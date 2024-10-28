Principali tendenze fintech di Money 20/20

Il settore Fintech sta per raggiungere una svolta importante. La gen AI continua a creare nuove opportunità (e nuovi rischi per la sicurezza) mentre le rimodella operazioni finanziarie. E, con miliardi di persone ancora senza accesso bancario o con un accesso bancario molto limitato a livello globale, le opportunità sono enormi: gli esperti prevedono che il mercato fintech potrebbe esplodere fino a un impressionante fatturato di 1,5 trilioni di dollari entro il 2030.
Questi sono solo alcuni degli argomenti più interessanti trattati al Money 20/20 di questa settimana, dove ogni anno i più grandi protagonisti del fintech si incontrano per discutere del futuro del denaro. Al termine della visita di IBM alla megaconferenza annuale sul denaro, abbiamo incontrato Kamini Belday, Head of Global Payments Solutioning di IBM Cloud, per conoscere cosa ne pensa sulle tendenze fintech da tenere d'occhio nell'anno a venire.
Belday: ci sono molti fattori che contribuiscono. Le preferenze dei consumatori stanno cambiando: tutti vogliamo prodotti digitali, facili da usare, immediati e comodi. Le aziende fintech che sono nate come disrupter si sono evolute per soddisfare le esigenze dei consumatori, permettendo loro di posizionarsi come leader. Nel corso del tempo, hanno costruito la notorietà del marchio e la fiducia, diventando così valide alternative alle banche tradizionali. PayPal e Square, ora Block, Inc., sono alcuni esempi degni di nota.
Guardando la questione dal punto di vista normativo, molte aziende fintech che si sono adattate e hanno investito nella conformità sono riuscite a sostenere la crescita. Hanno creato un rapporto di fiducia con i consumatori. Confrontalo con altre aziende fintech che operano in ambienti relativamente poco regolamentati.
Queste aziende si stanno concentrando anche sulla collaborazione con le banche. Offrono soluzioni white-label per accedere a mercati più ampi e offrire soluzioni più integrate. Ciò li rende leader nel mercato del capitale di rischio, il che, a sua volta, li aiuta a crescere rapidamente fino a diventare titolari.
Belday: UPI e Pix hanno ottenuto grande successo per molte ragioni, a partire dal governo, che conferisce credibilità e incoraggia l'adozione. Entrambe le soluzioni di pagamento in tempo reale sono state costruite su infrastrutture tecnologiche robuste in grado di gestire grandi volumi di transazioni in modo sicuro e scalare in modo efficiente, con principi cloud-first. Il design è personalizzato e facile da usare: chiunque utilizzi un telefono mobile può abilitare pagamenti istantanei, e questo è fondamentale nei paesi con alta penetrazione mobile ma infrastrutture bancarie più basse. Inoltre, le campagne di consapevolezza pubblica che educano gli utenti ai pagamenti digitali e alla creazione di un'attività commerciale esclusivamente attraverso i loro dispositivi mobili hanno incoraggiato un'adozione più ampia.
Il servizio FedNow della Federal Reserve, che mira a fornire Real-Time Payments negli Stati Uniti, ha inizialmente dovuto affrontare alcune sfide, ma la sua adozione sta accelerando. Ci sono alcuni fattori chiave che contribuiscono a questo fenomeno. Un aspetto da considerare è la prontezza del mercato. Un altro è che le banche di livello 1 hanno bisogno di più tempo per aggiornarsi e integrarsi completamente con FedNow perché hanno già sistemi di pagamento elettronici consolidati, profondamente radicati in workload mission-critical in tutto il mondo. Le banche sono anche caute nell'adottare nuove tecnologie a causa dei mandati di conformità alle normative, nonché dei costi delle transazioni, per cui devono soppesare i costi dell'adozione rispetto al mantenimento delle luci.
Belday: si sta evolvendo ora e continuerà a evolversi significativamente nei prossimi tre-cinque anni. Penso che sarà guidato dai cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, dallo sviluppo normativo, da un maggiore focus su privacy e sicurezza, dall'inclusione finanziaria e dai progressi della Tecnologia come DeFi [finanza decentralizzata], CBDC [valuta digitale della banca centrale] e Asset digitale. Con l'evolversi di queste tendenze, le aziende e le istituzioni finanziarie dovranno rimanere agili per navigare nelle complessità del nuovo landscape del movimento di denaro.
Belday: parte dai principi fondamentali per promuovere la trasparenza algoritmica dell'AI. Lo scopo dell'AI è quello di aumentare l'intelligenza umana, non di sostituirlo o di operare in modo indipendente. Mi ricorda una citazione di Thomas Watson Jr., secondo presidente di IBM: "Le nostre macchine non dovrebbero essere altro che strumenti per estendere i poteri degli esseri umani che le utilizzano". Noi di IBM continuiamo a sostenere questo punto di vista ancora oggi.
In secondo luogo, dati e insight appartengono al loro creatore. I sistemi AI devono dare priorità e salvaguardare costantemente la privacy e i diritti dei dati degli utenti! In terzo luogo, la tecnologia deve essere trasparente e spiegabile. Le aziende devono essere chiare su chi addestra i loro sistemi AI e con quali dati e, soprattutto, cosa è viene inserito nelle raccomandazioni dei loro algoritmi.
L'AI ha il potenziale di aumentare significativamente la fiducia dei clienti quando viene utilizzata in modo responsabile ed etico. Dando priorità alla trasparenza, alla sicurezza, all'equità e al coinvolgimento del cliente, le aziende possono costruire relazioni forti con i loro clienti, assicurando al contempo che i dati siano gestiti con cura. Ciò include l'adozione di politiche chiare sull'utilizzo dei dati, audit regolari e l'impegno a seguire pratiche etiche. Essere responsabili favorisce una cultura della fiducia e incoraggia i clienti a interagire con il brand.
Belday: man mano che i sistemi di pagamento diventano sempre più complessi e interconnessi, sfruttare l'AI per migliorare la sicurezza sarà fondamentale. L'applicazione di metodi di autenticazione a più fattori [MFA] come impronte digitali, riconoscimento facciale e riconoscimento vocale per Verify le identità degli utenti aggiungerà un livello di sicurezza. Gli algoritmi AI analizzano i modelli di transazione in tempo reale per stabilire la normale attività degli utenti. Qualsiasi deviazione da questi modelli può innescare allarmi, ulteriori passaggi di verifica o entrambi, che possono essere automatizzati tramite AI per prevenire frodi. E l'AI generativa può aggiungere un ulteriore livello di sicurezza creando set di dati sintetici che simulano transazioni fraudolente.
Infine, l'AI predittiva può essere utilizzata per analizzare dati storici e fare previsioni in tempo reale sulla probabilità di frodi con modelli di valutazione del rischio che possono includere elementi dati estesi sia dai processori di pagamento che dalle banche. Questo significa che, man mano che i truffatori sviluppano nuove tattiche, l'AI può adattare i propri algoritmi per contrastare efficacemente i metodi, attraverso un apprendimento e un adattamento continui.
