Gestire la velocità, la scalabilità e la proliferazione dell'agentic AI: insight da Think 2026 

Nell'ultimo anno, i progressi nell'agentic AI hanno portato a incredibili aumenti in termini di velocità e sofisticazione. Per le aziende che perseguono la trasformazione agentica, la sfida non è più ottenere risultati reali, bensì controllare cosa succede dopo.
L'adozione dell'agentic AI sta esplodendo. I dati dei sondaggi di IBM mostrano che entro la fine di quest’anno la maggior parte delle grandi imprese avrà implementato una forza lavoro digitale composta da oltre 1.600 agenti AI. Con una tale espansione arrivano anche difficoltà strutturali: sette dirigenti intervistati su dieci affermano che l’incapacità degli attuali sistemi di governance dell’AI sta rallentando la trasformazione AI delle loro aziende.
Più velocemente i nuovi servizi e le nuove funzionalità passano dall'ideazione all'implementazione nel mondo reale, più è difficile mantenere la supervisione e l'allineamento organizzativo. L'agentic coding è uno strumento potente, ma gli strumenti non sono sistemi e sono i sistemi a guidare l’evoluzione delle imprese. Uno strumento fornisce velocità e accelerazione, mentre un sistema garantisce che strumenti e team si muovano insieme nella giusta direzione e mantengano la rotta.
A Think 2026, leader IT e aziendali di Disney, BNP Paribas, New York Life, Warby Parker, EY e molte altre aziende si sono uniti ai dirigenti di IBM per esplorare come costruire un’organizzazione agentica con rapidità e su larga scala, senza sacrificare controllo o coesione. "La vera domanda è: quanto profondamente l’AI è integrata nei processi aziendali?" ha affermato Arvind Krishna, Presidente e CEO di IBM, nel suo discorso di apertura. "Fa parte dell'azienda? O è qualcosa di marginale?"
Il 28 aprile abbiamo annunciato la disponibilità globale di IBM Bob, un partner di sviluppo AI-first per l'intero ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC). Per tutta la settimana a Think 2026, partner aziendali di una vasta gamma di settori (alcuni dei quali lavorano con Bob dallo scorso anno) hanno parlato di come abbiano utilizzato Bob per costruire sistemi su misura per le loro esigenze specifiche.
IBM ha sviluppato IBM Bob in risposta a ciò che i team aziendali ci chiedono costantemente: un sistema capace di andare oltre i frammenti di codice isolati e di coordinare costi, modifiche del codice e processi di delivery a livello organizzativo, senza perdere la velocità che rende l’agentic AI così preziosa. "Bob non è solo un assistente di codifica", ha affermato Krishna. "Quando parliamo di sviluppo software, intendiamo architettura, pianificazione, generazione di codice, test, sicurezza".
Zachary Greenberg, CEO, Nexar
Bob è indipendente dal modello ed è progettato per funzionare con gli ambienti di implementazione e lo stack tecnologico che già utilizzi. Una ricerca dell'IBM Institute of Business Value (IBV) ha rilevato che l'82% dei dirigenti si aspetta che le proprie funzionalità di AI si affidino a un approccio multi-modello nel 2030. "Crediamo che la strategia migliore sia combinare soluzioni diverse e assicurarci di non rimanere, a un certo punto, vincolati a un unico fornitore o a un solo canale", ha affermato Jean-Michel Garcia, CTO di BNP Paribas, martedì in una conversazione sull’orchestrazione e la governance agentica con Andy Baldwin, Senior VP, Consulting Offerings and Growth di IBM. "Ecco perché stiamo sperimentando con Bob".
Durante il keynote IBM Partner Plus della conferenza, tenutosi lunedì, Zachary Greenberg, CEO di Nexar, ha spiegato come questa apertura stia aiutando la sua azienda a innovare. IBM Bob ha aiutato Nexar a "prendere questa pipeline di dati incredibilmente [preziosa] di cui disponiamo e a creare degli agenti attorno ad essa, che possiamo poi fornire direttamente ai clienti".
