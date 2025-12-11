La crisi delle e-mail nascoste che costa miliardi alle aziende
Le loro e-mail sono finite nelle cartelle spam dei clienti. Per tornare alla posta in arrivo ci sono voluti mesi.
Le loro e-mail sono finite nelle cartelle spam dei clienti. Per tornare alla posta in arrivo ci sono voluti mesi.
Questo articolo è stato pubblicato nella newsletter Think. Ricevilo nella tua casella di posta.
Radek Kaczyński stava aspettando un'e-mail. Sarebbe dovuta arrivare; se l'era spedita pochi minuti fa. Ma non era ancora arrivata nella sua casella di posta.
Kaczyński è un esperto nel far arrivare le e-mail nelle caselle di posta. È il CEO di Bouncer, una startup che gestisce le mailing list di migliaia di clienti aziendali. Come i suoi clienti, Bouncer si affida alle campagne e-mail per gran parte delle sue vendite. Ma l'azienda stava attraversando un momento difficile inaspettato. Durante la preparazione alla Cyber Week, il periodo più intenso dell'anno, Bouncer aveva lanciato la sua campagna di vendita e-mail più grande di sempre. Ma i ricavi erano misteriosamente rimasti invariati,
mettendo molta pressione sulla prossima campagna di Bouncer. Così Kaczyński non si è fatto prendere dal panico quando ha trovato la sua e-mail di prova nel posto peggiore che si possa immaginare: la cartella spam.
Man mano che Kaczyński approfondiva i dati, ha scoperto perché l'ultima campagna era fallita e ha confermato i sospetti del suo team di marketing: per mesi, migliaia di e-mail di marketing di Bouncer, la spina dorsale della sua strategia di comunicazione, erano finite nelle cartelle spam dei clienti.
"Abbiamo questo detto polacco, che il calzolaio cammina con le scarpe bucate", ha raccontato Kaczyński a IBM Think in un'intervista. Se questo è potuto accadere a Bouncer, un'azienda che aiuta i clienti a evitare le cartelle spam, potrebbe accadere a chiunque. E infatti è così: solo negli Stati Uniti, le e-mail non consegnate possono rappresentare perdite potenziali di 60 miliardi di USD ogni anno, mentre un'e-mail di marketing legittima su sei non arriva mai nelle caselle di posta dei destinatari. Anche quando i mittenti seguono tutte le regole, possono finire nello spam. E una volta che sono lì, uscirne può rivelarsi un incubo.
Questo fenomeno accade perché mantenere una solida deliverability, ovvero padroneggiare gli algoritmi opachi, i filtri e gli standard tecnici che determinano quali e-mail arrivano nelle nostre caselle di posta, è più un'arte che una scienza. Google ha regole diverse da Yahoo o Microsoft, e le policy di ogni provider possono cambiare senza preavviso. Le blocklist di dominio in hosting presso attivisti indipendenti possono distruggere la deliverability di un mittente da un giorno all'altro. E quando le aziende disperate cercano soluzioni, elenchi di indirizzi del mercato grigio, schemi pay-to-play e altre strategie ingannevoli possono soffocare consigli legittimi.
Il problema è già abbastanza difficile da risolvere per aziende come Bouncer; è molto più difficile per le organizzazioni esterne al settore dell'e-mail, che raramente hanno le risorse per rispondere. Per Issa Diao, cofondatore della piattaforma di pagamento per freelance OutVoice, è stato un momento kafkiano. L'anno scorso, OutVoice ha acquisito Study Hall, una newsletter che condivide opportunità giornalistiche con circa 50.000 iscritti (tra cui questo reporter). Pochi mesi dopo l'acquisto, Diao ha osservato con orrore che il tasso di apertura della newsletter era sceso dall'80% al 10%. Non solo le sue e-mail finivano nello spam, ma alcune erano accompagnate da avvisi di phishing. I quattro dipendenti di OutVoice non avevano idea di dove rivolgersi per chiedere aiuto. "Tutti mi chiedevano: 'Cosa possiamo fare?'", ha dichiarato Diao. "E io rispondevo, 'Non lo so.'" La sua unica opzione, per quanto ne sapeva, era "compilare un modulo Google e letteralmente urlare nel vuoto".
