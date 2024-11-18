La ricerca rileva un aumento del 56% dei gruppi ransomware attivi

Come accennato di recente, sono già stati pubblicati resoconti secondo cui negli ultimi anni il numero delle vittime di ransomware è diminuito. Quindi, l'ascesa dei gruppi ransomware dovrebbe essere un motivo di cui le aziende dovrebbero preoccuparsi? Sì e no.

Le recenti interruzioni di grandi gruppi RaaS come LockBit e BlackCat hanno sicuramente contribuito alla recente diminuzione degli attacchi ransomware. Un altro fattore potenziale può essere attribuito alla generale carenza di competenze nei settori legati al cyber, che hanno un impatto sia sulla cybersecurity che sui gruppi di crimine informatico. Tuttavia, questo non significa che una recrudescenza degli attacchi ransomware non sia all'orizzonte.

"Quello che osserviamo in questo momento è un ecosistema ransomware più frammentato... Quando grandi gruppi RaaS vengono fermati, in genere vediamo emergere numerosi gruppi più piccoli che imitano gli attacchi", afferma Donovan.

Come evidenzia il rapporto di Searchlight Cyber, molti nuovi gruppi ransomware stanno utilizzando metodi di attacco altamente sofisticati e sono sempre più motivati a detenere una quota del mercato RaaS. Si tratta di una combinazione pericolosa, il che significa che le aziende devono rimanere vigili e valutare continuamente le loro strategie difensive per ridurre al minimo l'esposizione al ransomware.