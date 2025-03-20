La GPU Technology Conference (GTC) di NVIDIA è uno degli eventi tecnologici più attesi dell'anno. E il "Super Bowl dell'AI" di quest'anno, come viene spesso soprannominato dai media, non ha fatto eccezione: durante una settimana iniziata con il keynote di due ore del CEO di NVIDIA Jensen Huang, il gigante dei chip ha rivelato diverse innovazioni chiave da monitorare nei prossimi mesi.
Dai foundation model open source alle partnership con Microsoft, GM e IBM, tutte le prove indicano un tema comune: NVIDIA non è più solo un produttore di chip. "Da azienda di hardware, ora vuole diventare [anche] un'azienda di software di gen AI", afferma Kunal Sawarkar, IBM Distinguished Engineer, in un'intervista con IBM Think. "NVIDIA sta entrando in settori in cui tradizionalmente non veniva considerata una concorrente."
Secondo Huang, il settore dell'AI si trova a un punto di inflessione informatico da 1.000 miliardi di dollari , con l'ascesa dell'AI ragionante e agentica che guida la domanda di calcolo dell'AI.
Ecco alcuni sviluppi che gli esperti IBM dicono di tenere d'occhio nei prossimi mesi.
Due robot - uno un simpatico droide, l'altro un umanoide a grandezza naturale un po' inquietante - hanno rubato la scena al keynote di Huang. Ma la vera storia riguardava le innovazioni su cui si basano questi robot, secondo il Principal Research Scientist di IBM Kaoutar El Maghraoui e la Master Inventor di IBM Nathalie Baracaldo in un recente episodio di Mixture of Experts.
Tra le innovazioni principali troviamo: GR00T N1, il primo foundation model open source progettato specificamente per la robotica, e l'Isaac GR00T Blueprint, un framework che rende molto più facile generare dati di movimento sintetico per addestrare i robot prima di rilasciarli nella realtà.
Sebbene il clamore sulla robotica non sia certo una novità, l'open source di queste nuove tecnologie ha il potenziale per "democratizzare la [robotica] AI," afferma El Maghraoui, accelerando drasticamente lo sviluppo di robot umanoidi.
L'innovazione nella robotica era stata da tempo ostacolata dalla mancanza di dati necessari per le simulazioni. Ma l'Isaac GR00T Blueprint "ci permette fondamentalmente di creare un enorme ambiente in cui possiamo testare [questi robot] e rendere l'intero ciclo di sviluppo molto più veloce e sicuro", afferma Baracalto.
Ecco che entra in scena il terzo nuovo strumento AI di NVIDIA per creare simulazioni in tempo reale di robot: il motore fisico Newton, sviluppato in collaborazione con Google DeepMind e Disney Research. "Allineando i collaboratori giusti, [NVIDIA] sta rendendo molto difficile per gli altri recuperare terreno", afferma El Maghraoui.
Infine, se si considera il più piccolo computer AI al mondo (il nuovo DGX Spark di NVIDIA, che l'azienda ha presentato anche al GTC) ora sia i data scientist che gli appassionati possono usare il GR00T N1 e l'Isaac GR00T Blueprint "per mettere a punto e implementare questa robotica" da casa, afferma El Maghraoui.
Il colosso dei chip sta inoltre lanciando una nuova famiglia di modelli di ragionamento progettati per fornire una solida base all'AI agentica nel business. Basati sui modelli Llama, i modelli Llama Nemotron sono dotati di capacità di ragionamento che permettono la creazione di agenti AI avanzati su misura per le esigenze aziendali. I modelli sono disponibili in diverse dimensioni e possono essere ottimizzati per varie applicazioni aziendali.
"I modelli di ragionamento aperti, il software e gli strumenti di NVIDIA forniscono agli sviluppatori e alle aziende di tutto il mondo gli elementi costitutivi per creare una forza lavoro AI agentica accelerata", ha affermato Huang.
"Questi modelli di ragionamento, insieme allo stack infrastrutturale, genereranno interesse nelle prossime settimane o mesi perché l'AI agentica è il punto di riferimento per tutti nel 2025," racconta Sawarkar a Think.
Con DeepSeek che ha fatto scalpore all'inizio di quest'anno promettendo modelli di ragionamento economici e open-source, NVIDIA sta raddoppiando il proprio impegno. Secondo l'azienda, i suoi modelli stanno superando i benchmark standard di ragionamento e agenti. E per rafforzare ulteriormente la sua posizione in classifica, NVIDIA sta già collaborando con i principali operatori tecnologici (Microsoft, Accenture, Box e SAP) per integrare questi modelli nelle applicazioni reali.
L'AI storage non è appariscente, ma svolge un ruolo sempre più critico nell'accelerare il trattamento dei dati e i modelli AI. IBM Storage Scale è uno storage basato su software che consente alle organizzazioni di gestire meglio i dati non strutturati attraverso ambienti di storage distribuito come cloud, data center e fino all'edge.
"Tanti dati aziendali sono non strutturati (bloccati all'interno di e-mail, PDF, presentazioni, file audio e video e altri formati opachi) [e] sono difficili da interpretare", afferma Vincent Hsu, vicepresidente e CTO di IBM Storage.
"Gestire una crescita esponenziale dei dati è stata una sfida costante e solo l'1% dei dati aziendali si trova oggi negli LLM", afferma Ric Lewis, IBM SVP of Infrastructure, in un'intervista a Think. "Lo storage content-aware aiuta a portare più dati aziendali ai modelli AI esistenti in un modo comunque controllato e protetto dalla creazione di copie, aiutando a rendere i modelli più significativi per un'organizzazione e a sbloccare nuovi insight che possono differenziarla. Queste nuove funzionalità si basano sul lavoro svolto presso IBM Research e NVIDIA.
Hsu vede molti casi d'uso per il CAS, come ad esempio garantire che gli assistenti AI abbiano le informazioni contestuali più recenti, contribuendo a migliorare la precisione e ad affrontare le allucinazioni. In definitiva, grazie alla Storage Scale content-aware di IBM combinata con la nuova piattaforma di dati AI di NVIDIA per l'infrastruttura di AI aziendale, le aziende possono estrarre maggior valore dai dati aziendali non strutturati, un esempio di diverse partnership NVIDIA-IBM annunciate in una settimana intensa.
