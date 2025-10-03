Come l'AI sta "ribaltando la piramide" del modello di business bancario: Sibos 2025

"L'AI avrà un impatto su ogni aspetto del settore bancario così come lo conosciamo", ha affermato Shanker Ramamurthy, di Global Managing Partner IBM® per il settore bancario e dei mercati finanziari, nel suo intervento di questa settimana dalla Messe Frankfurt alla conferenza Sibos.
Nel suo intervento dal tema "Scaling AI inside the banking enterprise", Ramamurthy ha esplorato come le istituzioni finanziarie lungimiranti stanno passando dalla sperimentazione con l'AI all'esecuzione. Si è concentrato sulle "tre cose che non fanno dormire i CEO e i CXO di notte": crescita e prestazioni, costi ed efficienza, livello di conformità normativa e mitigazione dei rischi. L'AI sarà fondamentale per tutti e tre, ha spiegato.
Ramamurthy ha citato un recente studio dell'IBM Institute for Business Value, Global Outlook for Banking and Financial Markets 2025, che ha illustrato la realtà del rendimento del capitale proprio (RoE) nel settore bancario odierno. "A livello globale, nel complesso le banche non raggiungono il loro costo del capitale", ha affermato. In altre parole, il RoE tipico di una banca è inferiore al tasso di rendimento richiesto per coprire il rischio dell'investimento.
Ramamurthy ha affermato che nel settore bancario questo divario solitamente si risolve attraverso fusioni e acquisizioni. Pertanto, ha spiegato, "possiamo affermare con sicurezza che nei prossimi tre anni assisteremo a un'attività di fusioni e acquisizioni molto più intensa. Nei mercati maturi come gli Stati Uniti, il consolidamento è già all'ordine del giorno; vedremo un'accelerazione".
Un altro tema importante nel mondo bancario è il ripensamento dei costi e dell'efficienza, ha detto. I rapporti costi-ricavi, ovvero il rapporto tra costi operativi e reddito operativo, "sono rimasti ostinatamente bloccati, nonostante le banche abbiano lavorato molto per orientarli". Ha citato i dati illustrati in Il problema del 94% del core banking, un nuovo sondaggio di IBM condotto tra CIO: negli Stati Uniti, ad esempio, il rapporto costi-ricavi raggiunge il 62%, in Europa è intorno al 54%, e in America Latina e nella regione Asia-Pacifico è più basso. "Ci sono molte opportunità nei mercati maturi", ha affermato.
Le questioni di mitigazione del rischio e di conformità, ha detto Ramamurthy, "sono un'area in cui le banche stanno investendo in modo sproporzionato". Il motivo, ha spiegato, è ovvio: una maggiore regolamentazione a livello globale. "Una banca globale multi-giurisdizionale potrebbe dover rispettare 12.000 normative distinte in tutto il mondo", ha affermato.
Inoltre, l'AI generativa (gen AI) consentirà la creazione di più software, portando a una superficie di attacco più ampia nell'ambito della cybersecurity, ha affermato Ramamurthy.
Per non parlare del fatto che il quantum computing su larga scala e tollerante ai guasti è proprio dietro l'angolo, ha detto, menzionando la previsione del CEO di IBM Arvind Krishna secondo cui questo computing sarà disponibile entro il 2029. Un potenziale svantaggio di questo gigantesco salto, ha detto Ramamurthy, è che può aumentare il rischio. "I malintenzionati stanno cercando di rubare i dati crittografati, ad esempio i numeri di previdenza sociale, e di rimanere lì, in attesa che il quantum sia disponibile. D'altra parte, il quantum computing consente di risolvere problemi che i computer tradizionali non sono in grado di affrontare in modo efficace o tempestivo, inclusa l'ottimizzazione dei prezzi, la simulazione efficiente delle frontiere, la gestione del rischio in tempo reale e altro ancora, quindi rappresenta delle enormi opportunità per gli anni a venire."
Negli ultimi cinque decenni, ha affermato Ramamurthy, "da due terzi a tre quarti degli investimenti in persone, tecnologie e processi bancari si sono concentrati sul middle e sul back office", mentre il resto si è concentrato sul front office: "clienti, canali, ecosistemi, piattaforme e partnership". Questo non è più sostenibile, ha affermato, perché ha portato a "tecnologie e processi complessi, inflessibili e costosi supportati da sistemi monolitici che rendono il cambiamento davvero difficile".
Questo è il modello di ieri, ha detto Ramamurthy, aggiungendo che il modello bancario di domani sarà "radicalmente reinventato" e "capovolgerà la piramide". La gen AI, l'hybrid cloud e, in futuro, il quantum computing semplificheranno i processi di middle e back office, consentendo alle banche di concentrarsi sul cliente. "La transizione dal modello di business di ieri a quello di domani non è facoltativa", ha affermato.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Una particolarità della tecnologia AI, ha detto Ramamurthy, è che segna "la prima volta nella mia carriera in cui vedo altri settori adottare una tecnologia su scala aziendale in modo molto più ampio e rapido rispetto al settore bancario". È logico, ha affermato, dato il rischio unico e l'esposizione normativa che gli istituti finanziari devono gestire. Anche se il cambiamento sta arrivando, e in fretta. Secondo Il problema del 94% del core banking, oltre il 90% degli intervistati prevede di incorporare l'AI entro il 2028.
