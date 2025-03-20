L'AI storage non è appariscente, ma svolge un ruolo sempre più critico nell'accelerare il trattamento dei dati e i modelli AI. IBM Storage Scale è uno storage basato su software che consente alle organizzazioni di gestire meglio i dati non strutturati attraverso ambienti di storage distribuito come cloud, data center e fino all'edge.

"Tanti dati aziendali sono non strutturati (bloccati all'interno di e-mail, PDF, presentazioni, file audio e video e altri formati opachi) [e] sono difficili da interpretare", afferma Vincent Hsu, vicepresidente e CTO di IBM Storage.

"Gestire una crescita esponenziale dei dati è stata una sfida costante e solo l'1% dei dati aziendali si trova oggi negli LLM", afferma Ric Lewis, IBM SVP of Infrastructure, in un'intervista a Think. "Lo storage content-aware aiuta a portare più dati aziendali ai modelli AI esistenti in un modo comunque controllato e protetto dalla creazione di copie, aiutando a rendere i modelli più significativi per un'organizzazione e a sbloccare nuovi insight che possono differenziarla. Queste nuove funzionalità si basano sul lavoro svolto presso IBM Research e NVIDIA.

Hsu vede molti casi d'uso per il CAS, come ad esempio garantire che gli assistenti AI abbiano le informazioni contestuali più recenti, contribuendo a migliorare la precisione e ad affrontare le allucinazioni. In definitiva, grazie alla Storage Scale content-aware di IBM combinata con la nuova piattaforma di dati AI di NVIDIA per l'infrastruttura di AI aziendale, le aziende possono estrarre maggior valore dai dati aziendali non strutturati, un esempio di diverse partnership NVIDIA-IBM annunciate in una settimana intensa.