MINISTERO DELLA DIFESA: Progetto Minerva: combattere in modo intelligente

Questo blog descrive il percorso che ha portato IBM e MOD a unire le forze per creare il Progetto Minerva: dalla collaborazione con IBM Consulting alla partnership con IBM® Client Engineering. Questa trasformazione digitale, una missione senza eguali, ha portato le squadre a progettare, sviluppare e implementare un prototipo per aiutare gli ingegneri del battle group a prepararsi alla battaglia finale.
I Battle Group Engineers (BGE) sono Royal Engineers (conosciuti come "Sappers"), che forniscono consulenza operativa e tecnica alle formazioni combattenti dell'esercito britannico in tutto il mondo. Che sia di giorno o di notte, pioggia o sole, hanno la responsabilità di pianificare e incaricare i servizi di ingegneria all'interno di un'area militare di operazione. Tra gli esempi di alcuni servizi figurano il supporto agli aeroporti, il supporto alle strutture navali/portuali, la consulenza sulle infrastrutture e il supporto agli aiuti umanitari in caso di calamità (HADR).
Il viaggio è iniziato con i BGE che si sono messi a parlare di uno degli argomenti più chiacchierati di oggi... La trasformazione digitale, e di come avrebbe potuto portare vantaggio alle loro operazioni. Per rivoluzionare il ruolo di BGE, dovevano partire da qualche parte e ecco cosa hanno detto i clienti:
"All'inizio del 2022, IBM ha partecipato a un workshop di visualizzazione urbana per ingegneri militari nell'East London. Hanno dimostrato una serie di tecniche di raccolta e raffinamento di informazioni open source che non avevamo considerato. Di conseguenza, abbiamo chiesto a Harriet, Dave e Alan (di IBM Consulting) di aiutarci ad automatizzare i compiti di BGE. Dopo la prima consulenza, il team IBM più ampio ha partecipato e organizzato un workshop con 10 ingegneri militari che hanno affrontato le sfide del ruolo. IBM poi ha osservato la formazione, ha imparato i fondamenti dell'ingegneria militare e li abbiamo introdotti al processo di pianificazione. Poi si misero a costruire un prototipo. Dalla dimostrazione iniziale, era evidente che avevano compreso i punti dolenti di BGE e che grazie a MINERVA potevano migliorare esponenzialmente le prestazioni. L'investimento che hanno fatto per comprendere il problema ha sicuramente dato i suoi frutti."
I Sappers si sono rivolti a IBM Consulting per aiutarli a trasformare le loro operazioni interne. IBM Consulting ha iniziato la collaborazione attraverso eventi che avrebbero aiutato a raggiungere l'obiettivo di adottare la tecnologia per realizzare il loro viaggio di trasformazione digitale.
"Ho avuto la fortuna di incontrare James per la prima volta all'inizio del 2022, mentre ci preparavamo a partecipare al workshop di visualizzazione tenutosi a Ilford nel marzo 2022. Nel periodo precedente, ho avuto telefonate regolari con James per concordare ciò che potevamo apportare alla demo, esplorando la sfida della digitalizzazione e riducendo il carico cognitivo del processo decisionale. Ho lavorato con un piccolo team all'interno di IBM per costruire un piccolo prototipo per il workshop. Il prototipo mostra una visione digitalizzata di Ilford utilizzando dati strutturati e non strutturati rilevanti per l'ingegneria per consentire una ricerca, visualizzazione e analisi dei dati. È stata una giornata fantastica e ci ha permesso di lavorare a stretto contatto con i BGE e di scoprire di più sulle sfide che hanno dovuto affrontare."
Per stabilire ulteriori progressi digitali, IBM Consulting ha collaborato con IBM® Client Engineering (CE), un team che adotta un approccio audace e completo all'innovazione e alla trasformazione. Adottando i principi fondamentali di design thinking, Lean e Agile per costruire, misurare e ampliare nuove idee, si ottengono cambiamenti significativi per le aziende. L'obiettivo di CE è raggiungere la rapidità e il valore e, facendo ciò, il team crea insieme ed esegue la soluzione con i clienti.
"I progettisti di Client Engineering ci hanno guidato attraverso una serie di attività per definire una serie di grandi idee. Pensiamo che quella giornata abbia aperto gli occhi ai Sappers, che probabilmente non avevano mai sperimentato prima questo modo di lavorare collaborativo, molto diverso dal solito. Tuttavia, sono rimasti bloccati e abbiamo passato una giornata fantastica esplorando e formulando idee per trovare la grande idea da portare avanti insieme. Per un paio di giorni, abbiamo seguito gli studenti durante la loro formazione. È stato qui che abbiamo avuto un momento di luce in cui ci siamo resi conto di come avremmo potuto avere rapidamente un impatto significativo sul BGE automatizzando il processo di produzione di un piano (difensivo) a ostacoli."
