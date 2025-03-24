Gli agenti AI (sistemi autonomi alimentati da modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che possono agire, chiamare strumenti e interagire con il software) non si limitano più a rispondere alle domande. Stanno iniziando a funzionare più come veri e propri colleghi digitali.
NVIDIA ha recentemente introdotto AI-Q e AgentIQ, un nuovo blueprint open-source e toolkit rivolto ad aiutare le aziende a implementare più agenti contemporaneamente per affrontare problemi complessi. Questi strumenti sono progettati per permettere agli agenti di ragionare, pianificare e collaborare su piattaforme software. La mossa segna un'incursione più profonda nel mondo degli agenti da parte NVIDIA che, unendosi a IBM, ha già sviluppato sistemi basati sugli agenti per casi d'uso aziendali attraverso la piattaforma IBM® watsonx Orchestrate.
IBM Watsonx Orchestrate consente agli agenti predefiniti di collegarsi a oltre 1.500 strumenti aziendali, semplificando le attività tra i reparti senza richiedere modifiche sostanziali al codice o al software. Di conseguenza, fa parte di una tendenza più ampia nell'AI aziendale, che enfatizza sistemi scalabili e integrati in grado di gestire operazioni reali.
"È una finestra per portare l'automazione in ogni punto dell'azienda", afferma Maryam Ashoori, Senior Director of Product Management per IBM® watsonx.ai in un'intervista con IBM® Think. "È possibile collegare LLM e gen AI a tutti i workflow esistenti."
Al centro di questi sviluppi c'è un concetto noto come orchestrazione multiagente, un approccio che si basa sui principi del software engineering e della collaborazione umana. A differenza degli assistenti AI, progettati per completare compiti singoli, i sistemi orchestrati coordinano più agenti, ciascuno responsabile di una funzione specifica. Un agente può recuperare dati, un altro può analizzarli, mentre un terzo può riassumere e instradare i risultati.
Ashoori descrive i sistemi di agenti come un modo per collegare gli LLM con i workflow esistenti, dove ogni parte di un compito può essere gestita da un agente specializzato. "A causa del divario di competenze in materia di AI e della complessità dell'attuale stack tecnologico, le aziende cercano soluzioni pronte all'uso. "Questo è ciò che questi agenti forniscono", afferma Ashoori. "Possiamo avere un agente predefinito che comunica con un API Connect, si connette a SAP o Workday e concatena le attività per portare a termine il lavoro. Non è necessario essere sviluppatori: basta trascinare, rilasciare e configurare il tutto in base alle proprie esigenze."
I sistemi multiagente introducono nuove sfide in termini di architettura, affidabilità e osservabilità. È qui che entrano in gioco infrastrutture come NVIDIA's AI-Q e IBM watsonx Orchestrate. Entrambi mirano a fornire alle imprese un'impalcatura in grado di scalare e adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali, senza dover partire da zero.
IBM ha già introdotto agenti AI orchestrati in diversi settori. Avid Solutions afferma di aver ridotto gli errori nei progetti del 10% utilizzando sistemi simili. Dun & Bradstreet, una società di servizi finanziari, ha utilizzato gli agenti AI per ridurre il tempo necessario per le attività di procurement fino al 20%.
In alcuni casi, questi agenti vengono utilizzati per automatizzare le funzioni di back-office, come l'elaborazione delle fatture o l'instradamento delle richieste interne. In altri, vengono applicate alle operazioni di prima linea, come la gestione delle interazioni con il servizio clienti o la scansione dei documenti per la conformità normativa.
Tuttavia, la tecnologia non è completamente autonoma. La supervisione umana rimane un elemento chiave, soprattutto in ambienti sensibili o regolamentati. "Fino ad oggi, non ho visto una singola implementazione di agenti in grado di intraprendere le azioni giuste su un set di dati senza l'intervento umano", afferma Ashoori. “La portata delle potenziali conseguenze indesiderate è elevata.”
Questa preoccupazione ha spinto le aziende a creare sistemi "human-in-the-loop", in cui gli agenti AI propongono azioni ma richiedono l'approvazione umana prima di eseguirle. Questa struttura può aiutare a mitigare i rischi migliorando al contempo la fiducia degli utenti, un ambito che Ashoori ha studiato ampiamente.
