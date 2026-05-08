Cosa significa identità nell'era dell'agentic AI: insight da Think 2026

Shenoy ha poi offerto una prospettiva basata sull'implementazione nel mondo reale. Ha descritto il suo istituto, una scuola di medicina di ricerca nel Bronx con oltre 250 milioni di dollari di finanziamenti per la ricerca, come "proprio sull'orlo del pericolo".

L'identità umana è ben gestita. L'NHI è la nuova frontiera e la posta in gioco è alta. Un agente AI lasciato senza controlli in un laboratorio di ricerca può trasformarsi silenziosamente in un agente AI che prende decisioni sui dati dei pazienti, senza che nessuno sia in grado di ricostruire come ci sia arrivato.

"Gli agenti AI sono come dipendenti, come assistenti di ricerca", ha affermato. "Ci dovrebbe essere una responsabilità che arriva fino al capo del laboratorio, al capo dell'azienda. Oggi non disponiamo di questa possibilità."

Ecco perché ha iniziato a lavorare con IBM. Oggi, Albert Einstein utilizza IBM Verify e HashiCorp Vault insieme (Verify per il lato umano, Vault per il lato applicativo) per portare le NHI sotto un controllo coordinato prima che l'agentic AI si espanda ulteriormente in tutta l'istituzione.

Il suo consiglio agli altri leader è stato diretto: "È qualcosa che dobbiamo affrontare, non possiamo fare finta di niente. Non aspetterò che qualcuno me lo chieda. Non ho intenzione di aspettare un ente regolatore. Questa è la corretta igiene, ed è ciò che dobbiamo fare."

Per approfondire, guarda il webinar on-demand di Bob Kalka e Tyler Lynch, "Agentic IAM in Practice: Enforcing Least Privilege and Auditability for AI Agents".