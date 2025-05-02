In una grigia mattina a Oxford, in Inghilterra, Christopher Summerfield è seduto nel suo ufficio presso il Dipartimento di Psicologia Sperimentale, con un manoscritto di un libro sistemato ordinatamente sul bordo della scrivania. È stata una stagione intensa. Tra la sua ricerca sulla cognizione umana, le collaborazioni con laboratori di AI e un fitto calendario di lezioni, Summerfield ha comunque trovato il tempo per scrivere These Strange New Minds: How AI Learned to Talk and What It Means.
Il nuovo libro è in parte storia, in parte manifesto e in parte meditazione su una questione che da tempo tormenta sia tecnologi che filosofi: quando le macchine sembrano pensare, cosa sta realmente accadendo?
Il libro di Summerfield arriva in un momento cruciale. Le innovazioni nell'ambito dell'AI, dal rilascio di modelli multimodali come GPT-4 a progressi ispirati dal cervello come il chip NorthPole di IBM, stanno rimodellando il modo in cui scienziati, responsabili politici e il pubblico comprendono l'intelligenza artificiale. Man mano che i sistemi AI diventano più capaci, il loro status cognitivo (se siano realmente in grado di ragionare, pianificare e pensare) è diventato uno dei dibattiti più urgenti e controversi del nostro tempo. In These Strange New Minds, Summerfield sostiene che per comprendere il futuro dell'AI è necessario prima comprendere la natura del ragionamento umano e riconoscere sia i parallelismi che le differenze tra menti biologiche e artificiali.
Professore di neuroscienze cognitive all'Università di Oxford, Summerfield dirige il Human Information Processing (HIP) Lab, un gruppo di ricerca che studia come esseri umani e sistemi artificiali apprendono, categorizzano informazioni e prendono decisioni. Il suo lavoro combina esperimenti comportamentali, modellazione computazionale e analisi di dati neurali, esplorando spesso le somiglianze tra funzionamento cerebrale e machine learning. La sua ricerca si colloca all'incrocio tra scienze cognitive, AI e scienze sociali, settori che stanno convergendo sempre più man mano che i modelli di AI diventano più complessi.
Il Dipartimento di Psicologia Sperimentale, attualmente ospitato in un gruppo di edifici malandati al limite dell'area scientifica di Oxford, sembra uno spazio in transizione: le lavagne sono piene di diagrammi e l'odore del legno vecchio convive in modo precario con quello dei nuovi impianti elettrici. Presto Summerfield e i suoi colleghi si trasferiranno nel Life and Mind Building, un complesso scintillante di pietra chiara e vetro, dove dietro facciate pulite e moderne stanno nascendo sale per EEG, laboratori del sonno e stanze per il tracciamento oculare. Eppure, mentre Oxford rinnova le sue infrastrutture, l'atmosfera all'interno dell'edificio resta immutata: seria, calma, attraversata dalla quieta intensità di persone che dedicano la vita a capire come nascono le menti, umane o di altro tipo.
Fuori dal suo laboratorio, Summerfield insegna un corso chiamato "Come costruire un cervello da zero", che si basa su psicologia, neuroscienze e AI per esaminare i principi fondamentali dell'apprendimento e dell'inferenza. È noto per enfatizzare chiarezza e accessibilità, caratteristiche che sono diventate sempre più importanti man mano che le discussioni sull'AI si spostano oltre i circoli tecnici e verso un dibattito pubblico più ampio.
Durante la nostra intervista, Summerfield appare rilassato ma concentrato. I suoi capelli si arruffano in ciuffi disordinati, incorniciando un volto aperto e animato quando parla di idee. Indossa un semplice maglione scuro e occhiali con montatura a filo, che gli conferiscono l'aspetto di una persona più interessata a risolvere i problemi che a coltivare un'immagine raffinata. Dietro di lui, una lavagna bianca piena di frecce, equazioni e diagrammi cattura la luce del mattino.
"C'è una tendenza a inquadrare l'AI in modi così nettamente opposti", dice. "Da un lato, gli ottimisti credono che molto presto avremo tecnologie più intelligenti degli esseri umani. D'altra parte, gli scettici vedono l'AI come una pubblicità, solo un altro strumento usato dalle corporazioni per controllarci."
Gli sviluppi recenti gli hanno fornito sia prospettive che materiale su cui lavorare. Modelli come GPT-4, Claude e Granite di IBM hanno dimostrato capacità di ragionamento più ampie, andando oltre i sistemi precedenti che semplicemente prevedevano la parola successiva in una sequenza. I ricercatori stanno anche sviluppando framework multi-agente in cui più sistemi AI collaborano o competono per risolvere compiti, un approccio che alcuni vedono come un passo verso comportamenti più complessi ed emergenti.
