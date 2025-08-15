Sul set di un film a Lower Manhattan, l'attrice Audrey Corsa non teneva nulla tra le braccia. Il bambino che sembrava cullare non era sul set. Sarebbe stato creato in seguito da un modello di intelligenza artificiale addestrato su centinaia di fotografie e sul primo ricordo di una donna. Quel ricordo era il momento della sua nascita.
Il film è Ancestra, un nuovo cortometraggio diretto da Eliza McNitt, che presenta una versione simulata di se stessa, modellata sulle fotografie scattate dal padre il giorno della sua nascita. Sono le stesse immagini utilizzate per creare il bambino nella scena iniziale. Quando l'attrice Audrey Corsa tiene quel neonato sullo schermo nella scena finale culminante, in realtà sta tenendo in mano un essere umano generato digitalmente, una sorta di memoria allucinata proiettata da software e intenzione. Per McNitt, quel gesto è più di un semplice gioco di prestigio cinematografico. È un atto di dissotterramento emotivo.
Il noto regista Darren Aronofsky ha introdotto McNitt all'AI generativa, un'esperienza che secondo lei ha ispirato l'idea per Ancestra. L'ha invitata a esplorare le potenzialità di questi nuovi strumenti e ha finito per produrre il film. Il risultato è un cortometraggio profondamente personale sul parto d'emergenza di una madre che fonde performance live action con immagini generate dall'AI, radicate nella trasformazione cosmica e corporea.
"Mia madre ha dovuto sottoporsi a un cesareo d'emergenza quando sono nata", mi ha detto McNitt durante una recente conversazione dalla sua casa di New York City. "È andata in ospedale per un semplice controllo e tutto è cambiato. Quel momento è diventato il seme di Ancestra."
Il film racconta la storia di una madre che, durante un parto d'emergenza, attraversa il tempo e la memoria per entrare in contatto con le donne che sono venute prima di lei e con la figlia non ancora nata che spera di salvare. Ancestra fonde l'azione tradizionale dal vivo e le immagini pionieristiche generate dall'AI in una narrazione che sembra allo stesso tempo profondamente intima e vertiginosamente cosmica. Suggerisce anche in che modo potrebbe evolversi il cinema, utilizzando l'AI non per sostituire la creatività umana, ma per potenziarla.
McNitt è pronta a sottolineare che non si tratta di un film sull'AI. "È un film su mia madre", ha detto. Ma il suo uso di modelli generativi sviluppati da Google DeepMind, tra cui il generatore video Veo e modelli di immagini come Imagen e LoRA, offre uno sguardo su quello che potrebbe benissimo diventare un nuovo tipo di linguaggio cinematografico, costruito non solo da obiettivi di telecamera e localizzazione, ma anche da prompt, reti neurali e dati personali.
Veo è un sistema avanzato di conversione testo-video in grado di generare brevi clip 1080p con elevata coerenza temporale, coerenza degli oggetti e rendering stilizzato. Ma ottenere quei risultati richiede prompt scritti con cura, molteplici iterazioni e la comprensione di come il modello interpreta le istruzioni visive. McNitt e i suoi collaboratori hanno lavorato entro i vincoli della piattaforma (lunghezza del clip, fedeltà, risposta ai prompt) fondendo gli output di Veo con riferimenti al percorso di movimento e scene 3D personalizzate costruite in VR. Il team ha inizialmente costruito previsualizzazioni animate per mappare i tempi, poi le ha usate come guida per le riprese generate dall'AI.
Per mantenere l'aspetto coerente del film, il team di McNitt ha creato il proprio modello di trasferimento in stile complementare chiamato LoRa. Non si è trattato di uno strumento di Google, ma di un sistema sviluppato appositamente per Ancestra, per portare lo stesso stile visivo in ogni scena.
A un certo punto, in Ancestra, ci immergiamo nel cervello del personaggio e scendiamo a spirale attraverso strati di tessuto fino all'utero, dove galleggia un feto che fatica a respirare. Più tardi, assistiamo a un cesareo dall'alto, con la carne dell'addome che si divide come petali intorno a un'esplosione di luce. Questi momenti non sono stati realizzati con la CGI tradizionale. Il team li ha creati attraverso un minuzioso processo iterativo di creazione dei prompt, selezione delle immagini, tracciamento dei movimenti e messa a punto dell'AI.
"Abbiamo generato più di mille immagini per ottenerne una sola utilizzabile", ha affermato McNitt. "È stato un processo intenso, una conversazione con la macchina."
