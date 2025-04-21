Gli ultimi anni hanno accelerato questi sviluppi. GPT-4, Claude 3, Gemini e altri modelli possono ora superare test standardizzati, scrivere codice, riassumere documenti di ricerca e persino spiegare barzellette. Sono ancora fragili, spesso sbagliano le risposte e mancano di una reale comprensione. Ma sfumano il confine tra un'AI ristretta e qualcosa di più flessibile, e per alcuni ricercatori, questo sembra un'AGI in fase iniziale. Altri avvertono che si tratta ancora di un'illusione di competenza e che il termine "AGI" rimane più retorico che tecnico.

Nella sua versione più basilare, l'AGI si riferisce a una macchina che può svolgere qualsiasi compito intellettuale che un essere umano possa svolgere (apprendimento, ragionamento, risoluzione di problemi) con la stessa capacità di adattabilità e generalizzazione. A differenza degli attuali sistemi di AI, che sono ristretti e altamente specializzati, l'AGI opererebbe con flessibilità in una vasta gamma di ambiti, senza necessità di essere programmata esplicitamente per ciascuno di essi.

L'ultimo anno ha visto un'ondata di modelli sempre più capaci che non hanno fatto altro che alimentare le aspettative. Il CEO di OpenAI Sam Altman ha descritto l'AGI come "imminente". Le sue dichiarazioni pubbliche (e la direzione strategica dell'azienda) suggeriscono un impegno inequivocabile a costruire macchine in grado di ragionare con ampia competenza. Google DeepMind e Anthropic hanno seguito questo esempio, rilasciando sistemi ottimizzati per ragionamenti più generali, memoria e uso degli strumenti.

Investitori di alto profilo e laboratori di ricerca sostengono la visione dell'AGI, e alcuni dichiarano che sarà realizzabile entro cinque-dieci anni. Anche i dibattiti politici sono entrati nel mainstream, poiché legislatori e organismi di controllo sollevano preoccupazioni su come regolamentare una tecnologia che, per definizione, non ha precedenti storici. Per alcuni il futuro sembra vicino in modo affascinante. per altri, pericolosamente prematuro.

La risposta di Puri non è quella di respingere del tutto l'ambizione, ma di riformulare la domanda: e se la vera frontiera non fosse costruire una macchina in grado di fare tutto, ma una macchina in grado di fare bene poche cose essenziali?

Puri è stato determinante nella costruzione dei sistemi che alimentavano le piattaforme IBM® Watson e watsonx.ai , che hanno fissato parametri di riferimento per ciò che le macchine potevano realizzare. Oggi crede che il campo abbia bisogno di un nuovo principio organizzativo, qualcosa di meno mitico e più pratico. Quell'idea, che Puri definisce intelligenza artificiale utile (AUI), sta iniziando a influenzare il modo in cui IBM e altri istituti di ricerca inquadrano i loro sforzi.

"Mi piace questa prospettiva di 'Rendiamo utile l'intelligenza artificiale', perché se la rendiamo utile, nessuno vi si opporrà", afferma.

A differenza dell'AGI, che implica una macchina in grado di eguagliare o superare l'intelligenza umana in tutti i domini, l'AUI punta più in basso, ma con un potenziale ritorno più immediato. Non si tratta di creare qualcosa che possa scrivere sinfonie o sostituire i filosofi. Si tratta di costruire strumenti che funzionino in modo affidabile in contesti chiaramente definiti, come code copilot, compliance checker e ottimizzatori di workflow.