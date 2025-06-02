Per rispondere a questa domanda, Lueckmann e il suo team si sono rivolti alle mani umane. Lavorando con un gruppo specializzato presso Janelia, hanno annotato manualmente circa 2.000 neuroni. Ciò ha comportato non solo la marcatura delle cellule, ma anche il perfezionamento di ogni marcatura in un processo "avanti e indietro", una sorta di dialogo iterativo tra scienziato e macchina. "Il processo ha comportato diversi cicli di feedback e perfezionamenti tra i nostri team, fornendo infine i dati di formazione per il nostro algoritmo personalizzato", afferma.

Dopo aver gettato queste basi, l'algoritmo ha fatto il resto: mappare gli altri 70.000. Non si trattava solo di forza bruta. Era l'impalcatura necessaria per iniziare a costruire modelli di machine learning in grado di prevedere la prossima mossa del cervello.

Il pesce zebra usato nello studio non riposava semplicemente in una vasca. È stato esposto a una sequenza di stimoli virtuali, correnti simulate, luce tremolante e ombre in movimento, ognuna progettata per imitare segnali ambientali naturali. Mentre l'attività muscolare della coda del pesce veniva registrata tramite elettrodi, il suo cervello veniva fotografato in tempo reale tramite un microscopio a foglio luminoso. Immobilizzati in un gel trasparente, i pesci erano stati geneticamente modificati per esprimere indicatori di calcio, che si illuminano quando i neuroni si attivano. Questa configurazione ha fornito ai ricercatori sia stimoli visivi che risposte neurali in tutto il cervello dei vertebrati.

ZAPBench include non solo i dati di attività ma anche un connettore imminente dello stesso pesce, fino al livello della sinapsi. Ciò consente un livello di modellazione mai raggiunto prima in una specie vertebrata: attività e struttura, fianco a fianco. Grazie a questa combinazione, i modelli possono iniziare a fare più che prevedere: possono iniziare a spiegare.

Altri due sforzi riflettono ambizioni simili. Il programma microNS dell'Allen Institute ha combinato l'imaging cerebrale strutturale e funzionale nei topi, offrendo mappe connettomiche dense insieme a modelli di attività neurale per capire come vengono elaborate le informazioni visive. Il loro set di dati ha stimolato la ricerca sulle relazioni struttura-funzione nei cervelli dei mammiferi, in particolare nella corteccia visiva.

Nel frattempo, il Brain Observatory della University of California, San Diego, ha rilasciato dati su larga scala provenienti da sonde Neuropixel che registrano migliaia di neuroni in topi che si comportano bene. Sebbene non sia spazialmente completo come ZAPBench, questo sforzo ha fornito preziosi dati di serie temporali allineati al comportamento, contribuendo ai progressi nella modellazione predittiva della dinamica corticale.