Nel frattempo, aziende come IBM stanno sviluppando progetti ispirati al cervello. Il chip NorthPole, ad esempio, è costruito per imitare aspetti delle reti neurali, enfatizzando l'efficienza energetica e l'elaborazione parallela rispetto alla potenza di calcolo bruta. Per Summerfield, questi sforzi riflettono la crescente consapevolezza che la scalabilità dei metodi di AI convenzionali potrebbe non essere sufficiente e che nuovi modelli di intelligenza, tratti dalla biologia, potrebbero indicare la strada da seguire.
Interrogato su se i grandi modelli linguistici (LLM) come ChatGPT siano capaci di ragionare, Summerfield risponde senza esitazione: sì, entro determinati confini.
"Almeno in una gamma ristretta di settori, i sistemi AI di oggi ragionano meglio degli esseri umani", dice.
Ciò, aggiunge, non dovrebbe sorprendere. Le macchine hanno superato le prestazioni umane in compiti di ragionamento specializzato da decenni, non a partire da sistemi per giocare a scacchi come Deep Blue di IBM, ma già dal 1956, quando il programma Logic Theorist riuscì a dimostrare teoremi matematici che i suoi creatori non avevano previsto.
Gli LLM di oggi non si limitano a recuperare fatti; generano codice, compongono saggi e propongono soluzioni a problemi complessi. La frontiera più recente, nota come AI multimodale, estende ulteriormente questa capacità permettendo ai sistemi di elaborare immagini, testo, audio e video simultaneamente, uno sviluppo che i ricercatori sperano possa avvicinarsi a forme di ragionamento più olistiche.
"I modelli sono più bravi della maggior parte delle persone nella maggior parte dei compiti cognitivi", afferma Summerfield. Ma aggiunge subito che permangono notevoli limitazioni. I modelli spesso faticano con compiti che richiedono una comprensione sociale più profonda, come la capacità di gestire le emozioni, dedurre intenzioni o cogliere le sfumature non dette che caratterizzano l'interazione umana.
"L'interazione sociale è essenziale per la nostra sopravvivenza", spiega. "I modelli non sono addestrati in quel mondo. Mancano alcune delle motivazioni e dei segnali emotivi che rendono il ragionamento sociale umano così sofisticato."
Studi recenti hanno tentato di verificare se i sistemi AI potessero sviluppare una "teoria della mente", ovvero la capacità di attribuire stati mentali ad altri. Alcuni modelli sperimentali mostrano accenni di questa capacità in contesti controllati, ma i ricercatori concordano in generale sul fatto che l'AI rimane molto indietro rispetto ai modelli mentali stratificati e intuitivi che gli esseri umani implementano ogni giorno.
Summerfield sottolinea che, sebbene i sistemi odierni siano in grado di simulare aspetti del ragionamento logico in modo impressionante, non capiscono veramente cosa stanno facendo. Mancano di radicamento in un'esperienza vissuta del mondo, una limitazione fondamentale che nessun stimolo intelligente può cancellare completamente.
E la natura di queste differenze diventa ancora più chiara quando consideriamo un altro ingrediente essenziale del pensiero umano: la memoria.
Se la motivazione dà direzione ai nostri pensieri, la memoria dà loro continuità. Anche in questo caso le macchine si discostano nettamente dalle menti biologiche.
Gli esseri umani possiedono molteplici sistemi di memoria. La memoria a breve termine si basa sull'attività elettrica dinamica del cervello, permettendo alle persone di trattenere e manipolare informazioni in brevi periodi. La memoria a lungo termine, al contrario, comporta cambiamenti fisici nelle connessioni neurali, un processo lento e adattativo che permette agli individui di trattenere conoscenze, esperienze e competenze attraverso anni e persino decenni.
Nelle scienze cognitive, i ricercatori distinguono tra memoria episodica (ricordi di eventi personali), memoria semantica (fatti e concetti generali) e memoria procedurale (abilità come andare in bicicletta). I ricordi emotivi, profondamente codificati da strutture cerebrali come l'amigdala, modellano il comportamento e il processo decisionale per tutta la vita.
I modelli AI odierni, al confronto, gestiscono la memoria in modo molto diverso. Gli LLM operano all'interno di una finestra di contesto fissa: mantengono temporaneamente le informazioni durante un'interazione, per poi scartarle successivamente. Quando una conversazione termina, la memoria del sistema si resetta.
"Quando si interagisce con un modello linguistico", afferma Summerfield, "non c'è una storia personale in corso. Non riesce a ricordare chi sei o di cosa avete parlato, a meno che tale informazione non venga riportata esplicitamente."
