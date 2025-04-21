La ricerca di creare macchine pensanti simili a quelle umane (sistemi di AI in grado di ragionare, adattarsi e affrontare una vasta gamma di sfide) sta dominando i titoli delle prime pagine e rimodellando le agende tecnologiche. Ma Ruchir Puri, Chief Scientist di ricerca di IBM, sta spingendo per un tipo diverso di scoperta: un'AI che si guadagnerà il suo posto essendo utile fin da subito, non per una data ipotetica nel futuro.
L'idea di una macchina che pensa come una persona fa parte della cultura tecnologica da più di mezzo secolo. Negli ultimi anni, è passato dai margini delle conferenze di informatica al centro della conversazione pubblica e politica. L'intelligenza artificiale generale (AGI) è diventata un termine di paragone per indicare sia le promesse che i pericoli dell'AI moderna.
"Ogni volta che raggiungiamo un traguardo, tendiamo a spingere quel confine più avanti", dice Puri, parlando dell'AI in un'intervista con IBM Think. "Prima pensavamo che il traguardo fossero gli scacchi. Poi abbiamo pensato che si trattasse di linguaggio. Adesso si tratta di codificare o ragionare. Ma l'intelligenza generale rimane non definita."
L'espressione "intelligenza artificiale generale" ha preso piede per la prima volta negli anni 2000 come modo per distinguere tra sistemi AI ristretti (quelli progettati per svolgere molto bene un compito) e il tipo di intelligenza ampia e adattabile vista negli esseri umani. Per decenni, l'obiettivo è rimasto ai margini, un argomento di ricerca teorica e fantascienza più che di ingegneria mainstream.
Questo è cambiato con l'avvento del deep learning negli anni 2010 e l'emergere dei foundation model, ovvero reti neurali su larga scala addestrate su ampi set di dati. Questi modelli non pensano in senso significativo, ma potevano generare testi convincenti, identificare pattern e svolgere compiti che un tempo sembravano fuori portata per le macchine.
Gli ultimi anni hanno accelerato questi sviluppi. GPT-4, Claude 3, Gemini e altri modelli possono ora superare test standardizzati, scrivere codice, riassumere documenti di ricerca e persino spiegare barzellette. Sono ancora fragili, spesso sbagliano le risposte e mancano di una reale comprensione. Ma sfumano il confine tra un'AI ristretta e qualcosa di più flessibile, e per alcuni ricercatori, questo sembra un'AGI in fase iniziale. Altri avvertono che si tratta ancora di un'illusione di competenza e che il termine "AGI" rimane più retorico che tecnico.
Nella sua versione più basilare, l'AGI si riferisce a una macchina che può svolgere qualsiasi compito intellettuale che un essere umano possa svolgere (apprendimento, ragionamento, risoluzione di problemi) con la stessa capacità di adattabilità e generalizzazione. A differenza degli attuali sistemi di AI, che sono ristretti e altamente specializzati, l'AGI opererebbe con flessibilità in una vasta gamma di ambiti, senza necessità di essere programmata esplicitamente per ciascuno di essi.
L'ultimo anno ha visto un'ondata di modelli sempre più capaci che non hanno fatto altro che alimentare le aspettative. Il CEO di OpenAI Sam Altman ha descritto l'AGI come "imminente". Le sue dichiarazioni pubbliche (e la direzione strategica dell'azienda) suggeriscono un impegno inequivocabile a costruire macchine in grado di ragionare con ampia competenza. Google DeepMind e Anthropic hanno seguito questo esempio, rilasciando sistemi ottimizzati per ragionamenti più generali, memoria e uso degli strumenti.
Investitori di alto profilo e laboratori di ricerca sostengono la visione dell'AGI, e alcuni dichiarano che sarà realizzabile entro cinque-dieci anni. Anche i dibattiti politici sono entrati nel mainstream, poiché legislatori e organismi di controllo sollevano preoccupazioni su come regolamentare una tecnologia che, per definizione, non ha precedenti storici. Per alcuni il futuro sembra vicino in modo affascinante. per altri, pericolosamente prematuro.
La risposta di Puri non è quella di respingere del tutto l'ambizione, ma di riformulare la domanda: e se la vera frontiera non fosse costruire una macchina in grado di fare tutto, ma una macchina in grado di fare bene poche cose essenziali?
Puri è stato determinante nella costruzione dei sistemi che alimentavano le piattaforme IBM® Watson e watsonx.ai , che hanno fissato parametri di riferimento per ciò che le macchine potevano realizzare. Oggi crede che il campo abbia bisogno di un nuovo principio organizzativo, qualcosa di meno mitico e più pratico. Quell'idea, che Puri definisce intelligenza artificiale utile (AUI), sta iniziando a influenzare il modo in cui IBM e altri istituti di ricerca inquadrano i loro sforzi.
"Mi piace questa prospettiva di 'Rendiamo utile l'intelligenza artificiale', perché se la rendiamo utile, nessuno vi si opporrà", afferma.
A differenza dell'AGI, che implica una macchina in grado di eguagliare o superare l'intelligenza umana in tutti i domini, l'AUI punta più in basso, ma con un potenziale ritorno più immediato. Non si tratta di creare qualcosa che possa scrivere sinfonie o sostituire i filosofi. Si tratta di costruire strumenti che funzionino in modo affidabile in contesti chiaramente definiti, come code copilot, compliance checker e ottimizzatori di workflow.
