L'ascesa e il ROI del Chief AI Officer

Le aziende con un CAIO ottengono risultati migliori. I dirigenti di Heineken, Schneider Electric e IBM spiegano come ci sono riusciti.
Il Chief AI Officer è forse il ruolo in più rapida crescita nel mondo degli affari. Un nuovo report dell'Institute for Business Value (IBV) di IBM che è stato presentato al Think 2026 ha rilevato che il 76% delle organizzazioni intervistate hanno dichiarato di avere un CAIO nel 2026, rispetto ad appena il 26% nel 2025. E non si tratta solo di aziende tecnologiche come Meta e Salesforce, ma anche di aziende come Heineken, WPP, Nike e CVS Health. Questo tipo di crescita può sembrare poco, ma l'IBV ha scoperto che le aziende con un Chief AI Officer hanno un rendimento superiore del 5% sui loro investimenti in intelligenza artificiale. Com'è successo?
Proprio come la tecnologia che ne ha guidato lo sviluppo, il ruolo del CAIO si è evoluto negli ultimi anni. "In passato i Chief AI Officer erano più che altro prestanome: promotori dell'AI che parlavano dei suoi vantaggi", ha affermato Jacob Dencik, Direttore di ricerca di IBV in un'intervista con IBM Think. "Ma ora stanno effettivamente guidando una vera trasformazione con l'AI e aiutando le imprese a passare dai progetti pilota all'implementazione su larga scala."
Schneider Electric è un chiaro esempio dell'attenzione all'implementazione. L'azienda globale di tecnologia energetica ha creato il suo ruolo di Chief AI Officer nel 2021, ben prima che l'AI generativa imponesse il problema per gran parte del mondo aziendale. Fin dall'inizio, l'incarico affidato a Schneider per assumere un ruolo di leadership nel campo dell'AI non era tanto incentrato sulla sperimentazione fine a se stessa, quanto piuttosto sull'impatto operativo. Come ha sottolineato Philippe Rambach, Chief AI Officer dell'azienda, nella sua conversazione con IBM Think, l'AI a Schneider "parte sempre da una necessità aziendale, non dalla tecnologia."
Tuttavia, non tutti sono convinti che le aziende abbiano bisogno di questa figura professionale. Tim Crawford, fondatore e CIO Strategic Advisor presso la società di ricerca AVOA, considera il momento CAIO familiare. Lo paragona all'ascesa del Chief Digital Officer dieci anni fa,un ruolo che spesso emergeva in modo quasi improvviso nelle aziende, con risultati contrastanti, soprattutto quando le organizzazioni si affrettavano a coinvolgere CDO esterni. Questi leader a volte hanno avuto difficoltà perché "non erano in sintonia con il business". Nel frattempo, la responsabilità principale della trasformazione digitale spesso ricadeva sul CIO.
Sulla carta, l'ascesa del Chief AI Officer può sembrare ridondante. Molte aziende hanno aggiunto l'AI alle competenze di CIO, CTO, Chief Data Officer e Chief Digital Officer. Ma come le organizzazioni hanno scoperto negli ultimi due anni, l'AI non si comporta come le tecnologie precedenti. La sua portata è più ampia, il suo ritmo è più veloce e le aspettative nei suoi confronti sono molto più elevate.
"L'AI sta permeando l'intera azienda in un modo che la maggior parte delle altre tecnologie non ha mai fatto", ha affermato Dencik. A differenza del cloud computing o del software aziendale, che vivevano in gran parte all'interno dell'IT, l'AI è qualcosa su cui "potenzialmente ogni membro dei vertici aziendali e ogni dipendente ha un'aspettativa", ha detto, includendo "cosa deve fare e quanto velocemente deve offrire valore."
In Schneider Electric, tale versatilità ha contribuito a definire il ruolo sin dall'inizio. Invece di posizionare l'AI come una funzione tecnica autonoma, l'azienda ha organizzato i suoi sforzi attorno a un modello a raggi: un team centrale di AI responsabile di strategia, standard e strumenti, abbinato all'esecuzione integrata nelle unità di business. L'approccio, ha detto Rambach, aiuta a mantenere l'AI vicina a problemi operativi reali, evitando frammentazione e sforzi duplicati.
