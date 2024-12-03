Un aggregatore di notizie per l'era dell'AI

A due anni dalla rivoluzione della gen AI, molte organizzazioni giornalistiche stanno sperimentando l'intelligenza artificiale, sperando di ridefinire l'aspetto dell'esperienza giornalistica.
Sara Beykpour crede che l'AI possa permettere una maggiore personalizzazione e interazione. Ecco perché l'imprenditore, ed ex allievo di Twitter e Vine, ha recentemente lanciato l'app di notizie Particle, con il co-fondatore Marcel Molina.
"Siamo un aggregatore di notizie che include link alle diverse fonti che trattano una storia", afferma Beykpour. "Non riassumiamo i singoli articoli."
Particle si concentra su storie piuttosto che su singoli articoli, offrendo agli utenti molteplici prospettive su un singolo argomento. "Ciò che fa Particle è leggere le notizie da ogni dove. Riassume una storia per te. Quindi è in realtà basato su una storia anziché su un singolo articolo e offre molteplici prospettive su quella storia", aggiunge.
L'app ha due schede: una ti permette di personalizzare il feed per concentrarti sulle notizie che ti interessano, l'altra mostra le storie di cui tutti parlano.
Tuttavia, Beykpour afferma che l'app è attenta a non permettere agli utenti di creare le proprie bolle. Per le storie politiche, ad esempio, le fonti sono varie.
"Se vuoi che il tuo feed principale si concentri solo sull'intrattenimento, è una tua scelta. Ciò che è veramente importante, e di cui siamo consapevoli, è che per le storie con un elemento politico vogliamo fonti varie, in modo da avere sempre una prospettiva ampia", spiega.
La personalizzazione, ovviamente, non è una novità per gli aggregatori di notizie. Apple News mescola la cura umana e quella algoritmica. Artifact, fondato dai creatori di Instagram, si è promesso di personalizzare l'esperienza delle notizie per un pubblico più giovane prima di essere chiuso all'inizio di quest'anno, anche se la sua tecnologia di personalizzazione dell'AI è stata integrata nell'app Yahoo News.
"Adoriamo tutte queste app", afferma Beykpour. "Il nostro obiettivo è costruire un app che permetta agli utenti di tenersi aggiornati sulle notizie senza sforzo. Parte di ciò consiste nel mostrare, nel modo più semplice possibile, lo spettro politico di una storia. Ma questo è solo un tassello di un puzzle più ampio, che include altre caratteristiche fondamentali come la focalizzazione sulle storie, la personalizzazione, i riepiloghi, le domande e tutto ciò che Particle offre."
Robyn McRae, Global VP of Paid Media and Marketing Automation di IBM, sottolinea il valore di mostrare diversi punti di vista, come la newsletter The Flip Side: "Trovo utile quando [una storia] condivide entrambi i lati di un argomento o di un problema", afferma.
L'AI è diventata un obiettivo importante per le organizzazione negli ultimi mesi, e molti editori hanno introdotto ruoli o team incentrati sull'AI nelle loro operazioni editoriali (si veda, ad esempio, The New York Times o Hearst). OpenAI, nel frattempo, ha firmato partnership con importanti editori negli Stati Uniti e nel mondo, tra cui Condé Nast, Axel Springer, Le Monde e The Atlantic, fornendo contenuti giornalistici nei prodotti di OpenAI.
Con l'evoluzione delle notizie basate sull'AI, anche l'esperienza di ricerca è destinata a cambiare. Aziende come Perplexity stanno sperimentando l'integrazione delle notizie nei loro motori di ricerca AI affinché gli utenti possano accedere alle ultime notizie provenienti da fonti credibili. Questo aspetto è stato messo in evidenza nel recente Election Information Hub dell'azienda, per il quale ha collaborato con l'AP e l'organizzazione no-profit Democracy Works. L'estate scorsa, l'azienda ha anche lanciato un programma di partnership con gli editori per condividere le entrate quando i loro contenuti sono referenziati e dare loro accesso alla loro API.
Anche se la ricerca basata sull'AI guadagna terreno, molte delle possibilità in questo spazio restano ancora inesplorate, afferma Chris Hay, Distinguished Engineer di IBM.
"Le notizie avranno bisogno di un'esperienza di interfaccia utente personalizzata", afferma. "Se penso a un elenco di 20 notizie che mi interessano, vorrei un elenco visivo e gradevole... Non voglio un muro di testo, voglio che tutto sia visibile a colpo d'occhio. Questa è la sfida: come risolvere la navigabilità all'interno delle esperienze di ricerca basate sull'AI. Ecco cosa sconvolgerà la ricerca".
Unisciti a IBM per un webinar in cui dimostriamo come trovare un ROI reale attraverso iniziative di agentic AI, con esempi in tutti i settori, casi d'uso e le storie di successo della stessa IBM.
Scopri perché IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di data science e machine learning.
Scopri come le organizzazioni stanno passando dal lancio di progetti pilota eterogenei di AI all'utilizzo dell'AI come motore di trasformazione centrale.
Accedi al nostro catalogo completo di oltre 100 corsi online acquistando oggi stesso un abbonamento individuale o multiutente che ti consentirà di ampliare le tue competenze su una gamma di prodotti a un prezzo contenuto.
IBM Granite è una famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le tue applicazioni AI. Esplora le opzioni relative a lingua, codice, serie temporali e guardrail.
Condotto dai migliori leader di pensiero di IBM, il programma di studi è stato progettato per aiutare i dirigenti aziendali ad acquisire le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti in AI che possono favorire la crescita.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
Introduci questi cinque cambiamenti di mentalità per eliminare le incertezze, favorire la reinvenzione del business e potenziare la crescita con l'agentic AI.
Scopri come incorporare in tutta sicurezza l'AI generativa e il machine learning nella tua azienda.
Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e una minima quantità di dati.
Metti l'AI al servizio della tua azienda con l'esperienza leader di settore e il portfolio di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
I servizi di AI di IBM Consulting aiutano a reinventare il modo in cui le aziende lavorano con l'AI per la trasformazione.
Attraverso l'AI, IBM Concert scopre insight di importanza chiave sulle operazioni e fornisce raccomandazioni specifiche per migliorare le applicazioni. Scopri come Concert può migliorare il tuo business.