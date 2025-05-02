LlamaCon: la lettera d'amore open source di Meta agli sviluppatori

Martedì, Meta ha ospitato LlamaCon, la prima conferenza dedicata alla sua famiglia di modelli AI, Llama. Ha inoltre annunciato il prossimo lancio dell'API di Llama: un'API personalizzabile senza vincoli, attualmente disponibile solo in anteprima.
"Ora puoi iniziare a usare Llama con una sola riga di codice", ha affermato sul palco Chris Cox, Chief Product Officer di Meta. La nuova API di Llama offre la creazione di tasti con un solo clic e spazi interattivi, così gli sviluppatori possono facilmente testare diversi modelli, tra cui Llama 4 Scout e Llama 4 Maverick. È completamente personalizzabile, senza vincoli. Ed è compatibile con l'SDK OpenAI, facilitandone il collegamento alle app esistenti.
Con questo annuncio, Meta chiarisce che ha a cuore l'esperienza degli sviluppatori, affermano gli esperti IBM. L'obiettivo, secondo il vicepresidente di Llama Manohar Paluri e la ricercatrice Angela Fan, è trovare il modo più veloce e semplice per costruire con Llama offrendo velocità, sì, ma anche flessibilità. Gli sviluppatori possono personalizzare completamente i modelli e portarli ovunque, senza doversi mai preoccupare dei vincoli. Meta gestisce l'infrastruttura e l'inferenza, così i team possono concentrarsi sulla realizzazione.
"Meta sta praticamente aprendo il proprio modello tramite API; è un altro modo per renderlo pubblico e più accessibile," afferma Jacob Ben-David, Global Cloud and AI Business Director di Red Hat, in un'intervista con IBM Think. "Prima di questa apertura, dovevi eseguirlo localmente e capire come interagire con esso, oppure usare un provider di hosting, come Groq. Ho usato alcuni modelli Llama tramite API collegandomi tramite GroqCloud, che ospitava una versione limitata di Llama. Ora lo stanno rendendo completamente accessibile e penso che questo fatto offra agli sviluppatori molta più accessibilità".
È stata inoltre rilasciata di recente l' integrazione Llama Stack con IBM. Red Hat sarà partner nella connessione, facilitando la distribuzione di Llama per le imprese.
"Sono così felice di vederli costruire un vero ecosistema di sviluppatori attorno a Llama", ha scritto su LinkedIn Armand Ruiz, VP della AI Platform di IBM. "Nel mercato dell'AI odierno, non è sufficiente rilasciare modelli su Hugging Face. Per creare gravità, MOAT e persistenza, servono piattaforme, strumenti e una community, ed è esattamente ciò che sta facendo Meta."
Infine, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha parlato di una versione leggera di Llama, ponendo l'accento sulla distillazione nelle sue interviste con il CEO di Databricks Ali Ghodsi e il CEO di Microsoft Satya Nadella.
"Questo passo si collega bene anche al percorso di modelli piccoli e specifici per dominio di IBM," osserva Shobhit Varshney, Senior Partner e VP di IBM Consulting, in un'intervista a IBM Think.
Meta ha anche annunciato che i modelli della famiglia Llama sono stati scaricati 1,2 miliardi di volte. La conferenza nel suo insieme ha rappresentato un nuovo promemoria dell'impegno di Meta verso la comunità open-source, due anni dopo il rilascio del primo modello Llama.
Considerando che Zuckerberg ha intervistato i pezzi grossi del settore, la conferenza è sembrata una sorta di "festa di debutto", afferma Varshney. "Al momento, Meta dispone di una vasta comunità di sviluppatori. Quindi oggi è stata la loro prima grande conferenza per sviluppatori, un momento di coming out in cui hanno detto: "Siamo qui per aiutare gli sviluppatori con gli strumenti di cui hanno bisogno, così non dovrete dipendere dagli altri".
Infine, Meta ha annunciato il lancio di un'app Meta AI indipendente. "Ci sono già quasi un miliardo di utenti attivi al mese che interagiscono con Meta AI nelle nostre diverse app, e molti la usano quotidianamente", ha affermato Zuckerberg. "Ma abbiamo pensato che ad alcuni sarebbe piaciuto averla come esperienza autonoma".
Potrebbe Meta AI utilizzare la vasta base utenti di cui l'azienda dispone già nelle sue app social più popolari per competere con ChatGPT? Vyoma Gajjar, AI Technical Solution Architect di IBM, ritiene che tutto sia possibile.
"Se Meta AI lo fa bene, allora forse può diventare il nuovo ChatGPT. Ma dipende: tutto si riduce all'esecuzione", afferma.
