La corsa per insegnare all'AI a combattere gli incendi

L'intelligenza artificiale sta emergendo come uno strumento critico nella crescente lotta contro gli incendi boschivi.
Man mano che il cambiamento climatico causa stagioni di incendi sempre più intense e irregolari, scienziati e startup si affrettano a realizzare sistemi di intelligenza artificiale in grado di rilevare, prevedere e persino condizionare il comportamento degli incendi prima dell'arrivo dei primi soccorritori. Quello che una volta era un pericolo lento è diventato il teatro di una battaglia frenetica e basata sui dati, e l'AI è sempre più al centro di essa.
"Non ci limitiamo a rilevare il fumo", ha dichiarato in un'intervista a IBM Think Sonia Kastner, CEO della startup di rilevamento incendi Pano AI. "Cerchiamo di dare ai soccorritori il vantaggio iniziale che può prevenire un disastro".
Pano AI ha recentemente chiuso un round di serie B da 44 milioni di dollari, portando il finanziamento totale a 89 milioni di dollari, per scalare l'infrastruttura di rilevamento degli incendi boschivi e affinare gli strumenti di allarme in tempo reale. Il sistema identifica il fumo degli incendi boschivi utilizzando l'AI e un set di dati di immagini, inviando allarmi verificati ai vigili del fuoco pochi minuti dopo l'inizio degli incendi.
Questo tipo di rilevamento precoce sta diventando un obiettivo centrale sia per i funzionari della sicurezza pubblica sia per gli scienziati, che affermano di aver bisogno di informazioni più rapide e precise. I vigili del fuoco forestali, al momento, devono prendere decisioni in pochi secondi con informazioni parziali, spesso in terreni accidentati o remoti. Fortunatamente, diversi ricercatori e aziende stanno ora tentando di utilizzare l'AI per migliorare queste informazioni, combinando dati da telecamere, satelliti e modelli per aiutare a identificare piccoli focolai prima che degenerino in catastrofi.
"Ciò che colpisce di più è la carenza di risorse a disposizione dei vigili del fuoco", ha affermato Kastner. "Svolgono un lavoro ad alto rischio senza gli strumenti necessari. La conclusione è chiara: le persone in prima linea sono pronte. Quello di cui hanno bisogno sono strumenti idonei all'urgenza della minaccia."
Le squadre antincendio possono ancora essere equipaggiate con motoseghe e radio in prima linea, ma la speranza è che l'aiuto possa arrivare da un toolkit molto diverso. Alla University of Southern California, in un laboratorio silenzioso lontano da qualsiasi linea antincendio, Assad Oberai, Hughes Professor and Professor of Aerospace and Mechanical Engineering, sta cercando di dare ai soccorritori qualcosa che non hanno mai avuto prima: la capacità di previsione. Oberai sta sviluppando modelli AI progettati per prevedere il comportamento degli incendi in luoghi dove i modelli tradizionali, basati sulla fisica, tendono a faticare, come le foreste e le zone suburbane densamente popolate.
"Abbiamo alcuni modelli ragionevolmente validi che prevedono la diffusione degli incendi in ambienti naturali", ha detto Oberai a IBM Think in un'intervista. "Ma in luoghi come le colline intorno a Los Angeles, dove la vegetazione naturale si mescola con le case, la fisica è estremamente complicata. È lì che l'AI potrebbe offrire una strada da seguire."
Secondo Oberai, una delle maggiori sfide tecniche nell'uso dell'AI per gli incendi boschivi è la velocità. I modelli devono fornire risultati attuabili che sono facili da interpretare per i primi soccorritori in condizioni di stress. Devono anche tenere conto dell'incertezza, come le variazioni dei modelli meteorologici, della vegetazione e del terreno, pur producendo scenari funzionali e affidabili.
"Non esiste una risposta univoca a ciò che un incendio può provocare", ha affermato Oberai. "Ma un buon sistema può mostrare la serie di possibilità e aiutare a capire il rischio in tempo reale".
L'idea non è quella di prevedere il futuro con certezza, ma di restringere le incognite, offrendo ai soccorritori qualcosa di concretamente vicino a una previsione meteorologica. Questa è la promessa di sistemi come quelli di Pano AI, che abbinano l'apprendimento automatico a un vecchio metodo antincendio: una buona visuale.
