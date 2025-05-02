LlamaCon: la lettera d'amore open source di Meta agli sviluppatori

Con questo annuncio, Meta chiarisce che ha a cuore l'esperienza degli sviluppatori, affermano gli esperti IBM. L'obiettivo, secondo il vicepresidente di Llama Manohar Paluri e la ricercatrice Angela Fan, è trovare il modo più veloce e semplice per costruire con Llama offrendo velocità, sì, ma anche flessibilità. Gli sviluppatori possono personalizzare completamente i modelli e portarli ovunque, senza doversi mai preoccupare dei vincoli. Meta gestisce l'infrastruttura e l'inferenza, così i team possono concentrarsi sulla realizzazione.

"Meta sta praticamente aprendo il proprio modello tramite API; è un altro modo per renderlo pubblico e più accessibile," afferma Jacob Ben-David, Global Cloud and AI Business Director di Red Hat, in un'intervista con IBM Think. "Prima di questa apertura, dovevi eseguirlo localmente e capire come interagire con esso, oppure usare un provider di hosting, come Groq. Ho usato alcuni modelli Llama tramite API collegandomi tramite GroqCloud, che ospitava una versione limitata di Llama. Ora lo stanno rendendo completamente accessibile e penso che questo fatto offra agli sviluppatori molta più accessibilità".

È stata inoltre rilasciata di recente l' integrazione Llama Stack con IBM. Red Hat sarà partner nella connessione, facilitando la distribuzione di Llama per le imprese.

"Sono così felice di vederli costruire un vero ecosistema di sviluppatori attorno a Llama", ha scritto su LinkedIn Armand Ruiz, VP della AI Platform di IBM. "Nel mercato dell'AI odierno, non è sufficiente rilasciare modelli su Hugging Face. Per creare gravità, MOAT e persistenza, servono piattaforme, strumenti e una community, ed è esattamente ciò che sta facendo Meta."

Infine, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha parlato di una versione leggera di Llama, ponendo l'accento sulla distillazione nelle sue interviste con il CEO di Databricks Ali Ghodsi e il CEO di Microsoft Satya Nadella.

"Questo passo si collega bene anche al percorso di modelli piccoli e specifici per dominio di IBM," osserva Shobhit Varshney, Senior Partner e VP di IBM Consulting, in un'intervista a IBM Think.