La corsa per insegnare all'AI a combattere gli incendi

L'intelligenza artificiale sta emergendo come uno strumento critico nella crescente lotta contro gli incendi boschivi.

Man mano che il cambiamento climatico causa stagioni di incendi sempre più intense e irregolari, scienziati e startup si affrettano a realizzare sistemi di intelligenza artificiale in grado di rilevare, prevedere e persino condizionare il comportamento degli incendi prima dell'arrivo dei primi soccorritori. Quello che una volta era un pericolo lento è diventato il teatro di una battaglia frenetica e basata sui dati, e l'AI è sempre più al centro di essa.

"Non ci limitiamo a rilevare il fumo", ha dichiarato in un'intervista a IBM Think Sonia Kastner, CEO della startup di rilevamento incendi Pano AI. "Cerchiamo di dare ai soccorritori il vantaggio iniziale che può prevenire un disastro".

Pano AI ha recentemente chiuso un round di serie B da 44 milioni di dollari, portando il finanziamento totale a 89 milioni di dollari, per scalare l'infrastruttura di rilevamento degli incendi boschivi e affinare gli strumenti di allarme in tempo reale. Il sistema identifica il fumo degli incendi boschivi utilizzando l'AI e un set di dati di immagini, inviando allarmi verificati ai vigili del fuoco pochi minuti dopo l'inizio degli incendi.

Questo tipo di rilevamento precoce sta diventando un obiettivo centrale sia per i funzionari della sicurezza pubblica sia per gli scienziati, che affermano di aver bisogno di informazioni più rapide e precise. I vigili del fuoco forestali, al momento, devono prendere decisioni in pochi secondi con informazioni parziali, spesso in terreni accidentati o remoti. Fortunatamente, diversi ricercatori e aziende stanno ora tentando di utilizzare l'AI per migliorare queste informazioni, combinando dati da telecamere, satelliti e modelli per aiutare a identificare piccoli focolai prima che degenerino in catastrofi.

"Ciò che colpisce di più è la carenza di risorse a disposizione dei vigili del fuoco", ha affermato Kastner. "Svolgono un lavoro ad alto rischio senza gli strumenti necessari. La conclusione è chiara: le persone in prima linea sono pronte. Quello di cui hanno bisogno sono strumenti idonei all'urgenza della minaccia."