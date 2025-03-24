Gli agenti AI (sistemi autonomi alimentati da modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che possono agire, chiamare strumenti e interagire con il software) non si limitano più a rispondere alle domande. Stanno iniziando a funzionare più come veri e propri colleghi digitali.

NVIDIA ha recentemente introdotto AI-Q e AgentIQ, un nuovo blueprint open-source e toolkit rivolto ad aiutare le aziende a implementare più agenti contemporaneamente per affrontare problemi complessi. Questi strumenti sono progettati per permettere agli agenti di ragionare, pianificare e collaborare su piattaforme software. La mossa segna un'incursione più profonda nel mondo degli agenti da parte NVIDIA che, unendosi a IBM, ha già sviluppato sistemi basati sugli agenti per casi d'uso aziendali attraverso la piattaforma IBM® watsonx Orchestrate.

IBM Watsonx Orchestrate consente agli agenti predefiniti di collegarsi a oltre 1.500 strumenti aziendali, semplificando le attività tra i reparti senza richiedere modifiche sostanziali al codice o al software. Di conseguenza, fa parte di una tendenza più ampia nell'AI aziendale, che enfatizza sistemi scalabili e integrati in grado di gestire operazioni reali.

"È una finestra per portare l'automazione in ogni punto dell'azienda", afferma Maryam Ashoori, Senior Director of Product Management per IBM® watsonx.ai in un'intervista con IBM® Think. "È possibile collegare LLM e gen AI a tutti i workflow esistenti."