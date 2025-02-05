Prepararsi alla difesa del Regno

Dalla fine della Seconda guerra mondiale, la pace in Europa ha dominato i modelli di pensiero industriale, militare e di governo. Nonostante conflitti sporadici negli stati balcanici, la prospettiva bellica si è gradualmente ridotta man mano che l'integrazione europea è cresciuta. L'invasione parziale dell'Ucraina da parte della Russia nel 2014 è stata in gran parte ignorata, fino a otto anni dopo, quando tutto è cambiato.

Il tentativo della Russia del 2022 di conquistare l'Ucraina ha improvvisamente minacciato decenni di quello che ora sembra stare seduti sugli allori. Nel giro di pochi mesi, lo shock della guerra ha portato a una valutazione completa di munizioni, materiali e armi, dalla procurement al fronte.

La sfida, tuttavia, è quella di convertire le politiche, la pianificazione e le revisioni strategiche della difesa in azioni concrete che abbiano un impatto sulle funzionalità di combattimento. La mentalità stabilita da quasi 80 anni di dopoguerra si sta rivelando estremamente difficile da cambiare, anche se la pace si allontana.