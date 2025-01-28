Le startup francesi di AI si dirigono verso ovest

Cosa hanno in comune Hugging Face, Mistral AI e Pathway? Queste aziende di AI, fondate da imprenditori francesi, hanno tutte consolidato una forte presenza negli Stati Uniti. Pathway ha trasferito la sua sede da Parigi a Menlo Park alla fine dello scorso anno, la sede di Hugging Face si trova a New York, mentre Mistral ha aperto un ufficio a Palo Alto nel 2024.

"Aprire un negozio negli Stati Uniti è un passo ambizioso", afferma Marjorie Janiewicz, General Manager e Responsabile delle entrate di Mistral, durante un evento organizzato da La French Tech, un'associazione francese pensata per aiutare gli imprenditori.

Fondata nel 2023 da tre ex ingegneri di DeepMind e Meta, Mistral crea LLM open source. L'azienda è partner di Microsoft e ha acquisito diversi clienti negli Stati Uniti, tra cui IBM e, un anno dopo la sua creazione, è stata valutata 6,2 miliardi di dollari. Mistral ha grandi ambizioni e intende perseguirle in modo indipendente: l'azienda non è in vendita, ha dichiarato il cofondatore Arthur Mensch a Davos, e prevede di entrare in borsa.

La Francia esporta molti cervelli, con gli informatici francesi che apportano contributi importanti all'AI. Tra le figure di spicco nell'AI ci sono Yann LeCun di Meta e l'informatico François Chollet che, dopo 10 anni in Google, ha creato ARC-AGI, un benchmark che misura l'avanzamento dell'AI. Chollet ha annunciato di recente il lancio di una nuova iniziativa denominata NDEA, con il co-fondatore di Zapier.

L'ecosistema francese delle startup è stato in fermento con nuove startup e talenti negli ultimi tempi, tanto da indurre il Financial Times a chiedersi: la Francia può diventare una superpotenza globale dell'AI? L'apertura dell'ufficio di OpenAI a Parigi, lo scorso novembre, ha rafforzato la posizione di leader della Francia nell'hub europeo dell'AI.

Tuttavia, per molti imprenditori francesi, la scelta di lasciare la Francia per gli Stati Uniti è ovvia: il 56% degli investimenti in venture capital è stato effettuato negli Stati Uniti nel 2024, secondo i dati di Pitchbook.

"Se vuoi essere un leader globale, devi puntare al mercato americano", afferma Matthieu Soulé, partner e responsabile di C.Lab presso la società di venture capital Cathay Innovation di San Francisco. “Più della metà del denaro raccolto si trova negli Stati Uniti, che rimangono un mercato chiave nel mondo occidentale. Se vuoi essere il numero uno in Europa, dovrai combattere contro le aziende americane. E se vuoi diventare un leader globale, devi entrare rapidamente nel mercato statunitense. Meccanicamente, per la Francia, la questione dell’espansione internazionale si pone perché il mercato interno è limitato”.