Crawford ha concordato che la frammentazione dell'AI è una sfida fondamentale per i leader, ma ha messo in guardia dal presumere che ogni organizzazione abbia bisogno di un CAIO autonomo per affrontare questa sfida. In alcuni casi, ha detto, la responsabilità dell'AI può ricadere sul CIO o persino sul CEO, a condizione che ci sia una chiara responsabilità e un forte coordinamento trasversale. Altre aziende, da SAP a Nike, hanno combinato il ruolo del CAIO con un altro titolo di vertici aziendali. Philip Herzig di SAP, ad esempio, è sia CAIO che CTO, e Alan John di Nike è Global Head of Data and AI. La questione più ampia, ha detto Crawford, non è quale dirigente ha la proprietà sull'AI, ma se un'organizzazione dispone delle strutture di leadership necessarie per guidarla in modo responsabile mentre si diffonde nell'azienda.
Inoltre, Dencik ha evidenziato un divario crescente tra ambizione e realtà: le aziende investono molto nell'AI, ma a volte faticano a superare i progetti pilota o a misurare l'impatto. Il risultato, ha detto, è la pressione per creare "una funzionalità dedicata nell'organizzazione che possa effettivamente convertire l'AI in valore aziendale", piuttosto che lasciare che le iniziative si estendano tra i reparti senza coordinamento. Quindi, assumono un CAIO.
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Questa necessità di un'autorità centrale aiuta a spiegare perché molti Chief AI Officer non rispondono necessariamente alla leadership tecnologica. Secondo la ricerca di IBM, un numero significativo fa riferimento direttamente al CEO o addirittura al consiglio di amministrazione, sottolineando che l'AI viene sempre più trattata come una questione strategica di business piuttosto che come una questione di back-office.
"Si tratta di collegare il lato commerciale con quello tecnologico", ha affermato Dencik. “L'AI non è più solo una questione tecnologica.”
Schneider Electric ha adottato una visione simile quando ha istituito il ruolo, ancorando deliberatamente la leadership dell'AI nelle priorità aziendali come l'efficienza energetica, l'ottimizzazione della supply chain e i risultati di sostenibilità. Il compito del Chief AI Officer, ha detto Rambach, non è quello di scegliere prima modelli o strumenti, ma di garantire che gli investimenti nell'AI siano strettamente allineati con i punti in cui il business ha bisogno di miglioramenti misurabili.
Anche nelle aziende che dispongono di CAIO dedicati, tali dirigenti non sempre operano in sinergia con gli altri membri del C-suite. In pratica, ha detto Crawford, molti leader dell'AI operano in modo più efficace come SVP o responsabili di funzioni orizzontali, ruoli autorizzati a coordinare e governare, piuttosto che competere con CIO, CFO o COO. Ciò che conta di più, ha affermato, non è il titolo, bensì il mandato: la capacità di riunire le persone giuste per definire le priorità, condurre esperimenti e mettere in atto misure di sicurezza.
Questo modello è sempre più diffuso e viene spesso formalizzato come comitato AI. Secondo Crawford, tali comitati dovrebbero essere interfunzionali per loro stessa natura e concentrarsi sui risultati piuttosto che sull'immagine. "Le aziende non devono usare il CAIO come stratagemma di marketing", ha affermato. "Ai clienti non importa davvero se stai usando l'AI o no. Gli importa del risultato."
Nonostante l'esplosione di titoli, il Chief AI Officer rimane ampiamente frainteso. Non è, come scherzano alcuni scettici, un "Chief ChatGPT Officer", responsabile della diffusione dell'AI generativa nelle slide, né è inteso come un ruolo limitato alla conformità, concentrato esclusivamente sulle normative mentre il resto dell'azienda procede a pieno ritmo.
In pratica, il lavoro si trova da qualche parte nel mezzo. Mentre le aziende si affrettano ad adottare l'AI, molte hanno scoperto che l'eccessivo entusiasmo può danneggiare la propria credibilità tanto quanto la mancata azione. Daniel Hulme, Chief AI Officer presso WPP, è stato esplicito riguardo a tale rischio. "Ogni volta che emerge una nuova tecnologia, la gente si emoziona", ha affermato. "Poi però applicano queste tecnologie per risolvere i problemi sbagliati."
L'importanza di restare con i piedi per terra è qualcosa che la leadership di Schneider sull'AI ha ripetuto spesso. Partire dalle esigenze aziendali, sostiene l'azienda, aiuta a fare chiarezza, costringendo i team a giustificare gli investimenti nell'AI in base all'impatto piuttosto che alla novità.
