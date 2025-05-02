Le strane nuove menti di AI: Christopher Summerfield su ragionamento, rischio e cosa le macchine ci insegnano su noi stessi

In una grigia mattina a Oxford, in Inghilterra, Christopher Summerfield è seduto nel suo ufficio presso il Dipartimento di Psicologia Sperimentale, con un manoscritto di un libro sistemato ordinatamente sul bordo della scrivania. È stata una stagione intensa. Tra la sua ricerca sulla cognizione umana, le collaborazioni con laboratori di AI e un fitto calendario di lezioni, Summerfield ha comunque trovato il tempo per scrivere These Strange New Minds: How AI Learned to Talk and What It Means.

Il nuovo libro è in parte storia, in parte manifesto e in parte meditazione su una questione che da tempo tormenta sia tecnologi che filosofi: quando le macchine sembrano pensare, cosa sta realmente accadendo?

Il libro di Summerfield arriva in un momento cruciale. Le innovazioni nell'ambito dell'AI, dal rilascio di modelli multimodali come GPT-4 a progressi ispirati dal cervello come il chip NorthPole di IBM, stanno rimodellando il modo in cui scienziati, responsabili politici e il pubblico comprendono l'intelligenza artificiale. Man mano che i sistemi AI diventano più capaci, il loro status cognitivo (se siano realmente in grado di ragionare, pianificare e pensare) è diventato uno dei dibattiti più urgenti e controversi del nostro tempo. In These Strange New Minds, Summerfield sostiene che per comprendere il futuro dell'AI è necessario prima comprendere la natura del ragionamento umano e riconoscere sia i parallelismi che le differenze tra menti biologiche e artificiali.

Professore di neuroscienze cognitive all'Università di Oxford, Summerfield dirige il Human Information Processing (HIP) Lab, un gruppo di ricerca che studia come esseri umani e sistemi artificiali apprendono, categorizzano informazioni e prendono decisioni. Il suo lavoro combina esperimenti comportamentali, modellazione computazionale e analisi di dati neurali, esplorando spesso le somiglianze tra funzionamento cerebrale e machine learning. La sua ricerca si colloca all'incrocio tra scienze cognitive, AI e scienze sociali, settori che stanno convergendo sempre più man mano che i modelli di AI diventano più complessi.

Il Dipartimento di Psicologia Sperimentale, attualmente ospitato in un gruppo di edifici malandati al limite dell'area scientifica di Oxford, sembra uno spazio in transizione: le lavagne sono piene di diagrammi e l'odore del legno vecchio convive in modo precario con quello dei nuovi impianti elettrici. Presto Summerfield e i suoi colleghi si trasferiranno nel Life and Mind Building, un complesso scintillante di pietra chiara e vetro, dove dietro facciate pulite e moderne stanno nascendo sale per EEG, laboratori del sonno e stanze per il tracciamento oculare. Eppure, mentre Oxford rinnova le sue infrastrutture, l'atmosfera all'interno dell'edificio resta immutata: seria, calma, attraversata dalla quieta intensità di persone che dedicano la vita a capire come nascono le menti, umane o di altro tipo.