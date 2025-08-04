Ti presentiamo Devin, l'ingegnere software AI, dipendente n. 1 nella "forza lavoro ibrida" di Goldman Sachs

Goldman Sachs ha appena lanciato "Devin", uno sviluppatore full-stack basato sull'AI generativa (gen AI), ha dichiarato Marco Argenti, CIO di Goldman, a CNBC in un'intervista dell'11 luglio. "Devin sarà come il nostro nuovo dipendente", ha detto Argenti, "che inizierà a fare cose per conto dei nostri sviluppatori". Devin può eseguire intere app da zero basandosi su prompt verbali in linguaggio naturale. E mentre il mondo bancario utilizza da decenni la tecnologia legata all'AI, Devin è il "primo ingegnere di software AI", secondo il suo creatore Cognition.
Devin fa parte della visione di Argenti per una "forza lavoro ibrida" in cui gli agenti AI lavorano accanto ai loro colleghi in carne e ossa. Shanker Ramamurthy, Managing Partner di Global Banking & Financial Markets presso IBM, ha offerto un esempio di come Devin potrebbe essere utile a un'istituzione come Goldman. "Pensala così," disse IBM Think. "Se Devin aumenta la produttività del 20%, i 12.000 tecnici di Goldman potranno operare come 14.400 tecnici."
Più di ogni altro settore, "la finanza è quello in cui vediamo il maggior valore per la creazione di AI", ha detto Ramamurthy. "Dopo tutto, nella finanza non si tratta di atomi, ma di bit".
Negli ultimi anni, ad esempio, settori vicini all'AI come il machine learning (ML) hanno permesso progressi trasformativi nella finanza come il trading algoritmico, il trading ad alta frequenza e la pratica sempre complicata delle opzioni di prezzo. Il ruolo di Devin, ha spiegato Ramamurthy, è quello di ridurre il divario di tecnologia e tempo tra le richieste complesse provenienti da un trading desk e la loro esecuzione.
Per illustrare, Ramamurthy ha condiviso un caso d'uso ipotetico. "Supponiamo che ci sia una notizia secondo cui qualcuno ha trovato centinaia di milioni di tonnellate di minerale di ferro di altissima qualità. Se sei un trader di materie prime, puoi chiedere a Devin: "Ehi, aiutami a integrare queste nuove informazioni nel mio modello". Dato accesso a dati e modelli rilevanti, Devin potrebbe lavorare rapidamente con un tecnologo per creare insieme o perfezionare e aiutare a implementare un'applicazione per elaborare la richiesta, snellendo e accelerando il ciclo di vita dello sviluppo software.
Newsletter di settore
Ricevi insight selezionati sulle notizie più importanti e interessanti sull'AI. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Ci si potrebbe chiedere quale sia il problema. Devin è solo l'ultimo di una lunga serie di strumenti di codifica basati sull'AI che la banca d'investimento globale ha utilizzato, incluso l'apprezzatissimo GitHub Copilot (da non confondere con lo strumento AI di Microsoft), che OpenAI e GitHub hanno rilasciato nel 2021. Il mondo, o almeno il grande pubblico, non aveva mai visto uno strumento come GitHub Copilot, dove un utente poteva inserire un prompt ingegneristico in linguaggio naturale e il software generava codice funzionante. Sembrava essere proprio il tipo di compito per cui la gen AI era stata inventata.
Anche Devin può farlo, ma con l'aggiunta di una funzionalità chiave: l'autonomia. Secondo il sito web di Cognition, l'azienda ha progettato Devin per essere un "instancabile e abilissimo compagno di squadra", con la capacità di creare un'app da zero. Come nell'esempio di Ramamurthy sopra, l'utente può praticamente dire a Devin la sua lista dei desideri in un linguaggio ordinario e naturale e ottenere codice che fa esattamente ciò che sperava.
YouTube ha molte demo di persone che creano app con Devin.ai usando la versione pubblica e basata su abbonamento. L'interfaccia sembra un incrocio tra ChatGPT e un terminale Unix, cioè metà linguaggio naturale e metà codice. La parte linguistica è la conversazione che l'utente sta avendo con Devin, la parte in codice è il modo in cui Devin interpreta le sue istruzioni dietro le quinte.