Crawford ha fatto eco a questa preoccupazione, sostenendo che gran parte dell'atteggiamento competitivo odierno può essere definito "AI washing". Dal punto di vista del cliente, ha detto Crawford, la creazione di valore è importante, ma lo è anche la fiducia. I clienti possono accogliere con favore prodotti e servizi più intelligenti, ma l'uso improprio dei dati può erodere rapidamente qualsiasi buona volontà. La lezione per i leader dell'AI, ha detto, è che il successo si misura meno dalla sofisticazione tecnica che dal fatto che l'AI migliora in modo significativo il modo in cui un'azienda serve i propri clienti.
Mentre le aziende cercano candidati con una combinazione di esperienza nel business, tecnologia e trasformazione, i leader non concordano sul fatto che un lead AI debba provenire dall'interno o dall'esterno dell'azienda. Da una parte, si sostiene che i responsabili dell'AI più efficaci siano quelli promossi dall'interno, poiché la trasformazione dipende meno dall'innovazione tecnica e più da una profonda conoscenza dell'organizzazione.
In Schneider, che ha stabilito fin da subito il suo ruolo CAIO, elevare un leader interno ha contribuito a consolidare gli sforzi già attivi dell'azienda in materia di AI nella gestione dell'energia, nell'automazione industriale e nella sostenibilità. Questa prospettiva da insider ha reso più facile allineare le iniziative di AI con le priorità operative reali e introdurre la governance senza rallentare lo slancio. Per i sostenitori di questo approccio, il compito principale del CAIO consiste nell'integrare l'AI nelle modalità operative già in uso nell'azienda; pertanto, il candidato ideale è un insider.
Altri invece ritengono che ricorrere a figure esterne presenti vantaggi chiari, in particolare quando un'azienda intende accelerare il processo di cambiamento o ripensare presupposti consolidati da tempo. La decisione di Heineken di coinvolgere Surajeet Ghosh dall'esterno, ad esempio, rifletteva il desiderio di costruire funzionalità di AI quasi da zero. Con l'esperienza nell'applicazione dell'AI in diversi settori, Ghosh ha introdotto un approccio basato sui dati per prendere decisioni chiave lungo l'intera catena del valore globale del produttore di birra, un argomento che ha approfondito in una recente puntata del podcast "Smart Talks" con Malcolm Gladwell. I sostenitori delle assunzioni esterne sostengono che persone esterne possano aiutare le organizzazioni a evitare l'incrementalismo, imporre una disciplina più chiara sul ROI e accelerare il passaggio dai piloti alla produzione, anche se affrontano una curva di apprendimento più ripida legata alla cultura.
Nella conversazione di Smart Talks con Gladwell, Ghosh ha condiviso un esempio significativo: poco dopo aver iniziato come Chief AI Officer di Heineken, ha contribuito ad analizzare il ROI della pubblicità su Instagram per Heineken rispetto a Dos Equis. Dopo aver applicato l'AI a questa sfida, sono riusciti a migliorare le vendite del 30%.
Quando si tratta di reperire un CAIO, sta prendendo sempre più piede una terza visione, con gli esperti che sostengono che il dibattito interno-esterno conta meno del modo in cui viene definito il ruolo. Tra le aziende che stanno compiendo progressi concreti con AI, la struttura prevale sulle etichette. Se le organizzazioni con un ruolo formale di CAIO riportano risultati migliori, non è grazie al titolo: il fattore di differenziazione è il modo in cui l'AI è organizzata e governata.
Dai ricercatori ai CXO, tutti sono d'accordo sul fatto che nessun Chief AI Officer può avere successo senza una forte esperienza in tecnologia, strategia aziendale e gestione del cambiamento. Queste funzionalità possono essere sviluppate internamente o assunte dall'esterno, ma devono essere abbinate all'influenza organizzativa e alla chiarezza narrativa.
"Nessuno dovrebbe possedere l'AI da solo: l'AI deve essere guidata", ha dichiarato Lula Mohanty, Managing Partner di IBM Consulting in Medio Oriente e uno degli autori del report 2025 Chief AI Officer di IBM, in un'intervista a IBM Think. Il CAIO, ha detto Mohanty, è in ultima analisi un organizzatore di cambiamento, focalizzato sull'adozione, sui risultati e sull'integrazione dell'AI nell'organizzazione.
