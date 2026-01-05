Cosa significa l'AI per il futuro del lavoro

Poche persone hanno trascorso più tempo di RuchirPuri a pensare a come l'AI rimodellerà il lavoro. Per anni Puri, Chief Scientist di IBM, ha costruito i sistemi con cui alcuni lavoratori temono di essere sostituiti. Ha visto la tecnologia superare limiti che un tempo sembravano lontani decenni. Eppure anche lui è stato colto di sorpresa dalla velocità del cambiamento nell'AI.
"Penso sia giusto dire che tutti coloro che lavoravano nell'AI sono rimasti sorpresi, e in alcuni casi scioccati, da quanto velocemente questa tecnologia è avanzata", ha detto in un'intervista con IBM Think. "La velocità dell'innovazione e del progresso è stata a dir poco impressionante".
I numeri raccontano una storia di trasformazione su larga scala. Secondo il Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, che ha intervistato più di 1.000 datori di lavoro rappresentanti 14 milioni di lavoratori in 55 economie, entro il 2030 l'AI creerà 170 milioni di nuovi ruoli mentre sostituirà 92 milioni di posti di lavoro, con un guadagno netto di 78 milioni di posti di lavoro. Tuttavia, questo netto positivo oscura un notevole tasso di abbandono: il 22% di tutti i posti di lavoro sarà trasformato nei prossimi cinque anni. I datori di lavoro si aspettano che il 39% delle competenze richieste nel mercato del lavoro cambi entro il 2030, e il 41% dei datori di lavoro afferma di pianificare di ridurre la propria forza lavoro dove l'AI può automatizzare le attività. Nel frattempo, Goldman Sachs stima che se le attuali applicazioni di AI venissero ampliate in tutta l'economia, il 2,5% dell'occupazione americana rischierebbe di scomparire.
Ogni importante cambiamento tecnologico ha innescato previsioni di disoccupazione di massa. L'automobile avrebbe eliminato il settore dei cavalli e tutti coloro coinvolti. Il computer avrebbe reso gli impiegati obsoleti. Internet avrebbe svuotato il retail. Ogni volta però l'economia ha creato più posti di lavoro di quanti ne abbia distrutti. Circa il 60 percento dei lavoratori americani oggi ricopre lavori che nel 1940 non esistevano, il che significa che oltre l'85 percento della crescita occupazionale negli ultimi ottant'anni deriva dalla creazione di posti di lavoro guidata dalla tecnologia. La domanda è se questa volta sarà diverso.
La stragrande maggioranza dei ruoli professionali persisterà. Questa è l'opinione di Robert Seamans, docente di Management e Organizzazioni presso la NYU Stern School of Business e Direttore del Center for the Future of Management. "Solo pochissimi posti di lavoro scompariranno", ha detto in un'intervista. Tuttavia, questa rassicurazione è arrivata con un avvertimento: "La maggior parte dei posti di lavoro cambierà e i lavoratori che non si adattano a questi cambiamenti si ritroveranno con un insieme di competenze antiquate che non hanno valore sul mercato del lavoro".
Cosa rende un lavoro vulnerabile? Secondo Seamans, le posizioni più a rischio sono quelle con un numero limitato di compiti distinti e una minima interazione con altri ruoli. Consideriamo un operatore di telemarketing. Il lavoro prevede un insieme limitato di attività: chiamare, rispondere alle domande e registrare i risultati. Non esiste un complesso coordinamento di gruppo, né situazioni umane ambigue da affrontare. "Il telemarketer non interagisce con gli altri in un contesto di lavoro di gruppo complesso", ha affermato. "Può essere sistematizzato e, quindi, replicato".
Un framework simile è emerso dalla conversazione con Puri. I lavori a rischio, ha affermato, sono quelli che implicano un "movimento meccanico" nei domini del linguaggio e della conoscenza. "Qualcuno chiama, vai a cercare un manuale o un registro, ottieni la risposta, fornisci la risposta", ha spiegato. "Questo tipo di lavoro può essere eliminato". Faceva attenzione alla scelta delle parole. "In realtà non sto usando deliberatamente la parola 'umile'. Di natura meccanica".
Lo sviluppo del software offre un'anteprima di ciò che accadrà altrove. Nel 2011, Marc Andreessen dichiarò che il software stava divorando il mondo. Un decennio dopo, ha detto Puri, il pasto era finito. "Il software ha mangiato il mondo. E nel 2020 era chiaro che l'AI si stava mangiando il software".
Il lavoro di uno sviluppatore di software, ha detto Puri, si sta evolvendo a un ritmo senza precedenti. "Non sono convinto che quei posti di lavoro vengano eliminati. Sono più interessato al fatto che c'è ancora molto da fare, quindi il loro lavoro si evolverà".
