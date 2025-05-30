L'intelligenza artificiale ha insegnato alle macchine a scrivere prosa e a generare immagini. Ora sta emergendo una nuova frontiera, una in cui il software non si limita a interpretare il mondo, ma aiuta a costruirlo. Questa è l'ascesa dell'AI fisica: sistemi addestrati non su parole o immagini, ma sui vincoli grezzi del mondo reale, come attrito, calore, vibrazione e forza. Uno dei leader di questo movimento è una nuova startup chiamata P-1 AI.
Fondata dal dirigente aerospaziale Paul Eremenko, Adam Nagel e dall'ex alunno di DeepMind Aleksa Gordić, P-1 sta sviluppando una macchina chiamata Archie, un apprendista digitale progettato per collaborare con gli ingegneri su compiti di design complessi.
Archie non è progettato per rispondere a domande banali o scrivere riassunti. Viene addestrato a ragionare attraverso sistemi multifisici, esplorare compromessi e infine contribuire a progettare macchine del mondo reale, dai sistemi HVAC ai veicoli spaziali. Parlando con IBM Think, Gordić immagina un futuro in cui strumenti come Archie potrebbero addirittura aiutare a progettare megastrutture speculative, come le astronavi.
"Stiamo realizzando questa cosa chiamata automazione cognitiva del lavoro nell'ambito della progettazione", afferma Gordić.
Il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha sottolineato l'importanza di questa direzione, definendo l'AI fisica la nuova "rivoluzione industriale" in diversi colloqui recenti. Ha inoltre descritto l'AI fisica come la forza trainante dietro il futuro dell'azienda, sottolineando che la fusione di modelli generativi con la robotica e la simulazione permetterà alle macchine di comprendere e navigare nel mondo reale con funzionalità senza precedenti. Di conseguenza, NVIDIA sta ottimizzando sempre più le sue piattaforme hardware non solo per l'addestramento di grandi modelli linguistici (LLM), ma anche per compiti di ragionamento fisico in ambiti come la guida autonoma, la robotica e i gemelli digitali.
La piattaforma di P-1 utilizza apprendimento per rinforzo e reti neurali a grafi per generare set di dati sintetici, modellare variazioni di progettazione e simulare il comportamento dei sistemi fisici, cosa che avviene in pochi millisecondi anziché in diverse ore.
Invece di sostituire strumenti CAD o solver, Archie viene addestrato a lavorare con essi. Seleziona lo strumento giusto per il compito e lo utilizza come farebbe un ingegnere junior. I workflow di simulazione tradizionali possono richiedere ore o addirittura giorni per testare un singolo design. Archie utilizza neural networks a grafi per approssimare tali simulazioni in millisecondi, permettendo un'iterazione molto più rapida. Secondo Gordić, l'obiettivo non è solo la velocità, ma rispecchiare il modo in cui gli ingegneri pensano realmente. "Gli esseri umani fondamentalmente fanno ragionamenti di primo ordine... i margini di errore sono enormi", afferma. La progettazione nel mondo reale, aggiunge, è spesso una negoziazione tra vincoli concorrenti piuttosto che un semplice problema di ottimizzazione. "Se si campiona troppo lontano [dai disegni], le cose iniziano a rompersi. Ma forse è così che avviene anche l'innovazione".
L'obiettivo iniziale dell'azienda è pragmatico, afferma Gordić. Poiché i data center consumano più energia e generano più calore che mai, P-1 sta distribuendo Archie nel settore del raffreddamento industriale, dove può contribuire a progettare sistemi HVAC più efficienti. "Si tratta di un settore con chiari vincoli fisici e urgenza commerciale", afferma Gordić.
Il sistema è già in fase di addestramento su modelli a livello di componente di ventole, compressori e scambiatori di calore. E invece di simulare il flusso d'aria in senso astratto, Archie sta imparando a fare le scelte che un vero ingegnere progettista farebbe bilanciando efficienza del flusso d'aria con costo, rumore e impronta.
Lo scienziato di IBM Research Johannes Jakubik vede parallelismi tra Archie e il lavoro svolto presso IBM Research. Ha detto a IBM Think in un'intervista che modelli come TerraMind, un foundation model sviluppato per immagini satellite e telerilevamento, sono progettati per colmare le lacune di dati nell'osservazione della Terra generando immagini sintetiche dove mancano immagini reali. "Invece di limitarci a interpretare i dati, stiamo sviluppando modelli in grado di ragionare sulle informazioni mancanti e simulare ciò che non siamo riusciti a osservare direttamente", afferma.
Sottolinea la capacità di TerraMind di tradurre i dati radar in immagini ottiche sintetiche come un passo critico verso sistemi AI multimodali in grado di comprendere il contesto spaziale. "Questi sistemi non si limitano a generare immagini", afferma. "Stanno eseguendo una sorta di inferenza fisica."
Jakubik sottolinea anche l'importanza dell'adattamento specifico per dominio. "Abbiamo scoperto che l'addestramento di modelli con una profonda comprensione della fisica alla base di un problema porta a previsioni più stabili e affidabili", afferma. "Non basta scalare i modelli: dobbiamo renderli intelligenti rispetto al mondo in cui operano."
