Un pilastro fondamentale del NCSIP è la sicurezza delle tecnologie e delle infrastrutture di nuova generazione attraverso investimenti più intelligenti nella formazione e nel supporto alla cybersecurity.

Il nuovo piano introduce la Strategia nazionale per la forza lavoro e la formazione informatica e prevede la presentazione di resoconti sui suoi progressi nel corso del prossimo anno. Questa strategia è stata progettata per aiutare a sviluppare un playbook per migliorare la forza lavoro nel settore della cybersecurity e facilitare l'ingresso dei lavoratori nel settore.

Molte altre iniziative sono state aggiunte a quest'ultima versione del CSIP. Sebbene le scadenze per ogni iniziativa varino, la maggior parte prevede scadenze che si estendono fino all'anno fiscale 2025, mentre alcune iniziative sono pianificate per essere eseguite entro la fine di quest'anno.