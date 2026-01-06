Parigi può essere il prossimo paradiso degli unicorni? Station F, il più grande incubator d'Europa, la pensa così.

PARIGI — L'incubatore di startup parigina Station F incarna l'ambizione dichiarata del Presidente Emmanuel Macron affinché il paese stimoli l'innovazione e ispiri una classe di leader aziendali trascurata: gli imprenditori.
"L'imprenditoria è la nuova Francia e comincia qui con voi", ha detto il Presidente francese all'inaugurazione di Station F.
Situata in una stazione di addestramento ferroviaria nel 13° arrondissement, in una piazza intitolata al celebre informatico Alan Turing, Station F ha dato il benvenuto al suo primo unicorno con Hugging Face, una piattaforma collaborativa per l'AI, oltre ad altri importanti partecipanti.
Hugging Face potrebbe essere l'unica azienda nel suo portfolio ad aver raggiunto questo risultato, ma l'ecosistema più ampio di Station F sta chiaramente crescendo e prosperando. Attualmente Station F ospita oltre 1.000 startup e 600 fondi di investimento, e le aziende del suo portfolio hanno raccolto oltre 1 miliardo di euro all'anno dal 2021.
Fondata nel 2017 dal miliardario francese della tecnologia e magnate dei media Xavier Niel, Station F precede il boom dell'AI generativa. Oggi, però, il 70% delle sue startup è focalizzato sull'AI. "L'AI è ovunque", ha detto Hafssa Maldji, responsabile della comunicazione di Station F, durante un'intervista con IBM Think presso la sede centrale parigina dell'azienda. "È più forte di Web3 e non è più solo verticale".
Durante la visita dell'imponente ed elegante edificio, è difficile non notare i loghi dei principali giganti della tecnologia: Apple, Google, AWS, Microsoft, Meta. Tutti hanno spazi riservati e organizzano "orari di ufficio", insieme a Snowflake, la piattaforma dati fondata in California. LVMH e L'Oréal sono presenti (con un laboratorio di beauty tech per L'Oréal), insieme a università francesi e persino rappresentanti di altri paesi come India, Corea del Sud e Giappone.
"Qui puoi essere un piccolo imprenditore seduto accanto a grandi aziende, con accesso a innumerevoli risorse", ha affermato Maldji. "Questo è davvero uno degli unici luoghi in cui la comunità e la collaborazione sono centrali".
La Francia si posiziona con orgoglio come il principale polo di AI in Europa. Il paese ospita Mistral AI, che ha recentemente raggiunto una valutazione di 14 miliardi di dollari a seguito di un round di serie C guidato dalla società olandese di semiconduttori ASML, nonché altre startup come H Company (fondata da ex ingegneri di DeepMind) e Dataiku. Yann LeCun ha anche annunciato di recente che la città ospiterà la sua prossima iniziativa, Advanced Machine Intelligence.
Gli imprenditori Julien Hébrard e Marvin Amuzu hanno incubato la loro startup, Abstrakt News, a Station F. In un'intervista con IBM Think, hanno ammesso che l'ecosistema locale è ancora lontano dalla Silicon Valley in termini di portata. Tuttavia hanno affermato che ora le opportunità sono più tangibili per gli imprenditori. Competere con le aziende statunitensi è "ovviamente" una sfida, ha affermato Amuzu, CTO e co-fondatore. “L’Europa non ha la stessa capacità di finanziamento. Inoltre, abbiamo meno flessibilità per quanto riguarda l'occupazione".
Ha spiegato che in Francia è molto più difficile assumere e ridurre il personale. Allo stesso tempo, la lunga tradizione francese in materia di diritti dei lavoratori ha i suoi vantaggi: molti fondatori di Station F ricevono sussidi di disoccupazione mentre incubano le loro startup. "Spesso scherziamo dicendo che il primo investitore è il governo francese, grazie ai diritti dei disoccupati", afferma Hébrard.
Detto questo, Station F ha grandi ambizioni. Poiché è collegata a molte delle grandi aziende francesi, le cose tendono a muoversi molto più velocemente all'interno dell'incubator rispetto all'esterno, dice Station F.
Questa è stata l'esperienza di Joel Belafa, ex Director of Engineering di Dataiku, una delle principali aziende tecnologiche francesi. Nel gennaio 2024, Belafa e l'ex dirigente medtech Nathan Chen hanno co-fondato Biolevate, una piattaforma di conoscenza basata su AI che mira a standardizzare i complessi worfklows scientifici, con solo due dipendenti. Da allora, il personale di Biolevate è cresciuto fino a superare le 50 persone. L'azienda ha vinto inoltre una delle più grandi gare d'appalto di Sanofi, grazie soprattutto a Station F.
"Questo è il tipo di opportunità che crea Station F", ha affermato Joel Belafa, CEO di Biolevate. "Ed è ciò che rende o distrugge le startup. Qui abbiamo un ecosistema simile a quello che la California ha fatto con successo in passato. Le startup qui lavorano insieme, non l'una contro l'altra".
Bruno Aziza, Vice President of Data, AI & Analytics Strategy di IBM, è un espatriato francese che ha costruito la sua carriera negli Stati Uniti. Per lui, Station F potrebbe avere un grande impatto nell'aiutare la Francia a trattenere i propri talenti.
"Quello che bisogna ricordare è che la Francia è un terreno fertile per l'innovazione e Station F dà struttura a tutte queste aziende", ha detto in un'intervista a IBM Think.
La Francia ospita alcune delle migliori scuole di ingegneria al mondo. Tuttavia, per molto tempo, molti professionisti francesi hanno scelto di lasciare il paese e fare carriera all'estero. Station F aiuta la Francia a trattenere i talenti, ha affermato Aziza. Il recente successo di Mistral AI dimostra che il settore locale dell'AI ha grandi ambizioni.
Belafa, da parte sua, pensa che Biolevate abbia il potenziale per trasformare la scoperta scientifica e diventare uno dei prossimi unicorni francesi. "E non siamo gli unici, anzi", ha affermato. "Vedrete cosa succederà nei prossimi 10 anni".
