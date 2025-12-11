La crisi delle e-mail nascoste che costa miliardi alle aziende

Radek Kaczyński stava aspettando un'e-mail. Sarebbe dovuta arrivare; se l'era spedita pochi minuti fa. Ma non era ancora arrivata nella sua casella di posta.

Kaczyński è un esperto nel far arrivare le e-mail nelle caselle di posta. È il CEO di Bouncer, una startup che gestisce le mailing list di migliaia di clienti aziendali. Come i suoi clienti, Bouncer si affida alle campagne e-mail per gran parte delle sue vendite. Ma l'azienda stava attraversando un momento difficile inaspettato. Durante la preparazione alla Cyber Week, il periodo più intenso dell'anno, Bouncer aveva lanciato la sua campagna di vendita e-mail più grande di sempre. Ma i ricavi erano misteriosamente rimasti invariati,

mettendo molta pressione sulla prossima campagna di Bouncer. Così Kaczyński non si è fatto prendere dal panico quando ha trovato la sua e-mail di prova nel posto peggiore che si possa immaginare: la cartella spam.

Man mano che Kaczyński approfondiva i dati, ha scoperto perché l'ultima campagna era fallita e ha confermato i sospetti del suo team di marketing: per mesi, migliaia di e-mail di marketing di Bouncer, la spina dorsale della sua strategia di comunicazione, erano finite nelle cartelle spam dei clienti.

"Abbiamo questo detto polacco, che il calzolaio cammina con le scarpe bucate", ha raccontato Kaczyński a IBM Think in un'intervista. Se questo è potuto accadere a Bouncer, un'azienda che aiuta i clienti a evitare le cartelle spam, potrebbe accadere a chiunque. E infatti è così: solo negli Stati Uniti, le e-mail non consegnate possono rappresentare perdite potenziali di 60 miliardi di USD ogni anno, mentre un'e-mail di marketing legittima su sei non arriva mai nelle caselle di posta dei destinatari. Anche quando i mittenti seguono tutte le regole, possono finire nello spam. E una volta che sono lì, uscirne può rivelarsi un incubo.

Questo fenomeno accade perché mantenere una solida deliverability, ovvero padroneggiare gli algoritmi opachi, i filtri e gli standard tecnici che determinano quali e-mail arrivano nelle nostre caselle di posta, è più un'arte che una scienza. Google ha regole diverse da Yahoo o Microsoft, e le policy di ogni provider possono cambiare senza preavviso. Le blocklist di dominio in hosting presso attivisti indipendenti possono distruggere la deliverability di un mittente da un giorno all'altro. E quando le aziende disperate cercano soluzioni, elenchi di indirizzi del mercato grigio, schemi pay-to-play e altre strategie ingannevoli possono soffocare consigli legittimi.