Crume: Sì, ho visto sempre più siti che offrono passkey come alternativa. L'aumento è stato lento, ma sta continuando. Penso che il principale ostacolo all'adozione sia la mancanza di comprensione, sia da parte degli utenti che della comunità IT. Gli utenti non capiscono la differenza tra passkey e password. Molti professionisti IT continuano a lavorare con la vecchia convinzione che le passkey richiedano un token, quando in realtà nella maggior parte dei casi basta un mobile, un tablet o un laptop.

Sono ancora un fan di questa tecnologia perché le password a questo punto sono terribili e continuano ad essere rubate. Con le passkey non esiste una password e non si può rubare qualcosa che non esiste.

(Guarda su YouTube: Jeff Crume sull'autenticazione senza password)