Questa limitazione non è solo scomoda. Negli esseri umani, la memoria consente la creazione dell'identità personale, approfondisce le relazioni e consente lo sviluppo di fiducia, sfumature e significati condivisi nel tempo. I sistemi AI, in mancanza di questo, rimangono fondamentalmente transazionali: eccellenti nel riconoscere schemi nel momento, ma incapaci di costruire un contesto duraturo.
Alcuni ricercatori stanno cercando di fornire ai sistemi AI una memoria a lungo termine. Progetti come la memoria di OpenAI per Chat-GPT consentono ai modelli di ricordare le interazioni passate nelle varie sessioni. Anthropic ha dichiarato di aver progettato i suoi modelli Claude con un focus sulla coerenza contestuale su lunghe sessioni di dialogo. Tuttavia, questi approcci sono precoci e sollevano importanti preoccupazioni tecniche ed etiche riguardo alla privacy degli utenti, alla sicurezza dei dati e ai rischi di manipolazione.
Anche se gli sviluppatori riescono a superare gli ostacoli tecnici, il divario filosofico rimane profondo. La memoria umana non è solo un database di fatti; è malleabile, emotiva e soggettiva. Si evolve con nuove esperienze e assume nuovi significati.
"Negli esseri umani la memoria non è solo storage", ha osservato Summerfield. "È un'interpretazione. È la continua riscrittura del passato attraverso la lente del presente."
Senza questo, ha sostenuto, l'AI mancherà sempre di un elemento fondamentale di ciò che significa essere veramente intelligenti, e veramente umani.
Nonostante le attuali limitazioni dei sistemi artificiali, Summerfield ritiene che il tentativo di costruire macchine pensanti stia già rimodellando il modo in cui gli scienziati comprendono l'intelligenza naturale.
"In un certo senso, l'AI agisce come una prova di esistenza", dice. "Se alcune strategie computazionali funzionano per le macchine, ciò suggerisce che potrebbero essere in gioco anche nei sistemi biologici."
Uno degli sviluppi più sorprendenti è stata la scoperta che architetture di reti neurali relativamente semplici, quando scalate in modo massiccio, possono produrre comportamenti che un tempo si pensava richiedessero progetti molto più sofisticati. I modelli Transformer, alla base di sistemi come ChatGPT, Granite e Claude, hanno dimostrato che il riconoscimento e la generalizzazione su larga scala possono emergere solo dall'addestramento statistico.
Questo successo sta spingendo gli scienziati cognitivi a rivisitare le teorie consolidate su come gli esseri umani apprendono, ragionano e generalizzano. In particolare, sfida l'idea che l'intelligenza debba essere codificata con regole simboliche complesse. Al contrario, suggerisce che gran parte del ragionamento umano possa emergere da semplici meccanismi che operano su enormi quantità di dati ed esperienze.
I modelli AI possono dedurre soluzioni a problemi sconosciuti, completare analogie e, nelle giuste condizioni, persino impegnarsi in forme di metacognizione: ragionare sul proprio ragionamento. Gli sviluppatori non hanno programmato esplicitamente queste funzionalità; esse sono emerse spontaneamente dal processo di addestramento, rispecchiando alcuni aspetti della flessibilità cognitiva umana.
Summerfield, tuttavia, mette subito in guardia dai paragoni facili. Sebbene cervelli e AI possano somigliarsi a livello astratto, i sistemi sottostanti rimangono fondamentalmente diversi. Il cervello umano, dice, si è evoluto sotto pressioni che hanno radicato profondamente emozioni, motivazioni e pregiudizi nel tessuto cognitivo, caratteristiche in gran parte assenti nei sistemi meccanici.
"Ci sono delle somiglianze sorprendenti a livello algoritmico", ha affermato, "ma il substrato, il mezzo in cui si concretizza l'intelligenza, è completamente diverso".
Il pensiero umano non è puramente logico o distaccato. È influenzato dalle emozioni, guidato dal contesto sociale e plasmato dalla necessità di sopravvivere e riprodursi. Questi strati di complessità danno origine a comportamenti che i modelli AI, per quanto brillanti dal punto di vista statistico, non possono replicare completamente.
Tuttavia, sostiene Summerfield, il processo di costruzione e studio dell'AI sta aiutando i ricercatori a perfezionare la loro comprensione di cosa sia l'intelligenza: non una singola abilità, ma un fenomeno emergente nato da molte funzionalità.
"Stiamo imparando tanto su noi stessi", afferma, "quanto sulle macchine".
Se gli sforzi per integrare la memoria nell'AI mettono in evidenza le divari tra macchine e menti, la questione della coscienza spinge ancora più in là questo contrasto.
L'idea che un sistema artificiale possa mai diventare cosciente, che possa avere esperienze soggettive, un senso di sé o una vita mentale interiore, è stata a lungo uno dei dibattiti più controversi nelle scienze cognitive e nella filosofia.
