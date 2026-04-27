L'ascesa e il ROI del Chief AI Officer

Il Chief AI Officer è forse il ruolo in più rapida crescita nel mondo degli affari. Un nuovo report dell'Institute for Business Value (IBV) di IBM che è stato presentato al Think 2026 ha rilevato che il 76% delle organizzazioni intervistate hanno dichiarato di avere un CAIO nel 2026, rispetto ad appena il 26% nel 2025. E non si tratta solo di aziende tecnologiche come Meta e Salesforce, ma anche di aziende come Heineken, WPP, Nike e CVS Health. Questo tipo di crescita può sembrare poco, ma l'IBV ha scoperto che le aziende con un Chief AI Officer hanno un rendimento superiore del 5% sui loro investimenti in intelligenza artificiale. Com'è successo?

Proprio come la tecnologia che ne ha guidato lo sviluppo, il ruolo del CAIO si è evoluto negli ultimi anni. "In passato i Chief AI Officer erano più che altro prestanome: promotori dell'AI che parlavano dei suoi vantaggi", ha affermato Jacob Dencik, Direttore di ricerca di IBV in un'intervista con IBM Think. "Ma ora stanno effettivamente guidando una vera trasformazione con l'AI e aiutando le imprese a passare dai progetti pilota all'implementazione su larga scala."

Schneider Electric è un chiaro esempio dell'attenzione all'implementazione. L'azienda globale di tecnologia energetica ha creato il suo ruolo di Chief AI Officer nel 2021, ben prima che l'AI generativa imponesse il problema per gran parte del mondo aziendale. Fin dall'inizio, l'incarico affidato a Schneider per assumere un ruolo di leadership nel campo dell'AI non era tanto incentrato sulla sperimentazione fine a se stessa, quanto piuttosto sull'impatto operativo. Come ha sottolineato Philippe Rambach, Chief AI Officer dell'azienda, nella sua conversazione con IBM Think, l'AI a Schneider "parte sempre da una necessità aziendale, non dalla tecnologia."

Tuttavia, non tutti sono convinti che le aziende abbiano bisogno di questa figura professionale. Tim Crawford, fondatore e CIO Strategic Advisor presso la società di ricerca AVOA, considera il momento CAIO familiare. Lo paragona all'ascesa del Chief Digital Officer dieci anni fa,un ruolo che spesso emergeva in modo quasi improvviso nelle aziende, con risultati contrastanti, soprattutto quando le organizzazioni si affrettavano a coinvolgere CDO esterni. Questi leader a volte hanno avuto difficoltà perché "non erano in sintonia con il business". Nel frattempo, la responsabilità principale della trasformazione digitale spesso ricadeva sul CIO.