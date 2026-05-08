Cosa significa identità nell'era dell'agentic AI: insight da Think 2026

Questa settimana a Think 2026, leader IT e aziendali si sono riuniti per discutere l'identità nell'era dell'agentic AI, e un tema è emerso chiaramente. L'agentic AI sta rimodellando il modo in cui operano le aziende, ma la gestione delle identità e degli accessi (IAM) tradizionale non è mai stata costruita per gli agenti e le identità non umane (NHI) che ora guidano questo cambiamento.
Che tu ci abbia raggiunti a Boston o che ti stia aggiornando da lontano, ecco le lezioni più importanti per i leader dell'identità e della sicurezza che emergono da Think.
Il potenziale vantaggio è enorme. Secondo l'IBM Institute for Business Value, il 53% dei dirigenti si aspetta che l'AI trasformi i modelli di business nei settori entro il 2030. Le organizzazioni che si affidano all'AI-first prevedono un aumento della produttività del 70%, tempi di ciclo più rapidi del 74% e una consegna dei progetti più rapida del 67%.
Ma i sistemi di gestione delle identità e degli accessi (IAM) tradizionali non sono stati costruiti per questo: infatti, il 92% delle organizzazioni non è sicuro che i propri strumenti legacy IAM possano gestire i rischi legati alle NHI e agli agenti AI1. Questi sistemi sono stati progettati per esseri umani che accedono, partecipano a sessioni e vengono sottoposti a revisioni trimestrali, non per agenti che agiscono in modo autonomo, continuo e alla velocità di una macchina.
Allo stesso tempo, le identità non umane stanno proliferando rapidamente. Ora ci sono da 45 a 90 NHI per ogni identità umana negli ambienti aziendali2 e il rapporto cresce con ogni nuova implementazione di agenti. La maggior parte delle organizzazioni non ha una visibilità reale su quali agenti siano in esecuzione, chi li abbia implementati o cosa siano autorizzati a fare.
È un problema organizzativo quasi quanto tecnologico. Le NHI sono in gran parte create e gestite dai team di sviluppo, mentre i team di sicurezza e i CISO si concentrano ancora sugli esseri umani. In un recente sondaggio IBM su 1.100 professionisti del settore, quasi tre quarti hanno dichiarato che i loro team di piattaforma e sviluppo non collaborano bene con i team di sicurezza. Ciò significa che l'esplosione dell'agentic AI sta avvenendo attraverso un divario interno che non è stato colmato.
La risposta di IBM: controllo su ogni azione. Proprio questa settimana, IBM ha presentato Vault 2.0, che modernizza la sicurezza basata sull'identità su larga scala per l'era agentica, e una soluzione unificata Verify e Vault, la risposta end-to-end di IBM per proteggere sia umani che NHI in tutta l'azienda.
L'inquadramento di IBM in Think 2026 era coerente: è necessario che identità, accesso e policy vengano applicati continuamente in tempo di esecuzione. Ciò implica la sostituzione della fiducia statica con la verifica continua, in modo da poter proteggere il proprio ambiente oggi e scalare con sicurezza in futuro.
Per raggiungere questo obiettivo, IBM raccomanda cinque imperativi per qualsiasi organizzazione che implementa agenti in produzione.
Senza una verifica continua, gli agenti operano sulla base di una fiducia presunta, creando punti ciechi man mano che il comportamento cambia nel tempo.
Ogni agente deve essere registrato con la propria identità univoca e crittograficamente sicura dal momento in cui entra in produzione, in modo che non ci siano agenti anonimi in esecuzione nel tuo ambiente. Verifica chi sta agendo e cosa sta cercando di fare in ogni interazione, con delega, consenso e tracciabilità verificabile. Se non riesci a collegare i punti, non puoi fidarti del risultato.
L'accesso persistente è alla base dell'innalzamento dei privilegi, della dispersione delle credenziali e dell'esposizione involontaria nei sistemi basati su agenti.
Ecco perché suggeriamo di fornire agli agenti, in modo proattivo, un accesso dinamico, di breve durata e con una scadenza automatica. Questo aiuta a prevenire molti dei problemi tipici degli ambienti aziendali moderni, in particolare l'accesso eccessivamente privilegiato: agenti con permessi di lettura, scrittura e modifica dello schema non necessari.
Ciò che viene predisposto non è sempre ciò che viene utilizzato. Questo è il problema dell'ultimo miglio: il divario tra l'agente e ciò a cui sta cercando di accedere, che si tratti di un database, un'API o una piattaforma SaaS. L'applicazione del tempo di esecuzione aiuta a colmare questo divario prima che diventi un rischio. L'autorizzazione viene applicata ad ogni chiamata API e invocazione di strumento, garantendo che l'accesso rifletta l'uso effettivo, non le decisioni passate.
L'autonomia senza responsabilità crea rischi operativi e di conformità inutili. E l'agentic AI non può ottenere un lasciapassare sulla conformità.