Per alcune scene, il team ha utilizzato Imagen per generare immagini ad alta risoluzione, che poi hanno trasformato in brevi clip video utilizzando strumenti di previsione dei fotogrammi come Runway e Gen-2. Per mantenere le immagini emotivamente radicate, hanno evitato i prompt generici. Invece, hanno usato un linguaggio poetico, blocchi VR e riferimenti di illuminazione basati su ambienti ospedalieri reali.
Parte di ciò che rende Ancestra insolito è che l'uso dell'AI non è né appariscente né gratuito. Non ci sono attori sintetici né doppiaggi artificiali. Invece, il film si basa sulla realtà: un cast guidato da interpreti umani, una sceneggiatura radicata nell'esperienza vissuta e un team di artisti che guida ogni pixel della produzione.
"Quello era un limite che non avrei mai oltrepassato", ha detto. "Gli attori dovevano essere umani." Invece, per McNitt, l'AI è stata un modo per mostrare ciò che non può essere catturato in telecamera.
Questo imperativo ha portato il suo team a sviluppare quella che lei chiama una "unità AI" sul set, una coorte creativa separata incaricata di sviluppare sequenze visive oniriche. Il loro lavoro prevedeva l'addestramento di un modello sulle fotografie del defunto padre, molte scattate mentre pendeva da elicotteri come fotografo marino e aereo. Il suo occhio ha letteralmente contribuito a plasmare il DNA visivo del film.
"È mancato di recente", ha detto McNitt. "E avevo così tante domande che non ho mai avuto modo di fargli, sul suo lavoro, sulle sue scelte di obiettivi, sulla pellicola che usava. Addestrare il modello sulle sue immagini è diventato un modo per collaborare di nuovo con lui."
Quell'idea, usare l'AI non come generatore anonimo ma come contenitore di memoria e collaborazione, pervade Ancestra. È anche parte del motivo per cui il film sembra distinto dal discorso spesso distopico sull'AI nelle arti.
McNitt è ben consapevole delle controversie. L'uso di strumenti generativi nei film, soprattutto dopo gli scioperi di Hollywood e le continue preoccupazioni sul lavoro digitale, il copyright e la paternità creativa, rimane un argomento controverso.
"Ho fissato dei limiti molto chiari", ha affermato. "Non abbiamo utilizzato attori sintetici. Non abbiamo chiesto al modello di imitare il lavoro di altri artisti. Tutto ciò che abbiamo generato è stato costruito a partire da materiale personale o creato appositamente per la storia."
Parlando del suo processo creativo, ha tracciato una linea tra l'imitazione diretta e l'atto più sfumato di intrecciare le influenze in qualcosa di nuovo. "Penso che ci sia una differenza tra citare e copiare", ha affermato. "Ogni artista trae ispirazione dagli altri, ma è importante il modo in cui utilizziamo questa ispirazione."
Sebbene l'etica di prendere in prestito lo stile di un altro artista tenda a ruotare attorno al copyright e alla proprietà creativa, la discussione sull'AI in questo film ha anche toccato una questione diversa: se la tecnologia possa sostituire il lavoro umano.
"Ci sono state più di 200 persone coinvolte nella realizzazione di Ancestra ", ha detto. "L'unità AI non ha sostituito i lavoratori. Ha rappresentato un arricchimento del nostro kit di strumenti."
Tuttavia, riconosce i limiti esistenti. Strumenti come Veo possono generare solo pochi secondi di video alla volta (il che significa che ogni inquadratura deve essere costruita a frammenti e poi cucita insieme con cura). Mantenere la coerenza visiva in una narrazione richiede un enorme sforzo (che richiede un attento design dei prompt, abbinamento di stile e iterazioni ripetute per mantenere personaggi, illuminazione e movimenti di telecamera coerenti) e spesso inganna il modello facendolo infrangere le proprie regole, o almeno rivela quanto possa essere imprevedibile il prompting quando si cerca di guidare l'AI verso un obiettivo creativo specifico.
"Quando abbiamo provato a creare prompt sulle immagini spaziali, il risultato è stato simile a un libro di testo scientifico", ha affermato. "Molto letterale, per nulla cinematografico. Abbiamo dovuto trovare modi indiretti per stimolarlo, utilizzando un linguaggio più poetico per guidare l'estetica."
A volte i risultati sono stati ipnotizzanti. In uno scatto, un'astrazione cosmica di un cesareo visto dall'alto, con il bambino che emerge alla luce, è stata realizzata da un modello addestrato su riferimenti di movimento creati nella realtà virtuale, con spunti stilistici tratti dalle fotografie dell'oceano del padre. Il risultato è qualcosa di iperreale e onirico al tempo stesso: un momento che nessuna macchina fotografica potrebbe mai catturare, ma che risulta emotivamente vero.