Non tutti i lavori che sembrano automatizzabili lo sono davvero, ha detto Puri. L'AI legge ora milioni di scansioni mediche, ma un radiologo fa molto di più che interpretare le immagini. Il lavoro consiste nel collegare la storia dei pazienti, condurre esami e sintetizzare informazioni complesse. "È molto più complicato della semplice lettura di un report di imaging", ha affermato. Lo stesso principio vale in tutte le professioni: più un lavoro implica l'intreccio di fili eterogenei di giudizio e contesto, più è difficile automatizzarlo.
Per i lavoratori che ricoprono ruoli vulnerabili, il punto è chiaro: "Se hai quel lavoro, è meglio iniziare a capire quale valore aggiunto stai apportando, perché quel tipo di lavoro può essere automatizzato", ha affermato Puri. "Ma questi strumenti ti danno anche la possibilità di reinventare il tuo lavoro, invece di renderti così nervoso", ha aggiunto, sottolineando che i lavoratori possono sperimentare la tecnologia sui loro telefoni e proporre nuovi ruoli per se stessi.
"Vai dal tuo manager e digli: 'Questo è possibile'. Questo ti dà voce in capitolo sul tuo lavoro e su ciò che farai in futuro, piuttosto che lasciare che quel futuro sia controllato da qualcun altro".
La questione di quali lavori sopravvivono potrebbe avere meno a che fare con il lavoro stesso che con la sua posizione nella gerarchia. Gillian Lester, ex preside della Columbia Law School, vede un potenziale "svuotamento del centro" nella forza lavoro. Secondo Lester, i lavori che hanno maggiori probabilità di persistere sono quelli estremi: professionisti altamente specializzati il cui giudizio non può essere replicato e lavoratori dei servizi a basso salario che svolgono compiti fisici che non possono essere facilmente automatizzati. "I professionisti, il chirurgo e l'addetto alle pulizie staranno bene", ha detto a IBM Think in un'intervista. Ma nel mezzo c'è una vasta quantità di personale impiegatizio che potrebbe rivelarsi vulnerabile. "Le persone che lavorano nel settore assicurativo, dove controllano i set di dati per capire se qualcuno è idoneo a un rimborso, questo non avrà più bisogno di esseri umani in futuro," ha detto Lester".
E per quanto riguarda il middle management e le funzioni esecutive? Secondo Puri, la tecnologia ha già rimodellato questi ruoli, mettendo a disposizione "strumenti più potenti" e consentendo loro di gestire team più grandi con "una migliore intelligenza, un migliore processo decisionale con funzionalità a portata di mano".
Tuttavia, ha respinto l'idea che il management stesso sarà automatizzato. "Non penso che entreremo in uno scenario in cui, in massa, ci diremo che non abbiamo bisogno del middle management," ha detto. "Sarebbe quasi come dire che non abbiamo bisogno di un processo decisionale, perché trasferiremo tutto su queste macchine che possono prendere decisioni anche per noi".
Questo scenario è "nirvana o una visione distopica, a seconda dei punti di vista", ha detto. Ma, in entrambi i casi, è distante. "Finché non riusciremo ad affidare a queste macchine letteralmente le nostre vite e tutto il resto, ci sarà un lungo periodo di transizione prima che i lavori vengano rimodellati e poi eliminati".
Ciò che accadrà in seguito potrebbe essere più simile a un'ondata di licenziamenti che a una cernita. Quasi tutti i lavori basati sulla conoscenza si divideranno presto in due, secondo Gabe Goodhart, Chief Architect of AI Open Innovation di IBM. "La versione di quel lavoro basata sull'AI sarà molto richiesta", ha detto in un'intervista a IBM Think. Coloro che padroneggiano gli strumenti avranno un vantaggio, mentre coloro che non lo fanno si troveranno a competere in un mercato in contrazione per il lavoro tradizionale, ha osservato.
Il divario tra questi due campi, ha avvertito Goodhart, sarà colmato da lavoratori che "non hanno le competenze per usare l'AI in modo efficace, ma cercano di usarla comunque". Si tratta di lavoratori che possono produrre di più ma capire di meno, che si fidano del risultato senza comprendere il processo, che non riescono a capire quando la macchina ha sbagliato.
