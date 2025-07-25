Riscrivere la sceneggiatura (e i dati) per l'AI nei film

Da quando la ricerca sui modelli di generazione testo-video è decollata, molti nel settore dell'AI hanno previsto una nuova rivoluzione nella produzione di film e TV. Il direttore James Cameron è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Stability AI quasi un anno fa, e il vincitore dell'Oscar Darren Aronofsky ha recentemente annunciato una partnership con Google DeepMind. Vale anche la pena menzionare che i film realizzati con l'AI potranno concorrere per l'Oscar, secondo The Academy. E Netflix ha rilasciato la sua prima serie realizzata usando l'AI generativa.

L'AI è stata una questione delicata a Hollywood, soprattutto durante lo sciopero degli sceneggiatori. Molti artisti hanno espresso apertamente il timore che la loro voce o la loro immagine possano essere riprodotte senza il loro consenso.

Ma secondo Talukdar, la maggior parte dei produttori non ha ancora fatto il salto all'AI. Non per quello che la tecnologia può o non può fare, ma per i timori legati al copyright. "Quello che abbiamo scoperto a livello di studio è che, per ragioni sia legali che etiche, nessuno voleva toccare questi modelli a causa dei dati su cui erano stati addestrati", ha affermato.

"Indipendentemente da come si allineeranno le diverse cause legali e da come si stabilisca il precedente, ciò che è indiscutibile è questa paura che, se si utilizza un modello addestrato su milioni e milioni di ore di filmati, si potrebbe far trapelare o generare filmati protetti da copyright, anche se non di proposito," ha aggiunto Talukdar. "E questo è un no assoluto per i registi e le aziende serie».

La creazione di uno strumento che dia potere agli artisti e allevi questa paura è l'idea alla base del modello fondante di Moonvalley, Marey, rilasciato a luglio. Il modello è stato formato su contenuti in licenza, secondo l'azienda, che è anche orgogliosa di offrire un maggiore controllo ai creatori.

"Pensiamo ai nostri clienti come professionisti in senso lato. Non ci concentriamo sul lato consumer o sui video di TikTok", ha detto Mooser in un'intervista con IBM Think. "I creativi e i registi seri hanno bisogno di avere il controllo su ciò che creano, non solo di scrivere qualche parola."