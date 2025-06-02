L'edificio principale del laboratorio HHMI Janelia si erge dall'edge boscoso del fiume Potomac come una nave di vetro e acciaio, con gli angoli acuti addolciti dalle colline verdi e dalle piscine riflettenti circostanti. All'interno, la luce naturale filtra negli open space collaborativi, corridoi curvi collegano le suite di microscopia specializzate e cluster di ricercatori si radunano vicino a pareti di schizzi di lavagna e scansioni cerebrali ad alta risoluzione.
In una di queste suite, situata ad Ashburn, Virginia, uno schermo si illumina con una resa volumetrica del cervello di una larva di zebrafish. Ogni neurone pulsa come un punto di luce (una galassia in miniatura) catturato durante l'attivazione in 3D ad alta risoluzione. A un occhio non allenato, sembra uno sfarfallio di lucciole in una cupola di cristallo. Ma per Jan-Matthis Lueckmann, un ricercatore di ricerca presso Google ricerca, e i suoi collaboratori, si tratta di una mappa operativa della cognizione, codificata in lampeggiamenti. Era un puzzle. E risolverlo potrebbe rimodellare la nostra comprensione sia del cervello che dell'intelligenza artificiale.
"Oltre a questioni come la correzione delle deformazioni elastiche all'interno di questo video volumetrico, una sfida significativa è stata individuare in modo affidabile la posizione di questi neuroni," racconta Lueckmann a IBM Think in un'intervista. "Per affrontare questo problema, abbiamo collaborato strettamente con un team di specialisti di HHMI Janelia. Hanno meticolosamente annotato a mano circa 2.000 neuroni utilizzando un protocollo di annotazione progettato su misura."
Man mano che i sistemi di AI diventano più potenti, i ricercatori cercano sempre più ispirazione nella biologia, e in particolare nel cervello, la macchina di calcolo più efficiente dell'evoluzione. Il progetto ZAPBench è uno degli esempi più ambiziosi finora: un set di dati di pesci zebra a cervello intero progettato per indagare la natura stessa del calcolo e della previsione neuronale.
Ma la storia non si ferma alla biologia. In IBM® Research, un'ispirazione simile ha dato origine a chip ispirati al cervello come NorthPole, che sfidano le architetture tradizionali imitando il modo in cui i neuroni calcolano. Man mano che iniziative come ZAPBench svelano i principi del funzionamento del cervello, potrebbero ispirare la nuova generazione di hardware AI.
Il set di dati ZapBench, il fulcro di questa storia in corso, non è una normale scansione cerebrale. È un video volumetrico che riprende due ore continue di attività dell'intero cervello in un pesce zebra vivo, reso nei massimi dettagli. Ogni secondo contiene fotogrammi tridimensionali che tracciano il bagliore in tempo reale di circa 70.000 neuroni, ognuno dei quali si illumina per pochissimi momenti, segnalando un'esplosione di pensieri.
Questa elegante formulazione trasmette a malapena la complessità ingegneristica. Il video è un panorama in continua evoluzione. Deformazioni elastiche e spostamenti microscopici nei tessuti, creano distorsioni che deformano i dati. Gli algoritmi inciampano. E in assenza di mappe accurate, anche il compito più semplice diventa arduo: dove si trova esattamente ogni neurone?
Per rispondere a questa domanda, Lueckmann e il suo team si sono rivolti alle mani umane. Lavorando con un gruppo specializzato presso Janelia, hanno annotato manualmente circa 2.000 neuroni. Ciò ha comportato non solo la marcatura delle cellule, ma anche il perfezionamento di ogni marcatura in un processo "avanti e indietro", una sorta di dialogo iterativo tra scienziato e macchina. "Il processo ha comportato diversi cicli di feedback e perfezionamenti tra i nostri team, fornendo infine i dati di formazione per il nostro algoritmo personalizzato", afferma.
Dopo aver gettato queste basi, l'algoritmo ha fatto il resto: mappare gli altri 70.000. Non si trattava solo di forza bruta. Era l'impalcatura necessaria per iniziare a costruire modelli di machine learning in grado di prevedere la prossima mossa del cervello.
