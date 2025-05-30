La piattaforma di P-1 utilizza apprendimento per rinforzo e reti neurali a grafi per generare set di dati sintetici, modellare variazioni di progettazione e simulare il comportamento dei sistemi fisici, cosa che avviene in pochi millisecondi anziché in diverse ore.

Invece di sostituire strumenti CAD o solver, Archie viene addestrato a lavorare con essi. Seleziona lo strumento giusto per il compito e lo utilizza come farebbe un ingegnere junior. I workflow di simulazione tradizionali possono richiedere ore o addirittura giorni per testare un singolo design. Archie utilizza neural networks a grafi per approssimare tali simulazioni in millisecondi, permettendo un'iterazione molto più rapida. Secondo Gordić, l'obiettivo non è solo la velocità, ma rispecchiare il modo in cui gli ingegneri pensano realmente. "Gli esseri umani fondamentalmente fanno ragionamenti di primo ordine... i margini di errore sono enormi", afferma. La progettazione nel mondo reale, aggiunge, è spesso una negoziazione tra vincoli concorrenti piuttosto che un semplice problema di ottimizzazione. "Se si campiona troppo lontano [dai disegni], le cose iniziano a rompersi. Ma forse è così che avviene anche l'innovazione".

L'obiettivo iniziale dell'azienda è pragmatico, afferma Gordić. Poiché i data center consumano più energia e generano più calore che mai, P-1 sta distribuendo Archie nel settore del raffreddamento industriale, dove può contribuire a progettare sistemi HVAC più efficienti. "Si tratta di un settore con chiari vincoli fisici e urgenza commerciale", afferma Gordić.

Il sistema è già in fase di addestramento su modelli a livello di componente di ventole, compressori e scambiatori di calore. E invece di simulare il flusso d'aria in senso astratto, Archie sta imparando a fare le scelte che un vero ingegnere progettista farebbe bilanciando efficienza del flusso d'aria con costo, rumore e impronta.

Lo scienziato di IBM Research Johannes Jakubik vede parallelismi tra Archie e il lavoro svolto presso IBM Research. Ha detto a IBM Think in un'intervista che modelli come TerraMind, un foundation model sviluppato per immagini satellite e telerilevamento, sono progettati per colmare le lacune di dati nell'osservazione della Terra generando immagini sintetiche dove mancano immagini reali. "Invece di limitarci a interpretare i dati, stiamo sviluppando modelli in grado di ragionare sulle informazioni mancanti e simulare ciò che non siamo riusciti a osservare direttamente", afferma.

Sottolinea la capacità di TerraMind di tradurre i dati radar in immagini ottiche sintetiche come un passo critico verso sistemi AI multimodali in grado di comprendere il contesto spaziale. "Questi sistemi non si limitano a generare immagini", afferma. "Stanno eseguendo una sorta di inferenza fisica."

Jakubik sottolinea anche l'importanza dell'adattamento specifico per dominio. "Abbiamo scoperto che l'addestramento di modelli con una profonda comprensione della fisica alla base di un problema porta a previsioni più stabili e affidabili", afferma. "Non basta scalare i modelli: dobbiamo renderli intelligenti rispetto al mondo in cui operano."