In IBM, oltre 80.000 dipendenti (più di un quarto della nostra forza lavoro globale) utilizzano già IBM Bob, ottenendo in media un aumento della produttività del 45%. È sufficientemente robusto per i software engineer, ma anche abbastanza intuitivo per i leader aziendali, consentendo a organizzazioni come Nexar (e IBM) di fare lavorare tutti all’interno dello stesso sistema. "Tutti, dagli ingegneri ai product manager fino al team finanziario, stanno utilizzando Bob per accelerare in modo significativo il nostro business", ha affermato Greenberg.
L'AI può semplificare lo sviluppo software, ma la complessità aziendale non sparirà. Le aziende hanno ancora a che fare con sistemi legacy che non possono essere sostituiti, costi che non possono essere ignorati e requisiti di governance che non possono essere aggirati. "Se si osservano i sistemi software, circa il 60% del lavoro riguarda migrazione, modernizzazione e manutenzione", ha detto Sunderasan in una sessione Spotlight sulla modernizzazione dell'SDLC con l'agentic AI. "Lo sviluppo di nuovo codice rappresenta solo circa il 15%".
Lo sviluppo software tradizionale, e quindi il tradizionale SDLC, è intrinsecamente deterministico. Il codice fornisce istruzioni esplicite e lo stesso input fornirà sempre lo stesso output. Tuttavia, gli agenti AI, come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che li alimentano, sono intrinsecamente probabilistici. "Serve un livello intermedio tra l’AI e l’applicazione che consenta di trasformare ciò che è probabilistico in qualcosa di affidabile”, ha spiegato Sunderesan.
IBM Bob è stato progettato per affrontare questa realtà. In linea con i principi DevSecOps, integra la sicurezza fin dalle prime fasi e implementa la revisione human-in-the-loop in ogni fase critica: governance e sicurezza sono quindi integrate in ogni fase, anziché aggiunte alla fine. Il pubblico può vedere tutto questo direttamente in una dimostrazione video di IBM Bob che modernizza un codebase legacy.
Dopo la demo, Michael Kwok, VP di IBM Bob e Canada Lab Director di IBM, ha moderato un panel di dirigenti le cui organizzazioni sono state tra le prime a testare e adottare IBM Bob.
Chris Aiken, Chief Product Officer di EY, ha apprezzato la potente capacità di adattamento di IBM Bob in un contesto altamente regolamentato. "La possibilità di personalizzare il comportamento di Bob attraverso l'uso di diverse modalità è stata davvero fondamentale per noi", ha spiegato. Masanori Unno, VP di NIC Partners, ha descritto il ruolo di Bob nell'aiutare i loro clienti, spesso restii al cambiamento, a modernizzare e accelerare l'onboarding. Christophe Boulange, Cloud Director di BNP Paribas, ha osservato che Bob aiuta la storica banca a tenere il passo con il ritmo dell’innovazione dei concorrenti emergenti nel settore fintech e delle neobank.
Neel Sundaresan, General Manager, Automation and AI, IBM
Saireshan Govender, CEO di Blue Pearl, ha iniziato a testare la versione beta di IBM Bob dopo l'IBM TechXchange di ottobre. Il loro codebase Java legacy conteneva circa 127 API obsolete. "Il piano iniziale del progetto prevedeva circa nove mesi di lavoro, con 14 sviluppatori Java, per modernizzare quel codebase”, ha ricordato. "Bob è stato in grado di modernizzarlo in tre giorni". I risultati sono stati così rapidi che gli sviluppatori tecnici di Blue Pearl non erano sicuri di potersi fidare, ma dopo alcuni giorni di verifiche si sono convinti. "Il ritorno sull'investimento parla da solo al momento", ha affermato Govender.