Il pesce zebra usato nello studio non riposava semplicemente in una vasca. È stato esposto a una sequenza di stimoli virtuali, correnti simulate, luce tremolante e ombre in movimento, ognuna progettata per imitare segnali ambientali naturali. Mentre l'attività muscolare della coda del pesce veniva registrata tramite elettrodi, il suo cervello veniva fotografato in tempo reale tramite un microscopio a foglio luminoso. Immobilizzati in un gel trasparente, i pesci erano stati geneticamente modificati per esprimere indicatori di calcio, che si illuminano quando i neuroni si attivano. Questa configurazione ha fornito ai ricercatori sia stimoli visivi che risposte neurali in tutto il cervello dei vertebrati.
ZAPBench include non solo i dati di attività ma anche un connettore imminente dello stesso pesce, fino al livello della sinapsi. Ciò consente un livello di modellazione mai raggiunto prima in una specie vertebrata: attività e struttura, fianco a fianco. Grazie a questa combinazione, i modelli possono iniziare a fare più che prevedere: possono iniziare a spiegare.
Altri due sforzi riflettono ambizioni simili. Il programma microNS dell'Allen Institute ha combinato l'imaging cerebrale strutturale e funzionale nei topi, offrendo mappe connettomiche dense insieme a modelli di attività neurale per capire come vengono elaborate le informazioni visive. Il loro set di dati ha stimolato la ricerca sulle relazioni struttura-funzione nei cervelli dei mammiferi, in particolare nella corteccia visiva.
Nel frattempo, il Brain Observatory della University of California, San Diego, ha rilasciato dati su larga scala provenienti da sonde Neuropixel che registrano migliaia di neuroni in topi che si comportano bene. Sebbene non sia spazialmente completo come ZAPBench, questo sforzo ha fornito preziosi dati di serie temporali allineati al comportamento, contribuendo ai progressi nella modellazione predittiva della dinamica corticale.
La vera questione sollevata da ZAPBench non riguarda i neuroni in sé. Si tratta di come li modelliamo.
Per decenni, la modellazione cerebrale si è fortemente basata su dati di serie temporali. Questo significa ridurre nel tempo la complessa struttura 3D del cervello a livelli numerici di attività. È più semplice, richiede meno risorse di elaborazione ed è più facile da analizzare.
Ma c'è un compromesso.
"Ottenere dati sulle serie temporali richiede un passaggio di segmentazione che, nonostante i nostri migliori sforzi, inevitabilmente mantiene un certo grado di errore a questa scala," spiega Lueckmann. La segmentazione, il processo di isolamento e marcatura dei neuroni, è per natura soggetto a errori. Un piccolo errore nelle fasi iniziali può ripercuotersi a cascata su un intero modello.
I dati volumetrici offrono un percorso diverso. Invece di ridurre l'immagine 3D in segnali 1D, i modelli volumetrici mirano a prevedere l'attività direttamente dal video. È end-to-end. Disordinato, ma elegante.
"Prevedere i dati volumetrici aggira direttamente la necessità di segmentazione", spiega Lueckmann a IBM Think. "Offre un approccio più end-to-end, una caratteristica che spesso si rivela vantaggiosa nelle applicazioni di machine learning."
Nei test, il team ha scoperto che i modelli video volumetrici superano i modelli di serie temporali quando viene fornito solo un breve contesto di attività passata. Perché? Stanno ancora cercando di capirlo. Ma una possibilità è il bias induttivo: i modelli video, per natura, preservano meglio le relazioni spaziali tra i neuroni.
"Stiamo attualmente indagando sulle cause sottostanti", afferma Lueckmann. "La nostra ipotesi attuale è che i bias induttivi intrinseci dei modelli video rendano più facile per loro spiegare le relazioni tra i neuroni."
Il problema? I modelli volumetrici richiedono calcoli complessi. Già solo il caricamento dei dati è un'impresa di ingegneria.
"Mentre il caricamento dei dati ha rappresentato una sfida ingegneristica notevole per i nostri modelli video, è una preoccupazione minore per i modelli di serie temporali, consentendo tempi di elaborazione sperimentali molto più rapidi", aggiunge Lueckmann.
Nella pratica, i due tipi di modellazione non sono in contrasto. Rappresentano compromessi in un obiettivo comune: comprendere come pensa un cervello prevedendo cosa farà dopo.
