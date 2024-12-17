Secondo Berkman, nessuno dei nuovi assistenti alla vendita è perfetto, e molti rivenditori stanno approfittando della stagione natalizia per scoprire i difetti. Ma l'appetito dei consumatori per l'AI nel retail sembra insaziabile, almeno per ora. In un sondaggio su 20.000 consumatori in 26 paesi, circa quattro consumatori su cinque che non avevano ancora utilizzato l'intelligenza artificiale per lo shopping hanno dichiarato di essere curiosi di vedere come possa aiutarli a fare ricerca sui prodotti, cercare offerte e porre domande, secondo IBV. Tra gli intervistati, il 55% ha dichiarato di voler esplicitamente utilizzare chatbot o assistenti virtuali.

"Gli agenti AI continuano a rivoluzionare e personalizzare lo shopping man mano che diventeranno più sofisticati", afferma Berkman.

Berkman vede un'enorme opportunità per i rivenditori che possono restare un passo avanti e offrire ai consumatori offerte mirate e tempestive, soprattutto per coloro che sono in grado di garantire la sicurezza ed eliminare i bias nei risultati forniti dai loro assistenti AI.

Tuttavia, osserva che il più grande regalo degli assistenti allo shopping AI per i rivenditori potrebbe arrivare solo dopo la stagione delle feste. Gli assistenti della spesa basati sull'AI raccoglieranno una quantità enorme di dati sugli acquirenti, che si tratti delle preferenze o dei principali grattacapi incontrati, che potranno aiutarli a rendere l'esperienza "più veloce, veloce e migliore" per il prossimo anno. Allora gli agenti umani devono solo essere attratti per risolvere rendimenti particolarmente complessi, ad esempio.

Pur sottolineando che gli assistenti digitali per gli acquisti possono aiutare gli acquirenti a risparmiare tempo e denaro in questo periodo di feste, Berkman avverte tuttavia che è importante evitare del tutto di esternalizzare la lista della spesa per le feste. "Se so che mia figlia è interessata a un certo artista, per esempio Taylor Swift, non voglio privarla della gioia di trovare il regalo perfetto per lei", afferma.