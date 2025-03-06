L'uomo che ha insegnato all'AI a imparare crede che l'intelligenza a livello umano sia più vicina di quanto si pensi

La visione di Sutton per l'AI, in buona sostanza, è quella di costruire macchine che imparino come fanno gli umani, attraverso l'esplorazione, l'esperienza e l'adattamento. Per lui, il futuro dell'AI non riguarda modelli più grandi o più regole, ma la creazione di sistemi AI che possano capire le cose da soli.

Il premio in denaro che gli è stato conferito, il Turing Award (500.000 del milione di dollari condiviso con Barto), è già stato utilizzato per realizzare questa visione. Ha fondato l'Openmind Research Institute, con l'obiettivo di dare ai giovani ricercatori di AI la libertà di esplorare le domande fondamentali sull'apprendimento, senza le pressioni della commercializzazione.

"Quando Andy Barto e io abbiamo iniziato, avevamo il tempo e lo spazio per esplorare liberamente le idee", ha affermato. "Questo è ciò che ha portato l'apprendimento per rinforzo a diventare quello che è oggi. Voglio dare alla nuova generazione la stessa opportunità."

Quindi, l'AI a livello umano è inevitabile? Sutton rimane cautamente ottimista. "Non è una questione di se, ma di quando", ha affermato. "E quando ciò accadrà, non sarà perché abbiamo costruito un modello più grande. Sarà perché abbiamo creato uno studente più intelligente."