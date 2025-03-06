Esiste un futuro per l'AI indossabile?

L'utente e il caso d'uso devono essere al centro di qualsiasi progettazione di prodotto, afferma Saulsbury, soprattutto in un campo così promettente come quello dell'hardware AI, dove molti concetti sembrano entusiasmanti in teoria, ma non sempre nella pratica.

"È il caso d'uso che crea il prodotto", afferma. "Non è il prodotto. Non è la tecnologia. Non è mai la tecnologia."

A questa fase iniziale, l'argomento più forte a favore dell'AI indossabile potrebbe trovarsi nel mercato B2B, afferma Gregory Thomas, Direttore del Center for Design Research della University of Kansas in un'intervista. "I dispositivi indossabili sono davvero importanti, soprattutto nel settore sanitario, dove devono essere perfetti", spiega Thomas. "I pazienti non vogliono sentirsi intrappolati o trattati come cavie."

Nel suo lavoro, Thomas ha esplorato i dispositivi intelligenti nelle automobili e il modo in cui le nuove tecnologie possono consentire la diagnostica e i trattamenti dei pazienti nelle zone rurali del Kansas. "Abbiamo esaminato le cose che funzionano bene per noi. Esiste una tecnologia promettente che integra i sensori nel tessuto. Quindi la mia maglietta, la tua camicetta, potrebbero essere dotate di sensori che monitorano la frequenza cardiaca, la temperatura e altri parametri vitali mentre il paziente è semplicemente sdraiato a letto. I dispositivi indossabili hanno un futuro incredibile se sono abbinati alle tecnologie giuste, come l'elaborazione del linguaggio."

Quando Humane ha annunciato il suo dispositivo indossabile Ai Pin due anni fa, lo aveva presentato come un "compagno intelligente" che avrebbe liberato gli utenti dagli schermi utilizzando il controllo vocale e le proiezioni sul palmo della mano. Ma le cose non sono andata come previsto. Co-fondata da due ex leader Apple, la Humane Ai Pin ha ricevuto recensioni negative al lancio della scorsa primavera, e l'azienda ha recentemente annunciato di essere stata parzialmente acquisita da HP. Tuttavia, Thomas afferma di aver subito visto potenziali casi d'uso per questa tecnologia, per esempio nell'assistenza agli infermieri per svolgere i compiti amministrativi.

"I dispositivi indossabili hanno un futuro incredibile se abbinati alle tecnologie giuste", afferma Thomas. "L'AI, ovviamente, è alla base tutto, quindi deve essere profondamente radicata. Non ci sono limiti a ciò che l'AI può fare".