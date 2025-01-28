Le startup francesi di AI si dirigono verso ovest

Cosa hanno in comune Hugging Face, Mistral AI e Pathway? Queste aziende di AI, fondate da imprenditori francesi, hanno tutte consolidato una forte presenza negli Stati Uniti. Pathway ha trasferito la sua sede da Parigi a Menlo Park alla fine dello scorso anno, la sede di Hugging Face si trova a New York, mentre Mistral ha aperto un ufficio a Palo Alto nel 2024.
"Aprire un negozio negli Stati Uniti è un passo ambizioso", afferma Marjorie Janiewicz, General Manager e Responsabile delle entrate di Mistral, durante un evento organizzato da La French Tech, un'associazione francese pensata per aiutare gli imprenditori.
Fondata nel 2023 da tre ex ingegneri di DeepMind e Meta, Mistral crea LLM open source. L'azienda è partner di Microsoft e ha acquisito diversi clienti negli Stati Uniti, tra cui IBM e, un anno dopo la sua creazione, è stata valutata 6,2 miliardi di dollari. Mistral ha grandi ambizioni e intende perseguirle in modo indipendente: l'azienda non è in vendita, ha dichiarato il cofondatore Arthur Mensch a Davos, e prevede di entrare in borsa.
La Francia esporta molti cervelli, con gli informatici francesi che apportano contributi importanti all'AI. Tra le figure di spicco nell'AI ci sono Yann LeCun di Meta e l'informatico François Chollet che, dopo 10 anni in Google, ha creato ARC-AGI, un benchmark che misura l'avanzamento dell'AI. Chollet ha annunciato di recente il lancio di una nuova iniziativa denominata NDEA, con il co-fondatore di Zapier.
L'ecosistema francese delle startup è stato in fermento con nuove startup e talenti negli ultimi tempi, tanto da indurre il Financial Times a chiedersi: la Francia può diventare una superpotenza globale dell'AI? L'apertura dell'ufficio di OpenAI a Parigi, lo scorso novembre, ha rafforzato la posizione di leader della Francia nell'hub europeo dell'AI.
Tuttavia, per molti imprenditori francesi, la scelta di lasciare la Francia per gli Stati Uniti è ovvia: il 56% degli investimenti in venture capital è stato effettuato negli Stati Uniti nel 2024, secondo i dati di Pitchbook.
"Se vuoi essere un leader globale, devi puntare al mercato americano", afferma Matthieu Soulé, partner e responsabile di C.Lab presso la società di venture capital Cathay Innovation di San Francisco. “Più della metà del denaro raccolto si trova negli Stati Uniti, che rimangono un mercato chiave nel mondo occidentale. Se vuoi essere il numero uno in Europa, dovrai combattere contro le aziende americane. E se vuoi diventare un leader globale, devi entrare rapidamente nel mercato statunitense. Meccanicamente, per la Francia, la questione dell’espansione internazionale si pone perché il mercato interno è limitato”.
Durante la pandemia, molti prevedevano la fine del regno di San Francisco come centro dei settori tecnologici, in quanto i dirigenti e le aziende di alto profilo si sono trasferiti in Texas e in Florida. Tuttavia, la corsa all'AI ha cambiato la dinamica: San Francisco è la patria di giganti dell'AI come OpenAI e Anthropic, ed è qui che Amazon ha appena aperto il suo AGI SF Lab.
Tutti sono d'accordo: oggi più che mai, è possibile avviare un'impresa ovunque. Ma anche negli Stati Uniti, un mercato rimane fondamentale: la Silicon Valley. "Ci sono moltissimi ingegneri molto bravi in Francia", afferma Marie Frochen, cofondatrice e direttrice generale di Ramp-Up Lab a San Francisco. "Ma appena vuoi passare alla Serie A, la cosa si complica. La Francia ha molti talenti, ma non è solo una questione di talento. La Bay Area offre accesso a capitali, mentori esperti, imprenditori seriali e una cultura che incoraggia l'assunzione di rischi e la collaborazione".
Secondo la società di gestione azionaria Carta, nel 2024 la Bay Area ha ospitato il 73,3% di tutti i round di finanziamento per l'AI negli Stati Uniti, mentre New York e Boston si sono divise le briciole (meno del 10% di finanziamenti ciascuna). "La densità della rete qui è davvero elevata", afferma Peter Walker, responsabile dell'insight di Carta. “Ovunque guardi, ci sono fondatori che lavorano su problemi interessanti. E anche se non collabori con queste aziende, puoi imparare personalmente da queste persone qui, in un modo che non potresti fare se ti trovassi altrove".