Tuttavia, gli stessi strumenti che minacciano alcuni lavoratori ne rafforzano altri. Consideriamo l'emergere del "vibe coding", in cui gli agenti AI traducono i concetti di design direttamente in un software funzionante. Tradizionalmente, i progettisti non avevano le competenze di programmazione necessarie per realizzare i propri prototipi. Ora possono. "Si tratta di una competenza trasversale in cui gli input chiave, ovvero la progettazione, possono ora tradursi direttamente nell'output target del software funzionante", ha spiegato Goodhart. Le barriere tra le discipline si stanno dissolvendo.
Questa democratizzazione potrebbe rappresentare uno dei cambiamenti più profondi in atto. "L'attuale tecnologia di AI generativa ha reso le competenze di codifica e di data science accessibili ai non programmatori in un modo molto simile alla lingua inglese", ha affermato Puri. Ha sottolineato le previsioni di aziende valutate un miliardo di dollari con una sola persona. "Ciò che prima richiedeva probabilmente 20 persone, ora può essere fatto da una o due persone. E, comunque, queste persone non dispongono di competenze software".
Il risultato è controintuitivo: i lavoratori non tecnici potrebbero effettivamente trovarsi di fronte a maggiori opportunità. "Sono quelli che vengono coinvolti ora", ha detto Puri. "Prima erano un po' esclusi. Ora vengono portati dentro".
Se la tecnologia avanza a un ritmo che persino i suoi creatori trovano sorprendente, la trasformazione dell'economia procede con maggiore cautela. L'anno 2025 ha segnato "l'inizio di quella massiccia rampa di lancio", come ha detto Puri, un momento in cui le aziende iniziano a integrare l'AI nelle operazioni reali, a ristrutturare i workflow e a concedere cautamente maggiore autonomia ai sistemi.
"Le aziende sono ancora preoccupate di dare troppa libertà agli agenti", ha affermato. "Non hai alcun controllo su di loro, possono creare scompiglio".
Una sfida correlata è sapere se i sistemi di AI stanno facendo ciò che dovrebbero fare. "Il benchmarking diventerà, o almeno dovrebbe diventare, una competenza di primo livello tra le aziende", ha dichiarato David Cox, Vice President for AI Foundations di IBM Research, in un'intervista con IBM Think. "Come posso sondare un sistema e creare test e benchmark per sapere se il sistema sta facendo ciò a cui è destinato? Questa è una lacuna lampante che vedo attualmente".
Gli strumenti per valutare l'AI, sostiene Cox, richiederanno discipline completamente nuove, diverse dai tradizionali test del software, perché questi sistemi sono "molto meno deterministici del software a cui siamo abituati".
Secondo Puri, l'AI potrebbe impiegare fino a un decennio per "filtrare completamente nel tessuto della nostra società e i prossimi tre o cinque anni saranno un periodo di iper-accelerazione", seguito da un assestamento più lungo.
Come saranno i lavori del futuro? La visione emersa da queste conversazioni è quella di esseri umani che gestiscono "eserciti di agenti" e supervisionano i sistemi di AI, assicurandosi che si comportino come previsto e correggendoli quando deviano dal percorso. "È come il lavoro di un manager", ha detto Puri. "Il tuo valore aggiunto si sposta al livello successivo".
Gli esperti lavoreranno direttamente con i tecnologi per creare agenti AI, attingendo alle loro conoscenze di settore per definire il comportamento del sistema e le barriere di sicurezza. Saranno anche responsabili della manutenzione di tali agenti, applicando il giudizio umano per valutare le conseguenze, individuare i rischi e gestire i casi limite. "I tecnologi AI... normalmente sanno che l'AI non può creare agenti AI da sola", ha affermato Puri. "Deve esserci un'intersezione tra AI e competenze in materia".
Goodhart ha espresso il concetto senza mezzi termini: "Il giudizio umano è la competenza chiave necessaria per utilizzare l'AI sul posto di lavoro in modo sicuro". Ciò significa che i lavoratori che capiscono cosa è e cosa non è l'AI, che possono implementarla in modo efficace pur riconoscendone i limiti, saranno essenziali. "Le persone senza questa conoscenza che cercano di utilizzare l'AI cadranno nell'abisso di affidarsi all'AI senza comprenderne i rischi e finiranno per commettere errori che potrebbero avere grandi conseguenze".
Secondo Seamans, tre caratteristiche saranno più importanti nei prossimi anni: "La capacità di migliorare le proprie competenze, senza che ti venga chiesto di farlo, la fame di conoscenza e il desiderio di aiutare gli altri, soprattutto quelli del tuo team". Nessuna di queste è una competenza tecnica. Invece, tutte richiedono una particolare predisposizione verso il lavoro e i colleghi, ha affermato Seamans.