La difficile situazione di OutVoice sta diventando sempre più comune. Il numero di e-mail contrassegnate come spam è quasi raddoppiato tra il primo e il quarto trimestre del 2024, secondo un rapporto della piattaforma di integrità dei dati Validity. E in un sondaggio del 2024 condotto da Mailgun, il 48% dei mittenti ha dichiarato di avere difficoltà a evitare lo spam. Nel frattempo, i provider di e-mail continuano ad aumentare la pressione: questo aprile, Microsoft Outlook ha emesso nuovi requisiti per i grandi mittenti per evitare la cartella "Spam". E proprio il mese scorso, Gmail, che serve tre quarti degli utenti e-mail americani, ha annunciato di "aumentare la sua applicazione delle misure sul traffico non conforme", relegando potenzialmente una nuova ondata di organizzazioni con le migliori intenzioni nelle cartelle spam dei destinatari.
Tutti vogliono meno spam. Ma i responsabili IT, gli addetti al marketing e i titolari di piccole imprese affermano di essere rimasti intrappolati nel fuoco incrociato. Quando le e-mail di un'azienda languiscono nello spam, i team di vendita perdono lead, i marketer mancano gli obiettivi di ROI e le newsletter vedono evaporare la possibilità di interazione. I dipendenti potrebbero persino avere difficoltà a far arrivare le e-mail private nelle caselle di posta dei colleghi.
In questo contesto, Kaczyński sapeva che Bouncer doveva muoversi rapidamente, o rischiava di affrontare un'altra dolorosa stagione delle feste. Con la reputazione della sua azienda a rischio e con il Black Friday 2025 che già incombeva, Kaczyński e il suo team hanno iniziato a cercare delle risposte. Prima di poter rimediare alla scarsa deliverability, dovevano individuarne la causa.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Dai tempi del collegamento manuale all'era dell'AI, un angolo di Internet è rimasto straordinariamente affidabile: l'umile casella di posta elettronica. Si stima che ogni giorno vengano inviati 376 miliardi di e-mail a circa 4,6 miliardi di persone. I presunti killer delle e-mail, tra cui app di messaggistica istantanea, piattaforme di gestione dei progetti e chatbot,non hanno quasi intaccato il dominio della tecnologia, anche tra i leader IT più esperti: quasi la metà afferma di fare ancora affidamento sull'e-mail più di qualsiasi altro canale per la comunicazione interna ed esterna.
Ma questa affidabilità è stata conquistata a fatica. La guerra contro gli spammer infuria da decenni.
All'inizio degli anni 2000, una casella e-mail era un luogo pericoloso. In un sondaggio Pew del 2003, gli intervistati hanno descritto una valanga di link e immagini disgustose. "Era solo una cacofonia di immagini orribili da far accapponare la pelle", ha dichiarato in un'intervista a IBM Think Al Iverson, editore dell'influente blogSpam Resource dal 2001.
Iverson e i suoi contemporanei reagirono creando alcuni dei primi repository anti-spam (elenchi di server compromessi e dei relativi indirizzi IP), che utilizzarono per mettere a tacere gli spammer più aggressivi. Queste liste informali, gestite da volontari, si sono gradualmente evolute in organizzazioni consolidate, in particolare Spamhaus, che oggi sostiene di proteggere circa 4,5 miliardi di caselle di posta. Ma man mano che gli algoritmi anti-spam diventavano più sofisticati, i confini tra mittenti ben intenzionati e spammer malevoli hanno iniziato a confondersi.
