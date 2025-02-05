Prepararsi alla difesa del Regno

Alla luce dei conflitti attuali, il Regno Unito si trova ora di fronte a decisioni militari reali che influenzeranno il nostro futuro immediato. Ed Gillett e Col Chambers sostengono che le industrie e il governo debbano adottare una mentalità di prontezza prima che la pace europea del dopoguerra vada in pezzi.
"La mia visione per l'Esercito britannico è quella di mettere in campo forze terrestri di quinta generazione che preparino la forza congiunta alla 'lotta ingiusta'. In questo contesto, le forze di Fifth Generation utilizzano tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e i sistemi autonomi per integrare dati provenienti da tutti i domini e ottenere un impatto preciso sul campo di battaglia. E queste forze saranno al centro della NATO, e saranno composte dai migliori soldati del mondo, supportati da personale civile incredibilmente impegnato e da partner industriali di primo piano, e dalla nazione stessa, e che offriranno valore in ogni occasione: sociale, politicamente, internazionale, economicamente e anche militarmente."
– Generale Sir Roly Walker KCB DSO, Chief of the General Staff
Dalla fine della Seconda guerra mondiale, la pace in Europa ha dominato i modelli di pensiero industriale, militare e di governo. Nonostante conflitti sporadici negli stati balcanici, la prospettiva bellica si è gradualmente ridotta man mano che l'integrazione europea è cresciuta. L'invasione parziale dell'Ucraina da parte della Russia nel 2014 è stata in gran parte ignorata, fino a otto anni dopo, quando tutto è cambiato.
Il tentativo della Russia del 2022 di conquistare l'Ucraina ha improvvisamente minacciato decenni di quello che ora sembra stare seduti sugli allori. Nel giro di pochi mesi, lo shock della guerra ha portato a una valutazione completa di munizioni, materiali e armi, dalla procurement al fronte.
La sfida, tuttavia, è quella di convertire le politiche, la pianificazione e le revisioni strategiche della difesa in azioni concrete che abbiano un impatto sulle funzionalità di combattimento. La mentalità stabilita da quasi 80 anni di dopoguerra si sta rivelando estremamente difficile da cambiare, anche se la pace si allontana.
Nonostante i vantaggi economici e numerici della Russia, l'agilità e l'innovazione dell'Ucraina possono agire da moltiplicatore di forze. La lezione chiave è la velocità di adattamento. L'Ucraina sta affrontando una minaccia esistenziale, e non c'è tempo per procurement, sviluppo tedioso e produzione perfezionista.
L'Ucraina ha adottato un principio di "abbastanza buono", basato su un ciclo rapido di tentativo, test e dispiegamento che fornisce armi efficaci molto rapidamente. Ad esempio, l'Ucraina ha sviluppato e adottato il veicolo corazzato multiruolo Inguar-3 nel giro di due anni. Per capirci, il veicolo corazzato da combattimento Ajax del Regno Unito ha impiegato 14 anni per raggiungere le prove sul campo.
La differenza è che la mentalità del Regno Unito si concentra sull'acquisto di attrezzature perfette. Quando Ajax sarà consegnato, sarà un capolavoro ingegneristico. Sotto la pressione e considerate le urgenze potenzialmente letali della guerra, l'Ucraina ha affinato le sue capacità di experimentation-to-exploitation, perché sul campo di battaglia "abbastanza" va già più che bene.
Scrollarsi di dosso i modelli di pensiero dell'industria della difesa che si sono evoluti come una forma di "eccellenza strisciante" negli anni del dopoguerra sarà tutt'altro che facile, ma ci sono segnali positivi che indicano che un cambiamento è possibile.
Il mondo della tecnologia, guidato dalla straordinaria competizione che alimenta l'innovazione, mostra come un approccio diverso possa avere successo. Il ritmo del cambiamento è dettato dall'appetito del mercato piuttosto che dal procurement del governo, e il miglioramento continuo è incorporato nel processo di sviluppo.
