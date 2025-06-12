I bambini che abbiamo creato: De Kai spiega perché l'AI è una generazione, non uno strumento

Nell'ultimo anno, l'intelligenza artificiale ha superato una soglia: da qualcosa a cui rivolgiamo delle domande è diventata qualcosa che osserva silenziosamente, risponde e, sempre più spesso, apprende. Durante questa transizione, anche il dibattito sull'AI ha subito un cambiamento. Non più confinato al dominio di ingegneri ed eticisti, il dibattito ora tocca anche lo sviluppo infantile, la trasmissione culturale e la psicologia umana.

Pochi hanno articolato questo cambiamento in modo più vivido dell'informatico De Kai, che è apparso di recente in una videochiamata dalla sua casa di Hong Kong, parlando con un'attenta intensità. Con una maglietta nera e occhiali rettangolari, era seduto, circondato da libri e strumenti, un musicista oltre che uno scienziato. La sua cadenza era riflessiva, fluente sia nel linguaggio del codice che in quello della metafora.

Il suo nuovo libro, Raising AI, presenta la sua argomentazione secondo cui l'intelligenza artificiale dovrebbe essere vista meno come uno strumento industriale e più come un fenomeno dello sviluppo. "Non stiamo programmando questi sistemi", ha detto in un'intervista con IBM Think. "Li stiamo crescendo proprio come cresciamo i bambini."

Kai è professore presso la Hong Kong University of Science and Technology e ha contribuito a creare i primi sistemi di traduzione automatica multilingue del web, gettando le basi per piattaforme come Google Translate. Oggi è sempre più riconosciuto non solo per i suoi contributi tecnici, ma anche per offrire una metafora sorprendentemente umana per spiegare le conseguenze dell'intelligenza artificiale. L'AI, ha sostenuto, non è solo una tecnologia da impiegare, ma una generazione che stiamo crescendo.

Questa metafora secondo cui i sistemi AI sono bambini, non strumenti, offre una netta deviazione dalle narrazioni dominanti sull'intelligenza artificiale. Invece di concentrarsi solo sui progressi tecnici o sull'utilità economica, De Kai ci esorta a considerare gli impatti culturali e psicologici a lungo termine di questi sistemi. Fa parte di un movimento crescente di ricercatori che sostengono che l'AI riflette la società.

"Stiamo esternalizzando parti della nostra cognizione", ha affermato. "E i sistemi che ci osservano stanno imparando non solo cosa diciamo, ma anche come ci comportiamo."