Fondata nel 1998, Spamhaus utilizza dati in tempo reale e una rete globale di volontari per individuare i malintenzionati, utilizzando tecniche come le trappole antispam, indirizzi e-mail che, se aggiunti alla lista degli abbonati di un mittente, suggeriscono che li abbia acquistati o ottenuti senza permesso. Negli ultimi anni, l'organizzazione ha aiutato sia l'FBI che l'Europol a rispondere alle minacce informatiche, consolidando ulteriormente la sua reputazione. Le blocklist di Spamhaus sono così complete a punto che Apple, Microsoft e Yahoo (che, insieme a Gmail, dominano il mercato statunitense) si ritiene le incorporino nei propri filtri anti-spam, secondo Iverson. Questo significa che l'inclusione in una delle liste di Spamhaus può portare alla rovina dei mittenti, rendendo quasi impossibile il posizionamento della posta in arrivo.
I criminali informatici, non sorprende, vogliono lo smantellamento di Spamhaus. Ma anche critici legittimi, come i ricercatori alle spalle di un'analisi del 2021, hanno sostenuto che le blocklist open source, inclusa Spamhaus, possano agire come strumenti poco raffinati, punendo mittenti benintenzionati insieme a quelli malintenzionati. Dozzine di recensioni di Trust Pilot lo confermano: a luglio, un recensore ha affermato che Spamhaus aveva da solo "distrutto il lavoro che ho svolto negli ultimi otto anni e screditato 30 dei miei domini". In un articolo del 2025, nel frattempo, i ricercatori sono riusciti a ingannare Spamhaus facendogli elencare un server di posta legittimo inviando solo tre e-mail alle trappole antispam che monitora.
Da parte sua, Spamhaus offre alle aziende la possibilità di impugnare le proprie decisioni e offre le risorse per aiutare le organizzazioni a migliorare la propria reputazione. Vanta inoltre un tasso di falsi positivi dello 0,02%: una cifra che, pur essendo difficile da verificare in modo indipendente, sarebbe eccezionalmente bassa considerando il volume di spam che passa attraverso i server di posta moderni. Iverson ha affermato che, pur essendo imperfetta, l'organizzazione svolge un ruolo chiave nel garantire che le nostre caselle di posta rimangano utilizzabili e relativamente libere dalla spazzatura.
Detto questo, sul web esistono decine di liste di blocco meno note, e almeno alcune di esse assomigliano ai mittenti poco raccomandabili che affermano di voler combattere. I repository potrebbero aggiungere indirizzi IP arbitrariamente, per poi chiedere un riscatto per la rimozione prioritaria. Ad esempio, la rete UCEPROTECT in Svizzera applica commissioni di 89-449 CHF (circa 110-557 USD) per il quale un mittente desidera che venga eseguito il tracciamento rapido. Aziende di cybersecurity come Suped e TitanHQ sostengono che queste tattiche erodono la legittimità delle organizzazioni anti-spam in buona fede. Sebbene si ritenga che pochi grandi provider di caselle di posta utilizzino UCEPROTECT per filtrare le e-mail, la prospettiva di una correzione rapida può essere sufficiente ad attirare mittenti vulnerabili.
Oltre alle liste di blocco indipendenti, i principali provider di e-mail hanno iniziato a utilizzare i propri filtri basati sul machine learning, che spesso attingono a vaste raccolte di dati proprietari. Nel 2023, ad esempio, Google ha introdotto un nuovo vettorizzatore di testo in grado di rilevare caratteri nascosti e manipolazioni di testo, aumentando il tasso di rilevamento dello spam del 38% rispetto ai modelli precedenti. Ma questi sistemi non sono infallibili. All'inizio di quest'anno, Exchange Online di Microsoft ha segnalato molte e-mail di Gmail come spam, mentre nel 2024 Gmail ha bloccato accidentalmente alcuni indirizzi di Outlook.
I mittenti sono in gran parte alla mercé dei filtri antispam e hanno pochi meccanismi per monitorare lo stato di salute del proprio dominio. Gli algoritmi di Gmail e Yahoo sono volutamente opachi in modo da renderne l'utilizzo più difficile da parte degli spammer. Ma, come hanno appreso Bouncer e OutVoice, questo rende anche più difficile per i mittenti legittimi uscire dalla "prigione dello spam".