Montate su torri e pendii isolati, le telecamere di Pano AI spazzano l'orizzonte ogni 60 secondi, cercando la traccia inconfondibile di fumo degli incendi boschivi. Quando qualcosa sembra sospetto, le immagini non vengono inviate solo a un algoritmo, ma anche a un team di analisti umani, che distinguono il fuoco dalla nebbia in tempo reale. Se confermano un incendio, il sistema genera un'allerta totale, completa di coordinate GPS, video live, velocità e temperatura del vento, e invia il tutto direttamente ai vigili del fuoco e ai responsabili delle emergenze.
L'obiettivo non è solo essere veloci, ma essere affidabili. I falsi allarmi fanno perdere tempo e risorse, specialmente nelle regioni dove le squadre antincendio sono già sotto pressione. Kastner ha dichiarato che il sistema Pano AI è addestrato a distinguere il fumo degli incendi boschivi dalla nebbia, dal vapore, dalla polvere e da altri intralci visivi. Gli allarmi sono progettati per essere sia tempestivi che accurati.
"La velocità di per sé non è utile se non porta alla risposta giusta", ha affermato Kastner. "Ci concentriamo sulla fornitura di avvisi fruibili, adattati al territorio e alle condizioni locali".
A differenza dei primi strumenti di rilevamento del fumo, che si basavano su osservatori in linea di vista o previsioni meteorologiche, i sistemi odierni sono basati su enormi quantità di immagini, cloud computing e machine learning. Il set di dati di addestramento di Pano include sequenze di immagini di quattro stagioni di incendi, che vanno dalle regioni aride dell'outback australiano alle foreste innevate della British Columbia. Questa varietà, ha detto Kastner, aiuta il sistema a capire come appare il fumo in condizioni diverse e attraverso diversi ecosistemi.
Ma il fuoco stesso è solo una parte dell'equazione. L'AI viene inoltre applicata per stimare dove gli incendi sono più probabili, utilizzando il terreno, i livelli di carburante e i dati ambientali in tempo reale. In alcuni casi, vengono utilizzate immagini di droni e satelliti per mappare in anticipo le fonti di carburante. In altri, l'obiettivo è monitorare i punti di accensione noti, come linee elettriche o corridoi di fulmini secchi.
Newsletter di settore
Ricevi insight selezionati sulle notizie più importanti e interessanti sull'AI. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Tuttavia, Oberai ha sottolineato che molti degli incendi più pericolosi si verificano in zone di transizione difficili da modellare, come le interfacce tra aree urbane e aree selvagge.
“Sono proprio questi i luoghi in cui gli incendi possono essere più letali. Sono costituiti da una combinazione di alberi, cespugli, strade, edifici, recinzioni, ponti e serbatoi di carburante. Si trovano fianco a fianco strutture naturali e artificiali. Ciò rende molto difficile la simulazione con gli strumenti tradizionali."
L'AI può aiutare a superare questa complessità imparando dai dati, piuttosto che dalla teoria, secondo Oberai. Ma deve essere addestrata con attenzione e valutata in base agli eventi del mondo reale. Oberai è cauto sui limiti di qualsiasi modello, ma fiducioso sul potenziale.
"È ipotizzabile che un modello basato su AI possa apprendere il comportamento in queste aree in modo più efficace", ha affermato. "Se li adottiamo correttamente, questi sistemi potrebbero diventare una parte essenziale del nostro modo di pianificare e rispondere agli incendi futuri".
Finora, la maggior parte delle agenzie pubbliche è ancora nelle fasi iniziali dell'adozione di questi sistemi. Alcune contee e aziende di servizi pubblici hanno iniziato a installare reti di telecamere ad alta definizione per rilevare gli incendi boschivi, ma la scala di implementazione necessaria per adeguarsi alla crescita delle stagioni degli incendi è ancora lontana. Questo ha creato un'opportunità di mercato per startup come Pano AI, che ora collabora sia con agenzie pubbliche che con aziende private, incluse compagnie assicurative ed energetiche.
Kastner ha spiegato che nelle aree a rischio incendi, pochi minuti di preavviso possono salvare vite, case e milioni di dollari. Crede che l'AI possa aiutare a colmare questo divario. "Oggi, l'AI aiuta a rilevare le accensioni in tempo reale, a ridurre i falsi positivi e a mettere insieme più fonti di informazioni in una visione d'insieme che supporta il processo decisionale", ha detto.