Questa convergenza tra cervello e macchina non è solo teorica. In IBM Research, Dharmendra Modha e il suo team hanno costruito NorthPole, un nuovo tipo di chip AI progettato per l'inferenza. A differenza dei chip tradizionali che soffrono del collo di bottiglia di von Neumann, spostando costantemente i dati tra memoria e processore, NorthPole integra i due. Si tratta di un riflesso digitale del cervello, dove memoria e calcolo si intrecciano.
Il chip riesce a ottenere ciò mediante l'embedding della memoria direttamente accanto ai core di calcolo. Costruito con 22 miliardi di transistor e realizzato utilizzando un processo a nodo da 12 nanometri, NorthPole offre prestazioni di inferenza a un'efficienza energetica 25 volte superiore rispetto alle CPU e GPU leader su benchmark standard come ResNet-50. Questa architettura consente non solo l'efficienza energetica, ma anche enormi riduzioni di latenza e spazio.
I modelli costruiti a partire dai dati di ZAPBench possono dirci cosa succederà dopo: quali neuroni hanno maggiori probabilità di attivarsi, quando e persino come tale schema potrebbe propagarsi nelle regioni del cervello. Ma la domanda più profonda rimane: queste previsioni significano che comprendiamo il sistema che le ha generate? Cosa succede quando si può prevedere l'attività cerebrale? Significa che la capisci? Non proprio, secondo Lueckmann.
"ZAPBench è attualmente focalizzato sulla massimizzazione delle prestazioni predittive, senza imporre restrizioni sui tipi di modelli utilizzati", afferma Lueckmann.
Si profila un obiettivo più ambizioso: passare dalla previsione alla spiegazione. Per farlo non basta sapere cosa attivano i neuroni, ma anche perché.
Ed è qui che le cose si fanno ancora più ambiziose. Oltre ai dati sull'attività, i collaboratori di Lueckmann stanno compilando un set di dati strutturali del cervello dello stesso pesce. Non si tratta di cosa fanno i neuroni, ma di come sono collegati.
"I nostri collaboratori hanno acquisito un set di dati strutturali sulla risoluzione delle sinapsi dallo stesso pesce", afferma. "Questi dati strutturali sono ora in fase di elaborazione per ricostruire la morfologia di ogni singolo neurone nel cervello, uno sforzo completato da una revisione umana su larga scala."
Si tratta di uno schema elettrico letterale di un cervello vivente. Se i modelli predittivi possono essere arricchiti con quella struttura, ad esempio usandola come vincolo o prior nel processo di modellazione, il risultato potrebbe essere più interpretabile. Una mappa che non si limita a dire cosa succederà, ma suggerisce anche il perché.
"Siamo fiduciosi che arricchire i modelli predittivi con queste informazioni strutturali, ad esempio incorporando il diagramma fisico di cablaggio come vincolo del modello, porterà a modelli non solo più accurati ma anche più interpretabili," afferma Lueckmann.
L'interpretabilità è importante. Se l'AI può aiutarci a decodificare il cervello, non è solo una vittoria per le neuroscienze. Potrebbe alimentare l'AI stessa, offrendo un blueprint dalla biologia che non abbiamo mai immaginato.
"Un salto davvero significativo sarebbe passare dalla previsione alla vera comprensione meccanicistica", afferma. "Per ora, tuttavia, lo considero principalmente un tentativo di utilizzare l'AI per far progredire la comprensione scientifica, piuttosto che uno sforzo per far progredire direttamente l'intelligenza artificiale stessa."
Tuttavia, il loop di feedback è ancora possibile. I nuovi metodi di AI potrebbero aprire porte nelle neuroscienze. E nuovi insight neuroscientifici potrebbero rimodellare l'AI.
"Il risultato migliore possibile per il benchmark ZAPBench sarebbe che fungesse da trampolino di lancio verso la scoperta di principi attualmente sconosciuti del funzionamento del cervello dei vertebrati", afferma Lueckmann. "Se ciò dovesse accadere, è ipotizzabile che tali insight possano informare e ispirare nuove direzioni nell'AI".
ZAPBench potrebbe avere origine da un piccolo pesce, ma le sue implicazioni vanno ben oltre le sue dimensioni. Il set di dati apre una finestra senza precedenti sulla relazione tra struttura cerebrale e attività, permettendo ai ricercatori di indagare le fondamenta della cognizione e del calcolo in modi precedentemente inaccessibili.
