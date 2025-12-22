Rivoluzionare l'esperienza dei fan dell'UFC con IBM watsonx

È una tradizione iconica nello spettacolo degli sport da combattimento (e sicuramente per gli oltre 700 milioni di fan dell'UFC in tutto il mondo), che quando un lottatore fa il suo ingresso sia solitamente accompagnato da una canzone e da alcune statistiche chiave che lo riguardano. In occasione dell'UFC 322 al Madison Square Garden il 15 novembre, l'energia che si irradiava dall'Ottagono è esplosa quando Valentina Shevchenko ha dominato Zhang Weili nell'evento principale congiunto, conservando il titolo femminile UFC dei pesi mosca e stabilendo un nuovo record di takedown.

Nell'ottobre 2024, UFC ha avviato una partnership con IBM per aumentare il coinvolgimento dei fan in tempo reale attraverso insight e narrazione. Insieme, IBM e UFC hanno creato UFC Insights Engine, una piattaforma basata su AI che crea insight automatizzati sui combattimenti e sui combattenti. Il team di produzione delle statistiche UFC lavora da una dashboard che raccoglie dati chiave e storie interessanti dall'UFC Insights Engine. All'interno di questa dashboard, il team utilizza un agente AI supportato da IBM watsonx Orchestrate per verificare rapidamente le statistiche pertinenti. Successivamente, il modello di AI generativa Granite di IBM genera una bozza in linguaggio naturale, aiutando il team di produzione delle statistiche a plasmare rapidamente le angolazioni narrative in tempo reale.