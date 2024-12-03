Un aggregatore di notizie per l'era dell'AI

La personalizzazione, ovviamente, non è una novità per gli aggregatori di notizie. Apple News mescola la cura umana e quella algoritmica. Artifact, fondato dai creatori di Instagram, si è promesso di personalizzare l'esperienza delle notizie per un pubblico più giovane prima di essere chiuso all'inizio di quest'anno, anche se la sua tecnologia di personalizzazione dell'AI è stata integrata nell'app Yahoo News.

"Adoriamo tutte queste app", afferma Beykpour. "Il nostro obiettivo è costruire un app che permetta agli utenti di tenersi aggiornati sulle notizie senza sforzo. Parte di ciò consiste nel mostrare, nel modo più semplice possibile, lo spettro politico di una storia. Ma questo è solo un tassello di un puzzle più ampio, che include altre caratteristiche fondamentali come la focalizzazione sulle storie, la personalizzazione, i riepiloghi, le domande e tutto ciò che Particle offre."

Robyn McRae, Global VP of Paid Media and Marketing Automation di IBM, sottolinea il valore di mostrare diversi punti di vista, come la newsletter The Flip Side: "Trovo utile quando [una storia] condivide entrambi i lati di un argomento o di un problema", afferma.

L'AI è diventata un obiettivo importante per le organizzazione negli ultimi mesi, e molti editori hanno introdotto ruoli o team incentrati sull'AI nelle loro operazioni editoriali (si veda, ad esempio, The New York Times o Hearst). OpenAI, nel frattempo, ha firmato partnership con importanti editori negli Stati Uniti e nel mondo, tra cui Condé Nast, Axel Springer, Le Monde e The Atlantic, fornendo contenuti giornalistici nei prodotti di OpenAI.

Con l'evoluzione delle notizie basate sull'AI, anche l'esperienza di ricerca è destinata a cambiare. Aziende come Perplexity stanno sperimentando l'integrazione delle notizie nei loro motori di ricerca AI affinché gli utenti possano accedere alle ultime notizie provenienti da fonti credibili. Questo aspetto è stato messo in evidenza nel recente Election Information Hub dell'azienda, per il quale ha collaborato con l'AP e l'organizzazione no-profit Democracy Works. L'estate scorsa, l'azienda ha anche lanciato un programma di partnership con gli editori per condividere le entrate quando i loro contenuti sono referenziati e dare loro accesso alla loro API.

Anche se la ricerca basata sull'AI guadagna terreno, molte delle possibilità in questo spazio restano ancora inesplorate, afferma Chris Hay, Distinguished Engineer di IBM.

"Le notizie avranno bisogno di un'esperienza di interfaccia utente personalizzata", afferma. "Se penso a un elenco di 20 notizie che mi interessano, vorrei un elenco visivo e gradevole... Non voglio un muro di testo, voglio che tutto sia visibile a colpo d'occhio. Questa è la sfida: come risolvere la navigabilità all'interno delle esperienze di ricerca basate sull'AI. Ecco cosa sconvolgerà la ricerca".