"Questo è un momento straordinariamente interessante per il settore bancario nel suo complesso", ha affermato. "Non è solo il business a chiamare la tecnologia... è la capacità della tecnologia stessa a orientare le strategie di business."
Il beneficio più grande che le istituzioni finanziarie traggono dall'AI, in particolare dalla gen AI, sta nel ciclo di vita dello sviluppo software [SDLC], in cui la produttività potrebbe migliorare del 20%, ha detto Ramamurthy. Ha citato un esempio reale sorprendente: Bradesco, una grande banca in America Latina e Brasile, utilizza la gen AI per gestire le sue 283.000 richieste mensili da parte dei clienti, riducendo i tempi di attesa da 10 minuti a pochi secondi.
Il miglior case study di IBM è forse IBM stessa. Come diceva Ramamurthy: "Mangiamo quello che cuciniamo". Offrendosi come "cliente zero", IBM testa le funzionalità dell'AI internamente prima di distribuirle ai clienti, ha spiegato. I risultati sono impressionanti: oltre l'86% dei problemi IT sollevati dai dipendenti di IBM viene gestito tramite lo strumento di gen AI "Ask IT"; nel frattempo, il 94% delle richieste HR viene gestito da "Ask HR". Nel complesso, "questo si traduce in circa 4,5 miliardi di dollari di guadagni di efficienza su base annua", ha affermato.
Queste efficienze, ha affermato, hanno permesso ai dipendenti di IBM di "operare da due livelli più in alto" rispetto a prima, "migliorando così le competenze dei dipendenti e rendendo il loro lavoro più divertente, più produttivo e più prezioso".
Le aziende di tecnologia finanziaria (fintech) competono con le banche da anni. Una minaccia ancora più temibile, ha affermato Ramamurthy, è rappresentata dalle cosiddette "techfin", ovvero le aziende tecnologiche che entrano nel settore dei servizi finanziari, in contrapposizione alle startup, come Stripe, che sono nate come società finanziarie.
Apple, Google e Alibaba sono tutti esempi di techfin. In futuro, sia le fintech che le techfin "cercheranno di prendersi alcune delle parti più redditizie del franchise bancario", ha detto Ramamurthy. Ma quando si tratta della transizione all'AI, il settore bancario ha un tesoro nascosto in bella vista che questi concorrenti non possono replicare. "In questo nuovo mondo, il vantaggio naturale e giusto per una banca sono i dati", ha affermato.
Considerando che la maggior parte dei modelli di AI ha già raccolto quasi tutti i dati disponibili al pubblico, ha detto, le banche dispongono di dati proprietari di grande valore: i dati relativi alle transazioni dei clienti. "All'interno degli istituti finanziari, oserei dire che il 95% o più dei dati deve ancora essere padroneggiato nel contesto dell'AI generativa", ha detto Ramamurthy.
Perché il settore bancario rimanga competitivo in un ecosistema di AI in rapida evoluzione, ha sottolineato Ramamurthy, è fondamentale cogliere l'attimo. "Per gli istituti finanziari, l'opportunità di mettere il turbo verso questo modello di business è qui e ora", ha affermato.
Unisciti a IBM per un webinar in cui dimostriamo come trovare un ROI reale attraverso iniziative di agentic AI, con esempi in tutti i settori, casi d'uso e le storie di successo della stessa IBM.
Scopri perché IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di data science e machine learning.
Scopri come le organizzazioni stanno passando dal lancio di progetti pilota eterogenei di AI all'utilizzo dell'AI come motore di trasformazione centrale.
Accedi al nostro catalogo completo di oltre 100 corsi online acquistando oggi stesso un abbonamento individuale o multiutente che ti consentirà di ampliare le tue competenze su una gamma di prodotti a un prezzo contenuto.
IBM Granite è una famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le tue applicazioni AI. Esplora le opzioni relative a lingua, codice, serie temporali e guardrail.
Condotto dai migliori leader di pensiero di IBM, il programma di studi è stato progettato per aiutare i dirigenti aziendali ad acquisire le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti in AI che possono favorire la crescita.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
Introduci questi cinque cambiamenti di mentalità per eliminare le incertezze, favorire la reinvenzione del business e potenziare la crescita con l'agentic AI.
Scopri come incorporare in tutta sicurezza l'AI generativa e il machine learning nella tua azienda.
Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e una minima quantità di dati.
Metti l'AI al servizio della tua azienda con l'esperienza leader di settore e il portfolio di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
I servizi di AI di IBM Consulting aiutano a reinventare il modo in cui le aziende lavorano con l'AI per la trasformazione.
Ottieni l'accesso completo a funzionalità che coprono l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'AI. Crea soluzioni AI all'avanguardia con interfacce intuitive, workflow e accesso alle API e agli SDK standard di settore.