I sistemi di raffreddamento sono solo l'inizio. L'ambizione di P-1, dice Gordić, è espandere le funzionalità di Archie in ambiti di prodotto sempre più complessi, dai veicoli elettrici all'aerospaziale. A tal fine, l'azienda sta attualmente prototipando moduli che potrebbero supportare la progettazione strutturale, termica ed elettromagnetica all'interno dello stesso framework.
La visione a lungo termine è quella di costruire un'AI di uso generale che possa collaborare in modo significativo alla creazione di tecnologie che non esistono ancora. "Non stiamo cercando di costruire un'AI che sostituisca gli ingegneri," dice Gordić. "Stiamo cercando di costruirne una che li aiuti a scoprire più possibilità."
Per riuscirci, P-1 ha dovuto superare uno dei colli di bottiglia più noti del settore: la scarsità di dati di formazione utilizzabili in ingegneria. A differenza dei set di dati in linguaggio naturale, i set di dati ingegneristici sono raramente pubblici e tipicamente frammentati su silos proprietari. Gordić osserva che anche la progettazione degli aeromobili, uno dei campi più documentati, ha relativamente pochi dati accessibili.
La risposta di P-1 è quella di generare dati sintetici utilizzando strategie di campionamento basate sulla fisica. L'idea è costruire set di dati che abbraccino non solo le soluzioni esistenti, ma anche lo spazio negativo che le circonda, aree dello spazio di design che di solito vengono poco esplorate o ignorate. "A volte i progetti più interessanti sono quelli che inizialmente sembrano sbagliati", afferma Gordić.
Jakubik fa eco a questo sentimento. "Una delle parti più interessanti del lavoro con l'AI nelle scienze fisiche è la sua capacità di identificare gli edge", afferma. “Questi sono ambiti che gli esseri umani spesso trascurano, perché esulano dalle euristiche convenzionali.”
Aggiunge che AI può testare più progetti in meno tempo, riducendo la dipendenza dall'intuizione. "Nei sistemi complessi, spesso prendiamo decisioni basate su semplificazioni", afferma. "L'AI ci offre un modo per sfidare queste semplificazioni con dati reali e risultati simulati".
In IBM, i ricercatori collaborano anche con modelli climatici e meteorologici, come Prithvi WxC, sviluppato dall'azienda in collaborazione con la NASA. Jakubik spiega che questo modello utilizza architetture basate su trasformatori per analizzare centinaia di variabili in parallelo. "Ci consente di modellare l'evoluzione di eventi estremi con un dispendio di risorse notevolmente inferiore rispetto ai metodi di simulazione tradizionali", afferma.
Jakubik sottolinea che i sistemi di AI sono progettati per potenziare le funzionalità umane, non per sostituirle. "L'AI ha raggiunto un punto in cui può potenziare le scoperte scientifiche e ingegneristiche, ma la definizione del problema deve ancora essere affidata agli esperti del settore", afferma.
Ritiene che l'AI sia particolarmente potente nella progettazione in fase iniziale e nel testing di ipotesi. "Questi sono i momenti in cui l'incertezza è massima e il costo di un errore è minimo", afferma. "L'AI può offrire una gamma più ampia di idee iniziali e sottoporle a stress test più rapidamente rispetto a un team umano che lavora da solo."
Un'altra azienda che si dedica all'AI fisica è Lila Sciences, una startup biotecnologica nata da Flagship Pioneering. Lila sta sviluppando laboratori autonomi guidati da sistemi AI in grado di generare ipotesi ed eseguire migliaia di esperimenti in parallelo. Con 200 milioni di dollari di finanziamento e l'obiettivo di costruire quella che chiama "superintelligenza scientifica", la piattaforma di Lila ha recentemente stupito la comunità scientifica svelando nuovi catalizzatori per la produzione di idrogeno verde in soli quattro mesi, un processo che prima si pensava richiedesse anni.
Il percorso di Gordić, Nagel ed Eremenko verso la fondazione di P-1 è stato plasmato da anni in ambienti di ricerca ad alto rischio. Eremenko ha guidato l'Ufficio Tecnologia Tattica della DARPA e ha ricoperto il ruolo di CTO sia presso Airbus che presso United Technologies. Gordić ha trascorso anni in DeepMind e Microsoft, concentrandosi sull'intersezione tra machine learning e ragionamento strutturato.
Hanno individuato una lacuna nel mercato: la maggior parte dei modelli linguistici generici era poco adatta all'ingegneria, che richiede non solo sintassi e semantica, ma anche inferenza causale e aderenza alle leggi della fisica.
"I modelli linguistici di grandi dimensioni sono ottimi per riassumere i documenti", afferma Gordić. "Ma per progettare un razzo, è necessario capire come il flusso del propellente interagisce con la pressione della camera. Questo è un altro livello di ragionamento."
P-1 ha raccolto 23 milioni di dollari in finanziamenti iniziali da Radical Ventures, Village Global e investitori come OpenAI e Google. Sta assumendo molti dipendenti e prevede di iniziare a lanciare progetti pilota del settore entro l'anno. Lo staff attuale dell'azienda comprende ex studenti del settore aerospaziale, automobilistico e informatico avanzato.
Resta da vedere se questo sforzo finirà per rimodellare i workflow ingegneristici o se vacillerà di fronte alla complessità dei vincoli del mondo reale.
"Siamo all'inizio di ciò che l'AI fisica può fare," dice Gordić. "Ma, se ci riusciamo, potrebbe essere la base per progettare tutto in futuro."
