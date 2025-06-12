I bambini che abbiamo creato: De Kai spiega perché l'AI è una generazione, non uno strumento

Nell'ultimo anno, l'intelligenza artificiale ha superato una soglia: da qualcosa a cui rivolgiamo delle domande è diventata qualcosa che osserva silenziosamente, risponde e, sempre più spesso, apprende. Durante questa transizione, anche il dibattito sull'AI ha subito un cambiamento. Non più confinato al dominio di ingegneri ed eticisti, il dibattito ora tocca anche lo sviluppo infantile, la trasmissione culturale e la psicologia umana.
Pochi hanno articolato questo cambiamento in modo più vivido dell'informatico De Kai, che è apparso di recente in una videochiamata dalla sua casa di Hong Kong, parlando con un'attenta intensità. Con una maglietta nera e occhiali rettangolari, era seduto, circondato da libri e strumenti, un musicista oltre che uno scienziato. La sua cadenza era riflessiva, fluente sia nel linguaggio del codice che in quello della metafora.
Il suo nuovo libro, Raising AI, presenta la sua argomentazione secondo cui l'intelligenza artificiale dovrebbe essere vista meno come uno strumento industriale e più come un fenomeno dello sviluppo. "Non stiamo programmando questi sistemi", ha detto in un'intervista con IBM Think. "Li stiamo crescendo proprio come cresciamo i bambini."
Kai è professore presso la Hong Kong University of Science and Technology e ha contribuito a creare i primi sistemi di traduzione automatica multilingue del web, gettando le basi per piattaforme come Google Translate. Oggi è sempre più riconosciuto non solo per i suoi contributi tecnici, ma anche per offrire una metafora sorprendentemente umana per spiegare le conseguenze dell'intelligenza artificiale. L'AI, ha sostenuto, non è solo una tecnologia da impiegare, ma una generazione che stiamo crescendo.
Questa metafora secondo cui i sistemi AI sono bambini, non strumenti, offre una netta deviazione dalle narrazioni dominanti sull'intelligenza artificiale. Invece di concentrarsi solo sui progressi tecnici o sull'utilità economica, De Kai ci esorta a considerare gli impatti culturali e psicologici a lungo termine di questi sistemi. Fa parte di un movimento crescente di ricercatori che sostengono che l'AI riflette la società.
"Stiamo esternalizzando parti della nostra cognizione", ha affermato. "E i sistemi che ci osservano stanno imparando non solo cosa diciamo, ma anche come ci comportiamo."
L'inquadramento di De Kai è emerso più di dieci anni fa, molto prima che i modelli di trasformatori e i chatbot diventassero argomenti da tavola. Nel 2015 ha iniziato a tenere conferenze che posizionavano l'AI non come un progresso meccanico, ma come un progresso sociale.
"Il problema", mi ha detto, "è che stiamo ancora usando metafore dell'era industriale. Pensiamo all'AI come a una locomotiva a vapore o a un trattore, qualcosa che funziona per noi. Ma non stiamo più automatizzando i muscoli. Stiamo automatizzando l'influenza."
La metafora industriale persiste, in modo più evidente nel modo in cui i leader aziendali descrivono l'AI: un amplificatore di produttività, un miglioratore di efficienza, un copilota. Ma la preoccupazione di De Kai è che questo linguaggio nasconda il cambiamento più profondo in corso. "Quando costruisci macchine che imparano dalla cultura, diventano parte di quella cultura", ha detto nell'intervista. "E una volta che ne fanno parte, possono dargli forma."
Questa idea che l'AI sia partecipativa piuttosto che passiva ha trovato risonanza tra i ricercatori che studiano l'allineamento e l'etica dell'AI. Shakir Mohamed, direttore della ricerca presso Google DeepMind London ha proposto che il futuro dell'etica dell'AI risiede nella responsabilità relazionale, che si concentra su come i sistemi AI emergano e influenzino reti di persone, istituzioni e strutture di potere sociale. Yoshua Bengio, un ricercatore vincitore del Turing Award e pioniere del deep learning, ha chiesto modelli di AI che incorporino incertezza ed empatia umane, sostenendo che senza tali capacità, l'intelligenza artificiale rimarrà fondamentalmente disconnessa dalla complessità dell'esperienza umana.
