Il governo federale pubblica linee guida urgenti per il settore idrico degli Stati Uniti

Il settore idrico statunitense è stato descritto come "ricco di obiettivi e povero di risorse" a causa delle limitate risorse finanziarie e tecniche disponibili, e i sistemi nelle piccole comunità rurali sono particolarmente vulnerabili.

Durante una recente audizione del Comitato per l'energia e il commercio, Rick Jeffares, presidente della Georgia Rural Water Association, ha dichiarato che oltre il 91% dei sistemi idrici comunitari in questo paese servono meno di 10.000 persone. Secondo Jeffares, le comunità piccole e rurali spesso hanno "difficoltà a conformarsi a complicati mandati federali e a fornire acqua potabile sicura e accessibile e servizi igienico-sanitari a causa delle economie di scala limitate e della mancanza di competenze tecniche."

Jeffares ha anche detto che i fornitori che ricevono fondi federali e vendono o installano attrezzatura automatizzata dovrebbero essere "obbligati a rispettare i protocolli standard stabiliti dall'EPA e da altre agenzie per proteggere meglio le aziende idriche dai cyberattacchi".

Durante l'udienza è stata inoltre sottolineata la necessità di coinvolgere i giovani. "Rural Water lo sta facendo tramite un programma di apprendistato registrato, e sta funzionando, quindi vorremmo espanderci. Prevediamo che la nuova generazione di operatori idrici avrà un livello superiore di sofisticazione informatica e cibernetica," ha detto Jeffares.