Reinventare anziché riprogettare: insight dal BIAN Banking Summit 2025

"Quando gli istituti finanziari esplodono, cosa che fanno ogni 15-20 anni, c'è una sorta di crisi globale", ha dichiarato Shanker Ramamurthy, Managing Partner for Global Banking and Financial Markets di IBM, rivolgendosi a un pubblico entusiasta al BIAN Banking Summit tenutosi la scorsa settimana a Chicago. Secondo Ramamurthy, la causa principale di questi esplosioni è solitamente la stessa: "La volatilità periodica dei mercati e le crisi del settore bancario mettono in luce la sfida centrale delle banche moderne, ovvero bilanciare crescita, efficienza dei costi e gestione del rischio. Il test più difficile, ma anche più essenziale, è quello di gestire il trilemma bancario in modo simultaneo. Pertanto, affinché le società finanziarie moderne abbiano successo, dobbiamo smettere di riprogettare lo status quo e iniziare a reinventare il modello di business. Per il successo non basta più solo avere la strategia giusta, bensì anche il framework di esecuzione necessario per offrire il futuro".
A tal fine, ha spiegato Ramamurthy, le società di servizi finanziari devono ripensare il modo in cui vedono il rapporto tra front office e middle e back office. "Attualmente, due terzi degli investimenti tecnologici si trovano nel middle e nel back office. Dobbiamo capovolgere la piramide degli investimenti, utilizzando la gen AI e le tecnologie esponenziali. Reindirizzare l'attenzione su ciò che conta di più, ovvero canali, clienti e partnership".
La strategia, ha spiegato, è "come mangiare l'elefante tutto in una volta", piuttosto che il proverbiale morso alla volta: deve essere contemporaneamente front-to-back e back-to-front. "L'era in cui l'IT si limita a eseguire una strategia aziendale è finita", ha detto al summit. "Oggi, la tecnologia guida, o almeno influenza, la strategia. Non possiamo modernizzare la banca in silos, perché la trasformazione front-to-back e back-to-front deve avvenire contemporaneamente. La tecnologia non è un'utility o una funzione di supporto, bensì è sempre più analoga al business".
Secondo Ramamurthy, l'impatto maggiore della gen AI nell'ecosistema dei servizi finanziari riguarda il ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC). Tuttavia ha rassicurato: "Non si tratta di sostituire il ciclo di vita dello sviluppo del software. Si tratta di migliorarlo. Si tratta di avere le persone nel posto giusto al momento giusto, con informazioni di alta qualità. Non sostituisce nessuno". Piuttosto, gli strumenti di AI, in particolare l'agentic AI, permetteranno ai team di ridistribuire il lavoro in modo da massimizzare il valore aziendale. "In uno scenario ideale", ha affermato Ramamurthy, "l'80% del lavoro si sposterebbe alla progettazione e alla pianificazione dell'architettura", con le componenti agentiche che accelerano le attività più ripetitive e di codifica.
Uno degli argomenti chiave presentati alla conferenza BIAN è stato il paradosso al centro del sistema bancario moderno. Anche l'intelligenza artificiale e le funzionalità digitali più avanzate falliscono quando le istituzioni rimangono focalizzate internamente. Ciò è diventato molto chiaro durante una sessione basata sul recente documento di ricerca di IBM intitolato "The 94% core banking problem". La sessione è stata tenuta da Saket Sinha e Connor Loessl, Senior Partner e Associate Partner, Global Banking and Financial Markets di IBM Consulting.
Il dato principale dice tutto: il 94% dei 700 leader aziendali globali intervistati ha affermato che la propria banca è in ritardo nella modernizzazione della sua piattaforma di base. Secondo la ricerca, e in linea con l'esperienza di IBM in molti mercati, i ritardi si verificano a causa dei budget limitati, che sottovalutano la complessità dei sistemi legacy e la resistenza al cambiamento da parte delle organizzazioni.
Tuttavia, come ha spiegato Sinha, la questione più profonda non è tecnica, bensì strategica. "Le buone intenzioni sono sempre state presenti", ha affermato al summit. "Ciò che mancava era rendersi conto che questi programmi di modernizzazione erano troppo orientati verso l'interno e che il cliente non era l'obiettivo principale". Secondo Sinha, i dirigenti spesso presumono che migliorare l'efficienza interna crei automaticamente un'esperienza del cliente migliore, ma raramente funziona così. Sinha ha osservato che i clienti non interagiscono più con le banche in modo tradizionale. Vivono in ecosistemi digitali modellati da applicazioni di lifestyle, esperienze di mercato, pagamenti istantanei e servizi finanziari integrati. Per progettare una piattaforma di base moderna, le banche devono partire dalla realtà vissuta dai loro clienti, piuttosto che dai silos di prodotti o dai workflow interni.
Sinha ha poi discusso di tre trasformazioni dei clienti IBM in cui questo cambiamento esterno ha cambiato completamente il risultato. La prima è stata State Bank of India (SBI), uno dei maggiori clienti bancari globali di IBM.
La banca sta guidando alcune delle più sorprendenti trasformazioni orientate al cliente, ha affermato Sinha, e sta prendendo in esame la domanda: "Come possiamo integrarci naturalmente nella vita quotidiana della nuova generazione di clienti?" La risposta è stata l'app YONO (“you only need one”). SBI ha deciso di iniziare con le esigenze dello stile di vita quotidiano dei clienti, per poi di integrare i servizi finanziari in questi percorsi. YONO ha riunito i servizi che normalmente richiedevano diverse applicazioni, ad esempio:
"Hanno reso gli strumenti di pagamento emessi dalle banche una parte naturale dello stile di vita quotidiano", ha affermato durante la sessione. “Il risultato è stato fenomenale: oltre 60 milioni di utenti attivi al mese. Circa 40 miliardi di dollari di creazione di valore. Enorme crescita dei redditi non derivanti dagli interessi. Una delle prime vere super applicazioni per lo stile di vita nel settore bancario globale. SBI ha avuto successo perché è partita dalla pertinenza per il cliente, anziché dalla riscrittura del codice".