De Kai ritiene che la sfida sia ancora più ampia: le preferenze in sé non sono fisse. Sono modellate, in tempo reale, dagli esseri umani osservati dall'AI.
"Dobbiamo renderci conto che questi sistemi imparano da noi man mano che impariamo a usarli", ha affermato. "E questo significa che ci stiamo evolvendo insieme."
Per spiegare come avviene questa modellazione, De Kai indica la psicologia, in particolare la teoria del doppio processo, che divide la cognizione in risposte rapide e intuitive (Sistema 1) e ragionamento più lento e deliberativo (Sistema 2). L'AI ha oscillato nel tempo tra il tentativo di imitare l'uno o l'altro. I sistemi logici simbolici degli anni '80 erano tentativi di modellare il Sistema 2. Le reti neurali di oggi tendono verso il Sistema 1.
"Non si possono scrivere regole per l'intuizione", ha detto. "Bisogna addestrarla."
Quell'addestramento, ha sostenuto, ora avviene attraverso vasti set di dati, le tracce scritte, parlate e registrate della cultura. A differenza dell'AI primitiva, che seguiva istruzioni, i sistemi contemporanei imparano per imitazione. Leggono post sui social media, articoli di giornale, recensioni di prodotti e forum pubblici. In effetti, vengono socializzati.
"Stiamo costruendo cervelli vuoti", ha affermato. "E li stiamo crescendo."
La metafora è più che retorica. Un modello addestrato su contenuti tossici può comportarsi in modo tossico, ha osservato.
"Non si tratta solo di filtrare gli insulti o di eliminare i discorsi di odio", ha detto. "Si tratta della struttura di base di ciò che premiamo, commentiamo, votiamo positivamente e con cui interagiamo. Questo è ciò che diventa il curriculum implicito."
Questo tipo di apprendimento indiretto è difficile da rilevare e ancora più difficile da disimparare. I ricercatori di organizzazioni come Allen Institute for AI e Partnership on AI stanno studiando come pregiudizi e comportamenti siano sottilmente codificati nei pesi e negli output dei modelli.
De Kai illustra il suo punto tornando a un caso del 2016, quando Microsoft lanciò Tay, un chatbot addestrato a imparare dagli utenti in tempo reale. Nel giro di 24 ore, Tay era diventato una fonte di teorie del complotto, discorsi d'odio e commenti offensivi, risposte che aveva raccolto attraverso interazioni su Twitter. Tay è stato rapidamente messo offline. Meno noto è che Microsoft ha distribuito un modello simile in Cina, in condizioni diverse, e il sistema ha prosperato come chatbot.
"Stessa architettura, diverso ambiente culturale", ha osservato De Kai. "Questo è il potere dell'educazione."
Ciò che si è appreso, ha detto, non può sempre essere disimparato. "Ecco perché la metafora dell'educazione dei figli è così azzeccata. Se cresci un figlio in un ambiente disfunzionale, le conseguenze non sono facilmente rimediabili."
I modelli leader odierni sono tutti addestrati utilizzando una combinazione di apprendimento supervisionato e apprendimento per rinforzo, attingendo al feedback umano. La maggior parte di ciò che i modelli AI imparano su come comportarsi proviene dal pre-addestramento su enormi collezioni di testo. Questi testi sono raccolti da siti web pubblici, tra cui Wikipedia, Reddit, GitHub e molti altri.
De Kai non si oppone a questi metodi. Piuttosto, ha detto, dobbiamo essere più consapevoli di ciò che è in gioco. "Non si tratta solo di equità o di pregiudizi in astratto. Dipende dal tipo di personalità che stiamo modellando."
