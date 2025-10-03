Come l'AI sta "ribaltando la piramide" del modello di business bancario: Sibos 2025

Le questioni di mitigazione del rischio e di conformità, ha detto Ramamurthy, "sono un'area in cui le banche stanno investendo in modo sproporzionato". Il motivo, ha spiegato, è ovvio: una maggiore regolamentazione a livello globale. "Una banca globale multi-giurisdizionale potrebbe dover rispettare 12.000 normative distinte in tutto il mondo", ha affermato.

Inoltre, l'AI generativa (gen AI) consentirà la creazione di più software, portando a una superficie di attacco più ampia nell'ambito della cybersecurity, ha affermato Ramamurthy.

Per non parlare del fatto che il quantum computing su larga scala e tollerante ai guasti è proprio dietro l'angolo, ha detto, menzionando la previsione del CEO di IBM Arvind Krishna secondo cui questo computing sarà disponibile entro il 2029. Un potenziale svantaggio di questo gigantesco salto, ha detto Ramamurthy, è che può aumentare il rischio. "I malintenzionati stanno cercando di rubare i dati crittografati, ad esempio i numeri di previdenza sociale, e di rimanere lì, in attesa che il quantum sia disponibile. D'altra parte, il quantum computing consente di risolvere problemi che i computer tradizionali non sono in grado di affrontare in modo efficace o tempestivo, inclusa l'ottimizzazione dei prezzi, la simulazione efficiente delle frontiere, la gestione del rischio in tempo reale e altro ancora, quindi rappresenta delle enormi opportunità per gli anni a venire."