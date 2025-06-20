Le nostre nuove riflessioni: su "These Strange New Minds" di Christopher Summerfield

In These Strange New Minds: How AI Learned to Talk and What It Means, Christopher Summerfield, professore di neuroscienze cognitive a Oxford, ci invita a una profonda e spesso inquietante meditazione sul confine tra intelligenza umana e artificiale. Con un occhio freddo e clinico, e una sorprendente dose di umiltà, affronta una domanda che è passata dalla finzione speculativa all'urgenza attuale: se le macchine possono ragionare, cosa dicono di noi?
Summerfield, che dirige lo Human Information Processing Lab di Oxford, è particolarmente ben posizionato per assumersi questo compito. La sua ricerca unisce le scienze cognitive, computazionali e neurali, discipline che si stanno sempre più fondendo in un insieme intricato. Il suo nuovo libro sembra un dispaccio da quella frontiera, un luogo dove l'architettura familiare della mente viene rimodellata in tempo reale, spesso senza blueprint.
È difficile sottovalutare la tempestività dell'intervento di Summerfield. In un'epoca di GPT-4, chip NorthPole e modelli multimodali che pretendono di vedere, sentire e ragionare, l'immaginario popolare è passato dall'euforia dell'AI al terrore esistenziale. Summerfield si rifiuta di assecondare entrambi gli impulsi. Offre invece qualcosa di più raro: un'onesta analisi di ciò che l'AI odierna può e, soprattutto, non può fare.
Il suo verdetto sull'argomento più controverso, ovvero se i sistemi di AI "ragionino" o meno, è piacevolmente diretto. Sì, afferma, possono ragionare all'interno di determinati ambiti specializzati. In alcune attività, infatti, superano in prestazioni la maggior parte degli esseri umani.
Non è una nuova affermazione, ma Summerfield la affina tracciando la presunta discendenza del ragionamento delle macchine, dal Logic Theorist (1956), che sorprese i suoi creatori dimostrando teoremi inaspettati, ai modelli odierni che generano codice e saggi senza istruzioni chiare, sollevando la domanda: si tratta davvero di ragionamento o solo di una mimica sempre migliore?
Ma Summerfield non è un sostenitore ingenuo. È consapevole della fragilità dei fondamenti dell'AI: la sua mancanza di esperienza, la sua memoria transazionale, la sua inquietante vacuità. Un'AI può scrivere un saggio convincente sul dolore, ma non prova dolore. Può predire ciò che direbbe un essere cosciente, ma non pensa veramente. Summerfield usa l'analogia con precisione: una simulazione al computer di un uragano, ci ricorda, non è né bagnata né ventosa. Allo stesso modo, per quanto coerenti possano sembrare le autovalutazioni di un'AI sull'"essere cosciente", esse rimangono echi vuoti dei suoi dati di addestramento.
A tratti, la scrittura assume una prospettiva storica ampia. Riflettendo sull'ascesa dell'AI come custode della conoscenza umana, Summerfield osserva:
Nel XV secolo, la stampa cominciò a diffondersi con grande clamore, dando il via alla diffusione di massa delle idee. Negli ultimi trent'anni, Internet ha reso accessibile gran parte della conoscenza umana, consentendo a chiunque abbia la pazienza di cliccare su una galassia di mezze verità, insulti e meme indecifrabili. In quel mondo più semplice e lontano, la comprensione umana progrediva man mano che le persone leggevano, ascoltavano, osservavano e trasmettevano i propri pensieri agli altri tramite la lingua, la penna o la tastiera. In quel mondo più innocente, gli umani erano gli unici custodi di tutto ciò che era conosciuto. Ma incredibilmente, proprio in questo momento quel mondo sta entrando nella storia.
Secondo Summerfield, ci stiamo immergendo in un futuro in cui i sistemi di AI non solo gestiscono la memoria collettiva dell'umanità, ma ragionano anche su di essa, generando nuovi insight, teorie e risultati creativi, tutte capacità che prima erano dominio esclusivo delle persone. La rivoluzione tecnologica, sostiene, non è meramente quantitativa; è qualitativa.
La prosa in sé è concisa e a tratti si trasforma in qualcosa di quasi lirico quando Summerfield descrive le complessità della mente. Ha un talento nel far sì che le distinzioni tecniche, ad esempio tra memoria procedurale ed episodica, o tra ragionamento simbolico e statistico, sembrino essenziali piuttosto che pedanti. Tuttavia non perde mai di vista la posta in gioco: ciò che scegliamo di credere sull'AI plasmerà non solo le nostre tecnologie, ma anche la nostra concezione di noi stessi come specie.
Le sezioni più provocatorie esaminano come l'AI sta cambiando il modo in cui gli scienziati pensano alla mente. Summerfield suggerisce che, costruendo macchine in grado di risolvere problemi senza seguire chiare regole simboliche, potremmo dover ripensare anche il funzionamento del ragionamento umano. Per decenni abbiamo dato per scontato che l'intelligenza richiedesse una logica graduale. Ma i moderni modelli AI hanno successo grazie alla formazione su enormi quantità di dati e all'apprendimento di schemi. Questo suggerisce che il nostro pensiero potrebbe essere più simile al loro di quanto pensiamo.
Questa è un'idea al tempo stesso emozionante e inquietante: emozionante perché suggerisce che l'intelligenza sia più accessibile di quanto pensassimo; inquietante perché suggerisce che anche le nostre menti potrebbero essere meno speciali e mistiche di quanto vorremmo.
Eppure, se Summerfield ha un lato malinconico, è sempre temperato dal pragmatismo. La coscienza, sostiene, rimane sfuggente, non solo per l'AI, ma anche per la scienza cognitiva. Ci ricorda, con l'umorismo secco di uno studioso, che ancora fatichiamo a valutare la coscienza nei polpi, figuriamoci nelle reti neurali. Per ora è meglio lasciare da parte la metafisica e concentrarsi su questioni più urgenti: governance, trasparenza, responsabilità.
Questo è l'altro programma, più discreto, di These Strange New Minds. Summerfield è perfettamente consapevole del fatto che l'AI non è solo una curiosità filosofica, ma è un gigante commerciale, che corre in avanti con pochi freni. I suoi appelli a una maggiore supervisione pubblica e a un impegno democratico nei confronti della traiettoria dell’AI non sono mai didascalici. Al contrario, sono intrecciati nella trama del libro, diventando la musica di sottofondo di ogni discussione sulle capacità algoritmiche.
La visione del futuro di Summerfield non è né utopica né distopica. È qualcosa di più raro nel discorso attuale: sobrio, contingente, aperto. L'AI, sembra suggerire, non è una forza aliena, ma uno specchio distorto del mondo, che riflette sia la nostra genialità che la nostra cecità. Se osserviamo attentamente e agiamo con saggezza, potremmo trasformare quella riflessione in qualcosa che valga la pena portare avanti.
Verdetto: in These Strange New Minds, Christopher Summerfield offre un'esplorazione lucida, riflessiva e profondamente umana dei confini tra intelligenza umana e artificiale e di ciò che queste frontiere rivelano sulle nostre stesse menti. È una lettura essenziale per chiunque voglia capire non solo dove è diretta l'AI, ma cosa ci sta mostrando di noi stessi.
