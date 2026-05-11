Perché l'infrastruttura è fondamentale per la preparazione all'AI: insight da Think 2026

Questa settimana a Think 2026, i leader aziendali hanno esplorato una realtà crescente: man mano che l'AI si sposta nel cuore dell'azienda, il successo dipende dalla forza e dalla flessibilità dell'infrastruttura ibrida che la supporta. Le conversazioni hanno chiarito che il valore dell'AI si basa sulla giusta architettura.
La complessità tra ambienti, architetture frammentate, crescente debito tecnico e crescenti aspettative di sicurezza, conformità e resilienza si collocano tra la sperimentazione e i risultati reali e affidabili su larga scala.
Ma ognuna di queste sfide si riconduce alla stessa cosa: i dati.
"L'AI riguarda i dati e i dati sono ovunque, quindi i dati sono essenzialmente ibridi", ha affermato Ric Lewis, Senior Vice President of Infrastructure di IBM. "Che i dati siano una miniera d'oro […] o una discarica […] l'architettura che sceglierai può influenzarli."
Da questo punto di partenza, Ric Lewis ha delineato tre priorità strategiche per costruire una solida base di AI: mettere l'AI al centro, abilitare dati AI-ready e stabilire un controllo AI-ready. Insieme, queste priorità aiutano le organizzazioni a creare una base flessibile, resiliente e in grado di scalare con ciò che verrà.
Il modo in cui le aziende gestiscono questa realtà e costruiscono alla luce di essa sta diventando la sfida infrastrutturale più importante. I leader dell'infrastruttura che vanno avanti sono quelli che trattano i dati come la base da cui dipende la loro strategia ibrida.
L'ibrido è la realtà operativa per l'AI aziendale. Secondo uno studio dell'IBM Institute for Business Value, il 70% dei dirigenti riferisce che una strategia ibrida ha consentito alla propria organizzazione di ottimizzare costi e prestazioni, ma solo l'8% afferma che la propria infrastruttura attuale soddisfa tutte le esigenze di AI. Questo divario è stato al centro di Think 2026. Concentrarsi sulle seguenti aree può aiutare a colmarlo.
Un recente report di Gartner mette in luce la posta in gioco: si prevede che il 60% delle organizzazioni abbandonerà i propri progetti di AI nel 2026 a causa di preoccupazioni legate alla qualità dei dati. Anche i CEO sono preoccupati: il 6% afferma che i workload destinati a generare entrate per la propria azienda siano supportati da dati inaffidabili.
"L'AI ha bisogno di dati che abbiano valore di riferimento, informazioni di qualità." Ha bisogno di contesto", ha affermato Scott Baker, VP, Marketing, IBM Storage.
Questi problemi possono sembrare fin troppo familiari. I dati sono sparsi nei vari ambienti, manca il contesto aziendale e la governance viene trattata come un pensiero secondario. Questa combinazione è ciò che blocca la maggior parte delle aziende nei progetti pilota.
"Possiamo certamente applicare infrastrutture adatte allo scopo e progettate per i workload di AI", ha affermato Baker. "Ma abbiamo comunque bisogno di dati progettati anche per quei workload, con il contesto e la qualità per garantire che l'AI funzioni come previsto".
IBM adotta un approccio full stack per affrontare il livello dati, l'infrastruttura e l'intelligence necessari per portare le distribuzioni in produzione su larga scala. Ciò significa unificare i dati strutturati, non strutturati e semi-strutturati in ambienti ibridi, senza richiedere alle organizzazioni di riformattare tutto ciò che hanno.
"È questa base di dati che alla fine fa la differenza per un'organizzazione, sia che metta in produzione la propria AI o che rimanga bloccata in questa modalità infinita di progetti pilota di AI", ha affermato Sam Werner, General Manager di IBM Storage.
Ed è qui che entrano in gioco IBM Fusion e watsonx.data, che portano i dati alle applicazioni con la governance applicata al livello dati. Fusion utilizza anche il caching intelligente dei dati per portare i dati dove sono necessari senza compromettere le prestazioni.
Anche l'accelerazione GPU fa parte dell'equazione. Uno dei problemi più costosi che le aziende devono affrontare oggi sono le GPU inattive, e ciò si riduce alla disponibilità di uno storage in grado di inviare i dati abbastanza velocemente da mantenerli costantemente in uso.
— Sam Werner, General Manager di IBM Storage
La pianificazione della resilienza operativa, l'elevata disponibilità e il disaster recovery non sono più note a piè di pagina dell'infrastruttura. Man mano che l'AI si sposta più in profondità nelle operazioni, la posta in gioco sulla disponibilità aumenta e la resilienza deve essere considerata fin dall'inizio.
"L'AI deve essere attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7", ha dichiarato Hillery Hunter, GM, IBM Power e CTO di IBM Infrastructure, "È fondamentale per le nostre operazioni".
In un ambiente globale, la residenza dei dati è un fattore critico e la logica della sovranità deve essere incorporata direttamente nel modo in cui gli ambienti vengono distribuiti, non aggiunta successivamente. FlashSystem estende tutto questo anche allo storage, fornendo la gestione dell'intero patrimonio di storage di un'organizzazione per mantenere gli ambienti resilienti e conformi.
— Hillery Hunter, GM, IBM Power e CTO di IBM Infrastructure
"L'ibrido non è più una scelta", ha affermato Lewis. Man mano che le organizzazioni affrontano sempre più complessità, requisiti di sicurezza e preoccupazioni di sovranità, l'ibrido sta diventando un requisito, non un'opzione. La costruzione della giusta architettura ibrida consente una maggiore intenzionalità, coerenza e resilienza, creando le condizioni per il successo dell'AI al centro.
A Think 2026, questo messaggio è emerso con chiarezza. Per le aziende che utilizzano l'AI contro dati reali, le decisioni relative all'architettura prese ora influenzeranno ciò che sarà possibile in futuro. Le imprese che raggiungeranno per prime questo obiettivo saranno quelle che punteranno sul controllo, sulla flessibilità e sul lungo termine.
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