Quello di cui hai bisogno è una prova di controllo: ogni azione dell'agente è legata a una decisione umana con piena tracciabilità tra sistemi e workflow. Questo significa audit completo, attestazione completa e una linea di discendenza completa: dalla richiesta originale dell'utente a come viene delegata, come agisce l'agente e come questo impatta il sistema a valle.
Gli strumenti frammentati creano delle lacune, e le lacune sono il punto in cui le credenziali si perdono e le politiche si rompono. Gestisci credenziali, accesso e identità tramite un unico control plane che abbraccia sistemi cloud, on-premise e ibridi.
Il rilascio di Vault Enterprise 2.0 durante Think 2026 rappresenta un importante passo avanti per le organizzazioni che desiderano modernizzare la sicurezza basata sull'identità su larga scala.
Gli aggiornamenti principali includono:
Tutti questi aggiornamenti corrispondono direttamente agli imperativi di sicurezza in tempo di esecuzione condivisi sopra. L'assenza di credenziali a lungo termine elimina i privilegi permanenti; ed è la gestione automatizzata del ciclo di vita a rendere possibile un accesso effimero e just-in-time alla velocità delle macchine.
Vault 2.0 si allinea anche al più ampio approccio di IBM all'identità nell'era agentica, in cui IBM Verify gestisce le identità umane e Vault gestisce le identità non umane, offrendo ai team di sicurezza un'unica visione coordinata su entrambe.
Per le organizzazioni che iniziano a implementare sistemi agentici, Vault 2.0 è il livello fondamentale necessario per rafforzare la sicurezza basata sull'identità.
L’esempio più concreto del modello di sicurezza in tempo di esecuzione di IBM è emerso durante la sessione in primo piano di Think intitolata "Operationalize Agentic AI Runtime Security", guidata da Bob Kalka, Global Leader di IBM Security, e Tyler Lynch, IBM Field CTO.
Kalka e Lynch hanno spiegato come ancorare ogni azione dell'agente all'identità verificata durante il tempo di esecuzione, poi l'hanno mostrata in tempo reale.
Successivamente, hanno accolto il cliente Shailesh Shenoy, Assistant Dean for Information Technology presso l'Albert Einstein College of Medicine, per parlare della sua esperienza nell'utilizzo delle soluzioni in un ambiente altamente regolamentato.
Lynch ha mostrato una demo di un'app con un agente che agisce per conto di un utente connesso, ma solo dopo che l'utente ha acconsentito esplicitamente alla delega attraverso IBM Verify.
Il token di accesso era limitato dallo scopo e legato alla sessione. Durante la transazione, il sistema ha avviato un'autenticazione out-of-band tramite CIBA, lo standard OAuth 2 per la verifica backchannel avviata dal client: quello che Lynch ha descritto come "passkey per agenti".
Dietro le quinte, HashiCorp Vault forniva segreti just-in-time, e la connessione al database stessa veniva collegata alle righe dell'utente. Anche se l'agente fosse stato inserito tramite prompt, non avrebbe potuto accedere ai dati di un altro utente.
Shenoy ha poi offerto una prospettiva basata sull'implementazione nel mondo reale. Ha descritto il suo istituto, una scuola di medicina di ricerca nel Bronx con oltre 250 milioni di dollari di finanziamenti per la ricerca, come "proprio sull'orlo del pericolo".
L'identità umana è ben gestita. L'NHI è la nuova frontiera e la posta in gioco è alta. Un agente AI lasciato senza controlli in un laboratorio di ricerca può trasformarsi silenziosamente in un agente AI che prende decisioni sui dati dei pazienti, senza che nessuno sia in grado di ricostruire come ci sia arrivato.
"Gli agenti AI sono come dipendenti, come assistenti di ricerca", ha affermato. "Ci dovrebbe essere una responsabilità che arriva fino al capo del laboratorio, al capo dell'azienda. Oggi non disponiamo di questa possibilità."
Ecco perché ha iniziato a lavorare con IBM. Oggi, Albert Einstein utilizza IBM Verify e HashiCorp Vault insieme (Verify per il lato umano, Vault per il lato applicativo) per portare le NHI sotto un controllo coordinato prima che l'agentic AI si espanda ulteriormente in tutta l'istituzione.
Il suo consiglio agli altri leader è stato diretto: "È qualcosa che dobbiamo affrontare, non possiamo fare finta di niente. Non aspetterò che qualcuno me lo chieda. Non ho intenzione di aspettare un ente regolatore. Questa è la corretta igiene, ed è ciò che dobbiamo fare."
Per approfondire, guarda il webinar on-demand di Bob Kalka e Tyler Lynch, "Agentic IAM in Practice: Enforcing Least Privilege and Auditability for AI Agents".
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1 Cloud Security Alliance, gennaio 2026.
2 Entro Labs, 2026.