Perché l'infrastruttura è fondamentale per la preparazione all'AI: insight da Think 2026

Questa settimana a Think 2026, i leader aziendali hanno esplorato una realtà crescente: man mano che l'AI si sposta nel cuore dell'azienda, il successo dipende dalla forza e dalla flessibilità dell'infrastruttura ibrida che la supporta. Le conversazioni hanno chiarito che il valore dell'AI si basa sulla giusta architettura.

La complessità tra ambienti, architetture frammentate, crescente debito tecnico e crescenti aspettative di sicurezza, conformità e resilienza si collocano tra la sperimentazione e i risultati reali e affidabili su larga scala.

Ma ognuna di queste sfide si riconduce alla stessa cosa: i dati.

"L'AI riguarda i dati e i dati sono ovunque, quindi i dati sono essenzialmente ibridi", ha affermato Ric Lewis, Senior Vice President of Infrastructure di IBM. "Che i dati siano una miniera d'oro […] o una discarica […] l'architettura che sceglierai può influenzarli."