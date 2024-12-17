Qualcuno è stato preso a gomitate mentre cercava di accaparrarsi il "giocattolo di punta" al centro commerciale durante il Black Friday? Nemmeno noi.
"L'idea stessa di offerte irresistibili è morta", afferma Rich Berkman, senior partner di IBM Consulting specializzato in digital commerce. Invece, gli sconti per le vacanze di Natale hanno iniziato a comparire subito dopo Halloween. E le star più grande della corsa retail natalizia del 2024 potrebbero essere gli assistenti allo shopping basati su AI.
Secondo Adobe analytics, chatbot basati sull'AI hanno generato il 1.950% di traffico in più verso i siti retail durante il Cyber Monday rispetto all'anno scorso, contribuendo a far salire le vendite al dettaglio a 13,3 miliardi di USD quel giorno, con un aumento del 7,3% rispetto all'anno scorso.
Nuovi strumenti AI come Rufus di Amazon o l'assistente shopping personale di Walmart, entrambi introdotti a metà 2024, stanno aiutando gli acquirenti a trovare le migliori offerte per articoli specifici, ricerca informazioni sui prodotti e confrontare diversi prodotti.
"I consumatori ora visitano i siti e le app dei rivenditori aspettandosi di avere una conversazione di tipo umano", afferma Berkman. "Non si accontentano più di un elenco di risultati di ricerca".
I rivenditori i cui assistenti personalizzano l'esperienza di acquisto e offrono opzioni di pagamento facili e flessibili attireranno acquirenti che fanno sempre più acquisti in movimento, come "quando aspettano all'aeroporto, scorrendo il telefono", afferma Jane Cheung, Leader di ricerca globale per le Industrie dei consumatori presso l'Institute for Business Value (IBV) di IBM.
Questo Cyber Monday, il 57% delle vendite online è arrivato tramite mobile, un aumento del 13,3% rispetto all'anno scorso, secondo Adobe analytics.
Anche le aziende tecnologiche si stanno unendo alla festa digitale per le vacanze. In ottobre, Google ha annunciato di aver aggiornato Google Shopping con AI affinché gli utenti ricevano un brief generato da AI con i principali aspetti da considerare per la loro ricerca. Ricevono anche una lista di prodotti che soddisfano le loro preferenze principali, che si tratti di una determinata taglia, velocità di consegna o prezzo di vendita, mentre una caratteristica di AI generativa permette agli utenti di provare virtualmente determinati capi d'abbigliamento. Inoltre, la home page di Google Shopping di un utente offre un feed personalizzato di articoli che potrebbero piacere, in base ai modelli che l'AI ha rilevato nelle ricerche precedenti.
Nel frattempo, alla fine di novembre, la startup di AI Perplexity ha lanciato un assistente personale per gli acquisti che aiuta le persone a cercare e acquistare articoli. Quando gli utenti chiedono un articolo specifico, l'assistente visualizza una serie di schede prodotto che mostrano le raccomandazioni più rilevanti, con dettagli specifici adattati alla ricerca. Gli acquirenti possono anche scattare una foto di qualcosa che desiderano e l'assistente AI di Perplexity andrà a cercarlo per loro. Infine, chi si iscrive a un abbonamento da 20 USD al mese ottiene la spedizione gratuita e può effettuare il pagamento direttamente dal sito di Perplexity con un semplice clic.
Secondo Berkman, nessuno dei nuovi assistenti alla vendita è perfetto, e molti rivenditori stanno approfittando della stagione natalizia per scoprire i difetti. Ma l'appetito dei consumatori per l'AI nel retail sembra insaziabile, almeno per ora. In un sondaggio su 20.000 consumatori in 26 paesi, circa quattro consumatori su cinque che non avevano ancora utilizzato l'intelligenza artificiale per lo shopping hanno dichiarato di essere curiosi di vedere come possa aiutarli a fare ricerca sui prodotti, cercare offerte e porre domande, secondo IBV. Tra gli intervistati, il 55% ha dichiarato di voler esplicitamente utilizzare chatbot o assistenti virtuali.
"Gli agenti AI continuano a rivoluzionare e personalizzare lo shopping man mano che diventeranno più sofisticati", afferma Berkman.
Berkman vede un'enorme opportunità per i rivenditori che possono restare un passo avanti e offrire ai consumatori offerte mirate e tempestive, soprattutto per coloro che sono in grado di garantire la sicurezza ed eliminare i bias nei risultati forniti dai loro assistenti AI.
Tuttavia, osserva che il più grande regalo degli assistenti allo shopping AI per i rivenditori potrebbe arrivare solo dopo la stagione delle feste. Gli assistenti della spesa basati sull'AI raccoglieranno una quantità enorme di dati sugli acquirenti, che si tratti delle preferenze o dei principali grattacapi incontrati, che potranno aiutarli a rendere l'esperienza "più veloce, veloce e migliore" per il prossimo anno. Allora gli agenti umani devono solo essere attratti per risolvere rendimenti particolarmente complessi, ad esempio.
Pur sottolineando che gli assistenti digitali per gli acquisti possono aiutare gli acquirenti a risparmiare tempo e denaro in questo periodo di feste, Berkman avverte tuttavia che è importante evitare del tutto di esternalizzare la lista della spesa per le feste. "Se so che mia figlia è interessata a un certo artista, per esempio Taylor Swift, non voglio privarla della gioia di trovare il regalo perfetto per lei", afferma.