Puri mi ha parlato dal suo ufficio presso il Thomas J. Watson Centro di ricerca di IBM a Yorktown Heights, New York. L'edificio, un'ampia struttura modernista immersa tra le colline boscose a circa un'ora a nord di Manhattan, ha la tranquilla gravità di un luogo in cui gli sviluppi scientifici avvengono appena fuori dalla vista. I visitatori passano davanti a targhette blu con incise formule matematiche e lavagne bianche con equazioni semi-risolte. Progettato dall'architetto modernista Eero Saarinen nei primi anni '60, il laboratorio è stato la casa di alcune delle scoperte più famose di IBM. Puri lavora qui da decenni.
Con i suoi lunghi corridoi e la vista sulla foresta, è il tipo di posto in cui pensare in grande non solo sembra possibile, ma addirittura scontato: un ambiente che ben si adatta al modo in cui Puri affronta il suo lavoro. Come racconta lui stesso, il suo spostamento verso l'AUI non è tanto una svolta quanto una continuazione delle domande che sta perseguendo da anni. Da tempo si è orientato verso sistemi che mostrano un valore pratico a larga scala, come gli strumenti AI per lo sviluppo software, che descrive come "sorprendentemente utili" non solo per gli esperti, ma anche per i principianti che imparano a programmare. Questo tipo di ampia accessibilità, sostiene, riflette la vera promessa dell'AI.
E quando i modelli vengono integrati nelle operazioni del mondo reale, afferma Puri, la posta in gioco è alta. Nel settore bancario, dei trasporti e dell'assistenza sanitaria, ad esempio, anche gli errori più piccoli possono diventare rapidamente una valanga.
"Credo che il pubblico si sia fatto un'idea sbagliata da tutte le dimostrazioni appariscenti", dice Puri. “ChatGPT, Midjourney, Sora: tutti fantastici. Ma nel mondo aziendale non ci si possono permettere allucinazioni di un numero o interpretazioni sbagliate di una norma. Tutto deve funzionare nel modo giusto."
Questa preoccupazione ha spinto IBM ad adottare un modello ibrido. Invece di affidarsi esclusivamente a sistemi probabilistici, abbinano i modelli a strumenti verificati, come calcolatori, API di ricerca e validatori di dati strutturati per minimizzare i rischi. Questi approcci non promettono una cognizione simile a quella umana. Il loro obiettivo è la coerenza. L'obiettivo è garantire che i sistemi di AI possano essere affidabili in ambienti ad alto rischio, dove accuratezza e auditabilità contano più della creatività o del talento conversazionale.
"Ci sono casi d'uso in cui la creatività è una risorsa", afferma, "e altri in cui è uno svantaggio".
Puri fa riferimento all'esperienza di IBM nello sviluppo di software e nell'automazione come prova di concetto. "È diventata incredibilmente utile," dice dell'AI. "Dagli sviluppatori che la trovano utile nella loro vita quotidiana agli studenti che imparano a programmare e a fare cose, trovando aiuto anche da agenti di codifica automatizzati: è diventata utile non solo per gli esperti, ma per persone di ogni tipo."
Ha ricordato i dubbi iniziali di alcuni ricercatori sul fatto che lo sviluppo software, spesso considerato un compito altamente creativo e complesso, sarebbe stato difficile da affrontare per le macchine. "Pensavamo fosse un compito molto, molto arduo", dice. Ma grazie a LLM come ChatGPT e a modelli specializzati interni, questa supposizione non si è avverata. "È stato sorprendente, non solo per me, ma per molte persone."
L'implicazione più grande, dice Puri, è che poiché "ogni impresa è ormai un'impresa di software", l'utilità dell'AI nella codifica potrebbe tradursi in un'ampia rilevanza in tutti i settori.
Considerato tutto il rumore che circonda l'AI, le sue promesse, le sue insidie, i suoi miti, Puri dice di tornare spesso a un'idea più tranquilla: la fiducia. Non solo in senso etico, ma anche in quello meccanico. Il sistema è in grado di fare ciò che afferma di fare? Ci si può fidare di lui, anche quando nessuno ci guarda?
Si riferisce alla proliferazione di modelli open source (Llama di Meta, i sistemi mixture-of-experts (MoE) di Mistral, la linea Granite di IBM) e il più ampio spostamento verso una ricerca collaborativa e trasparente. Questi sistemi non sono concepiti per scopi spettacolari. Sono fatti per essere testati, messi a punto e sfidati. Consentono il controllo e invitano alla modifica.
IBM, ad esempio, sta proponendo i suoi modelli Granite non come menti generiche. Al contrario, i modelli sono strumenti, sviluppati pensando ai clienti enterprise e ottimizzati per gestire compiti specifici in finanza, logistica e altri ambiti altamente strutturati. Puri enfatizza la loro attenzione intenzionale e la loro utilità.
"Questi modelli non sono progettati per sostituire gli esseri umani", afferma. "Sono progettati per aiutare le persone a fare di più."
Piuttosto che imitare l'intelligenza umana in modo completo, sottolinea, la vera prova è se l'AI produca risultati che contano per persone e istituzioni in modo coerente, prevedibile e su larga scala.
Guardando al futuro, Puri vede il futuro dell'AI come qualcosa che sarà plasmato meno da scoperte dall'alto verso il basso e più da progressi ampi e iterativi, guidati dalla collaborazione, dalla sperimentazione e dall'infrastruttura condivisa.
In particolare, ritiene che i progressi più significativi non verranno da laboratori sigillati o dimostrazioni segrete, ma dalla costruzione di comunità all'aperto. Come afferma lui stesso: "Questo è uno dei primi gruppi di tecnologie in cui l'innovazione avviene realmente in modo aperto".
