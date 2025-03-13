Una settimana di Manus

Manus ha stupito molti utenti in quanto è stato in grado di eseguire rapidamente una vasta gamma di attività complicate, dall'analisi delle scorte alla pianificazione dei viaggi alla valutazione delle assicurazioni, il tutto senza alcun input umano oltre al prompt iniziale.

"Manus è un'esperienza di automazione davvero interessante, in cui puoi chattare con il modello, che ha accesso a 29 strumenti, orchestra le tue richieste e ti fornisce un feedback progressivo davvero utile su come sta eseguendo quell'attività", spiega Chris Hay, Distinguished Engineer presso IBM, in un'intervista con Think.

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati dal rilascio di numerosi nuovi strumenti e funzionalità di AI, a dimostrazione di un crescente interesse per gli agenti che supportano gli utenti in varie attività (si pensi a Operator di OpenAI o alle varie funzionalità di Deep Research recentemente aggiunte a molti LLM).

"Manus è un bel mix di deep search, approfondimento e navigazione. E ha anche accesso ad altri strumenti", afferma Hay.

La vera innovazione di Manus potrebbe essere quella di riunire molti strumenti interessanti (un editor, un browser, un terminale) in un'esperienza intuitiva, che, secondo Hay, ha fatto eco alla prima versione pubblica di ChatGPT più di due anni fa. In quel momento, e per la prima volta, l'interazione con l'AI divenne accessibile a chiunque avesse una connessione Internet, senza bisogno di una laurea in informatica.

Manus utilizza diversi modelli AI, in particolare i software Claude, Qwen e Browser Use di Anthropic, che aiutano gli agenti AI ad accedere ai siti web. Browser Use sta godendo dell'alone di successo della settimana di successo di Manus, diventando a sua volta virale.

Ma qualcuno parlerà di Manus il mese prossimo? Hay prevede: "Tra una settimana, qualcuno ricreerà Manus solo con open source, il che penso sia fantastico. OpenAI risponderà e tutti avranno un'esperienza equivalente."