Gli sforzi per migliorare la trasparenza hanno prodotto risultati contrastanti. In una grande vittoria per i mittenti, Sender Hub di Yahoo, che aiuta le organizzazioni a monitorare le prestazioni delle loro campagne, ha annunciato in ottobre che avrebbe iniziato a mostrare spam e tassi di messaggi consegnati, due segnali chiave di deliverability. Ma l'equivalente di Gmail, Google Postmaster, ha recentemente smesso di condividere la reputazione del dominio e degli IP (forse per proteggersi dalle affermazioni di utilizzo dei filtri antispam politicamente distorti) , eliminando uno degli strumenti principali utilizzati dalle organizzazioni per monitorare lo stato di salute delle e-mail.
Google consente ai mittenti di massa di compilare un modulo per chiedere una seconda possibilità, e altre piattaforme e-mail hanno processi di appello simili. A parte questo, le organizzazioni devono risolvere i problemi di deliverability da sole. I forum abbondano di post di esperti di marketing e personale IT sconcertati che cercano di mettere insieme cosa li ha portati nello spam e come tornare dalla parte dei provider. Alcune anime sfortunate stanno ancora aspettando una risposta, più di un anno dopo.
Lo scorso dicembre, mentre la maggior parte delle aziende stava chiudendo per le vacanze, il team di Bouncer era impegnato a elaborare un piano. Hanno iniziato ripercorrendo i loro passi, analizzando il comportamento delle e-mail nei mesi precedenti alle difficoltà di deliverability. Sono iniziati a emergere alcuni indizi.
Il primo problema è stato non inviare abbastanza e-mail. All'inizio dell'anno, l'azienda era passata a una nuova piattaforma di Customer Relationship Management (CRM). Entro l'estate, erano così impegnati nell'integrazione del nuovo sistema che non avevano la larghezza di banda per inviare le e-mail con la frequenza abituale. Poi, nel settembre 2024, Bouncer ha intensificato gli invii per promuovere i suoi sconti natalizi più clamorosi, quelli su cui aveva basato i ricavi del quarto trimestre. "Abbiamo iniziato a inviare messaggi a tutti perché volevamo davvero che utilizzassero al meglio qualcosa di straordinario nella nostra nicchia", ha affermato Kaczyński.
Gli algoritmi anti-spam cercano coerenza, quindi il cambiamento improvviso avrebbe potuto essere sufficiente a sollevare i sospetti dei provider delle caselle di posta. Nel frattempo, a giudicare da un piccolo ma evidente aumento delle segnalazioni di spam, alcuni abbonati che non avevano più notizie di Bouncer dal rallentamento estivo non hanno riconosciuto le sue e-mail e le avevano contrassegnate come spam.
Infine, ha detto Kaczyński, poiché Bouncer utilizzava un nuovo CRM, aveva inviato le nuove e-mail delle feste da un nuovo batch di indirizzi IP, quelli che i servizi di casella postale non riconoscevano. Questo ha rafforzato l'impressione che Bouncer stesse tramando qualcosa di nefasto.
La spiegazione per tutto questo era semplice: l'integrazione di una nuova piattaforma CRM si era rivelato più difficile di quanto Bouncer avesse immaginato. Ma gli algoritmi anti-spam non potevano tenere conto di questi disallineamenti.
Come servizio di verifica delle e-mail, Bouncer ha avuto un vantaggio nel suo lavoro investigativo. Le aziende al di fuori di questo settore hanno spesso difficoltà a diagnosticare i problemi di spam. OutVoice, la piattaforma di pagamento, ha faticato per tre o quattro mesi senza mai identificare cosa fosse andato storto. Il cofondatore Diao aveva alcune teorie: forse promuovere il concorso di un partner o sperimentare con i link di affiliate marketing era stato la rovina di Study Hall. "Ma onestamente, non abbiamo modo di saperlo", ha affermato Diao. "Dobbiamo solo tirare a indovinare."
Diao si è sottoposto a un corso accelerato sulla deliverability. Sostiene però che la maggior parte delle soluzioni di cui aveva letto, come il passaggio temporaneo a un dominio alternativo preconfigurato, avrebbero richiesto una quantità ridicola di pianificazione preliminare.