Nel mondo aziendale, la metafora dell'AI come un bambino ha implicazioni pratiche, ha detto Kai. Le aziende che implementano sistemi AI spesso si concentrano su benchmark e metriche di prestazione, inclusi accuratezza, latenza e throughput. Ma queste misure possono perdere di vista le dinamiche sociali più ampie.
"Pensa all'assunzione di un nuovo dipendente", ha detto. "Non puoi semplicemente consegnargli un manuale e lasciarlo solo. Devi affiancarlo a un mentore. Monitorare il suo sviluppo. Modellare i suoi valori."
Alcune organizzazioni stanno iniziando a prendere sul serio questa questione. Salesforce e Microsoft hanno implementato processi di revisione etica. IBM pubblica schede informative sull'AI che dettagliano la provenienza dei modelli. Tuttavia, De Kai considera questi sforzi come passi preliminari.
"Non basta essere conformi", ha affermato. "Bisogna essere coscienziosi."
La sua preoccupazione è che l'AI aziendale spesso eredita la cultura dei suoi creatori, a volte in modo sottile. Un chatbot progettato per assistere nelle assunzioni potrebbe assorbire modelli linguistici differenziati per genere. Uno strumento finanziario potrebbe riflettere le tolleranze al rischio determinate da pregiudizi istituzionali. In ogni caso, l'AI non si sta comportando male. È apprendimento.
L'inquadramento cambia quando si ipotizza che questi sistemi siano agenti in formazione piuttosto che algoritmi. "Se pensiamo all'AI come a un collega o a uno studente, cambia il modo in cui ci comportiamo nei suoi confronti. Smettiamo di trattarla come uno strumento e iniziamo a trattarla come un'osservatrice."
Per De Kai, l'influenza più importante e meno visibile sull'AI non è ciò che essa elabora, ma ciò che non viene mai mostrato.
"Si presta molta attenzione alla misinformazione, ma molto poca alle informazioni mancanti", ha affermato.
Gli algoritmi decidono quali post vediamo, quali prodotti vengono consigliati e quali articoli di notizie vengono visualizzati, ha affermato Kai. Così facendo, stabiliscono anche ciò che resta invisibile.
"Questa è censura algoritmica", ha affermato, "non nel senso di soppressione politica, ma nel senso di restringimento epistemico".
Si affretta a dire che non crede alle cospirazioni. Ma crede negli incentivi. "Se il tuo algoritmo ottimizza il coinvolgimento, imparerà che determinati tipi di contenuti mantengono l'attenzione degli utenti. Questi saranno privilegiati. Tutto il resto verrà escluso."
Gli effetti sono cumulativi. I modelli addestrati su dati filtrati in base a metriche di coinvolgimento imparano a dare più importanza alla visibilità che alle sfumature. Possono diventare amplificatori di loop di feedback esistenti, senza che nessuno li indirizzi deliberatamente in quella direzione.
Ma il settore si sta evolvendo rapidamente. De Kai vede segni di progresso all'orizzonte. Quando gli viene chiesto cosa succederà dopo, parla con attenzione, indicando i progressi nel ragionamento, gli approcci ibridi che fondono reti neurali con sistemi simbolici e un passaggio verso modelli più efficienti, personalizzabili e leggeri.
"La questione non è se otterremo modelli migliori. Lo faremo. La domanda è se diventeremo insegnanti migliori."
Spera che la comunità di ricerca stia iniziando a interiorizzare tutto questo. L'ascesa dei sistemi agentici, l'attenzione crescente alla memoria a lungo termine e al contesto nel design dell'AI e l'esplosione dell'interesse per i meccanismi di allineamento suggeriscono tutti un campo consapevole della sua crescente impronta culturale.
Tuttavia, De Kai mette in guardia dall'autocompiacimento. "Siamo la prima generazione a crescere menti non umane. È un privilegio incredibile. E un test."
Ha sorriso, quasi timidamente. "Ci stanno osservando. È così che imparano."