"Ho praticato uno sport molto individuale", ha detto la leggenda del tennis (e co-fondatore di Agassi Sports Entertainment) Andre Agassi ad Andy Baldwin durante il keynote di martedì sull'orchestrazione e la governance dell'AI. "“Era uno sport che non aveva dinastie in grado di tramandare le best practice e di rendere la crescita esponenziale”. I tennisti possono avere successo anche da soli, ma le iniziative di agentic AI di un’azienda necessitano di conoscenze istituzionale e coordinamento per avere successo nel lungo periodo.
La vera trasformazione agentica è un gioco di squadra: una serie di progetti di AI isolati, ciascuno nella propria direzione, può anche ottenere singoli successi, ma non farà avanzare l’azienda nel suo insieme. E via via che l’AI diventa più autonoma e sviluppare agenti AI potenti diventa più rapido e semplice, monitorare la proliferazione dell’AI all’interno dell’organizzazione è sempre più difficile: le ricerche dell'IBM Institute for Business Value mostrano che solo il 18% delle organizzazioni mantiene un inventario AI aggiornato e completo, mentre il 68% dei dirigenti teme che le proprie iniziative di AI falliscano a causa della mancanza di un'integrazione profonda.
IBM Bob è quindi progettato per integrarsi perfettamente con watsonx Orchestrate (e viceversa), che fornisce un control plane centralizzato per gli agenti creati in Bob (o altrove). Insieme, consentono di ottenere velocità e scalabilità senza generare una proliferazione incontrollata. Dopo la conversazione tra Andy Baldwin e Andre Agassi, Neel Sunderesan e Sanah Pallithotungal di IBM hanno mostrato concretamente come IBM Bob e IBM watsonx Orchestrate lavorano insieme: Orchestrate segnala un problema in tempo reale, suggerisce una soluzione e fornisce a IBM Bob il contesto necessario per creare immediatamente nuovi agenti in grado di affrontare il problema.
Per saperne di più su come orchestrare, accelerare e governare i tuoi sistemi agentici, guarda il keynote completo.
Nel secondo giorno di Think 2026, IBM ha annunciato sei importanti miglioramenti per watsonx Orchestrate. Nel complesso, queste funzionalità forniscono un unico livello operativo per centralizzare, gestire, monitorare e governare tutti gli agenti AI in tutti i framework e gli ambienti.
La creazione di agenti AI rappresenta solo circa il 20% del ciclo di vita dello sviluppo degli agenti (ADLC): la maggior parte dell’ADLC riguarda infatti test, distribuzione, gestione operativa e monitoraggio dei sistemi agentici in produzione. Che tu stia sviluppando agenti personalizzati di terze parti, creando agenti in Orchestrate o utilizzando opzioni precostituite dal catalogo agenti di Orchestrate, il control plane di Orchestrate offre insight e avvisi in tempo reale sull’intero ecosistema agentico, centralizza l’applicazione dei guardrail, la gestione di identità e credenziali e l’audit logging, facilitando interventi immediati quando necessario.
Poiché gli agenti AI possono operare più rapidamente rispetto ai tradizionali cicli di revisione manuale, le aziende necessitano di una supervisione in grado di tenere il passo. Una ricerca dell'IBV di aprile 2026 ha rilevato che, in media, le organizzazioni impegnate nella governance guidata dall'orchestrazione:
Erano 13 volte più propense a scalare le proprie iniziative di AI
Riscontravano il 30% in meno di irregolarità (che, per un’azienda da 20 miliardi di dollari di fatturato, comportano costi annuali pari a circa 140 milioni di dollari)
Ottenevano un ROI superiore del 20%
Registravano un livello di trasparenza superiore del 169%
Beneficiavano di una protezione della privacy dei dati superiore del 132%
In un’azienda non si vince creando il maggior numero di agenti, né operando all’interno di un singolo silo. Si vince facendoli operare in modo sicuro, affidabile e misurabile, su larga scala e su sistemi diversi.
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