Ha compilato un modulo di ricorso con Google, ma ha affermato di non aver mai ricevuto una risposta chiara (Google non ha risposto alla richiesta di commento). Aveva bisogno solo di un minuto o due con un essere umano (qualsiasi persona ragionevole poteva capire che Study Hall era un mittente affidabile e degno di fiducia con una buona esperienza, ha detto), ma non c'era nessuno con cui parlare della difficile situazione della sua azienda.
Alcuni abbonati, che non avevano notizie di Study Hall da settimane, probabilmente hanno pensato che la newsletter fosse stata compromessa o che fosse stata chiusa del tutto. In ciascuno dei suoi invii, Study Hall ha chiesto agli abbonati di contrassegnare le proprie e-mail come sicure, nella speranza che gli algoritmi anti-spam si rendessero conto di aver commesso un errore. Ma poiché poche e-mail arrivavano nelle caselle di posta dei lettori, molti iscritti letteralmente non ricevevano mai il promemoria.
Bouncer era rimasto intrappolato in un ciclo di feedback simile: più un mittente finisce nello spam, più è difficile uscirne. Dopotutto, quando gli abbonati non riescono a vedere la loro posta, non possono aprirla o fare clic su di essa. Gli algoritmi dei provider interpretano questo fenomeno come un'ulteriore prova che gli abbonati non sono più interessati. "Nella fase di disaster recovery", ha affermato Kaczyński, "non si sa se [gli abbonati] non sono coinvolti perché non sono in sintonia con noi e la nostra attività, e non hanno più bisogno dei nostri servizi, o perché ci ricevono nello spam, quindi non sono in grado di vedere le nostre e-mail."
Sebbene Bouncer ora conoscesse la probabile causa dei suoi problemi (una tempesta perfetta di cambiamenti tecnici e strategie di invio che portava a un minor numero di lettori che aprivano e cliccavano sulla sua posta), doveva rinnovare la sua strategia di invio prima delle prossime festività. Kaczyński sapeva che la deliverability non è qualcosa che si può correggere da un giorno all'altro. Era arrivato il momento di ricorrere al backup.
Man mano che gli algoritmi di spam black-box diventano sempre più impenetrabili, il settore della deliverability, un tempo poco diffuso, è esploso, con il mercato dei soli strumenti di deliverability che dovrebbe raggiungere 1,9 miliardi di dollari entro il 2030. Andrew Bonar, cofondatore di diversi importanti summit sulla deliverability nel Regno Unito e in Europa, ricorda un periodo di 20 anni fa in cui lui e solo pochi altri si erano specializzati nella deliverability. Non è più così: "Oggigiorno tutti sono esperti di deliverability", ha detto Bonar a IBM Think.
Ma per tutti gli influencer della deliverability che ora popolano LinkedIn, può essere sorprendentemente difficile distinguere i trucchi dai consigli sensati. I cosiddetti "servizi di riscaldamento", ad esempio, promettono di simulare invii e aperture, completi di risposte realistiche da parte di falsi abbonati, per convincere gli algoritmi dei provider di caselle di posta che le e-mail di un mittente vengono aperte e lette frequentemente. Altre piattaforme vendono elenchi di indirizzi e-mail "verificati", come ad esempio un elenco di indirizzi e-mail di CEO di aziende Fortune 500, per offrire ai mittenti un aumento immediato degli iscritti.
Queste tattiche dubbie potrebbero portare a un successo a breve termine, ma spesso sono una via rapida verso le cartelle spam dei lettori (e potenziali problemi legali), soprattutto man mano che gli algoritmi diventano più esigenti, secondo leader del settore come Kickbox e Validity. Il veterano di settore Iverson consiglia di concentrarsi invece su alcuni principi di base, tra cui lo stato di salute dal punto di vista tecnico, i contenuti e il coinvolgimento.