L'energia competitiva della tecnologia può catalizzare cambiamenti rapidi, portando nuovi concetti che accelereranno lo sviluppo e la realizzazione. Sebbene ci sia certamente spazio per progetti singoli molto grandi con obiettivi fissi, come una portaerei o un carro armato principale, per la maggior parte un nuovo modo agile di lavorare è l'unica soluzione che può affrontare l'urgenza della guerra.
Nel settore tecnologico, "agile" è un concetto familiare, e molti vecchi modi di lavorare vengono soffocati dall'innovazione, supportati da esempi dimostrabili. Le organizzazioni che sono passate dai sistemi cartacei a quelli elettronici e digitali integrati sono molto più efficienti: riuscite a immaginare di organizzare un mutuo per posta?
Tuttavia, nel compiere la transizione, l'esercito ha accumulato un numero molto elevato di sistemi indipendenti. Molti dipartimenti della difesa, anche nei paesi avanzati, riferiscono di avere diversi sistemi di registrazione. Il costo e la complessità dell'unificazione e della standardizzazione di queste soluzioni possono rivelarsi a dir poco impegnativi, sostenuti da un atteggiamento che dice: "se funziona, perché preoccuparsi?".
Indipendentemente dalla politica della difesa, tutti i militari vorrebbero ottenere una maggiore efficienza, e ogni sterlina spesa per l'amministrazione di back-office riduce l'efficacia del combattimento. Come dimostrano migliaia di programmi di integrazione e trasformazione digitale di successo, il settore tecnologico può produrre risultati di grande impatto che si traducono in maggiori capacità di combattimento.
Ad esempio, la pianificazione e la logistica anche per dispiegamenti relativamente piccoli possono occupare il personale per molte settimane. Le stime iniziali di forza e personale si ripercuotono sui materiali, sui trasporti, sulle forniture, sugli evacuatori e molto altro ancora, e le modifiche al compito genereranno migliaia di ore di rielaborazione. Eppure, nel mondo commerciale, l'AI sta già trasformando le supply chain estese, inventario, procurement e produzione, creando la capacità di rispondere ai mercati in cambiamento quasi in tempo reale.
Forgiata dalla concorrenza, IBM si basa su una mentalità dedicata all'innovazione e al successo. Questo si traduce in un impegno verso la nobile causa delle forze armate, che sono distribuite in operazioni pericolose per proteggerci da minacce imminenti.
Inoltre, IBM offre soluzioni che possono essere implementate rapidamente, dalla gestione delle informazioni alla gestione dell'inventario. Nel caos di un conflitto imminente o reale, una soluzione efficace e completamente distribuita è meglio di quasi 80 anni di raccomandazioni politiche. E IBM conosce il valore delle soluzioni integrate, basate su un unico sistema di registrazione, fornite su larga scala e supportate da AI all'avanguardia, tutti elementi che possono trasformare la capacità di rispondere alle dinamiche volatili e in continuo cambiamento del campo di battaglia.
Purtroppo ci sono molti punti caldi intrattabili in tutto il mondo in cui è necessaria una diplomazia forte e continua per contenere un conflitto più ampio. Se il sistema "jaw-jaw" dovesse fallire, potrebbe esserci ben poco tempo per galvanizzare la base industriale della difesa e adattarsi ai pericoli della guerra. IBM offre la tecnologia, l'impegno e le capacità che possono dare un contributo diretto alla difesa del Regno, con la speranza che, mentre ci prepariamo alla guerra, resteremo in pace.
Ed Gillett è Client Partner di IBM Consulting ed ex ufficiale dell'esercito britannico. In precedenza, ha ricoperto ruoli di alto livello presso grandi fornitori internazionali di attrezzatura per la difesa.
Col Chambers è Managing Director, Technology, IBM UK Defence, National Security and Aerospace, con oltre 25 anni di esperienza nel settore tecnologico. Col è specializzato nel fornire e sviluppare soluzioni che favoriscono agilità, cambiamento e innovazione per il Governo del Regno Unito.