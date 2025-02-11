La ricerca approfondita di OpenAI mira a superare gli analisti

Il nuovo strumento di ricerca approfondita di OpenAI promette di ridurre settimane di analisi dei dati in ore combinando l'elaborazione automatica con sofisticate capacità di ragionamento.
Lo strumento si discosta dagli assistenti AI tradizionali, utilizzando analisi a più fasi e domande interattive per generare report strutturati. OpenAI afferma che è costruito per le persone che svolgono un lavoro di conoscenza intensivo in settori come la finanza, la scienza, la politica e l'ingegneria. Il lancio segna l'espansione strategica di OpenAI nel mercato in crescita delle soluzioni di ricerca basate su AI.
"Non si tratta solo di automazione, si tratta di migliorare la capacità di ragionamento avanzato dell'AI in nuovi modi," dice Chuang Gan, membro principale dello staff di ricerca di IBM, che ha guidato lo sviluppo di un altro sistema chiamato Satori. "Addestrando modelli AI a risolvere problemi complessi con l'apprendimento per rinforzo su larga scala, possiamo accelerare progressi che altrimenti richiederebbero molto più tempo."
La spinta a potenziare le capacità scientifiche dell'AI ha innescato una corsa sempre più serrata tra i giganti della tecnologia, ognuno dei quali cerca di sbloccare il potenziale dell'AI come potenza della ricerca. La ricerca approfondita suddivide le query complesse in passaggi più piccoli, esegue ricerche sul Web, analizza i documenti attraverso più passaggi e sintetizza le informazioni in report completi. A differenza delle risposte standard dell'AI, la ricerca approfondita esplora attivamente le fonti online, controlla più riferimenti e costruisce le sue risposte in modo iterativo, mostrando il suo lavoro attraverso una catena di pensiero visibile.
Lo strumento combina navigazione web, analisi documentale e funzioni specializzate per affrontare compiti complessi. Quando viene posta una domanda, esegue ricerche approfondite tra le fonti disponibili e verifica le informazioni su più riferimenti e può gestire attività che vanno dalla ricerca accademica all'analisi di mercato alla documentazione tecnica.
OpenAI afferma che una ricerca approfondita è particolarmente efficace nell'estrarre dettagli specifici da documenti di grandi dimensioni, confrontare informazioni tra fonti e fornire conclusioni ben documentate. Il sistema è attualmente disponibile per gli utenti Pro con un limite di 100 query mensili, che riflette la sua natura ad alta intensità di calcolo, anche se l'azienda afferma che verrà gradualmente esteso ad altri livelli di abbonamento.
"Una ricerca approfondita può identificare, valutare, rivalutare e sintetizzare informazioni per compiti ad alta intensità di conoscenza in pochi minuti, funzioni che normalmente richiederebbero agli esseri umani diverse ore per essere completate", afferma Timothy DeStefano, professore associato di ricerca presso la McDonough School of Business della Georgetown University. "Ciò rappresenta un potenziale significativo incremento della produttività per gli utenti, che potrebbe favorire l'innovazione aziendale."
Tuttavia, egli osserva, la ricerca approfondita può avere difficoltà con le domande che richiedono dati proprietari, rendendo la sua efficacia dipendente dalle esigenze specifiche di dati della sua applicazione.
"Sebbene il prezzo di 200 dollari al mese sia accessibile per molti professionisti nelle aziende americane, potrebbe risultare proibitivo per alcuni individui o aziende, con il rischio di causare disparità nella produttività", ha aggiunto. “Inoltre, data la natura orientata alle competenze dello strumento, esso potrebbe contribuire alle disparità salariali, riecheggiando i modelli osservati durante l'ultima rivoluzione digitale”.
Mentre OpenAI espande la sua iniziativa di ricerca profonda, IBM sta adottando un approccio diverso per far progredire i sistemi di ragionamento AI con la sua famiglia di modelli Granite. Nel frattempo, Gan e altri ricercatori hanno sviluppato Satori, un framework open source per l'AI che migliora il ragionamento attraverso l'auto-riflessione.
Come il reinforcement learning from human feedback (RLHF) di OpenAI, che è stato determinante nell'addestramento di ChatGPT, Satori migliora le sue capacità di ragionamento in due fasi. Innanzitutto, mette a punto il suo framework su scala ridotta. Quindi utilizza l'apprendimento per rinforzo per perfezionare il suo ragionamento su set di dati più ampi.
