Reinventare anziché riprogettare: insight dal BIAN Banking Summit 2025

A tal fine, ha spiegato Ramamurthy, le società di servizi finanziari devono ripensare il modo in cui vedono il rapporto tra front office e middle e back office. "Attualmente, due terzi degli investimenti tecnologici si trovano nel middle e nel back office. Dobbiamo capovolgere la piramide degli investimenti, utilizzando la gen AI e le tecnologie esponenziali. Reindirizzare l'attenzione su ciò che conta di più, ovvero canali, clienti e partnership".

La strategia, ha spiegato, è "come mangiare l'elefante tutto in una volta", piuttosto che il proverbiale morso alla volta: deve essere contemporaneamente front-to-back e back-to-front. "L'era in cui l'IT si limita a eseguire una strategia aziendale è finita", ha detto al summit. "Oggi, la tecnologia guida, o almeno influenza, la strategia. Non possiamo modernizzare la banca in silos, perché la trasformazione front-to-back e back-to-front deve avvenire contemporaneamente. La tecnologia non è un'utility o una funzione di supporto, bensì è sempre più analoga al business".