Il team di Client Engineering ha collaborato in sinergia con i team IBM Consulting e Automation Technical Specialist per utilizzare le proprie competenze specifiche durante l'intero progetto, guidando il processo di sviluppo. L'impegno di costruzione di otto settimane è stato suddiviso in iterazioni settimanali, consistenti in riunioni regolari per indirizzo degli aggiornamenti chiave e, naturalmente, la costruzione dello strumento.
L'obiettivo era supportare i BGE nella loro funzione di pianificazione senza modificare radicalmente il processo. In particolare, si è potuto osservare che i BGE trascorrevano la maggior parte del tempo del ciclo di pianificazione cercando manualmente informazioni e svolgendo attività ad alta intensità di manodopera, con il risultato di dedicare pochissimo tempo a pensare effettivamente al piano migliore. Una volta compreso il problema, gli architetti e i progettisti IBM hanno collaborato con gli utenti finali per progettare il prototipo ad alto livello, in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi.
Il prototipo ha digitalizzato le informazioni dai manuali e opuscoli pertinenti (il Staff Officer Handbook e il Royal Engineer handbook) in un motore di regole, IBM® Operational Decision Management (ODM). La digitalizzazione è stata un passo cruciale per garantire non solo che le informazioni utilizzate dai BGE nello strumento fossero conformi alla dottrina, ma anche per mantenere lo stesso processo sottostante. Per rendere le regole utilizzabili nella creazione di una matrice di sincronizzazione della pianificazione BGE, è stato creato un front-end personalizzato parallelamente alla digitalizzazione dei manuali. L'obiettivo del front-end era permettere ai BGE di utilizzare intuitivamente lo strumento per pianificare efficacemente le missioni senza usare il manuale.
"Collaborando a stretto contatto con i BGE durante i workshop iniziali, siamo riusciti a creare una comprensione condivisa dei principali punti critici del processo esistente. Questo ci ha permesso di prendere questi punti di attrito e usarli per creare i requisiti chiave di una nuova soluzione. Noi, come team IBM, non avremmo potuto chiedere un team migliore con cui collaborare rispetto a quelli che hanno lavorato con noi dal MoD. Erano costantemente disponibili a proporre nuove idee e dimostravano entusiasmo nel testare le idee che avevamo implementato. Senza l'esperienza e il duro lavoro del team del MoD, non saremmo stati in grado di creare insieme un prototipo così intuitivo ed efficace."
"Ho aderito al progetto come parte di un team di attuali BGE e pianificatori ingegneristici di formazione del 25 (Close Support) Engineer Group per aiutare IBM a comprendere i requisiti dell'utente finale. Abbiamo discusso della necessità di ridurre il tempo impiegato dalle BGE nei calcoli e nella produzione dei prodotti di briefing per permettere ai BGE di dedicare questo tempo a supportare meglio la pianificazione tattica che li circonda. Utilizzando la mia esperienza acquisita all'interno di Battlegroup, Armed Brigade Combat Teams e Divisional Headquarters, ho aiutato il team IBM a costruire il prodotto finale in modo che fosse user-friendly, con fattori di input realistici, scenari probabili in cui il prodotto dovesse essere utilizzato e prodotti di output utilizzabili. Il mio input è stato quello di garantire che il prodotto fosse facile da usare e rapidamente accettato dai BGE e dai Battlegroup che supportano."
Durante il corso di formazione, i BGE sono stati divisi in due gruppi di squadre: le squadre che utilizzano lo strumento originale di pianificazione degli ostacoli e le squadre che utilizzano l'MVP sviluppato da IBM per confrontare l'efficacia dello strumento. Diversi membri del team di sviluppo MVP hanno collaborato con BGE per dimostrare come utilizzare lo strumento.
"Una delle cose che ho visto subito è stata la facilità con cui lo strumento è stato adottato dopo una dimostrazione di soli 5 minuti. I BGE, inizialmente scettici, hanno presto iniziato a creare piani complessi per ostacoli e confrontando questi diversi piani con una velocità ed efficienza incomparabili rispetto ai BGE che utilizzavano la soluzione originale di pianificazione degli ostacoli. Oltre al risparmio di tempo, lo strumento ha ridotto gli errori e prodotto piani in cui gli studenti avevano maggiore fiducia. I BGE hanno riflettuto su quanto si sentissero sicuri dei piani che avevano elaborato, usando termini come 'logistico' e 'pensiero fuori dagli schemi' per descrivere i piani che avevano creato. Penso che la soluzione abbia superato le aspettative di tutti. Questa è stata una grande testimonianza del modo in cui i dipendenti IBM e i BGE hanno lavorato insieme in modo collaborativo".
