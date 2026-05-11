Gestire la velocità, la scalabilità e la proliferazione dell'agentic AI: insight da Think 2026 

Più velocemente i nuovi servizi e le nuove funzionalità passano dall'ideazione all'implementazione nel mondo reale, più è difficile mantenere la supervisione e l'allineamento organizzativo. L'agentic coding è uno strumento potente, ma gli strumenti non sono sistemi e sono i sistemi a guidare l’evoluzione delle imprese. Uno strumento fornisce velocità e accelerazione, mentre un sistema garantisce che strumenti e team si muovano insieme nella giusta direzione e mantengano la rotta.

A Think 2026, leader IT e aziendali di Disney, BNP Paribas, New York Life, Warby Parker, EY e molte altre aziende si sono uniti ai dirigenti di IBM per esplorare come costruire un’organizzazione agentica con rapidità e su larga scala, senza sacrificare controllo o coesione. "La vera domanda è: quanto profondamente l’AI è integrata nei processi aziendali?" ha affermato Arvind Krishna, Presidente e CEO di IBM, nel suo discorso di apertura. "Fa parte dell'azienda? O è qualcosa di marginale?"