L'enfasi sulle competenze trasversali è emersa più e più volte nelle interviste. "Capacità di problem solving e capacità di comunicazione: acquisitele", consiglia Puri. "Probabilmente sono più importanti che mai, perché queste macchine possono svolgere molti compiti potenzialmente meccanici". Ciò che rimane distintamente umano è l'intelligenza emotiva. “Il quoziente emotivo è ancora in gran parte una caratteristica umana. L'empatia è una caratteristica umana".
Facendo leva sulla sua esperienza nella formazione legale, Lester sottolineava l'importanza del pensiero critico e della creatività, la capacità di affrontare i problemi da angolazioni inaspettate, di sintetizzare informazioni in modi nuovi e di esercitare l'intuizione insieme all'analisi.
"Gran parte di ciò che insegniamo riguarda ciò che AI può darci", ha affermato, riferendosi alla conoscenza fattuale. "L'AI può dirti quanti pianeti orbitano attorno al sole. Ma una parte enorme di ciò che facciamo è insegnare alle persone come risolvere i problemi. Stiamo insegnando alle persone a pensare in modo creativo, magari seguendo percorsi diversi dal solito, ovvero la capacità di pensiero critico. Stiamo anche insegnando dove l'intuizione e l'istinto possono essere utili quanto una formula".
Queste competenze sono sempre state alla base dell'istruzione, ma stanno diventando sempre più importanti via via che le funzioni informative dell'apprendimento possono essere trasferite all'AI. La sfida ora è quella di far sì che le componenti non trasferibili (giudizio, creatività e fluidità interpersonale) diventino il fulcro dello sviluppo professionale. "Direi che una delle sfide principali per la formazione è capire come insegnare queste competenze alle persone e continuare farlo", ha affermato Lester.
Qualcosa cambia quando la supervisione umana viene sostituita dal monitoraggio algoritmico. La sorveglianza dell'AI sul luogo di lavoro può misurare le battiture, analizzare le espressioni facciali, tracciare il tono della voce e seguire i movimenti fisici con una granularità che nessun manager umano potrebbe sostenere. "Abbiamo sempre avuto dei capi", ha detto Lester. "A volte microgestione, a volte caposquadra brutali in officina, a volte un supervisore in ufficio". La novità, ha affermato, è che l'AI può "amplificare e sistematizzare questi danni", trasformando la normale supervisione in qualcosa di più astratto, più pervasivo e più difficile da contrastare.
Ancora più preoccupante, la supervisione dell'AI può eliminare l'elemento umano dalle relazioni sul luogo di lavoro, relazioni che possono essere oppressive, sì, ma anche arricchenti. "C'è una qualità anonimizzata", ha detto Lester. "Nel bene e nel male, abbiamo dovuto lavorare con quelle persone che sono i nostri supervisori o i nostri mentori e alcune di queste relazioni sono relazioni molto positive".
Mentre gran parte della discussione su AI e lavoro ruota attorno all'efficienza e al controllo, Lester era più interessata al loro effetto sull'atmosfera umana del luogo di lavoro. "Penso che l'AI potrebbe finire per avere effetti profondi sulle relazioni interpersonali nel luogo di lavoro", ha detto, "comprese quelle che coinvolgono crescita, crescita professionale, apprendimento, avanzamento attraverso l'apprendimento interpersonale, consulenza, mentoring, come pure il comando. Penso che sarà davvero interessante. Dovremo capire come bilanciare il valore e l'utilità di questi strumenti con la socializzazione interpersonale".
Una conseguenza del cambiamento in corso è che l'apprendimento non può più essere considerato un evento sporadico. "La formazione e l'apprendimento non sono il processo di ottenere una laurea, non finiscono lì", ha detto Puri. "Le cose cambiano continuamente".
Spera in una conoscenza dell'AI universale, un'alfabetizzazione di base che consenta ai lavoratori di qualsiasi campo di interagire con la tecnologia che sta rimodellando i loro settori. Gli strumenti stessi rendono tutto più facile che mai, perché i dipendenti possono comunicare con l'AI in linguaggio naturale.
Una generazione di studenti si trova tuttavia in una “situazione di stallo”, come ha detto Lester. I giovani che hanno seguito le regole e coltivato le competenze richieste stanno ora scoprendo che i sistemi di AI possono riprodurre quelle competenze in pochi secondi, persino il giornalismo, secondo Lester. "Le persone possono ricevere le notizie con un semplice clic e l'AI fornisce un riepilogo di ciò che è appena accaduto. Le persone vogliono agire. Sono nel momento della loro vita. Vogliono prendere decisioni e acquisire le competenze di cui hanno bisogno, e a volte non sanno nemmeno quale sia la risposta giusta".