Diversità: l'innovazione ha brillato in tutti gli aspetti di questo impegno. Il team congiunto ha dimostrato pensieri e idee di vera innovazione, fondati sulla realtà operativa e sull'esperienza di vita reale.
"Il successo di questo MVP è direttamente attribuito allo sforzo di sviluppo del team IBM combinato con l'esperienza di dominio dei BGE e di altri membri del team MoD. Durante tutto il progetto, siamo stati fortunati ad avere donne talentuose e capaci in IBM e nei Sapper in tutti i ruoli, che hanno contribuito e aggiunto valore in ogni fase del percorso. Il loro contributo è stato determinante per il raggiungimento di questo MVP e siamo profondamente grati per le loro idee, capacità ed esperienza durante l'intero lavoro."
"È stato un progetto fantastico su cui lavorare, con competenze provenienti da diverse aree di IBM e da un cliente che ci ha supportato molto. I tempi, anche se stretti, sono sempre sembrati fattibili e credo che questo sia dovuto soprattutto all'entusiasmo e alla voglia di fare del team. È nato uno strumento fantastico con progetti molto entusiasmanti per il futuro. È stata la prima volta che ho lavorato con il team di Client Engineering e la loro passione per la creazione/la dimostrazione e la discussione con il cliente è davvero evidente; il desiderio di tutto il team di partecipare alla prima prova dello strumento è stato eccezionale."
IBM è stato uno dei soli due partner del settore invitati a partecipare e parlare alla conferenza tenutasi a Chatham il 15 marzo 2023. La conferenza ha visto un'ampia partecipazione di alti dirigenti dell'esercito, della Royal Navy e dei genieri impegnati nella digitalizzazione provenienti da tutti i reggimenti e gruppi operativi del Corpo dei Royal Engineers. Un team congiunto di CE e IBM Consulting ha partecipato per fornire dimostrazioni dello strumento; Dave Milner e io abbiamo presentato alla conferenza e fatto parte di gruppi di esperti per discutere della futura trasformazione guidata dalla digitalizzazione del BGE.
"Questo strumento ha dimostrato la sua utilità nel consentire ai BGE di raggiungere il loro obiettivo primario: supportare la pianificazione dei gruppi tattici. Il tempo risparmiato, il controllo degli errori e gli output chiari derivanti dalla pianificazione sono inestimabili e permettono ai nostri BGE di dedicare tempo a una pianificazione e all'analisi del terreno più complesse."
"L'MVP è stato al 100% la scelta giusta per noi. Noi non avevamo le competenze o il know-how per elaborare una soluzione, ma IBM sì. Grazie alla loro facilitazione, abbiamo evitato che i nostri pregiudizi sviluppassero soluzioni sbagliate e ci hanno aiutato a mantenere una chiarezza di intenti. Questo percorso è stato un esempio per noi nel portare avanti progetti digitali simili con un partner affidabile e integrato".
Dove andrà MINERVA adesso? I lavori tra i Royal Engineers e IBM Consulting sono ancora in corso per stabilire come MINERVA possa essere integrato al meglio nelle operazioni e nella dottrina operativa BGE come programma completamente finanziato e passo chiave lungo il percorso verso la digitalizzazione RE. L'ambizione è implementare la funzionalità più avanti nel 2023 su tutte le BGE e unità all'interno dei Sappers. MINERVA è il "primo passo" di un lungo cammino, ma ha aperto la porta a IBM per coinvolgersi e sviluppare funzionalità e automazione in collaborazione con gli ingegneri dell'esercito britannico, la funzione che contiene le fonti di dati più grandi ed eclettiche conservate all'interno dell'Esercito.
Client Engineering è l'investimento di IBM nei confronti dei suoi clienti per aiutarli a risolvere le sfide aziendali più difficili attraverso la co-creazione. Siamo designer, data scientist, ingegneri di tecnologia e analisti aziendali che amano lavorare con i clienti e dare vita alla tecnologia IBM. Hai una sfida aziendale che vorresti affrontare in modo diverso? Contatta il tuo rappresentante IBM locale o scopri di più qui: https://www.ibm.com/it-it/client-engineering