Puoi collegare Devin direttamente ad altre app che potrebbero contenere informazioni utili per il tuo progetto, come GitHub o Slack. In un video su un canale tecnologico chiamato Singh negli USA, il conduttore Harnoor Singh dimostra perché questa caratteristiche è utile: puoi dire a Devin, ad esempio, di usare il repository fotografico contenuto in una conversazione su Slack con il tuo team, oppure dare a Devin accesso a un progetto precedente dal tuo account GitHub.
Approccia Devin in modo simile a come approcceresti ChatGPT: input, in linguaggio naturale, descrizione dell'app che vuoi che crei. Nell'esempio, Singh ha detto a Devin: "Voglio creare un timer da palcoscenico", il tipo di orologio con conto alla rovescia a cui un oratore può fare riferimento sul proprio laptop durante una presentazione. Devin è in grado di creare l'app di Singh con solo tre prompt in linguaggio naturale.
Durante la codifica, esegue anche il controllo qualità e il debug, un processo che Cognition descrive sul suo sito web: "Devin configura l'ambiente del codice, riproduce il bug, codifica e testa la correzione da solo." Davvero impressionante; non c'è da stupirsi che Devin abbia un proprio profilo LinkedIn (simpatica trovata di Cognition Labs).
L'annuncio di Goldman ha creato scompiglio tra i professionisti dell'IT nella blogosfera, con un titolo su Medium che recitava: "Goldman Sachs ha appena reso inutile la tua laurea in informatica". Ma secondo Argenti della Goldman, Devin non è lì per competere con gli umani per i posti di lavoro. Dopotutto, gen AI è tanto intelligente quanto le istruzioni dell'utente. Come afferma lui stesso: "Ci si aspetta che gli ingegneri siano in grado di descrivere i problemi in modo coerente e di trasformarli in prompt, per poi essere in grado di supervisionare il lavoro di questi agenti".
Ramamurthy è d'accordo. "Ciò non significa che sia corretto al 100% e che non ci siano lacune", ha affermato. "Ma, in realtà, con Devin vogliamo ridefinire ciò che è possibile. Invece di prendere un processo che potrebbe essere per lo più analogico e inserirci l'AI generativa, cosa succede se si può reimmaginare il processo? Se unisci un agente umano e uno digitale, accade la magia."
Esplora il potenziale rivoluzionario degli agenti AI che possono integrarsi facilmente nelle tue operazioni aziendali.
Immergiti in questa guida completa che analizza i principali casi d'uso, le funzionalità di base e i consigli dettagliati per aiutarti a scegliere le soluzioni giuste per la tua attività.
Scopri come gli agenti e gli assistenti basati su AI possono collaborare per raggiungere nuovi livelli di produttività.
Scopri come sbloccare il pieno potenziale della gen AI con gli agenti AI.
Rimani aggiornato sui nuovi agenti AI emergenti, un punto di svolta fondamentale nella rivoluzione dell'AI.
Esplora come gli assistenti di AI generativa possono alleggerire il tuo workload e migliorare la produttività.
Impara come usare l'AI per essere più creativo ed efficiente e iniziare ad adattarti a un futuro che implica la collaborazione a stretto contatto con gli agenti AI.
Rimani sempre un passo avanti grazie ai nostri esperti di AI in questa puntata di Mixture of Experts, nel corso della quale approfondiranno il futuro degli agenti AI e molto altro.
Crea, implementa e gestisci assistenti e agenti AI potenti che automatizzano workflow e processi con l'AI generativa.
Costruisci il futuro della tua azienda con soluzioni AI di cui puoi fidarti.
I servizi di AI di IBM Consulting aiutano a reinventare il modo in cui le aziende lavorano con l'AI per la trasformazione.
Sia che tu scelga di personalizzare app e competenze precostituite o di creare e implementare servizi di agenti personalizzati utilizzando uno studio di AI, la piattaforma IBM watsonx è la soluzione che fa per te.