È emerso un divario generazionale negli atteggiamenti verso l'AI, anche se non è quello che ci si aspetterebbe. I giovani semplicemente la usano sempre. "Sono nata nel 1964 e non la utilizzo automaticamente", ha detto Lester, "mentre i miei figli, che sono in età universitaria, la vedono come uno strumento quotidiano che usano sempre".
Il consiglio di Lester a suo figlio, che lavora in IBM, è quello di combinare la fluidità tecnologica con gli investimenti interpersonali. "Non puoi nascondere la testa sotto la sabbia", ha detto. "È necessario comprendere il toolkit di base". Ma gli consiglia anche di osservare i mentori, di imparare come vengono costruiti i team, di sviluppare un giudizio che vada oltre "la magia computazionale dell'AI". Dice a suo figlio di concentrarsi "sul perché sono bravi in quello che fanno, sul perché sono bravi a creare team e a pensare in modo tattico o strategico alla realizzazione dei progetti".
Il consiglio di Puri a un ipotetico ventenne che entra nella forza lavoro è simile. “Non temere mai la tecnologia: adottala", ha detto. "So che questi sono tempi senza precedenti. Può sembrare molto scomodo. Ma essendo nel settore da molto tempo, posso assicurarvi che le persone che accettano la tecnologia saranno quelle che definiranno il futuro".
C'è una domanda che si cela sotto tutto questo, ovvero se alcune forme di lavoro debbano rimanere guidate dall'uomo indipendentemente da tutto. Quando la domanda è stata posta a Lester, ha esitato a lungo prima di rispondere.
"I bambini hanno bisogno di essere accuditi dagli esseri umani", ha infine affermato. "Hanno bisogno dell'interazione fisica. Hanno bisogno del contatto visivo, del tatto, di una disciplina compassionevole che comprenda l'umano". Lo stesso principio potrebbe applicarsi all'insegnamento, a certe forme di assistenza sanitaria, ai campi che prevedono negoziati tra le parti per prevenire conflitti. Si tratta di aree in cui i guadagni di efficienza potrebbero non valere il costo della connessione umana: in cui, come ha detto Lester, "dobbiamo essere intenzionali mentre andiamo avanti, ritagliando e proteggendo alcune aree dell'attività umana".
Lo spettro di un reddito di base universale che sostituisce il lavoro preoccupa Puri. "Le persone lavorano perché questo dà loro uno scopo", ha affermato. "Non è solo una questione di soldi. Capisco che il denaro sia di fondamentale importanza, ma lo è altrettanto uno scopo nella vita". Lester ha descritto uno scenario in cui chi rimane senza lavoro riceve "20.000 dollari all'anno e poi può avviare un'attività in proprio".
Tuttavia rimaneva scettica sul fatto che il reddito garantito o i sussidi potessero sostituire il significato che deriva dall'attività produttiva. "Sono scettica sul fatto che questo sia sufficiente a dare alle persone il significato, lo scopo, le interazioni interpersonali che non possono essere realmente escluse", ha affermato.
Eppure, l'ottimismo persiste, almeno tra chi crea questi sistemi. Puri ritiene che la nuova tecnologia creerà più opportunità di quante ne distrugga. Risolverà problemi che "non avremmo mai immaginato potessero essere risolti". Agli occhi di esperti come Puri, un futuro con l'AI è un futuro pieno di speranza. "Potenzialmente troveremo cure per malattie che non avremmo mai pensato di trovare", ha affermato. “Scopriremo materiali sostenibili. E questo consentirà un'innovazione davvero senza precedenti nella società".
Ma ha anche le idee chiare su ciò che non può essere automatizzato. "Molti dei lavori che svolgiamo con le mani non possono essere reinventati", ha affermato. "C'è una perdita in casa mia. Ho bisogno di qualcuno che sappia come aggiustarla. La mia macchina è rotta. Ho bisogno di qualcuno che aggiusti anche questo. Ho bisogno di qualcuno che reinventi il modo in cui queste cose vengono progettate, costruite, mantenute e riparate".
La domanda è se i lavoratori avranno paura del futuro o sceglieranno di adottarlo. La tecnologia è già qui. Sta rimodellando lo sviluppo software, il servizio clienti, la ricerca legale e innumerevoli altri campi, e probabilmente rimodellerà ambiti che oggi sembrano intoccabili. Ma resta uno strumento, sorprendentemente potente, ma pur sempre uno strumento.
"Che tu sia uno scrittore inglese, che lavori nel settore dell'intrattenimento, che sia un tecnologo o un professionista medico", ha detto Puri, "adotta la tecnologia, perché è sorprendente potente".