IBM non ha un Chief AI Officer, ma diversi dipendenti IBM hanno citato Joanne Wright, SVP of Transformation and Operations dell'azienda, come persona con ruolo equivalente. Wright si trova all'incrocio di ogni ambito operativo dell'azienda, il che le offre un punto di vista unico per sapere esattamente dove e quando l'AI dovrebbe essere implementata. Quando le è stato chiesto se fosse di fatto una CAIO, Wright ha risposto a IBM Think: "Sì e no".
Ha spiegato: “Sono responsabile di come usiamo l’AI per cambiare radicalmente il funzionamento dell’azienda, cioè come serviamo i clienti, collaboriamo con i partner, gestiamo la nostra forza lavoro e automatizziamo i processi che in passato richiedevano enormi quantità di sforzo umano. Ma non sono io a ‘possedere’ l’AI.” Invece, afferma, ogni leader di IBM è responsabile dell’adozione dell’AI nei propri team, e il suo ruolo è eliminare qualsiasi attrito. “Ciò di cui sono orgogliosa è che abbiamo costruito un modello operativo in cui la strategia AI è profondamente radicata nella strategia aziendale”, ha affermato Wright. “Senza un orchestratore centrale, un’azienda si ritrova con soluzioni che non parlano tra loro, sono frammentate e non possono scalare efficacemente.”
In Schneider Electric, dove il modello operativo hub-and-spoke è stato centrale negli sforzi di AI dell’organizzazione, i team di AI si sono spostati rapidamente mantenendo standard comuni, governance e guardrail. A cinque anni dall’assunzione dell’incarico, il CAIO dell’azienda vanta una caratteristica che manca a molti CAIO più giovani: la dimostrazione di ciò che occorre per garantire la sostenibilità dell’AI su larga scala nel lungo periodo.
WPP, al contrario, affronta l’AI attraverso la lente della sua supply chain di marketing, stratificando modelli generativi su un framework già ben definito. “Le altre cose non sono cambiate”, ha detto Hulme. “Ha solo intensificato e migliorato ciò che stavamo già facendo.”
Questa enfasi sui modelli operativi è strettamente allineata con la visione di Crawford. Il vero lavoro della leadership dell’AI, ha detto, è garantire che l’organizzazione si concentri sulle giuste priorità, sperimentare rapidamente e scalare ciò che funziona, senza “correre con le forbici in mano” quando si tratta di governance e rischio.
Con l’espansione delle attività aziendali e l’impiego di un numero crescente di agenti, la governance sta diventando sempre più fondamentale. Oltre ad avere una figura che funga da orchestratore dell’AI, è anche importante affiancare a tale ruolo una governance basata sull’orchestrazione dell’AI. Questo approccio cambia il luogo in cui risiede il controllo. Invece di scrivere politiche e sperare che i team le interpretino correttamente, le organizzazioni stanno embedding meccanismi di controllo direttamente nei sistemi che gestiscono l’AI, estendendosi a modelli, agenti ed ecosistemi sempre più complessi.
Il vantaggio è già tangibile. Prendiamo in considerazione che quasi sette dirigenti su 10 ora ammettono di non avere piena visibilità sull’AI utilizzata dai loro team o persino sul luogo in cui operano tali sistemi. Eppure, le aziende che adottano una governance guidata dall’orchestrazione tendono a colmare questa lacuna rapidamente: hanno più del doppio delle probabilità di avere piena visibilità sugli asset di AI, il 169% in più di mantenere una documentazione trasparente e il 132% in più di proteggere i dati attraverso l’anonimizzazione, le valutazioni dell’impatto e rigorosi controlli di accesso.
È fondamentale sottolineare che questo maggiore controllo non va a discapito delle prestazioni. Le 2.000 organizzazioni intervistate segnalano una riduzione del 29% delle perdite dovute alle irregolarità dell’AI e ottengono un ROI più elevato del 20%, oltre a maggiori aumenti di produttività e ricavi.
Insieme, questi risultati sottolineano perché il ruolo di Chief AI Officer potrebbe continuare a evolversi dalla proprietà al coordinamento, ha affermato Dencik di IBM. L’efficacia del CAIO dipende sempre meno dalla creazione di modelli o dall’elaborazione di politiche e sempre più dall’organizzazione di sistemi in cui innovazione e governance progrediscano di pari passo per loro stessa natura. In un’epoca in cui l’AI si espande più rapidamente di quanto un singolo leader possa supervisionare manualmente, la governance guidata dall’orchestrazione è ciò che rende questa leadership duratura, e ciò che alla fine distingue l’AI scalabile da un’ambizione non sostenibile.
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