Summerfield affronta la questione con una precisione caratteristica. È scettico, non perché consideri la coscienza unicamente magica, ma perché le prove semplicemente non supportano l'idea che i sistemi AI di oggi, per quanto capaci, possiedano qualcosa che assomiglia alla consapevolezza soggettiva.
"Quando un modello linguistico dice 'Sono cosciente'", spiega, "sta ripetendo schemi appresi dai dati umani. Non c'è alcuna ragione indipendente per credere che queste parole riflettano una realtà interna".
Gli LLM come GPT-4 sono addestrati a prevedere il testo successivo più plausibile, non a generare esperienze introspettive. Quando vengono interrogati sui loro stati interiori, riescono a fornire risposte coerenti, ma la coerenza non è un indicatore affidabile della coscienza.
Alcuni ricercatori hanno proposto test comportamentali per la coscienza artificiale, esaminando la complessità, l'adattabilità e la coerenza delle risposte dell'AI. Ma senza accesso all'esperienza soggettiva, tali valutazioni restano speculative.
"Abbiamo già abbastanza difficoltà a valutare la coscienza negli animali non umani", osserva Summerfield. "Dedurlo in sistemi sintetici, costruiti su substrati completamente diversi, è un problema ancora più arduo."
Nei sistemi biologici, la coscienza sembra emergere dalla complessa interazione di miliardi di neuroni, fortemente intrecciata con emozioni, sensazioni corporee e una storia di esperienze incarnate. Al contrario, i modelli AI di oggi operano eseguendo trasformazioni dei dati in input, senza basi sensoriali o contesto emotivo.
Summerfield offre un'analogia semplice: "Puoi simulare il comportamento di un uragano su un computer", dice. "Ma la simulazione non è né bagnata né ventosa. È un'astrazione."
Analogamente, un'AI può riprodurre i modelli esterni di una conversazione, e perfino dichiarazioni di coscienza, senza vivere alcuna esperienza interna. Senza sensazioni, incarnazione o impulso intrinseco, i modelli AI rimangono potenti ma vuoti. Sono degli imitatori brillanti, più che menti indipendenti.
Per ora, Summerfield ritiene più sicuro e produttivo considerare i sistemi AI come strumenti complessi, non come esseri nascenti. Trattarli diversamente rischia di confondere l'imitazione con la comprensione, e distrae dal lavoro urgente di monitoraggio del loro impatto reale.
Mentre la nostra conversazione si sposta verso il futuro, Summerfield affronta un tema che si è intrecciato silenziosamente in tutte le nostre discussioni: la governance.
"Questi sistemi sono potenti", afferma. "E il loro sviluppo è guidato in gran parte da incentivi commerciali."
Summerfield abbraccia l'innovazione tecnologica. Vede un incredibile potenziale per l'AI di rivoluzionare settori come la medicina, la formazione e la ricerca scientifica. Tuttavia, teme che, se non adottiamo caute misure di sicurezza, i pericoli potrebbero finire per superare i vantaggi.
"Abbiamo bisogno di strutture che garantiscano che questi strumenti vengano sviluppati e utilizzati responsabilmente", afferma. "Ciò include garanzie tecniche, ma anche meccanismi legali, etici e democratici."
Stanno iniziando a emergere alcuni framework di governance. L'AI Act dell'Unione Europea propone un approccio basato sul rischio, regolando le applicazioni in base al potenziale danno che potrebbero causare. Negli Stati Uniti, il Blueprint for an AI Bill of Rights delinea i principi per proteggere i cittadini dalla discriminazione e dallo sfruttamento algoritmico. Nel frattempo, organizzazioni di ricerca e gruppi di advocacy stanno pubblicando best practice per uno sviluppo e una implementazione responsabili.
Tuttavia, dice Summerfield, resta ancora molto da fare. Afferma che molti sistemi AI all'avanguardia vengono addestrati su enormi set di dati, senza il consenso esplicito degli utenti. Il loro funzionamento interno è poco chiaro, perfino ai loro creatori, e la loro implementazione spesso manca di trasparenza e responsabilità significative.
"Non si tratta solo di correzioni tecniche", dice. "È una questione di scelte sociali."
Scelte, intende, su chi trae beneficio dagli avanzamenti dell'AI: chi si assume i rischi? Chi controlla gli strumenti che stanno plasmando sempre più le nostre economie, i nostri ecosistemi informativi e persino le nostre relazioni intime?
In definitiva, Summerfield vede l'AI non come un'intelligenza aliena e distante, ma come un riflesso di noi stessi, uno specchio imperfetto che ci mostra sia le nostre funzionalità che i nostri punti deboli. Comprendere ciò che vediamo in quello specchio, sostiene, sarà una delle sfide principali degli anni a venire. E, come chiarisce These Strange New Minds, il lavoro di comprensione è appena iniziato.
