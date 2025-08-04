Ti presentiamo Devin, l'ingegnere software AI, dipendente n. 1 nella "forza lavoro ibrida" di Goldman Sachs

Ci si potrebbe chiedere quale sia il problema. Devin è solo l'ultimo di una lunga serie di strumenti di codifica basati sull'AI che la banca d'investimento globale ha utilizzato, incluso l'apprezzatissimo GitHub Copilot (da non confondere con lo strumento AI di Microsoft), che OpenAI e GitHub hanno rilasciato nel 2021. Il mondo, o almeno il grande pubblico, non aveva mai visto uno strumento come GitHub Copilot, dove un utente poteva inserire un prompt ingegneristico in linguaggio naturale e il software generava codice funzionante. Sembrava essere proprio il tipo di compito per cui la gen AI era stata inventata.

Anche Devin può farlo, ma con l'aggiunta di una funzionalità chiave: l'autonomia. Secondo il sito web di Cognition, l'azienda ha progettato Devin per essere un "instancabile e abilissimo compagno di squadra", con la capacità di creare un'app da zero. Come nell'esempio di Ramamurthy sopra, l'utente può praticamente dire a Devin la sua lista dei desideri in un linguaggio ordinario e naturale e ottenere codice che fa esattamente ciò che sperava.

YouTube ha molte demo di persone che creano app con Devin.ai usando la versione pubblica e basata su abbonamento. L'interfaccia sembra un incrocio tra ChatGPT e un terminale Unix, cioè metà linguaggio naturale e metà codice. La parte linguistica è la conversazione che l'utente sta avendo con Devin, la parte in codice è il modo in cui Devin interpreta le sue istruzioni dietro le quinte.

Puoi collegare Devin direttamente ad altre app che potrebbero contenere informazioni utili per il tuo progetto, come GitHub o Slack. In un video su un canale tecnologico chiamato Singh negli USA, il conduttore Harnoor Singh dimostra perché questa caratteristiche è utile: puoi dire a Devin, ad esempio, di usare il repository fotografico contenuto in una conversazione su Slack con il tuo team, oppure dare a Devin accesso a un progetto precedente dal tuo account GitHub.

Approccia Devin in modo simile a come approcceresti ChatGPT: input, in linguaggio naturale, descrizione dell'app che vuoi che crei. Nell'esempio, Singh ha detto a Devin: "Voglio creare un timer da palcoscenico", il tipo di orologio con conto alla rovescia a cui un oratore può fare riferimento sul proprio laptop durante una presentazione. Devin è in grado di creare l'app di Singh con solo tre prompt in linguaggio naturale.

Durante la codifica, esegue anche il controllo qualità e il debug, un processo che Cognition descrive sul suo sito web: "Devin configura l'ambiente del codice, riproduce il bug, codifica e testa la correzione da solo." Davvero impressionante; non c'è da stupirsi che Devin abbia un proprio profilo LinkedIn (simpatica trovata di Cognition Labs).