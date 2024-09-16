La crescente minaccia degli attacchi informatici nel settore della ristorazione

Il settore della ristorazione è stato colpito da un numero crescente di attacchi informatici negli ultimi due anni, con le principali catene di fast food come obiettivi principali. Ecco un riassunto dei tipi di attacchi che hanno colpito questo settore e di cosa è successo dopo.

Le violazioni dei dati sono state un problema significativo, con diverse grandi catene di ristoranti che hanno subito incidenti che hanno compromesso le informazioni sensibili sia dei dipendenti che dei clienti. In un caso notevole, una violazione ha coinvolto 183.000 persone, rivelando nomi, numeri di previdenza sociale, numeri di patente, informazioni mediche, credenziali, informazioni sull'assicurazione sanitaria e altri dati finanziari. Un altro attacco ha compromesso i dati dei dipendenti, tra cui nomi e numeri di patente, senza però incidere sulle operazioni o sui dati dei clienti.

Anche gli attacchi ransomware sono diventati sempre più comuni, in particolare nei settori alimentare e agricolo. Un incidente significativo ha comportato la chiusura temporanea di circa 300 ristoranti nel Regno Unito per un giorno. Questi attacchi ransomware spesso prendono di mira settori con lacune di sicurezza rilevabili.

Oltre a queste, alcune violazioni hanno coinvolto accessi non autorizzati agli account e-mail dei dipendenti. Ad esempio, una violazione di sicurezza ha avuto accesso a due account di e-mail di dipendenti, con un impatto su un numero ridotto di persone.