportando, perché quel tipo di lavoro può essere automatizzato", ha affermato Puri. "Ma questi strumenti ti danno anche la possibilità di reinventare il tuo lavoro, invece di renderti così nervoso", ha aggiunto, sottolineando che i lavoratori possono sperimentare la tecnologia sui loro telefoni e proporre nuovi ruoli per se stessi.

"Vai dal tuo manager e digli: 'Questo è possibile'. Questo ti dà voce in capitolo sul tuo lavoro e su ciò che farai in futuro, piuttosto che lasciare che quel futuro sia controllato da qualcun altro".

La questione di quali lavori sopravvivono potrebbe avere meno a che fare con il lavoro stesso che con la sua posizione nella gerarchia. Gillian Lester, ex preside della Columbia Law School, vede un potenziale "svuotamento del centro" nella forza lavoro. Secondo Lester, i lavori che hanno maggiori probabilità di persistere sono quelli estremi: professionisti altamente specializzati il cui giudizio non può essere replicato e lavoratori dei servizi a basso salario che svolgono compiti fisici che non possono essere facilmente automatizzati. "I professionisti, il chirurgo e l'addetto alle pulizie staranno bene", ha detto a IBM Think in un'intervista. Ma nel mezzo c'è una vasta quantità di personale impiegatizio che potrebbe rivelarsi vulnerabile. "Le persone che lavorano nel settore assicurativo, dove controllano i set di dati per capire se qualcuno è idoneo a un rimborso, questo non avrà più bisogno di esseri umani in futuro," ha detto Lester".

E per quanto riguarda il middle management e le funzioni esecutive? Secondo Puri, la tecnologia ha già rimodellato questi ruoli, mettendo a disposizione "strumenti più potenti" e consentendo loro di gestire team più grandi con "una migliore intelligenza, un migliore processo decisionale con funzionalità a portata di mano".

Tuttavia, ha respinto l'idea che il management stesso sarà automatizzato. "Non penso che entreremo in uno scenario in cui, in massa, ci diremo che non abbiamo bisogno del middle management," ha detto. "Sarebbe quasi come dire che non abbiamo bisogno di un processo decisionale, perché trasferiremo tutto su queste macchine che possono prendere decisioni anche per noi".

Questo scenario è "nirvana o una visione distopica, a seconda dei punti di vista", ha detto. Ma, in entrambi i casi, è distante. "Finché non riusciremo ad affidare a queste macchine letteralmente le nostre vite e tutto il resto, ci sarà un lungo periodo di transizione prima che i lavori vengano rimodellati e poi eliminati".