Il secondo esempio è stata DBS Bank, con la sua app mobile PayLah! Dopo anni di programmi di trasformazione dei sistemi di base, DBS ha compreso i benefici derivanti dall'adozione di una strategia orientata al cliente e allo stile di vita. La banca ha lanciato una proposta di acquisto e vendita integrata direttamente nell'app PayLah! Alcuni esempi di esperienze offerte al cliente includono:
In questo caso, la piattaforma di pagamento non era la caratteristica principale. Ha fornito un supporto silenzioso per i percorsi di vita. Secondo Loessl, PayLah! ha prodotto un impatto misurabile, come un aumento del 50% del rapporto price-to-book (un indicatore importante della salute finanziaria e del potenziale di crescita di un'azienda), così come milioni di utenti attivi in tutta Singapore e una chiara crescita nell'engagement digitale, lontano dalla filiale.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Il terzo esempio è stato Banco Bradesco in Brasile, una delle più grandi banche del paese e un'altra significativa collaborazione con IBM. Invece di concentrarsi solo sulla modernizzazione di base, Bradesco ha guardato all'esterno, alle esigenze dei propri clienti, e ha scelto con cura un segmento della propria base clienti per aiutarli a prosperare nell'economia agricola. Ciò ha portato a E-agro, un marketplace digitale e un ecosistema per agricoltori, fornitori, clienti e provider di servizi. Con il supporto di IBM, Bradesco ha creato una piattaforma che includeva:
L'impatto è stato notevole. Sinha ha osservato che Bradesco ha conseguito un'enorme espansione dei suoi prodotti di finanziamento, l'acquisizione di nuovi clienti e una visibilità avanzata della domanda e dell'offerta lungo la catena del valore agricola.
Secondo Sinha, E-agro ha portato a notevoli risultati per Bradesco, tra cui un maggiore coinvolgimento digitale nei mercati rurali e semiurbani e, aspetto cruciale, un nuovo modello di ricavi basato sul marketplace anziché sulle vendite tradizionali di prodotti.
Sinha ha colto l'insight condiviso da tutti questi esempi: "Trasformare i sistemi legacy di base è un must, ma non bisogna perdere di vista gli obiettivi del cliente", ha detto. "Le trasformazioni orientate verso l'interno non riescono a produrre valore. È una trasformazione senza fine e, quando sembrerà di raggiungere il traguardo, le esigenze del cliente ti avranno già superato. Bisogna invece mettere i clienti e il loro stile di vita al primo posto, quindi integrare la banca in quell'ecosistema. La trasformazione non consiste solo nel rendere più facile per i clienti interagire con te. Cosa succede se i clienti non vogliono interagire e acquistare i tuoi prodotti? Gli investimenti per miliardi di dollari non serviranno a nulla. Bisogna concentrarsi invece sulla creazione di prodotti e servizi che mirano ad aiutare i clienti a vivere il loro stile di vita e ad acquistare i tuoi prodotti, perché ciò li aiuta a sopravvivere in modo ottimale".
Secondo Sinha, questo insight spiega l'intero problema del 94%. Le banche faticano perché partono dai sistemi core invece che dalla pertinenza per il cliente, ha detto. La vera modernizzazione accelera quando le banche:
SBI con YONO, DBS con PayLah! e Bradesco con E-agro hanno ottenuto miglioramenti misurabili a livello di valutazione, crescita dei clienti, espansione degli asset e portata dell'ecosistema, proprio perché hanno compiuto questo cambiamento, ha spiegato Sinha.
Unisciti a IBM per un webinar in cui dimostriamo come trovare un ROI reale attraverso iniziative di agentic AI, con esempi in tutti i settori, casi d'uso e le storie di successo della stessa IBM.
Scopri perché IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di data science e machine learning.
Scopri come le organizzazioni stanno passando dal lancio di progetti pilota eterogenei di AI all'utilizzo dell'AI come motore di trasformazione centrale.
Accedi al nostro catalogo completo di oltre 100 corsi online acquistando oggi stesso un abbonamento individuale o multiutente che ti consentirà di ampliare le tue competenze su una gamma di prodotti a un prezzo contenuto.
IBM Granite è una famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le tue applicazioni AI. Esplora le opzioni relative a lingua, codice, serie temporali e guardrail.
Condotto dai migliori leader di pensiero di IBM, il programma di studi è stato progettato per aiutare i dirigenti aziendali ad acquisire le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti in AI che possono favorire la crescita.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
Introduci questi cinque cambiamenti di mentalità per eliminare le incertezze, favorire la reinvenzione del business e potenziare la crescita con l'agentic AI.
Scopri come incorporare in tutta sicurezza l'AI generativa e il machine learning nella tua azienda.
Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e una minima quantità di dati.
Metti l'AI al servizio della tua azienda con l'esperienza leader di settore e il portfolio di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
I servizi di AI di IBM Consulting aiutano a reinventare il modo in cui le aziende lavorano con l'AI per la trasformazione.
Ottieni l'accesso completo a funzionalità che coprono l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'AI. Crea soluzioni AI all'avanguardia con interfacce intuitive, workflow e accesso alle API e agli SDK standard di settore.