Oltre al denaro, la concentrazione di talenti nella Bay Area conferisce alla Silicon Valley un vantaggio competitivo, afferma Elisa de Martel, CFO di Waymo. Dopo 15 anni nella Silicon Valley, prima alla Apple e poi alla Carbon, ritiene che la Bay offra una speciale combinazione di fattori difficilmente replicabile altrove.
"Qui c'è un'energia e una combinazione unica di talento e capitale," osserva.
Per gli imprenditori dietro Pathway, un'azienda nata a Parigi nel 2020, il trasferimento a Menlo Park, sede del quartier generale di Meta, ha comportato alcune sfide, ma soprattutto opportunità. L'obiettivo? "Essere nella stanza in cui tutto accade", spiega Zuzanna Stamirowska, CEO di Pathway.
Pathway è un'azienda di dati che sviluppa "AI in tempo reale", fornendo un framework di AI che consente agli sviluppatori di realizzare progetti che consentono di integrare i dati in sistemi in grado di aggiornarsi autonomamente. Tra i suoi clienti figurano la NATO e i team di Formula 1. La maggior parte degli utenti di Pathway proviene dagli Stati Uniti, dice Stamirowska.
"Le esigenze tecnologiche del mercato americano sono più avanzate", afferma. "Ciò genera naturalmente domanda e crea un ambiente migliore per lo sviluppo di un prodotto altamente tecnico come il nostro." Pathway è supportato da Lukasz Kaiser, co-inventore di "Transformers " e ricercatore principale presso OpenAI.
Sebbene ci siano state molte storie di successo, alcuni trapiantati francesi nella Bay Area ritengono che le normative dell'UE, come l'EU AI Act, potrebbero rendere più difficile per le imprese francesi raggiungere il successo e il riconoscimento internazionali.
"Le normative possono creare mercati di nicchia, che potrebbero non essere interessanti per le aziende che mirano a diventare leader globali", afferma Stamirowska. "Tuttavia, ci sono più opportunità di trovare nicchie in determinate regioni, anche se alcune potrebbero essere più difficili da penetrare rispetto ad altre. D'altro canto, è necessario considerare l'impatto della regolamentazione sul progresso tecnico e sulla ricerca e sviluppo, poiché le aziende locali potrebbero ritrovarsi a dover recuperare terreno anziché guidare la corsa all'innovazione. In definitiva, dipende dagli obiettivi dell'azienda".
A Parigi è stata fondata Lago, una startup che si propone come alternativa open source a Stripe. Tuttavia, Anh-Tho Chuong, suo cofondatore e CEO, ha spostato la sede a San Francisco lo scorso anno. Non è la sua prima volta negli Stati Uniti: le sue radici familiari sono qui e ha partecipato al famoso Y Combinator, un incubatore di startup con ex studenti tra cui i fondatori di Airbnb, Twitch, Coinbase e Stripe.
"Purtroppo, se si vuole un'azienda di software di successo, in Francia non è possibile", afferma Chuong. "Siamo open source e ci sono poche storie di successo, poche risorse. Per noi è stata una scelta strategica avere i nostri leader negli Stati Uniti".
E, come molti francesi sanno, trovare il successo negli Stati Uniti è a volte il modo più sicuro per avere successo altrove nel mondo, anche a casa in Francia. "Abbiamo come clienti aziende con sede negli Stati Uniti, riconosciute sia negli Stati Uniti che in Europa, e questo si riflette in entrambe le regioni", afferma Chuong. "Purtroppo, se avessimo avuto un sistema equivalente in Europa, non avrebbe avuto lo stesso impatto."
Le startup francesi di AI hanno attirato molta attenzione dal 2017, quando il neoeletto presidente Emmanuel Macron annunciò la sua ambizione di trasformare il suo paese nella "nazione delle startup" d'Europa. "Una 'nazione startup' è una nazione in cui tutti possono dire a se stessi che saranno in grado di creare una startup", ha affermato notoriamente. "Voglio che la Francia lo sia."
Nei primi mesi della sua presidenza, inaugurò Station F, un incubatore con sede a Parigi che sarebbe diventato l'organizzazione leader del suo genere in Francia. Dal suo lancio, Station F ha collaborato con oltre 7.000 startup, ha raccolto più di 1 miliardo di euro e ha fatto da mentore ad aziende acquisite da giganti come Samsung, Apple e SAP.
Otto anni dopo, mentre la corsa AI si intensifica più che mai, resterà da vedere se le sue ambizioni si trasformeranno in realtà.