Uno degli aspetti più potenti del film è il modo in cui McNitt fonde la sua storia personale con la tecnologia. L'AI non era addestrata su immagini casuali, ma sulla sua vita. La bambina nella scena finale è una versione digitale di lei appena nata.
Ha utilizzato fotografie scattate dal padre in ospedale, insieme a immagini tratte da decenni di lavoro professionale. Aveva trascorso gran parte della sua carriera fotografando l'oceano dall'alto, inseguendo luce e prospettiva attraverso il mare. Il risultato è che il suo stile, anche in forma astratta, modella gran parte del tono visivo del film.
"È stato come averlo come direttore della fotografia", ha detto. "Anche se non c'è più."
L'esperienza le ha anche fatto ripensare a cosa significhi essere un creatore. Se una macchina usa il tuo passato per creare qualcosa di nuovo, a chi appartiene? Alla persona che dà le istruzioni, alla macchina o alla memoria?
McNitt non pretende di avere una risposta. Ma vede il processo come profondamente umano, dai primi prompt grezzi che generano strane texture indesiderate ai momenti in cui l'espressione di una figura renderizzata dall'IA cambia in un modo che nessuno aveva previsto. "Gli errori che commettiamo, le cose che non pianifichiamo... spesso è lì che risiede l'arte", ha affermato. "E quelle sono cose unicamente umane."
Questa filosofia ha guidato la produzione. Invece di usare l'AI come scorciatoia, il team l'ha trattata come un collaboratore selvaggio e imprevedibile. Le inquadrature venivano squadrate a mano, modellate in VR e poi reimmaginate attraverso molteplici iterazioni di generazione. Le immagini erano spesso costruite a partire da centinaia di tentativi scartati, ognuno dei quali si avvicinava a una sensazione.
"Non cercavamo la perfezione", ha affermato McNitt. "Cercavamo qualcosa che desse la sensazione di essere vivo."
Spera che questo approccio possa estendersi oltre il cinema. Se le macchine riescono a rifletterci, non a imitarci ma a rifletterci veramente, allora forse possono diventare parte di un più ampio toolkit. Non come sostituto, ma come amplificatore. Questo potrebbe significare usi aziendali che non hanno un'impronta aziendale. Un video di formazione con un arco emotivo. Una storia di origine dell'azienda raccontata con immagini tratte dalla vita reale dei fondatori. Un articolo informativo che assomiglia più a un cortometraggio che a una presentazione.
Diverse aziende stanno già esplorando questo territorio. Video aziendali interni generati dall'AI, guide guida sulla sicurezza o persino strumenti di onboarding per i clienti stanno iniziando a prendere in prestito tecniche cinematografiche, stratificando tono, musica e struttura narrativa su materiale altrimenti arido. Vengono testati gli stessi strumenti utilizzati da McNitt: Veo per la sintesi visiva, Imagen per la generazione di immagini fisse, Runway e Gen-2 per l'interpolazione delle animazioni per i contenuti aziendali.
La differenza, ha detto, sta nell'intenzione. È la distinzione tra usare l'AI come generatore passivo di output e trattarla come un collaboratore plasmato da una visione creativa chiara. "L'AI permette di esternare l'immaginazione", ha detto. È molto efficace. Ma deve essere guidato."
Crede che la guida debba provenire dai narratori, non da tecnologi o esperti di marketing, ma da persone che conoscono la struttura, il tono e il sentimento.
I potenziali rischi sono evidenti. L'AI generativa può produrre contenuti che stupiscono per dimensioni e novità ma non lasciano un'impressione emotiva duratura. Le immagini possono impressionare tecnicamente, ma non riescono a connettersi con gli spettatori in modo significativo. McNitt spera in qualcosa di più tranquillo, più strano e più personale.
"Non voglio che l'AI sia incentrata sullo spettacolo", ha detto. "Voglio che ci aiuti a dire qualcosa che altrimenti non potremmo dire."
Nel caso di Ancestra, il risultato è un film che sembra familiare e inquietante allo stesso tempo. È una storia di madri e figlie, una lettera d'amore scritta in codice, un ricordo rifatto.
Quando lo schermo si oscura e il bambino sintetico svanisce, ciò che resta non è la novità della tecnica. È la sincerità del gesto. Qualcuno una volta si è fermato in una stanza, cullando l'aria come se avesse un bambino tra le braccia. In qualche modo, ora lo facciamo anche noi.
