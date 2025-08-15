Il noto regista Darren Aronofsky ha introdotto McNitt all'AI generativa, un'esperienza che secondo lei ha ispirato l'idea per Ancestra. L'ha invitata a esplorare le potenzialità di questi nuovi strumenti e ha finito per produrre il film. Il risultato è un cortometraggio profondamente personale sul parto d'emergenza di una madre che fonde performance live action con immagini generate dall'AI, radicate nella trasformazione cosmica e corporea.

"Mia madre ha dovuto sottoporsi a un cesareo d'emergenza quando sono nata", mi ha detto McNitt durante una recente conversazione dalla sua casa di New York City. "È andata in ospedale per un semplice controllo e tutto è cambiato. Quel momento è diventato il seme di Ancestra."

Il film racconta la storia di una madre che, durante un parto d'emergenza, attraversa il tempo e la memoria per entrare in contatto con le donne che sono venute prima di lei e con la figlia non ancora nata che spera di salvare. Ancestra fonde l'azione tradizionale dal vivo e le immagini pionieristiche generate dall'AI in una narrazione che sembra allo stesso tempo profondamente intima e vertiginosamente cosmica. Suggerisce anche in che modo potrebbe evolversi il cinema, utilizzando l'AI non per sostituire la creatività umana, ma per potenziarla.

McNitt è pronta a sottolineare che non si tratta di un film sull'AI. "È un film su mia madre", ha detto. Ma il suo uso di modelli generativi sviluppati da Google DeepMind, tra cui il generatore video Veo e modelli di immagini come Imagen e LoRA, offre uno sguardo su quello che potrebbe benissimo diventare un nuovo tipo di linguaggio cinematografico, costruito non solo da obiettivi di telecamera e localizzazione, ma anche da prompt, reti neurali e dati personali.

Veo è un sistema avanzato di conversione testo-video in grado di generare brevi clip 1080p con elevata coerenza temporale, coerenza degli oggetti e rendering stilizzato. Ma ottenere quei risultati richiede prompt scritti con cura, molteplici iterazioni e la comprensione di come il modello interpreta le istruzioni visive. McNitt e i suoi collaboratori hanno lavorato entro i vincoli della piattaforma (lunghezza del clip, fedeltà, risposta ai prompt) fondendo gli output di Veo con riferimenti al percorso di movimento e scene 3D personalizzate costruite in VR. Il team ha inizialmente costruito previsualizzazioni animate per mappare i tempi, poi le ha usate come guida per le riprese generate dall'AI.

Per mantenere l'aspetto coerente del film, il team di McNitt ha creato il proprio modello di trasferimento in stile complementare chiamato LoRa. Non si è trattato di uno strumento di Google, ma di un sistema sviluppato appositamente per Ancestra, per portare lo stesso stile visivo in ogni scena.