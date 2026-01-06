Parigi può essere il prossimo paradiso degli unicorni? Station F, il più grande incubator d'Europa, la pensa così.

PARIGI — L'incubatore di startup parigina Station F incarna l'ambizione dichiarata del Presidente Emmanuel Macron affinché il paese stimoli l'innovazione e ispiri una classe di leader aziendali trascurata: gli imprenditori.

"L'imprenditoria è la nuova Francia e comincia qui con voi", ha detto il Presidente francese all'inaugurazione di Station F.

Situata in una stazione di addestramento ferroviaria nel 13° arrondissement, in una piazza intitolata al celebre informatico Alan Turing, Station F ha dato il benvenuto al suo primo unicorno con Hugging Face, una piattaforma collaborativa per l'AI, oltre ad altri importanti partecipanti.

Hugging Face potrebbe essere l'unica azienda nel suo portfolio ad aver raggiunto questo risultato, ma l'ecosistema più ampio di Station F sta chiaramente crescendo e prosperando. Attualmente Station F ospita oltre 1.000 startup e 600 fondi di investimento, e le aziende del suo portfolio hanno raccolto oltre 1 miliardo di euro all'anno dal 2021.

Fondata nel 2017 dal miliardario francese della tecnologia e magnate dei media Xavier Niel, Station F precede il boom dell'AI generativa. Oggi, però, il 70% delle sue startup è focalizzato sull'AI. "L'AI è ovunque", ha detto Hafssa Maldji, responsabile della comunicazione di Station F, durante un'intervista con IBM Think presso la sede centrale parigina dell'azienda. "È più forte di Web3 e non è più solo verticale".

Durante la visita dell'imponente ed elegante edificio, è difficile non notare i loghi dei principali giganti della tecnologia: Apple, Google, AWS, Microsoft, Meta. Tutti hanno spazi riservati e organizzano "orari di ufficio", insieme a Snowflake, la piattaforma dati fondata in California. LVMH e L'Oréal sono presenti (con un laboratorio di beauty tech per L'Oréal), insieme a università francesi e persino rappresentanti di altri paesi come India, Corea del Sud e Giappone.

"Qui puoi essere un piccolo imprenditore seduto accanto a grandi aziende, con accesso a innumerevoli risorse", ha affermato Maldji. "Questo è davvero uno degli unici luoghi in cui la comunità e la collaborazione sono centrali".