Per migliorare la propria integrità tecnica, i mittenti possono utilizzare tre tecniche crittografiche che aiutano i provider di caselle di posta a verificare la propria identità. Il framework delle policy del mittente (SPF) verifica che l'indirizzo IP di un mittente corrisponda a una lista pre-approvata di server. DomainKeys Identified Mail (DKIM) è una firma digitale che autorizza la provenienza di un'e-mail da un determinato dominio. Infine, l'autenticazione, la segnalazione e la conformità dei messaggi basati sul dominio (DMARC) indica ai server riceventi come rispondere se i record SPF o DKIM non possono essere verificati. Le organizzazioni pubblicano tutti e tre i record nel loro sistema DNS per proteggersi da phishing, spoofing e spam.
I problemi di deliverability possono sorgere quando i provider di caselle postali non riescono ad accedere o verificare questi registri, ad esempio, se un mittente dimentica di aggiornarli dopo un lancio importante. I record DNS incompleti possono inoltre esporre le organizzazioni a hacking basati sull'e-mail e schemi di phishing. Secondo un rapporto di Exclaimer del 2025, solo un terzo delle organizzazioni ha implementato SPF, DKIM e DMARC, anche se Google, Yahoo e Microsoft ora li richiedono per i mittenti in massa. L'adozione sta però aumentando, poiché alcune organizzazioni integrano strumenti di manutenzione DNS basati su AI automatizzati, in grado di ridurre il rischio di disallineamenti.
Anche i domini sono importanti. I provider di servizi e-mail come Beehiiv, SendGrid e Mailchimp generalmente escludono i malintenzionati, e molti permettono ai clienti di personalizzare il proprio sottodominio, o addirittura di creare un dominio autonomo, per isolare la loro reputazione da quella degli altri clienti. Ma come ha recentemente sottolineato il giornalista Simon Owens, i creatori che inviano newsletter tramite un dominio condiviso, come l'indirizzo "patreon.com", utilizzato per le newsletter di Patreon - rischiano di influenzare inavvertitamente la deliverability reciproca, mentre i mittenti malintenzionati potrebbero danneggiare la reputazione dell'intera rete.
I problemi relativi ai contenuti, ad esempio l'utilizzo di "gratuito" nella riga dell'oggetto o l'aggiunta di troppe foto, link o emoji ad alta risoluzione, possono compromettere la deliverability, ma in misura minore rispetto ai primi tempi delle e-mail, ha affermato Yanna-Torry Aspraki, specialista della deliverability che ha lavorato con Bouncer, in un'intervista con IBM Think. Al contrario, il coinvolgimento, misurato attraverso tassi di apertura, cancellazioni e clic, oggi gioca probabilmente il ruolo più importante nel determinare quali mittenti ottengono un posizionamento premium nella posta in arrivo. In un certo senso, le nostre caselle di posta sono diventate simili a un feed di social media, dove le e-mail che vogliamo vedere salgono in cima e quelle che non leggiamo mai vengono nascoste.
Grazie al predominio degli algoritmi incentrati sul coinvolgimento, può sembrare più difficile che mai padroneggiare i filtri anti-spam, ha affermato Aspraki. Invece di limitarsi a modificare un oggetto o rimuovere alcuni link, le organizzazioni ora devono porsi domande fondamentali sul fatto che i lettori vogliano le loro e-mail, se stanno mirando al destinatario giusto e perché certi messaggi non sono in linea con l'interlocutore. Questo, ha detto Aspraki, aiuta a spiegare perché i settori storicamente associati allo spam, come i casinò e le piattaforme di scommesse sportive, oggi hanno spesso una deliverability solida come una roccia: sono particolarmente bravi a convincere gli abbonati ad aprire la posta e gli algoritmi basati sul coinvolgimento li premiano di conseguenza.
Le tattiche di deliverability avanzate (a seconda del mittente) includono il pensionamento regolare degli abbonati inattivi, la segmentazione dei lettori sia per livello di interesse che di coinvolgimento, l'incorporazione di elementi interattivi (come un sondaggio o una votazione) per aumentare il coinvolgimento e l'invio costante, in modo che destinatari e provider di e-mail sappiano cosa aspettarsi. Chiedere ai nuovi abbonati di confermare la loro iscrizione e includere un pulsante di opt-out facile da usare può anche migliorare la deliverability.
