Fysa – difetto critico RCE nei sistemi GNU-Linux

X-Force Incident Command sta monitorando quello che afferma essere il primo di una serie di post sul blog della ricercatrice di sicurezza Simone Margaritelli, che descrive una vulnerabilità nel Common Unix Printing System (CUPS), che presumibilmente può essere sfruttata inviando una richiesta HTTP appositamente progettata al servizio CUPS. La vulnerabilità riguarda diversi sistemi operativi basati su UNIX, tra cui, ma non solo, Linux e macOS. La vulnerabilità può essere sfruttata per ottenere l'accesso remoto ai sistemi interessati, consentendo agli aggressori di eseguire codice arbitrario e potenzialmente ottenere privilegi elevati. X-Force sta indagando sulla divulgazione e sul monitoraggio per scopi di sfruttamento. Continueremo a monitorare questa situazione e a fornire aggiornamenti quando saranno disponibili.