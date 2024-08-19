Violazione dei dati pubblici nazionali: pubblicati i dati privati di 2,9 miliardi di cittadini statunitensi

National Public Data, di proprietà di Jerico Pictures, Inc., raccoglie dati in qualità di azienda di verifica dei precedenti penali con sede in Florida. I consumatori inclusi nei database di National Public Data non hanno acconsentito a fornire i loro dati all'azienda.

Secondo la causa intentata da Christopher Hofmann, un gruppo di criminali informatici chiamato USDoD ha pubblicato un database contenente i dati privati di 2,9 miliardi di cittadini statunitensi, inclusi nomi completi, numeri di previdenza sociale e indirizzi sul dark web. I dati includevano anche informazioni sui parenti degli individui. Uno degli aspetti unici dei dati era la longevità: gli indirizzi coprivano decenni di residenza e alcuni parenti erano deceduti addirittura da due decenni.

Il gruppo di hacker ha stimato il prezzo di acquisto del database in 3,5 milioni di dollari. VX-Underground, un sito web didattico incentrato sulla cybersecurity, ha confermato che le informazioni contenute nel database da 277,1 GB erano reali e accurate dopo essere stato informato dal gruppo della sua intenzione di far trapelare il database. Poiché National Public Data non è vincolata dai requisiti CIRCIA per le infrastrutture critiche, l'azienda non era tenuta a segnalare la violazione entro 72 ore.

“Queste informazioni personali identificabili (PII) non crittografate e non redatte sono state compromesse, pubblicate e poi vendute sul Dark Web, a causa di atti e omissioni negligenti e/o imprudenti da parte dell’imputato e della sua totale incapacità di proteggere i dati sensibili dei clienti. Gli hacker hanno preso di mira e ottenuto le informazioni personali identificabili del querelante e dei membri della classe a causa del loro valore nello sfruttamento e nel furto delle identità del querelante e dei membri della classe. Il rischio attuale e continuo per le vittime della violazione dei dati rimarrà per tutta la loro vita", si legge nella causa.