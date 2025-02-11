La ricerca approfondita di OpenAI mira a superare gli analisti

La spinta a potenziare le capacità scientifiche dell'AI ha innescato una corsa sempre più serrata tra i giganti della tecnologia, ognuno dei quali cerca di sbloccare il potenziale dell'AI come potenza della ricerca. La ricerca approfondita suddivide le query complesse in passaggi più piccoli, esegue ricerche sul Web, analizza i documenti attraverso più passaggi e sintetizza le informazioni in report completi. A differenza delle risposte standard dell'AI, la ricerca approfondita esplora attivamente le fonti online, controlla più riferimenti e costruisce le sue risposte in modo iterativo, mostrando il suo lavoro attraverso una catena di pensiero visibile.

Lo strumento combina navigazione web, analisi documentale e funzioni specializzate per affrontare compiti complessi. Quando viene posta una domanda, esegue ricerche approfondite tra le fonti disponibili e verifica le informazioni su più riferimenti e può gestire attività che vanno dalla ricerca accademica all'analisi di mercato alla documentazione tecnica.

OpenAI afferma che una ricerca approfondita è particolarmente efficace nell'estrarre dettagli specifici da documenti di grandi dimensioni, confrontare informazioni tra fonti e fornire conclusioni ben documentate. Il sistema è attualmente disponibile per gli utenti Pro con un limite di 100 query mensili, che riflette la sua natura ad alta intensità di calcolo, anche se l'azienda afferma che verrà gradualmente esteso ad altri livelli di abbonamento.

"Una ricerca approfondita può identificare, valutare, rivalutare e sintetizzare informazioni per compiti ad alta intensità di conoscenza in pochi minuti, funzioni che normalmente richiederebbero agli esseri umani diverse ore per essere completate", afferma Timothy DeStefano, professore associato di ricerca presso la McDonough School of Business della Georgetown University. "Ciò rappresenta un potenziale significativo incremento della produttività per gli utenti, che potrebbe favorire l'innovazione aziendale."

Tuttavia, egli osserva, la ricerca approfondita può avere difficoltà con le domande che richiedono dati proprietari, rendendo la sua efficacia dipendente dalle esigenze specifiche di dati della sua applicazione.

"Sebbene il prezzo di 200 dollari al mese sia accessibile per molti professionisti nelle aziende americane, potrebbe risultare proibitivo per alcuni individui o aziende, con il rischio di causare disparità nella produttività", ha aggiunto. “Inoltre, data la natura orientata alle competenze dello strumento, esso potrebbe contribuire alle disparità salariali, riecheggiando i modelli osservati durante l'ultima rivoluzione digitale”.

Mentre OpenAI espande la sua iniziativa di ricerca profonda, IBM sta adottando un approccio diverso per far progredire i sistemi di ragionamento AI con la sua famiglia di modelli Granite. Nel frattempo, Gan e altri ricercatori hanno sviluppato Satori, un framework open source per l'AI che migliora il ragionamento attraverso l'auto-riflessione.

Come il reinforcement learning from human feedback (RLHF) di OpenAI, che è stato determinante nell'addestramento di ChatGPT, Satori migliora le sue capacità di ragionamento in due fasi. Innanzitutto, mette a punto il suo framework su scala ridotta. Quindi utilizza l'apprendimento per rinforzo per perfezionare il suo ragionamento su set di dati più ampi.

"Satori è progettato per migliorare la capacità dell'AI di condurre scoperte scientifiche e risolvere problemi", spiega Gan. "Non si tratta solo di automazione, ma di perfezionare la capacità dell'AI di applicare le conoscenze apprese a nuovi ambiti".

Gan dice che l'emergere di una ricerca approfondita e di Satori evidenzia un crescente focus sugli strumenti AI per la ricerca e applicazioni commerciali. Nel settore finanziario, gli strumenti di trading quantitativo basati su AI analizzano già enormi set di dati per identificare modelli più rapidamente degli analisti umani. Allo stesso modo, gli assistenti AI stanno rimodellando la ricerca legale, riassumendo la giurisprudenza, redigendo argomentazioni legali e persino prevedendo gli esiti dei casi.

Uno dei maggiori mercati per la ricerca basata su AI è quello farmaceutico, dove le aziende sfruttano l'AI per identificare nuovi farmaci candidati. Anche società di venture capital e investitori di private equity stanno puntando agli strumenti di ricerca con AI per semplificare i processi di due diligence. Invece di passare settimane ad analizzare report finanziari e di mercato, dati finanziari e landscape competitivi, le aziende potrebbero utilizzare l'AI per generare analisi che evidenzino i principali rischi e opportunità.

L'ingresso di OpenAI in questo ambito segue Copilot for Finance di Microsoft e l'assistente finanziario basato su GPT di Bloomberg, in grado di automatizzare attività di ricerca complesse. Nel frattempo, la cinese DeepSeek sta adottando un approccio diverso con DeepSeek-R1, un modello open-source progettato per il ragionamento approfondito in matematica, codifica e linguaggio. A differenza dei suoi rivali closed-source, DeepSeek-R1 è disponibile gratuitamente con licenza MIT, il che lo rende un'opzione conveniente per ricercatori e aziende. Con l'intensificarsi della ricerca basata sull'AI, questi concorrenti stanno spingendo i confini del ragionamento automatico, cambiando il modo in cui le informazioni vengono analizzate.