"Satori è progettato per migliorare la capacità dell'AI di condurre scoperte scientifiche e risolvere problemi", spiega Gan. "Non si tratta solo di automazione, ma di perfezionare la capacità dell'AI di applicare le conoscenze apprese a nuovi ambiti".
Gan dice che l'emergere di una ricerca approfondita e di Satori evidenzia un crescente focus sugli strumenti AI per la ricerca e applicazioni commerciali. Nel settore finanziario, gli strumenti di trading quantitativo basati su AI analizzano già enormi set di dati per identificare modelli più rapidamente degli analisti umani. Allo stesso modo, gli assistenti AI stanno rimodellando la ricerca legale, riassumendo la giurisprudenza, redigendo argomentazioni legali e persino prevedendo gli esiti dei casi.
Uno dei maggiori mercati per la ricerca basata su AI è quello farmaceutico, dove le aziende sfruttano l'AI per identificare nuovi farmaci candidati. Anche società di venture capital e investitori di private equity stanno puntando agli strumenti di ricerca con AI per semplificare i processi di due diligence. Invece di passare settimane ad analizzare report finanziari e di mercato, dati finanziari e landscape competitivi, le aziende potrebbero utilizzare l'AI per generare analisi che evidenzino i principali rischi e opportunità.
L'ingresso di OpenAI in questo ambito segue Copilot for Finance di Microsoft e l'assistente finanziario basato su GPT di Bloomberg, in grado di automatizzare attività di ricerca complesse. Nel frattempo, la cinese DeepSeek sta adottando un approccio diverso con DeepSeek-R1, un modello open-source progettato per il ragionamento approfondito in matematica, codifica e linguaggio. A differenza dei suoi rivali closed-source, DeepSeek-R1 è disponibile gratuitamente con licenza MIT, il che lo rende un'opzione conveniente per ricercatori e aziende. Con l'intensificarsi della ricerca basata sull'AI, questi concorrenti stanno spingendo i confini del ragionamento automatico, cambiando il modo in cui le informazioni vengono analizzate.
Alcuni esperti avvertono che strumenti di automazione così potenti potrebbero avere conseguenze indesiderate. "Se non stiamo attenti, l'AI si trasformerà in un pappagallo della ricerca: ripeterà ciò che è già là fuori invece di scavare più a fondo," ha detto Marina Danilevsky, Senior Research Scientist di IBM, in un recente episodio del podcast Mixture of Experts di IBM.
L'affidabilità della ricerca generata da AI presenta un'altra considerazione. Nathalie Baracaldo Angel, Senior Research Scientist e Master Inventor di IBM, sottolinea la necessità di un'attenta selezione. "È importante sapere da dove provengono i dati", afferma. "Se non attribuiamo la ricerca a un sistema specifico, rischiamo di amplificare le narrazioni tradizionali ignorando gli outlier, proprio quelli che portano alla vera innovazione".
Anche i modelli di creazione dei contenuti potrebbero cambiare in risposta a questi strumenti. Allo stesso modo in cui i siti web erano precedentemente ottimizzati per i motori di ricerca, ricercatori e altri soggetti potrebbero iniziare ad adattare il loro lavoro alla sintesi dell'AI. "Prima, per la ricerca si usava la SEO", afferma Danilevsky. "Adesso tocca agli agenti occuparsi di SEO. Se è più probabile che il mio documento venga riassunto dallo strumento di ricerca di OpenAI, sono incentivato a personalizzarlo per l'uso da parte dell'AI piuttosto che per i lettori umani."
Chris Hay, ingegnere esperto di IBM, sottolinea le implicazioni più ampie per la creazione di conoscenza. " Se le persone si affidano troppo alla ricerca generata dall'AI, potremmo assistere a un effetto 'bolla' in cui solo le fonti più citate vengono rafforzate, ", afferma. "I preziosi insights degli outlier potrebbero essere ignorati."
Nonostante le promesse di strumenti di ricerca basati sull'AI come Deep Research e Satori, gli esperti avvertono che la sola automazione non è sufficiente. Sebbene l'AI possa elaborare grandi quantità di dati, estrarre insight e affinare il proprio ragionamento, l'elemento umano rimane critico, soprattutto quando si tratta di navigare in nuove frontiere di ricerca e garantire che i nuovi insight non vengano trascurati.
"Per avere informazioni davvero fresche, abbiamo davvero bisogno che gli esseri umani siano coinvolti", afferma Baracaldo Angel. "Molte delle cose che saranno all'avanguardia nelle organizzazioni vedranno comunque il coinvolgimento delle persone e il loro dialogo con altre persone, e credo che questa sia effettivamente parte della magia."
