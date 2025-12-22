Rivoluzionare l'esperienza dei fan dell'UFC con IBM watsonx

È una tradizione iconica nello spettacolo degli sport da combattimento (e sicuramente per gli oltre 700 milioni di fan dell'UFC in tutto il mondo), che quando un lottatore fa il suo ingresso sia solitamente accompagnato da una canzone e da alcune statistiche chiave che lo riguardano. In occasione dell'UFC 322 al Madison Square Garden il 15 novembre, l'energia che si irradiava dall'Ottagono è esplosa quando Valentina Shevchenko ha dominato Zhang Weili nell'evento principale congiunto, conservando il titolo femminile UFC dei pesi mosca e stabilendo un nuovo record di takedown.
Nell'ottobre 2024, UFC ha avviato una partnership con IBM per aumentare il coinvolgimento dei fan in tempo reale attraverso insight e narrazione. Insieme, IBM e UFC hanno creato UFC Insights Engine, una piattaforma basata su AI che crea insight automatizzati sui combattimenti e sui combattenti. Il team di produzione delle statistiche UFC lavora da una dashboard che raccoglie dati chiave e storie interessanti dall'UFC Insights Engine. All'interno di questa dashboard, il team utilizza un agente AI supportato da IBM watsonx Orchestrate per verificare rapidamente le statistiche pertinenti. Successivamente, il modello di AI generativa Granite di IBM genera una bozza in linguaggio naturale, aiutando il team di produzione delle statistiche a plasmare rapidamente le angolazioni narrative in tempo reale.
Quest'anno, IBM e UFC stanno ampliando l'esperienza di insight dell'UFC Insights Engine includendo gli insight durante il combattimento. Una prima occhiata a questa nuova funzionalità è stata possibile in occasione del primo round dell'UFC 322 al Madison Square Garden, quando Shevchenko è diventata la prima donna nella storia dell'UFC a realizzare 60 takedown nel corso della propria carriera. Gli spettatori l'hanno potuto vedere direttamente in un'immagine mostrata sulla sinistra dello schermo, insieme alla prima statistica di insight durante il combattimento. Questa funzionalità sarà disponibile anche in altri combattimenti futuri.
"Finora ci siamo limitati a fornire solo insight pre-combattimento, quindi la creazione di insight dal vivo è per noi un grande cambiamento", ha dichiarato Jonathan Collins, Principal Manager, Americas Build Engineering di IBM in un'intervista con IBM Think.
La nuova pipeline di insight fornirà ai tifosi punti di riferimento interessanti durante la trasmissione, come aggiornamenti dei record storici o statistiche d'importanza critica. Immaginiamo che un pugile sia sul punto di battere il record assoluto dei fuori combattimento. Utilizzando il nuovo Insights Engine, il team di produzione delle statistiche UFC avrà già messo in coda gli insight pertinenti per essere pronto in tempo reale se o quando il record verrà battuto. Questi insight vengono quindi forniti al team dei contenuti e delle trasmissioni dell'UFC affinché le condividano pubblicamente.
"UFC Insights Engine, basato su IBM watsonx, è un pacchetto AI complesso che va a fondo per scoprire, in pochi secondi, nuovi insight in tempo reale per i fan", ha dichiarato Alon Cohen, Executive Vice President of Innovation di TKO. "Chiunque utilizzi strumenti di AI sa che sono normalmente di offrire approfondimenti o velocità, ma non entrambe le cose. Tuttavia, collaborando con IBM per queste nuove statistiche sui combattimenti, abbiamo ottimizzato Insights Engine per raggiungere entrambi gli obiettivi, il che rappresenta un vero punto di svolta".
"I tifosi dell'UFC sono molto informati e appassionati di questo sport. Questo è stato utile per noi, perché molti degli insight che pubblichiamo sono destinati ai fan, e molti finiscono sui social media", ha dichiarato Anand Das, AI Solutions Architect di IBM, durante un'intervista con IBM Think. "I fan ci fanno sapere che tipo di insight preferiscono e noi partiamo da lì".
L'Insights Engine è supportato da prodotti di AI provenienti da tutto il portfolio IBM. Ogni prodotto IBM lavora insieme agli altri; watsonx.data ottimizza i dati non elaborati di UFC, quindi watsonx.ai estrae insight dai dati non elaborati e infine, con l'aiuto di watsonx.governance, li fornisce in modo spiegabile e trasparente.
Gli insight durante il combattimento fanno parte dell'obiettivo dell'UFC di migliorare l'esperienza per tutti gli stakeholder. I team responsabili dei contenuti e delle trasmissioni di UFC riferiscono di aver visto quanto sia efficace la soluzione IBM, poiché ha triplicato il volume di insight e, dal lancio della piattaforma, ha ridotto di circa il 40% il tempo necessario per generare insight, liberando del tempo da dedicare ad attività più creative.
"Miglioriamo costantemente, anche nel pre-combattimento", ha detto Collins. "Abbiamo una serie di pipeline e cerchiamo sempre di innovare e migliorare le trasmissioni e l'esperienza dei fan". L'Insights Engine di UFC è stato realizzato con le tecnologie di watsonx Orchestrate, inclusa un'interfaccia conversazionale unificata dove i ricercatori di UFC possono porre domande complesse e analizzare le tendenze, che vengono poi trasformate in insight per i fan. L'orchestrazione integra strumenti avanzati, come pipeline text-to-SQL alimentate da modelli linguistici open source (LLM) di primo livello, inclusi IBM Granite e Llama, addestrati sul grande volume di dati storici dell'UFC.
I fan di tutto il mondo che hanno partecipato o si sono sintonizzati a UFC 322 al Madison Square Garden hanno potuto dare una prima occhiata alle nuove funzionalità di insight. Con più di 40 eventi dal vivo ogni anno, trasmessi a oltre 950 milioni di famiglie, è probabile che i fan di UFC vedano presto la soluzione in azione.
