Le nostre nuove riflessioni: su "These Strange New Minds" di Christopher Summerfield

A tratti, la scrittura assume una prospettiva storica ampia. Riflettendo sull'ascesa dell'AI come custode della conoscenza umana, Summerfield osserva:

Nel XV secolo, la stampa cominciò a diffondersi con grande clamore, dando il via alla diffusione di massa delle idee. Negli ultimi trent'anni, Internet ha reso accessibile gran parte della conoscenza umana, consentendo a chiunque abbia la pazienza di cliccare su una galassia di mezze verità, insulti e meme indecifrabili. In quel mondo più semplice e lontano, la comprensione umana progrediva man mano che le persone leggevano, ascoltavano, osservavano e trasmettevano i propri pensieri agli altri tramite la lingua, la penna o la tastiera. In quel mondo più innocente, gli umani erano gli unici custodi di tutto ciò che era conosciuto. Ma incredibilmente, proprio in questo momento quel mondo sta entrando nella storia.

Secondo Summerfield, ci stiamo immergendo in un futuro in cui i sistemi di AI non solo gestiscono la memoria collettiva dell'umanità, ma ragionano anche su di essa, generando nuovi insight, teorie e risultati creativi, tutte capacità che prima erano dominio esclusivo delle persone. La rivoluzione tecnologica, sostiene, non è meramente quantitativa; è qualitativa.

La prosa in sé è concisa e a tratti si trasforma in qualcosa di quasi lirico quando Summerfield descrive le complessità della mente. Ha un talento nel far sì che le distinzioni tecniche, ad esempio tra memoria procedurale ed episodica, o tra ragionamento simbolico e statistico, sembrino essenziali piuttosto che pedanti. Tuttavia non perde mai di vista la posta in gioco: ciò che scegliamo di credere sull'AI plasmerà non solo le nostre tecnologie, ma anche la nostra concezione di noi stessi come specie.

Le sezioni più provocatorie esaminano come l'AI sta cambiando il modo in cui gli scienziati pensano alla mente. Summerfield suggerisce che, costruendo macchine in grado di risolvere problemi senza seguire chiare regole simboliche, potremmo dover ripensare anche il funzionamento del ragionamento umano. Per decenni abbiamo dato per scontato che l'intelligenza richiedesse una logica graduale. Ma i moderni modelli AI hanno successo grazie alla formazione su enormi quantità di dati e all'apprendimento di schemi. Questo suggerisce che il nostro pensiero potrebbe essere più simile al loro di quanto pensiamo.

Questa è un'idea al tempo stesso emozionante e inquietante: emozionante perché suggerisce che l'intelligenza sia più accessibile di quanto pensassimo; inquietante perché suggerisce che anche le nostre menti potrebbero essere meno speciali e mistiche di quanto vorremmo.

Eppure, se Summerfield ha un lato malinconico, è sempre temperato dal pragmatismo. La coscienza, sostiene, rimane sfuggente, non solo per l'AI, ma anche per la scienza cognitiva. Ci ricorda, con l'umorismo secco di uno studioso, che ancora fatichiamo a valutare la coscienza nei polpi, figuriamoci nelle reti neurali. Per ora è meglio lasciare da parte la metafisica e concentrarsi su questioni più urgenti: governance, trasparenza, responsabilità.

Questo è l'altro programma, più discreto, di These Strange New Minds. Summerfield è perfettamente consapevole del fatto che l'AI non è solo una curiosità filosofica, ma è un gigante commerciale, che corre in avanti con pochi freni. I suoi appelli a una maggiore supervisione pubblica e a un impegno democratico nei confronti della traiettoria dell’AI non sono mai didascalici. Al contrario, sono intrecciati nella trama del libro, diventando la musica di sottofondo di ogni discussione sulle capacità algoritmiche.

La visione del futuro di Summerfield non è né utopica né distopica. È qualcosa di più raro nel discorso attuale: sobrio, contingente, aperto. L'AI, sembra suggerire, non è una forza aliena, ma uno specchio distorto del mondo, che riflette sia la nostra genialità che la nostra cecità. Se osserviamo attentamente e agiamo con saggezza, potremmo trasformare quella riflessione in qualcosa che valga la pena portare avanti.

Verdetto: in These Strange New Minds, Christopher Summerfield offre un'esplorazione lucida, riflessiva e profondamente umana dei confini tra intelligenza umana e artificiale e di ciò che queste frontiere rivelano sulle nostre stesse menti. È una lettura essenziale per chiunque voglia capire non solo dove è diretta l'AI, ma cosa ci sta mostrando di noi stessi.