Ma Clinton Wilmott, Senior Email Marketing Manager presso il repository di domini Namecheap, ha affermato che per le organizzazioni più grandi come la sua, queste strategie sono efficaci solo se la direzione superiore è d'accordo. Nel 2020, ha detto Wilmott, è riuscito ad aumentare il fatturato annuale di marketing di e-mail di Namecheap del 70% utilizzando alcune delle tecniche sopra menzionate. L'ostacolo più grande non erano le limitazioni tecniche, il budget o la mancanza di conoscenze. Era convincere i dirigenti che fare questi cambiamenti era la decisione giusta.
Ad esempio, i dirigenti tendono a credere che più e-mail portino a più vendite. Ma oltre un certo punto, inviare a frequenze più alte può peggiorare la deliverability, spingendo i lettori a disiscriversi. "Molti dei dirigenti [sono] molto scettici", ha affermato Wilmott. “In molti casi, credono anche di comprendere l'e-mail perché sanno inviarla. È come se dicesse: "Sì, posso inviare un'e-mail a mia madre, quindi so tutto. È facile."
Ma c'è un codice che nemmeno Wilmott riesce sempre a decifrare. Una volta entrati nello spam, non esiste una soluzione valida per tutti per uscirne. Le piattaforme di e-mail rielaborano e perfezionano costantemente i propri filtri per rimanere al passo con le ultime strategie di spam, quindi la strategia che funziona un giorno potrebbe rivelarsi inefficace il giorno dopo. "Non insegnano queste cose a scuola," ha detto Wilmott a IBM Think in un'intervista. "È come un processo di tentativi ed errori per cercare di capire queste cose."
All'inizio del nuovo anno, Kaczyński ha convocato un incontro con i suoi colleghi. Sapevano come erano usciti dalle caselle di posta dei clienti, ma non come rientrarvi. Con un'altra stagione delle feste all'orizzonte, il team di Kaczyński ha deciso che era giunto il momento di chiedere aiuto a un'agenzia di deliverability di terze parti. L'agenzia ha effettuato un audit, poi ha suggerito dei cambiamenti difficili ma necessari.
Bouncer avrebbe dovuto liberare gli abbonati che avevano smesso di interagire. Avrebbero creato dei sottodomini separati per le e-mail di marketing, transazionali e aziendali, in modo che i problemi di spam in un canale di comunicazione non possano propagarsi ad altri. E invece di inviare e-mail di massa, avrebbero distribuito a poco a poco gli invii non urgenti su più giorni.
Dopo due o tre settimane, l'azienda è stata in grado di riprendere a comunicare con i suoi destinatari e, dopo qualche mese, è tornata a inviare al suo volume abituale. La vera prova sarebbe arrivata in vista del Black Friday 2025, quando finalmente avrebbe avuto la possibilità di recuperare le vendite che aveva mancato l'anno precedente.
OutVoice, invece, non ha mai ottenuto la chiusura che sperava: come molte organizzazioni che affrontano problemi di deliverability, l'azienda ha semplicemente superato la tempesta e ha aspettato che gli algoritmi anti-spam si spostassero verso un'altra vittima ignara.
Dopo alcuni mesi, Study Hall ha ripreso miracolosamente ad apparire nelle caselle di posta degli abbonati, senza gli avvisi di phishing che avevano caratterizzato gli invii precedenti. Diao era sollevato dal fatto che gli abbonati fossero rimasti comunque durante il periodo difficile, ma non era soddisfatto di come si era svolto il processo. "Spero che non accada più", ha detto. "Non so se siamo più preparati di prima."
Diao è consapevole del fatto che i provider di caselle di posta elettronica sono cauti perché vogliono proteggere i propri utenti dai danni. Detto questo, ritiene che dovrebbero esserci più meccanismi affinché le aziende ben intenzionate possano parlare con quei servizi durante le emergenze di deliverability. Idealmente, ha detto, i mittenti avrebbero più possibilità (ad esempio una linea di assistenza) per presentare la richiesta e costringere i provider delle caselle di posta elettronica ad ascoltarli. "Se avessero il potere di distruggere aziende come questa, dovrebbe esserci un processo di appello che si svolga rapidamente", ha affermato.