In futuro, prevede che l'AI amplierà il suo ruolo oltre il rilevamento, passando al coordinamento e all'allocazione delle risorse. Ciò potrebbe includere la possibilità di fornire ai comandanti dei pompieri una panoramica in tempo reale delle condizioni del terreno, del carico di combustibile o della probabile direzione di propagazione in base all'evoluzione dei venti.
Allo stesso tempo, ricercatori come Oberai stanno lavorando per spingere ulteriormente il confine, sperimentando modelli ibridi che combinano la fisica con il riconoscimento di modelli addestrati dall'AI. Questi sistemi potrebbero infine simulare la dinamica degli incendi a livello di blocco nelle zone suburbane o prevedere la vulnerabilità delle strutture con maggiore precisione.
"Stiamo appena iniziando a capire cosa possono fare questi strumenti", ha affermato Oberai.
Si sta inoltre intensificando lo sforzo per applicare queste tecnologie al di fuori delle zone tradizionalmente ad alto rischio. Pano AI si sta ora espandendo in regioni che storicamente hanno visto pochi incendi di grandi dimensioni, ma che stanno diventando più vulnerabili a causa dei cambiamenti nelle precipitazioni e nei modelli di calore. Secondo Kastner, questo tipo di strategia lungimirante è necessaria per adattarsi alla nuova realtà climatica.
"Ci stiamo espandendo in aree che prima non bruciavano, ma che ora stanno iniziando a bruciare", ha affermato. “La minaccia è in crescita e le comunità hanno bisogno di metodi migliori per prepararsi”.
Tale preparazione richiederà finanziamenti. Pano AI ha raccolto venture capital per aumentare la propria impronta, anche se l'azienda non ha divulgato dati specifici. Il suo obiettivo è semplice: ridurre il rischio attraverso il rilevamento precoce e l'intelligence rapida. Tuttavia, i leader dell'azienda sottolineano che l'AI non è una soluzione magica. La sua qualità dipende dai dati che riceve, dall'infrastruttura su cui opera e dalle persone che supporta.
"L'AI non sta sostituendo gli umani" secondo Kastner. "Li aiuta a procedere più velocemente e con maggiore chiarezza".
La sede dei pompieri in futuro potrebbe assomigliare più a una sala di controllo che a una caserma. Includerà mappe, monitor e modelli, insieme a camion e a tubi. E se ricercatori come Oberai e imprenditori come Kastner hanno ragione, quel futuro è già qui.
"Gli incendi stanno cambiando", ha detto Oberai. "Dobbiamo cambiare con loro".
Unisciti a IBM per un webinar in cui dimostriamo come trovare un ROI reale attraverso iniziative di agentic AI, con esempi in tutti i settori, casi d'uso e le storie di successo della stessa IBM.
Scopri perché IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di data science e machine learning.
Scopri come le organizzazioni stanno passando dal lancio di progetti pilota eterogenei di AI all'utilizzo dell'AI come motore di trasformazione centrale.
Accedi al nostro catalogo completo di oltre 100 corsi online acquistando oggi stesso un abbonamento individuale o multiutente che ti consentirà di ampliare le tue competenze su una gamma di prodotti a un prezzo contenuto.
IBM Granite è una famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le tue applicazioni AI. Esplora le opzioni relative a lingua, codice, serie temporali e guardrail.
Condotto dai migliori leader di pensiero di IBM, il programma di studi è stato progettato per aiutare i dirigenti aziendali ad acquisire le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti in AI che possono favorire la crescita.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
Introduci questi cinque cambiamenti di mentalità per eliminare le incertezze, favorire la reinvenzione del business e potenziare la crescita con l'agentic AI.
Scopri come incorporare in tutta sicurezza l'AI generativa e il machine learning nella tua azienda.
Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e una minima quantità di dati.
Metti l'AI al servizio della tua azienda con l'esperienza leader di settore e il portfolio di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
I servizi di AI di IBM Consulting aiutano a reinventare il modo in cui le aziende lavorano con l'AI per la trasformazione.
Attraverso l'AI, IBM Concert scopre insight di importanza chiave sulle operazioni e fornisce raccomandazioni specifiche per migliorare le applicazioni. Scopri come Concert può migliorare il tuo business.