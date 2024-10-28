Principali tendenze fintech di Money 20/20

Belday: ci sono molti fattori che contribuiscono. Le preferenze dei consumatori stanno cambiando: tutti vogliamo prodotti digitali, facili da usare, immediati e comodi. Le aziende fintech che sono nate come disrupter si sono evolute per soddisfare le esigenze dei consumatori, permettendo loro di posizionarsi come leader. Nel corso del tempo, hanno costruito la notorietà del marchio e la fiducia, diventando così valide alternative alle banche tradizionali. PayPal e Square, ora Block, Inc., sono alcuni esempi degni di nota.

Guardando la questione dal punto di vista normativo, molte aziende fintech che si sono adattate e hanno investito nella conformità sono riuscite a sostenere la crescita. Hanno creato un rapporto di fiducia con i consumatori. Confrontalo con altre aziende fintech che operano in ambienti relativamente poco regolamentati.

Queste aziende si stanno concentrando anche sulla collaborazione con le banche. Offrono soluzioni white-label per accedere a mercati più ampi e offrire soluzioni più integrate. Ciò li rende leader nel mercato del capitale di rischio, il che, a sua volta, li aiuta a crescere rapidamente fino a diventare titolari.