Con AI-Q e AgentIQ, NVIDIA offre un'alternativa più orientata agli sviluppatori, con l'obiettivo di aiutare le aziende a progettare sistemi multi-agente adattabili a varie esigenze operative. AI-Q è un'architettura di riferimento che incorpora le funzionalità di calcolo accelerato di NVIDIA e le partnership di storage, insieme a strumenti software come NeMo Retriever, i microservizi NIM e i modelli di ragionamento Llama Nemotron. AgentIQ, rilasciato come strumento open source su GitHub, offre osservabilità e prestazioni per gli agenti AI. Inoltre, consente la profilazione e la tracciabilità, caratteristiche sempre più ricercate dalle aziende che cercano trasparenza nel processo decisionale automatizzato.
NVIDIA afferma che AgentIQ si integra con diverse piattaforme e framework, tra cui Agentforce di Salesforce, Rovo di Atlassian, Azure AI Agent Service di Microsoft e ServiceNow. Funziona anche con LangGraph, CrewAI e Letta, consentendo agli sviluppatori di lavorare nei loro ambienti preferiti.
La fiducia rimane uno degli ostacoli più significativi all'adozione dell'AI negli ambienti aziendali. Qualche anno fa, Ashoori è stato coautore di un documento intitolato "In AI We Trust?" che esplorava i fattori che influenzano la capacità degli esseri umani di fidarsi del processo decisionale dell'AI.
"Potresti stare tranquillo se un'AI ti suggerisce dove ordinare la cena", afferma Ashoori. "Ma quando si tratta di decidere chi assumere, di controlli legali o valutazioni del rischio finanziario, le persone vogliono capire come è stata presa la decisione e avere il potere di cambiarla."
AgentIQ risolve questo problema consentendo ai team IT e di conformità di monitorare l'attività degli agenti in tempo reale, verificare le decisioni e mettere a punto le prestazioni. Per molti settori, incluso quello dei servizi finanziari e della sanità, quel livello di controllo è non negoziabile.
Nonostante la crescente adozione dei sistemi basati sugli agenti, permangono sfide tecniche. Ashoori indica il ragionamento e la pianificazione come aree in cui gli LLM odierni sono ancora inferiori agli umani. "Se dovessi proporre una svolta che deve ancora verificarsi, riguarderebbe il ragionamento e il processo decisionale", afferma. "Gli LLM di oggi non sono decisori. Possono agire e recuperare, ma la loro pianificazione e la loro logica sono ancora limitate."
Gli agenti AI sono già impiegati in settori per automatizzare attività critiche e migliorare l'efficienza operativa. Visa è una delle diverse aziende che già utilizzano AgentIQ per automatizzare processi chiave. L'azienda ha applicato gli strumenti di profilazione NVIDIA all'analisi delle e-mail di phishing, permettendole di identificare e mitigare rapidamente le minacce riducendo la revisione manuale.
In questi scenari, l'obiettivo non è sostituire i dipendenti, ma ampliare la loro capacità, afferma Ashoori. "Il valore non sta nell'allontanare le persone: si tratta di lasciare che le persone si concentrino sulle decisioni importanti, mentre gli agenti si occupano del resto."
Sebbene IBM e NVIDIA differiscano nell'approccio (una focalizzata su integrazioni aziendali user-friendly, l'altra sugli strumenti open developer), entrambe puntano su un futuro in cui reti di agenti AI potranno gestire compiti sempre più complessi.
Ashoori osserva che le aziende variano notevolmente nel modo in cui implementano l'AI e afferma che la flessibilità è fondamentale nella progettazione di sistemi basati sugli agenti che si adattino ai workflow esistenti.
Per scalare l'AI oltre i casi d'uso isolati, molte aziende si stanno rivolgendo all'orchestrazione multi-agente, sia tramite piattaforme low-code che sistemi costruiti su misura, afferma Ashoori. Tuttavia, la trasformazione da tempo promessa dell'AI aziendale potrebbe dipendere meno dalle prestazioni di un singolo modello e più da quanto bene i team di agenti e i loro omologhi umani lavorano insieme.
Con la maturazione della tecnologia, gli osservatori affermano che l'attenzione si sposterà dalla capacità al coordinamento: assicurarsi che l'agente giusto stia svolgendo il compito giusto al momento giusto, sotto la giusta supervisione.
"È ancora presto," dice Ashoori. "Ma stiamo iniziando a vedere come i sistemi basati sugli agenti possono aiutare le aziende a lavorare in modo più intelligente, non solo più velocemente."