Tuttavia, separare i mittenti ben intenzionati dai malintenzionati è complicato, ha ribadito Iverson. Le blocklist indipendenti anti-spam e i giganti delle e-mail fanno fatica a tenere il passo con gli spammer, che sempre più utilizzano l'AI e altre tecnologie emergenti per eludere gli algoritmi. Sebbene i filtri anti-spam a volte correggano eccessivamente e blocchino mittenti ben intenzionati, l'alternativa potrebbe essere un ritorno ai primi anni 2000, quando le caselle di posta erano piene di spazzatura. "Ci vuole molto lavoro per fare in modo che l'e-mail continui a essere utilizzabile come un buon ecosistema di comunicazione", ha affermato. "Anche se non è possibile vedere esattamente cosa c'è sotto, c'è un movimento frenetico per far funzionare questo ecosistema."
Inoltre, i filtri antispam potrebbero essere il campanello d'allarme di cui alcune organizzazioni hanno bisogno per ripensare la loro strategia di invio. "A volte mi accorgo che ti hanno effettivamente reso un servizio dando l'allarme", ha detto Bonar, cofondatore del summit sulla deliverability. "Ognuno di questi reclami di spam o di annullamento dell'iscrizione, perché stai facendo qualcosa di sbagliato, sta in realtà riducendo i tuoi profitti."
Nelle settimane cruciali che precedono la stagione delle feste di quest'anno, la cartella spam di Kaczyński è rimasta piacevolmente vuota. Dopo aver ridotto la lista degli abbonati di quasi la metà e promosso una vendita quasi identica a quella dell'anno scorso (e con la stagione delle feste appena a metà) la startup aveva già registrato una crescita annua del 35%, rispetto al 5% dell'anno precedente. Tutto sommato, ci è voluto quasi un anno di sperimentazioni a tentativo per tornare in carreggiata.
"Nel 2024, abbiamo mancato di poco l'onda," ha detto Kaczyński. Questa volta è un'immagine completamente diversa. "Tutte le conoscenze, l'esperienza, le misure di sicurezza e le routine di cui disponiamo in questo momento, oltre a una deliverability di base davvero buona e stabile, ci consentiranno di cavalcare l'onda durante il periodo più impegnativo dell'anno."
Scopri perché separare il DNS dalla CDN può migliorare le prestazioni, ridurre i costi e aumentare la resilienza. Scopri perché una gestione indipendente del DNS consente un maggiore controllo sulla gestione del traffico, sul monitoraggio delle prestazioni e sulla resilienza tra più provider CDN.
Scegliere il giusto provider DNS è fondamentale per gestire il traffico, garantire resilienza e ottimizzare le prestazioni. Scopri i 4 fattori essenziali da considerare, dal profilo di rischio alle esigenze degli sviluppatori, fino alla gestione di più CDN e ai requisiti in termini di prestazioni.
Scopri come il DNS gestito è in grado di migliorare le prestazioni e la sicurezza, ridurre la latenza e semplificare le operazioni. Scopri le differenze tra DNS gestito e autogestito ed esplori i vantaggi fondamentali per la tua azienda.
Esplora i benefici e le sfide del self-hosting del DNS autoritativo per le grandi aziende. Scopri le complessità nascoste del self-hosting e in quali casi le soluzioni DNS gestite possono essere la scelta migliore per scalabilità, resilienza e convenienza.
IBM NS1 Connect è un cloud service completamente gestito per DNS aziendali, DHCP, gestione degli indirizzi IP e gestione del traffico delle applicazioni.
Le soluzioni di cloud networking di IBM offrono una connettività ad alte prestazioni per potenziare le tue app e il tuo business.
Consolida il supporto dei data center con gli IBM Technology Lifecycle Services per il cloud networking e molto altro.
Aumenta la resilienza della tua rete con IBM NS1 Connect. Inizia con un account sviluppatore gratuito per esplorare le soluzioni DNS gestite o prenota una demo live per vedere come la nostra piattaforma può ottimizzare le prestazioni e l'affidabilità della tua rete.